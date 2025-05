https://consortiumnews.com/2025/05/30/jonathan-cook-how-to-starve-a-population-to-death/



Jonathan Cook: Wie man eine Bevölkerung zu Tode hungert

30. Mai 2025

In fünf einfachen Schritten: Die Gefahr in Zeiten sozialer Medien besteht darin, dass Bilder von hungernden Babys Sie in ein sehr schlechtes Licht rücken. Bleiben Sie standhaft. Die westlichen Medien werden Ihnen zu Hilfe kommen.

Israelische Luftangriffe auf Gaza, 7. Oktober 2023. (Ali Hamad von

APAimages für WAFA, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Von Jonathan Cook

Jonathan-Cook.net

Eine kurze Anleitung, wie man einen Völkermord durch Aushungern und ethnische Säuberungen inszeniert:

Erstens: Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt. Okay, Sie haben Ihre Nachbarn jahrzehntelang ethnisch gesäubert, besetzt, unterdrückt und getötet. Die internationalen Gerichte haben Ihre Handlungen für illegal erklärt.

Aber all das spielt keine Rolle mehr, sobald Ihre Nachbarn mit einem Angriff reagieren. Keine Sorge, die westlichen Medien werden Ihnen dabei helfen. Sie werden nur allzu bereit sein, so zu tun, als hätte die Geschichte an dem Tag begonnen, an dem Sie angegriffen wurden.

Zweitens: Erklären Sie als Reaktion darauf Ihre Absicht, Ihre Nachbarn auszuhungern und sie wie „menschliche Tiere“ zu behandeln, indem Sie alle Lebensmittel-, Wasser- und Stromlieferungen blockieren. Sie werden überrascht sein, wie viele westliche Politiker bereit sind, dies als Ihr „Recht auf Selbstverteidigung“ zu unterstützen.

Die Medien werden ihnen nachplappern. Es ist wichtig, nicht nur über die Blockade von Hilfsgütern zu reden. Sie müssen es auch tatsächlich tun. Viele, viele Monate lang wird es keine ernsthaften Gegenreaktionen geben.

Israelis am Kerem-Shalom-Übergang blockieren humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza, Februar 2024. (Yair Dov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Drittens: Beginnen Sie relativ langsam. Die Zeit ist auf Ihrer Seite. Lassen Sie ein wenig Hilfe durch. Aber sorgen Sie dafür, dass das gut funktionierende, seit Jahrzehnten bestehende Hilfsverteilungssystem der internationalen Gemeinschaft, das transparent, rechenschaftspflichtig und weitgehend in die Gemeinschaft integriert ist, in der es tätig ist, unerbittlich diffamiert wird. Behaupten Sie, es sei von „Terroristen“ unterwandert.

Viertens: Nutzen Sie diese Behauptung – Beweise sind nicht wirklich notwendig, die westlichen Medien verlangen sie nie – als Vorwand, um die Lagerhäuser, Verteilungszentren und Gemeinschaftsküchen des Hilfssystems zu bombardieren. Oh, und vergessen Sie nicht, alle privaten Bäckereien zu bombardieren, alle Ackerflächen zu zerstören, alle Tiere zu erschießen und jeden zu töten, der versucht, ein Fischerboot zu benutzen, damit es keine anderen Nahrungsquellen gibt. Jetzt haben Sie die Kontrolle über die wenigen Hilfsgüter, die eine Bevölkerung erreichen, die rapide unterernährt ist.

Fünftens: Es ist Zeit, einen Gang höher zu schalten. Verhindern Sie, dass die Hilfe der internationalen Gemeinschaft überhaupt noch ankommt. Dafür brauchen Sie eine humanitäre Ausrede. Die Gefahr, insbesondere im Zeitalter der sozialen Medien, besteht darin, dass Bilder von hungernden Babys Sie in ein sehr schlechtes Licht rücken. Bleiben Sie standhaft. Sie schaffen das.

Behaupten Sie – auch hier sind Beweise nicht wirklich notwendig, die westlichen Medien werden nicht danach fragen –, dass die „Terroristen“ die Hilfsgüter stehlen. Sie werden überrascht sein, wie bereitwillig die Medien über ‚hungernde‘ Babys berichten und dabei ignorieren, dass Sie sie zu Tode hungern lassen, oder von einer „Hungersnot“ sprechen, als ob diese durch Dürre und Ernteausfälle verursacht wäre und nicht durch Ihre sorgfältig ausgearbeiteten Pläne.

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er lebte 20 Jahre lang in Nazareth, Israel. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück. Er ist Autor von drei Büchern über den Israel-Palästina-Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State(2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, erwägen Sie bitte, ihn finanziell zu unterstützen.

Dieser Artikel stammt aus dem Blog des Autors, Jonathan Cook.net.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

