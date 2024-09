Wie Israel die globale Strategie Washingtons torpedierte

Israel ist weder ein Freund noch ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. Israel kümmert sich zu 100 Prozent um seine eigenen Interessen und es ist ihm wirklich egal, was mit anderen passiert. Die Amerikaner wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, um zu glauben, dass Israel „unser Pitbull im Nahen Osten“ ist, der die Einheimischen in Schach hält. Aber das ist einfach nicht wahr. Israels Aktivitäten in der Region untergraben die Interessen der USA und schaden dem öffentlichen Ansehen Amerikas erheblich. Der Außenpolitikexperte John Mearsheimer fasste es so zusammen:

Israel ist ein strategischer Klotz am Bein. Es ist eine Belastung. Lassen Sie mich nur darauf hinweisen, dass die USA Israel nicht nur viele Waffen und viel Geld geben. Sie geben es bedingungslos. Das ist wirklich bemerkenswert. Wir behandeln Israel nicht wie ein normales Land und helfen ihm nicht, weil es uns strategisch nützt. Aber darum geht es hier nicht. Die USA tun, was sie tun, wegen der Lobby. (AIPAC) Das politische System der Vereinigten Staaten ist so aufgebaut, dass Interessengruppen großen Einfluss haben. Nun, die Israel-Lobby ist eine der mächtigsten, wenn nicht sogar die mächtigste Lobby in den USA. Und die Lobby unternimmt enorme Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die amerikanische Außenpolitik Israel bedingungslos unterstützt. Und sie ist äußerst erfolgreich. Es ist wirklich beeindruckend, wie gut die Lobby darin ist, die US-Außenpolitiker dazu zu bringen, Israel bedingungslos zu unterstützen. PalMedia@PalBint

Wir werfen Israel nicht vor, dass es herausgefunden hat, wie man das System manipuliert, damit es zu seinem eigenen Vorteil funktioniert. Schließlich gehen die USA in Ländern auf der ganzen Welt über ihre Medien, ihre NGOs und ihre Geheimdienstagenten genauso vor. Es wäre also heuchlerisch, wenn wir Israel dafür kritisieren würden, dass es sich genauso verhält wie wir. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Israel eine strategische Belastung darstellt, sondern unterstreicht diesen Punkt nur. Nehmen wir zum Beispiel die jüngsten Entwicklungen bei einer wichtigen strategischen Initiative (von der Sie vielleicht noch nicht einmal gehört haben), von der die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Amerikas abhängt. Wenn wir uns die Zeit nehmen, zu verstehen, wie entscheidend diese Initiative für die globale Macht und den Wohlstand Amerikas ist, und gleichzeitig feststellen, wie leichtfertig Israel jede Aussicht auf einen Erfolg der Initiative zunichte gemacht hat, können wir uns ein Bild davon machen, wie gleichgültig Israel gegenüber amerikanischen Interessen ist.

Wovon sprechen wir?

Am 10. September 2023 unterzeichneten Vertreter aus Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Frankreich, Deutschland, Italien, Jordanien, der EU und den Vereinigten Staaten eine Absichtserklärung, in der sich ihre Länder zu einem bahnbrechenden Plan verpflichteten, der Produktionsstätten in Asien mit Märkten im Nahen Osten und in Europa verbinden sollte. Der Plan wurde als „Indien-Nahost-Europa-Wirtschaftskorridor“ (IMEC) bezeichnet und als Alternative zu Chinas expansiver „Belt and Road Initiative“ (BRI) konzipiert, die sich zum Goldstandard für Infrastrukturprojekte zwischen Kontinenten entwickelt hat. Die BRI umfasst mehr als 125 Länder und erreicht 65 Prozent der Weltbevölkerung. Es handelt sich bei weitem um das größte Infrastruktur- und Investitionsprojekt der Geschichte, das die Transportkosten erheblich senkt, die Produktivität steigert und den Wohlstand fördert. Mit dem IMEC versucht Washington, ein alternatives Handelssystem zu schaffen, das viele Merkmale der BRI aufweist und das – so die Experten – Amerikas Fähigkeit verbessern wird, im neuen Jahrhundert mit China zu konkurrieren. Mit anderen Worten: Washington setzt darauf, dass die IMEC Amerikas herausragende Stellung in der Weltordnung bewahrt und die USA bei ihrem umfassenderen Ziel unterstützt, China wirtschaftlich einzudämmen.

Klingt das wichtig?

Darauf können Sie wetten. Sehen Sie sich diesen Auszug aus der Times of Israel an:

US-Präsident Joe Biden und seine Verbündeten kündigten am Samstag Pläne zum Bau eines Schienen- und Schifffahrtskorridors an, der Indien mit dem Nahen Osten und Europa verbinden soll. Es handelt sich um ein ehrgeiziges Projekt, das das Wirtschaftswachstum und die politische Zusammenarbeit fördern soll.

„Das ist eine große Sache“, sagte Biden. „Das ist eine wirklich große Sache.“

Der Korridor würde dazu beitragen, den Handel anzukurbeln, Energieressourcen zu transportieren und die digitale Konnektivität zu verbessern. Er würde Indien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Israel und die Europäische Union umfassen, sagte Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater.

„Wir denken, dass das Projekt selbst mutig und transformativ ist, aber die Vision hinter dem Projekt ist ebenso mutig und transformativ, und wir werden sehen, dass es auch in anderen Teilen der Welt repliziert wird“, sagte Sullivan.

Sullivan sagte, das Netzwerk spiegele Bidens Vision von „weitreichenden Investitionen“ wider, die von einer „effektiven amerikanischen Führung“ und der Bereitschaft, andere Nationen als Partner zu gewinnen, ausgehen. Er sagte, die verbesserte Infrastruktur würde das Wirtschaftswachstum ankurbeln, dazu beitragen, Länder im Nahen Osten zusammenzubringen und diese Region als Drehscheibe für wirtschaftliche Aktivitäten zu etablieren, anstatt als „Quelle von Herausforderungen, Konflikten oder Krisen“, wie es in der jüngeren Geschichte der Fall war.

Biden stellt von den USA unterstützten Transportkorridor vor, der Indien über den Nahen Osten und Israel mit der EU verbinden soll, Times of Israel

Biden hat Recht. Der Plan für einen massiven Schienen- und Schifffahrtskorridor, der Indien mit dem Nahen Osten und Europa verbindet, ist eine sehr große Sache. Und für Washington steht viel auf dem Spiel, einschließlich seines zukünftigen Wohlstands und seiner Macht. Leider kann sich Israel nicht mit so trivialen Dingen wie der Zukunft Amerikas befassen, insbesondere wenn dies im Widerspruch zu seinem eigenen fanatischen Ehrgeiz steht, einen winzigen Streifen kargen Bodens in Gaza zu erobern. In ihren Augen ist das alles, was zählt.

Denken Sie daran, dass Washington schon sehr lange an der IMEC arbeitet. Tatsächlich sind die sogenannten Abraham-Abkommen lediglich ein Teil dieser umfassenderen Strategie zur wirtschaftlichen Integration. Die Abkommen zielten darauf ab, die Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu normalisieren, damit die traditionellen Rivalen sich alle darauf einigen würden, gemeinsam an demselben Integrationsprojekt zu arbeiten. Aber natürlich hat Israels elfmonatiger Amoklauf im Gazastreifen jede Hoffnung zunichte gemacht, dass arabische Führer mit Israel zusammenarbeiten würden, ungeachtet des Drucks der Vereinigten Staaten. Erst letzte Woche kündigte Saudi-Arabien – ein wichtiger Knotenpunkt im IMEC – an, dass es „aufgibt“ und alle Bemühungen um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel einstellen werde. Dies geht aus einem Artikel von Responsible Statecraft hervor:

In einer Fernsehansprache erklärte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman heute: „Das [saudische] Königreich wird seine unermüdliche Arbeit zur Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt nicht einstellen. Wir bekräftigen, dass das Königreich ohne dies keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen wird.“

Mit dieser Erklärung schien der Kronprinz die noch bestehenden Hoffnungen der Regierung Biden auf ein bahnbrechendes Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien zunichte zu machen, das Riad auch ein Verteidigungsabkommen mit den USA sowie die Zusage zur Unterstützung bei der Einrichtung eines zivilen Atomprogramms eingebracht hätte.

Obwohl die Biden-Regierung zuvor signalisiert hatte, dass sie möglicherweise bereit wäre, das Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien auch ohne eine Normalisierung mit Israel voranzutreiben, scheint die Ankündigung von MBS die Möglichkeit des sogenannten „Grand Bargain“ endgültig zunichte zu machen, von dem die Präsidentenberater Brett McGurk, Jake Sullivan und andere hochrangige Biden-Beamte gehofft hatten, dass er ein Mittel bieten würde, um China entgegenzuwirken, die Gaza-Krise zu lösen und Trumps Abraham-Abkommen zu übertreffen – alles in einem.

Die klare Aussage von MBS, dass Saudi-Arabien die Gründung eines palästinensischen Staates unterstützt, zeigt, welche Auswirkungen die Ereignisse des vergangenen Jahres haben. Israels verheerende Kampagne gegen Gaza – die Unterbrechung der Wasser- und Stromversorgung, der Abwurf von durchschnittlich 42 Bomben pro Tag und die Blockade der Einfuhr angemessener Lebensmittel, medizinischer Hilfsgüter und anderer Grundnahrungsmittel – hat weltweit für Empörung gesorgt, am stärksten jedoch im Nahen Osten. MBS: Keine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel, bis die Palästinenser einen Staat erhalten,verantwortungsvolle Staatskunst

Niemand wirft Israel vor, auf den Angriff vom 7. Oktober reagiert zu haben. Was Israel vorgeworfen wird, ist sein elfmonatiges Blutbad, bei dem Zehntausende Zivilisten getötet und 80 % aller Gebäude in Gaza in Schutt und Asche gelegt wurden. Das ist keine akzeptable Reaktion auf Terrorismus. Das ist Völkermord.

Wenn wir ehrlich sind, ist der Völkermord in Gaza natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir wirklich verstehen wollen, wie sehr Israel belastet ist, dann brauchen wir nur auf die Website des US-Außenministeriums zu schauen. Dort finden Sie Folgendes:

Die 75-jährige Partnerschaft (zwischen den USA und Israel) basiert seit ihrer Gründung auf gegenseitigen Interessen und gemeinsamen demokratischen Werten, wobei Israelis und Amerikaner durch ihr Engagement für Demokratie, wirtschaftlichen Wohlstand und regionale Sicherheit vereint sind.

SICHERHEITSUNTERSTÜTZUNG UND ZUSAMMENARBEIT

Das anhaltende Engagement der USA für die Sicherheit Israels wird durch eine solide Sicherheitsunterstützung für Israel untermauert – einschließlich der 2016 geschlossenen 10-jährigen Absichtserklärung über 38 Milliarden US-Dollar. Im Einklang mit der Absichtserklärung stellen die Vereinigten Staaten jährlich 3,3 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung ausländischer Streitkräfte und weitere 500 Millionen US-Dollar für die Raketenabwehr bereit. Die Finanzierung der Raketenabwehr unterstützt mehrere kooperative Raketenabwehrprogramme, darunter David’s Sling und Iron Dome sowie Arrow, Arrow II und Arrow III, deren lebensrettende Fähigkeiten sich als entscheidend für die Sicherheit Israels erwiesen haben. Im Jahr 2022 stellten die Vereinigten Staaten eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung, um Israels Bestand an Raketenabfangjägern für Iron Dome aufzufüllen.

REGIONALER FRIEDEN UND ZUSAMMENARBEIT

Die Vereinigten Staaten setzen sich für die Förderung eines stärker integrierten, wohlhabenderen und sichereren Nahen Ostens ein, der allen seinen Völkern zugutekommt. Wir sind bestrebt, die Normalisierung und Integration zwischen Israel und arabischen und mehrheitlich muslimischen Staaten zu vertiefen und auszubauen – wie dies durch die Abraham-Abkommen und andere Normalisierungsabkommen veranschaulicht wird. Die Vereinigten Staaten fördern die regionale Integration, Zusammenarbeit und Entwicklung, um Frieden, Sicherheit und wirtschaftlichen Wohlstand in der gesamten Region zu fördern, einschließlich Initiativen, die die palästinensische Wirtschaft stärken und die Lebensqualität der Palästinenser verbessern könnten. Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine umfassende, ausgehandelte Zweistaatenlösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt ein.

Im Rahmen unserer Bemühungen, eine Zweistaatenlösung und den Frieden in der Region zu fördern, planen die Vereinigten Staaten die ersten beiden Jahre eines fünfjährigen Finanzierungsplans (eine Tranche von 100 Millionen US-Dollar) … zur Stärkung des Engagements zwischen Israelis und Palästinensern. US-Beziehungen zu Israel, US-Außenministerium

Es ist schockierend, nicht wahr? 3 Milliarden Dollar hier, 38 Milliarden Dollar dort. Ziemlich bald geht es um richtig viel Geld.

Und vielleicht fällt Ihnen auf, dass das gesamte Geld in eine Richtung fließt: von Washington nach Tel Aviv. Niemals umgekehrt. Warum ist das so?

Beachten Sie auch, wie der Autor mit den Abraham-Abkommen, den „regionalen Integrationsprojekten“ (IMEC) und sogar der schwer fassbaren „Zweistaatenlösung“ prahlt, die alle für die Vereinigten Staaten von größter Bedeutung sind, aber alle von unserem „guten Freund“ Israel absichtlich sabotiert wurden.

Ich weiß nicht, wie ein objektiver Mensch die Fakten betrachten und nicht zu derselben Schlussfolgerung wie Mearsheimer kommen kann, nämlich dass Israel eine strategische Belastung und ein Klotz am Bein ist.

Wenn wir klug wären, würden wir unsere Botschaft in Jerusalem schließen und unseren Botschafter sofort abberufen. Genug ist genug.