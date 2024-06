https://countercurrents.org/2024/06/with-us-support-israel-continues-rafah-massacre/



Mit US-Unterstützung setzt Israel das Massaker von Rafah fort

von Andre Damon

22. Juni 2024

Israel hat am Freitag die Massenvertreibung, die ethnische Säuberung und den Massenmord in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, intensiviert. Bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager nördlich der Stadt wurden 25 Menschen getötet.

Der Angriff der israelischen Panzer fand unmittelbar vor einer humanitären Einrichtung des Roten Kreuzes statt, die das israelische Militär als „sichere Zone“ bezeichnet hatte.

Das Rote Kreuz teilte in einer Erklärung mit, dass israelische Granaten nur wenige Meter von seinen Büros entfernt einschlugen und diese beschädigten. Das Gebäude war „von Hunderten von Vertriebenen umgeben, die in Zelten leben“.

Ein Überlebender des Angriffs sagte zu Al Jazeera: „Wir hatten gerade gegessen und wollten uns ausruhen, da hörten wir die lauten Explosionen, die unsere Häuser zerstörten! Wir sind allein und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können immer noch nicht verarbeiten, was passiert ist!“

Der Zeuge fuhr fort: „Oh Herr, sieh uns an, oh Welt, sieh unseren Zustand. … Das Feuer verzehrt uns aus allen Richtungen.“

Ein anderer Überlebender sagte zu Al Jazeera: „Heute, vor dem Nachmittag, wurde eine Bombe in der Nähe des Roten Kreuzes geworfen. Mein Mann ging hinaus, nachdem er das Geräusch der Explosion gehört hatte. Die zweite Bombe war in der Nähe des Gebäudes des Roten Kreuzes. Alle jungen Männer gingen dorthin, weil einige Menschen verletzt waren.

Das Massaker vom Freitag ist nur das letzte im Rahmen des von den USA unterstützten israelischen Angriffs auf Rafah, durch den über eine Million Menschen aus der Stadt vertrieben wurden – die meisten von ihnen aus anderen Teilen des Gazastreifens.

„Die letzte Nacht war eine der schlimmsten Nächte in West-Rafah: Drohnen, Flugzeuge, Panzer und Marineschiffe bombardierten das Gebiet. Wir haben das Gefühl, dass die Besatzung versucht, die Stadt vollständig zu kontrollieren“, sagte Hatem, ein Einwohner von Rafah, gegenüber Reuters.

Während die Regierung Biden zuvor erklärt hatte, dass ein israelischer Angriff auf Rafah eine „rote Linie“ darstellen würde, hat das Weiße Haus sowohl den Bodenangriff auf Rafah als auch die laufenden Luftangriffe auf Zivilisten voll und ganz gebilligt.

Vor zwei Wochen töteten israelische Streitkräfte bei einem Massaker im Flüchtlingslager Nuseirat mindestens 274 Palästinenser und verletzten mehr als 500 Menschen. Das Weiße Haus bezeichnete die Angriffe in Nuseirat als „begrenzt“ und „gezielt“.

Das Massaker vom Freitag in Rafah wurde von Massentötungen im gesamten Gaza-Streifen begleitet. Nach Angaben des Gesundheitsministers von Gaza wurden in den letzten 24 Stunden mindestens 35 Menschen getötet, womit sich die offizielle Zahl der Todesopfer seit Oktober auf 37.431 erhöht hat.

Der Angriff auf Rafah und die Zerstörung des Grenzübergangs Rafah durch Israel haben die Verteilung von Nahrungsmitteln im Gazastreifen an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte am Freitag, dass sie gezwungen sein könnte, ihre Operationen in Rafah einzustellen, da die medizinische Versorgung fast völlig zusammengebrochen ist.

Die Organisation machte den israelischen Angriff auf Rafah für die Katastrophe verantwortlich und erklärte: „Die Schließung des Grenzübergangs Rafah nach der israelischen Offensive im Süden des Gazastreifens Anfang Mai hat in Verbindung mit der endlosen Bürokratie, die von den israelischen Behörden auferlegt wurde, zu einem dramatisch langsamen Fluss der humanitären Hilfe über den offenen Grenzübergang Kerem Shalom geführt.“

Das Massaker vom Freitag ereignete sich nur zwei Tage, nachdem die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zum Gaza-Krieg ihr offizielles Urteil gefällt hatte, in dem sie die israelische Regierung der „Ausrottung“, „Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ beschuldigte.

„Die einzige Schlussfolgerung, die man ziehen kann, ist, dass die israelische Armee eine der kriminellsten Armeen der Welt ist“, sagte Kommissionsmitglied Chris Sidoti.

Navi Pillay, die Vorsitzende der Untersuchungskommission, verurteilte implizit die Vereinigten Staaten dafür, dass sie den Völkermord im Gazastreifen ermöglicht haben. „Ohne die Hilfe mächtiger Länder wäre Israel nicht in der Lage gewesen, diese andauernde Besatzung so aggressiv durchzuführen“, sagte Pillay.

Selbst wenn das Gesundheitssystem in Gaza zusammenbricht, werden die Schwerverletzten in Gaza dem Tod überlassen. In einer Erklärung vom Freitag erklärte der Leiter der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass seit dem 7. Mai kein einziger kranker oder verletzter Palästinenser den Gazastreifen verlassen durfte.

„Seit der Schließung des Grenzübergangs Rafah am 7. Mai ist kein einziger Patient mehr aus dem Gazastreifen evakuiert worden“, sagte Tedros. „Das bedeutet, dass über 2.000 Menschen keine lebensrettende medizinische Versorgung erhalten haben.

Er fügte hinzu: „Medizinische Evakuierungen müssen über alle möglichen Grenzübergänge erfolgen, einschließlich Rafah für Transfers nach Ägypten, Karem Shalom für Transfers in die

Zusätzlich zu den Massentötungen foltert die israelische Regierung in großem Umfang Gefangene. In einem am Freitag verbreiteten Video beschrieb der in Gaza lebende Badr Dahlan, wie er von den israelischen Streitkräften gefoltert wurde. „Sie [die israelische Armee] schlugen auf meine Hände und Beine ein“, sagte Dahlan aus und erklärte, er sei „Verletzungen und Folterhandlungen“ ausgesetzt gewesen.

Mindestens 36 Gefangene im Gazastreifen, die von den israelischen Streitkräften festgehalten werden, sind aufgrund von Folter und schlechten Bedingungen gestorben, teilte das Medienbüro der Regierung von Gaza am Donnerstag mit.

54 Gefangene aus verschiedenen palästinensischen Regionen sind in israelischen Gefängnissen aufgrund von Folter und unmenschlichen Haftbedingungen gestorben, und das inmitten systematischer Übergriffe auf Gefangene seit Beginn des völkermörderischen Krieges“, so das Medienbüro. Es beschrieb die israelischen Gefängnisse als Massengräber für tausende palästinensische Gefangene, die von internationalen Institutionen ignoriert werden“.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

Übersetzt mit deepl.com



