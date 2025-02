https://strategic-culture.su/news/2025/02/22/finally-it-was-graft-that-netted-zelensky-as-he-now-stands-as-a-marked-man/



Schließlich war es die Bestechung, die Selenskyj zum Verhängnis wurde, da er nun als gezeichneter Mann dasteht

Martin Jay

22. Februar 2025

Trumps Tweet war, kurz gesagt, „Sie sind gefeuert“.

Die letzten Tage waren für den ukrainischen Übergangspräsidenten eine Höllenfahrt, da er beginnt, einige harte Realitäten zu begreifen. Selenskyj hat nicht mehr viel Zeit als Präsident, jetzt, da der Donald im Amt ist. Er hatte Warnungen, aber er hat sie nicht verstanden. Anfang Oktober letzten Jahres besuchte er die USA und traf sich kurz mit Trump. Die Leser werden sich daran erinnern, dass ich vorausgesagt habe, dass er – Selenskyj selbst – bald als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung angesehen werden würde, wenn er nicht mit Trump zusammenarbeitete. Ich sagte voraus, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis Selenskyj als Hauptschuldiger hingestellt würde, der ein Friedensabkommen blockiert, und dass er deshalb gehen müsste.

Bei dem Treffen im Oktober sah die Körpersprache wirklich schlecht aus, als beide unbeholfen in die Kameras blickten und Trump etwas murmelte wie „Man braucht zwei, um Tango zu tanzen“, was schon damals darauf hindeutete, dass Selenskyjs Position unvernünftig war.

Es dauerte nicht lange.

Nach ein paar Tagen, in denen er sich zunächst Trumps Angebot bezüglich der ukrainischen Mineralreserven widersetzte und sich dann rundheraus weigerte, ein Ergebnis eines Deals zwischen Russland und den USA zu akzeptieren, war es, als würde der ehemalige Komiker kurzzeitig in einem Dunstschleier aus Wahn und Komik leben. Er versuchte buchstäblich, sich aus dem Loch herauszuarbeiten, und schon bald war sein Kopf nicht mehr zu sehen. Man muss nur die ersten beiden Zeilen eines Tweets von Trump lesen.

„Stellen Sie sich vor, ein bescheiden erfolgreicher Komiker, Wolodymyr Selenskyj, hat die Vereinigten Staaten von Amerika dazu gebracht, 350 Milliarden Dollar für einen Krieg auszugeben, der nicht zu gewinnen war, der nie hätte beginnen müssen, aber ein Krieg, den er ohne die USA und ‚TRUMP‘ niemals beenden können wird. Die Vereinigten Staaten haben 200 Milliarden Dollar mehr ausgegeben als Europa, und das Geld Europas ist garantiert, während die Vereinigten Staaten nichts zurückbekommen werden.

Die durchgesickerten Protokolle des ersten Gesprächs zwischen Trump und Putin waren sehr kurz, aber eindeutig. Erst Waffenstillstand, dann Wahlen für einen neuen Präsidenten, dann Friedensabkommen.

Mit Selenskyj kann es ganz klar keine Einigung geben, solange er im Amt ist, da er erstens ein illegitimer Präsident ist und zweitens in seinem jüngsten kindischen Wutausbruch nur 300 Milliarden Dollar als Lösung sehen kann. Die schnellste und einfachste Lösung, um den Frieden in der Ukraine voranzutreiben, besteht darin, jetzt zu akzeptieren, dass Russland der Sieger und die einzige Partei ist, die die Kriegsbeute erhält. So endet jeder Krieg. Dass Trump in der Ukraine Präsidentschaftswahlen erzwingt, scheint ein törichter, wenn nicht sogar offensichtlicher Schachzug zu sein. Aber es war eigentlich genial, da es den Massen die Wahl lässt, ob sie den Krieg fortsetzen oder mit dem Wiederaufbau ihres Landes beginnen wollen. Die meisten werden sicherlich für einen neuen, US-freundlichen Kandidaten stimmen, der Russland einen Beitrag leisten kann und die von ihm geforderte Rolle übernimmt. Keine NATO-Bestrebungen, die derzeitigen Grenzen bleiben bestehen und es wird etwas gegen die Nazi-Brigaden unternommen. Hinzu kommt eine Prüfung, die ergeben wird, dass mindestens die Hälfte der gesamten Hilfe und militärischen Ausrüstung, die der Ukraine zur Verfügung gestellt wurde, unterschlagen und verkauft wurde, was erklärt und an die USA zurückgezahlt werden muss. Das bedeutet, dass die Ukraine für mindestens eine Generation ein armes Land ist und bleiben wird, da sie so hoch verschuldet sein wird, dass sie keine Ambitionen in der Region haben kann. Es wird buchstäblich ein wirtschaftlicher Sanierungsfall sein, der für einige Generationen von EU-Hilfen abhängig sein wird, ohne Hoffnung auf eine EU-/NATO-Mitgliedschaft.

Natürlich hätte es nicht so weit kommen müssen. Aber die wahnhafte Sichtweise sowohl von Selenskyj als auch der EU hat uns dorthin gebracht. Dass er überhaupt um seine Sache kämpft und glaubt, in diesen Verhandlungen überhaupt einen Vorteil zu haben, ist lächerlich – und ein Punkt, den Trump aufzeigen will. Selbst die EU glaubt nicht, dass sie sich gegen Russland und Amerika behaupten kann, und sie kauert schmollend in der Ecke wie ein Welpe, der gerade von seinem neuen Besitzer getreten wurde. Nach ihrem erbärmlichen Notfalltreffen in Paris kann die EU nur noch einer neuen Stufe von Sanktionen gegen Russland zustimmen. Putin muss sich vor Lachen den Bauch halten. Der nächste Zirkus, den wir beobachten können, ist die Implosion von Selenskyj und seiner Infrastruktur und natürlich die Aufdeckung des Betrugs, in dessen Zentrum er seit Beginn des Krieges steht. Selbst diejenigen, die ihn unterstützen, werden akzeptieren müssen, dass er schlechte Entscheidungen getroffen und eine Reihe kritischer Fehler begangen hat, die dazu geführt haben, nämlich das Abkommen von Istanbul, das er nach Boris Johnsons Intervention abgelehnt hat, aber auch das schiere Ausmaß der Veruntreuung und Geldwäsche. Wie bekämpft man das mächtige Russland, wenn mindestens die Hälfte der militärischen Ausrüstung, die der Westen Ihnen schickt, nach Libyen geschickt wird, um dort weiterverkauft zu werden? Wie hält man einen funktionierenden Staat aufrecht, wenn derselbe Prozentsatz abgezweigt und für sich und seine Clique zurückbehalten wird? Das ist es, womit die Ukrainer in den kommenden Wochen konfrontiert werden, wenn der Deckel von all diesen Bestechungsgeldern gehoben wird. Selenskyj hatte seine letzte Chance im Oktober und hat sie verpasst. Jetzt ist es an der Zeit, dass ein neuer Präsident genauso einfach eingesetzt wird wie er und Poroschenko vor ihm, aber dieses Mal werden es Trump und Putin sein, die dafür sorgen, dass der neue Staatschef sein Wort in Bezug auf den Frieden hält und nicht zum mehrfachen Milliardär wird. Trumps Tweet lautete kurz gesagt: „Sie sind gefeuert“.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

