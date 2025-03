https://www.commondreams.org/opinion/social-media-journalism



Ein ernstes Problem für unabhängige Medien, dem man sich stellen muss, schreibt Martin, „ist, dass die meisten Social-Media-Plattformen immer mehr im Widerspruch zur Pressefreiheit stehen.“

(Foto von Anna Barclay/Getty Images)

Die heutigen sozialen Medien sind für den Journalismus nicht mehr sicher

Dieser existenzielle Moment erfordert eine globale Social-Media-Plattform für unabhängige Nachrichtenmedien.

Von Christopher R. Martin

Common Dreams

21. März 2025

Hannah Arendt, die deutsch-amerikanische politische Theoretikerin, die sich mit totalitären Regimen befasste, bemerkte 1974 : „In dem Moment, in dem wir keine freie Presse mehr haben, kann alles passieren. Was es einer totalitären oder einer anderen Diktatur ermöglicht zu herrschen, ist, dass die Menschen nicht informiert sind; wie kann man eine Meinung haben, wenn man nicht informiert ist?“

Fünfzig Jahre später sind wir fast an diesem Punkt angelangt. Dies ist für alle unabhängigen (d. h. nicht mit einer politischen Partei oder einem autoritären Regime verbündeten) Nachrichtenorganisationen und ihre Fähigkeit, ein Publikum in den sozialen Medien zu erreichen, von existenzieller Bedeutung.

Soziale Medien wie Twitter (jetzt X) und Facebook wurden vor zwei Jahrzehnten zu wichtigen Umgebungen für den Einstieg der Nachrichtenmedien, da sich dort Millionen von Menschen online versammeln. Für journalistische Organisationen bestand das Ziel darin, interessante Geschichten zu veröffentlichen und Empfehlungen zu erhalten – von denjenigen Nutzern, die sich zur Nachrichtenseite durchklicken und die Webseiten-Aufrufe steigern.

Doch diese Beziehung ist zerbrochen. Letztendlich sind Technologieunternehmen nicht daran interessiert, den Journalismus oder den zivilen Diskurs zu unterstützen. Der jährliche Reuters Institute for the Study of Journalism Digital News Report für 2025 stellt fest, dass „der Verweisungsverkehr auf Nachrichtenseiten von Facebook (67 %) und Twitter (50 %) in den letzten zwei Jahren stark zurückgegangen ist“.

Das noch größere Problem für unabhängige Nachrichtenmedien besteht darin, dass die meisten Social-Media-Plattformen zunehmend im Widerspruch zur Pressefreiheit stehen.

Es gibt Millionen von Menschen im Bereich der sozialen Medien, und der Journalismus sollte sie nicht zurücklassen.

Seit Elon Musk Twitter im Jahr 2022 für 44 Milliarden Dollar gekauft und in X umgewandelt hat, ist es zur desinformationsgetränkten sozialen Plattform der Regierung von Donald Trump geworden. In diesem Jahr kündigte Meta (Muttergesellschaft von Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp) an, dass es sein unabhängiges Faktenprüfungsprogramm in den USA zugunsten eines schwachen, von der Masse getragenen „Community Notes“-Systems einstellen werde, das bereits bei X gescheitert ist. Eine weitere beliebte Nachrichtenplattform, TikTok, hat schwerwiegende Probleme mit Desinformation , Sicherheitsmängel und eine ungewisse Zukunft.

Mehrere Nachrichtenorganisationen auf der ganzen Welt haben beschlossen, dass sie das nicht mehr hinnehmen werden. NPR hat 2023 aufgehört, auf X zu posten, nachdem die Plattform darauf bestanden hatte, sie als „ US-staatliche Medien “ zu bezeichnen. Kürzlich kündigte The Guardian an, nicht mehr auf X zu posten, und kam zu dem Schluss, dass es sich um eine „giftige Medienplattform“ handelt. Dagens Nyheter, die schwedische Zeitung, Le Monde, die französische Zeitung, und La Vanguardia, die führende Zeitung in Barcelona, kündigten X ebenfalls. Die Europäische Journalistenföderation, die etwa 320.000 Journalisten vertritt, tat es ihnen gleich. „Wir können nicht weiterhin dazu beitragen, das soziale Netzwerk eines Mannes zu füttern, der den Tod der Medien und damit der Journalisten verkündet“, schrieb EFJ-Präsidentin Maja Sever .

Aber wenn man X einfach verlässt, beseitigt man nur die schlimmste Option und gibt sich mit den etwas weniger schlechten Optionen zufrieden, die noch übrig bleiben.

Das muss nicht so sein.

Es gibt Millionen von Menschen im Bereich der sozialen Medien, und der Journalismus sollte sie nicht zurücklassen. Zum Beispiel beziehen 54 % der Amerikaner ihre Nachrichten häufig oder manchmal aus den sozialen Medien . Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren sind die intensivsten Nutzer von Social-Media-Plattformen. Sie verdienen eine Social-Media-Plattform, die sie respektiert und informiert.

Deshalb sollten sich seriöse Nachrichtenmedien zusammenschließen und die Autonomie zurückgewinnen, die sie an Social-Media-Plattformen von Drittanbietern abgetreten haben. Unabhängige Nachrichtenorganisationen – große und kleine – sollten gemeinsam eine eigene Social-Media-Plattform schaffen und kontrollieren, die Nachrichten und öffentliche Informationen verstärkt, Links zu Mitgliedsnachrichtenorganisationen fördert und Fehlinformationen und Desinformation ausschließt.

Der Journalismus wurde von den großen Technologieunternehmen so stark in die Knie gezwungen, dass es schwer vorstellbar ist, die Dinge anders zu machen.

Das Modell dafür ist fast so alt wie der moderne Journalismus selbst: The Associated Press, eine internationale, gemeinnützige Nachrichtenagentur. Wie die AP ihre Gründungsgeschichte erzählt: „Im Jahr 1846 finanzierten fünf New Yorker Zeitungen eine Pony-Express-Route durch Alabama, um Nachrichten über den Mexikanischen Krieg schneller in den Norden zu bringen, als die US-Post sie zustellen konnte.“ Das Problem mit den sozialen Medien ist ähnlich – wenn sie keinen Beitrag leisten, arbeiten Sie gemeinsam an einer anderen Lösung. Und wie bei der AP könnte es sich um eine globale Kooperation handeln.

Der Journalismus wurde von den großen Technologieunternehmen so stark in die Knie gezwungen, dass es schwer vorstellbar ist, die Dinge anders zu machen. Aber eine von Nachrichten kontrollierte Social-Media-Plattform könnte Funktionen entwickeln, die die Multimedia-Fähigkeiten von Nachrichtenorganisationen demonstrieren und es dem Publikum ermöglichen, auf neue und unterhaltsame Weise soziale Verbindungen herzustellen. Die Benutzer könnten ihre Feeds so anpassen, dass sie sich auf lokale, regionale, nationale oder internationale Nachrichten oder auf eine beliebige Mischung und Themen konzentrieren, die für sie sinnvoll sind, sodass alle seriösen Nachrichtenorganisationen jeder Größe Teil der Plattform werden können.

Welche Nachrichtenorganisationen und Journalisten könnten Teil einer solchen Social-Media-Kooperative sein?

Reporter ohne Grenzen, die internationale gemeinnützige Organisation für Journalismus, hat bereits eine starke Aussage zur Förderung globaler Informationsräume zum Wohle der Allgemeinheit gemacht, in der „Informationen nur dann als zuverlässig angesehen werden können, wenn sie frei gesammelt, verarbeitet und verbreitet werden, und zwar nach den Grundsätzen der Verpflichtung zur Wahrheit, der Pluralität der Standpunkte und der rationalen Methoden zur Feststellung und Überprüfung von Fakten“. Dies würde es einer Vielzahl von journalistischen Organisationen ermöglichen, sich zu beteiligen und eine klare Grenze zu ziehen, um Medien, die Desinformation verbreiten, auszuschließen.

Die Herausforderung, einen Social-Media-Raum für den Journalismus zu schaffen, ist größer, als eine einzelne Nachrichtenorganisation bewältigen kann.

Aus geschäftlicher Sicht würden journalistische Organisationen und nicht Social-Media-Plattformen von Drittanbietern Analysedaten und Werbeeinnahmen behalten. Die Social-Media-App könnte für jede Person mit einem Abonnement einer Mitgliedsnachrichtenorganisation (z. B. einer lokalen Zeitung, einer nationalen Meinungszeitschrift oder einer digitalen Nachrichtenseite) kostenlos sein oder eine geringe Abonnementgebühr erheben, um eine integrierte Authentifizierung zu bieten und Bot-Konten zu verhindern. Es gibt auch strenge globale Standards für die Moderation von Inhalten durch das International Fact-Checking Network, das 2015 gegründet wurde und über einen unparteiischen Verhaltenskodex und mehr als 170 Faktenprüfungsgruppen auf der ganzen Welt verfügt.

Was würde die Erstellung einer solchen Social-Media-Plattform kosten?

44 Milliarden US-Dollar sind eindeutig zu viel. Bluesky, das in den letzten Monaten als X-Alternative an Beliebtheit gewonnen hat, bietet sich als Vergleichsfall an. Es begann 2019 intern mit nur einer Handvoll Mitarbeitern bei Twitter. In den letzten zwei Jahren hat es 23 Millionen US-Dollar Startkapital erhalten, um dorthin zu gelangen, wo es heute steht.

Bluesky mag der aktuelle Favorit vieler Journalisten sein und hat viele Vorteile gegenüber anderen Social-Media-Plattformen, aber sein lobenswerter Zweck, einen weniger toxischen Raum für öffentliche Gespräche zu schaffen, dient nicht in erster Linie dem Ziel, unabhängigen Journalismus weltweit zu verbreiten.

Der gemeinsame Aufbau einer gemeinnützigen, kooperativen globalen Social-Media-Plattform für Nachrichten würde verifizierte Nachrichten wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses rücken.

Die Herausforderung, einen Social-Media-Raum für den Journalismus zu schaffen, ist größer, als eine einzelne Nachrichtenorganisation bewältigen kann. Seit mehreren Jahren wird darüber gesprochen, dass Europa eine eigene Social-Media-Plattform haben sollte, um Demokratie, Vielfalt, Solidarität und Privatsphäre zu fördern und „ ausländische Informationsmanipulationen und Einmischungen “ von Plattformen mit Sitz in den USA, die in Trumps Machtbereich geraten sind, und von Plattformen mit Sitz in China zu vermeiden.

Eine nichtstaatliche Plattform mit einem Konsortium demokratieorientierter Nachrichtenorganisationen könnte jedoch am widerstandsfähigsten gegen Nationalismus und Autoritarismus sein. Das Projekt könnte auf einer Open-Source-Struktur wie ActivityPub (die Infrastruktur hinter Mastodon) oder dem AT-Protokoll (hinter Bluesky) aufbauen, was den Nutzern mehr Macht verleihen würde.

Durch den gemeinsamen Aufbau einer gemeinnützigen, kooperativen, globalen, nachrichtenbasierten Social-Media-Plattform würden verifizierte Nachrichten wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses rücken. Die Alternative ist die passive Akzeptanz der unabhängigen Presse gegenüber den Social-Media-Ökosystemen, die Silicon-Valley-Plutokraten oder autoritäre Regierungen schaffen wollen, was für eine freie Presse eine schlechte Nachricht ist.

