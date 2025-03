https://www.caitlinjohnst.one/p/trump-is-just-bush-in-a-red-hat?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=159588446&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Trump ist nur Bush mit roter Mütze

Caitlin Johnstone

22. März 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Trump schlachtet Kinder in Gaza ab, unterdrückt die Redefreiheit in den USA, bombardiert den Jemen für Israel und bereitet einen umfassenden Krieg mit dem Iran vor, der Berichten zufolge den möglichen Einsatz von Atomwaffen vorsieht.

Und soweit ich das beurteilen kann, finden das die Trump-Anhänger größtenteils in Ordnung. Alles, wofür die sogenannte MAGA-Bewegung angeblich steht, ist eine Lüge.

„MAGA“ bedeutet nur, dass Republikaner republikanische Dinge tun. Vor zehn Jahren begann die Republikanische Partei, ihren ramponierten Ruf aus der Bush-Regierung mit einer rechtspopulistischen Botschaft zu übertünchen, die vorgab, neokonservative Kriegspläne abzulehnen, die Redefreiheit zu unterstützen, den Sumpf trockenzulegen und Amerika an die erste Stelle zu setzen. In der Praxis sehen wir, wie Trump im Nahen Osten mordet und Kriegstreiberei betreibt, genau wie Bush, wie er in den USA verrückte autoritäre Agenden einführt, genau wie Bush, wie er seit Jahrzehnten lang bestehende neokonservative Agenden vorantreibt und wie er Israel an die erste Stelle setzt, genau wie jeder Republikaner.

Trump ist das Böseste, was Bush je war, aber MAGA-Idioten tun so, als wäre er etwas anderes, nur weil er eine rote Mütze trägt. Die dümmste, erbärmlichste und betrügerischste politische Fraktion, die es gibt.

Wenn wieder einmal Aufnahmen von toten Kindern in Gaza Ihre Social-Media-Timeline füllen, denken Sie daran, dass das Imperium nur deshalb so hart daran gearbeitet hat, jede Kritik an den vom Westen unterstützten Gräueltaten Israels im Keim zu ersticken, weil unsere Herrscher vorhatten, noch viel mehr Gräueltaten zu begehen und noch viel mehr Kinder zu ermorden.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Israel und seine westlichen Unterstützer dies immer wieder als „Krieg“ bezeichnen? Was in Gaza passiert, ist kein Krieg, sondern ein paar tausend Männer mit selbstgebauten Raketen, die gegen ein ganzes Imperium kämpfen, und Israel konzentriert sich nicht einmal auf sie, sondern auf die gesamte Bevölkerung von Gaza.

Staaten versuchen oft, das Wort „Krieg“ nicht zu verwenden, um ihre Handlungen zu beschreiben, da es bei den Menschen negative Assoziationen hervorruft. Die USA bezeichnen ihre Kriege gerne als „humanitäre Interventionen“. Russland nannte seine Invasion in der Ukraine eine „besondere Militäroperation“. Aber Israel beeilte sich sofort, seine nackte ethnische Säuberungsaktion in Gaza als „Krieg“ zu bezeichnen, ebenso wie seine westlichen Verbündeten und ihre Propagandapresse. Warum ist das so?

Ich werde Ihnen sagen, warum. Es geht darum, die dauerhafte Wegnahme von Gaza von den Palästinensern zu rechtfertigen. Israel hat eine lange Geschichte darin, Kriege zu führen, um sich mehr Territorium anzueignen, was seine Befürworter dann damit rechtfertigen, dass sie Dinge sagen wie: „Ja, nun, sie haben 1967 einen Krieg verloren, man verliert Territorium, wenn man einen Krieg führt und verliert.“ Sie legen die narrative Grundlage, um sicherzustellen, dass jeder in Zukunft Gaza im gleichen Licht sieht, nachdem sie es annektiert, von Palästinensern gesäubert und durch Juden ersetzt haben.

Das ist alles, was es je war: kein Krieg mit der Hamas, sondern eine weitere israelische Landnahme. Es gibt Berge von Beweisen dafür, dass israelische Beamte den 7. Oktober absichtlich geschehen ließen, um diese Landnahme zu rechtfertigen, und seitdem haben sie dies als „Krieg“ dargestellt, um sicherzustellen, dass sie damit durchkommen.

Die Darstellung als Krieg hat natürlich noch andere Vorteile, wie z. B. die Darstellung der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur, die absichtlich ins Visier genommen wurden, als „Kollateralschäden“ statt als systematische Vernichtung und Zerstörung. Aber in erster Linie geht es um die Ausweitung des israelischen Territoriums.

Eine neue Umfrage von Economist/YouGov hat ergeben, dass die meisten Republikaner der Meinung sind, dass Proteste gegen Ihre Regierung legal sein sollten – mit Ausnahme von Protesten gegen Israel. Wenn es um Proteste gegen Israel geht, ist die Mehrheit der Republikaner entweder der Meinung, dass dies illegal sein sollte, oder sie sind sich nicht sicher.

Ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll. Stellen Sie sich vor, Sie wären jemand, der diese Umfragefragen beantwortet, und nehmen Ihre eigenen Antworten nicht als Aufforderung zur ernsthaften Selbstreflexion. Stellen Sie sich vor, Sie würden so etwas über sich selbst direkt zugeben und sich dann nicht ändern.

Es sind die Leute, die sagen: „HAHA, GAZA STEHT IN FLAMMEN, JETZT WÜRDEST DU BESTIMMT SCHON GERN FÜR KAMALA GEWÄHLT HABEN“, die mich wirklich wütend machen. Genau aus diesem Grund haben die Demokraten verloren: weil sie Gaza als nichts anderes als ein politisches Spielzeug betrachteten, das man ignorieren kann, wenn es unbequem ist, und über das man sich freut, wenn es einem gelegen kommt. Für diese Arschlöcher ist das nur ein Spiel.

Diese Freaks haben monatelang jeden niedergebrüllt, der gegen die völkermörderischen Gräueltaten von Joe Biden protestierte, und jeden abgewiesen, der ein Problem damit hatte, dass Harris sich weigerte, in dieser äußerst wichtigen Angelegenheit zwischen sich und dem Präsidenten zu vermitteln. Jetzt, da Trump Bidens Völkermord fortsetzt, tun sie so, als stünden sie auf der richtigen Seite der Geschichte? Verpisst euch, ihr widerlichen Drecksäcke.

