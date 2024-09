https://www.commondreams.org/opinion/war-on-children-gaza

Israels Krieg gegen palästinensische Kinder muss ein Ende haben

Von Ramzy Baroud

Common Dreams

05. September 2024

Ein verletztes Kind weint im Hof des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir el-Balah im zentralen Gazastreifen nach einem israelischen Luftangriff in der Nacht zum 10. August 2024, inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas-Bewegung.

(Foto von Eyad Baba/AFP via Getty Images)

Der Verrat an diesen Kindern durch die internationale Gemeinschaft wird das kollektive Bewusstsein der Menschheit noch jahrzehntelang prägen.

Der israelische Krieg gegen Gaza ist zu einem Krieg gegen palästinensische Kinder geworden. Das galt am 7. Oktober genauso wie heute.

Am 17. August rief UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem siebentägigen Waffenstillstand auf, damit die Kinder in Gaza gegen Polio geimpft werden können. „Ich appelliere an alle Parteien, sofort konkrete Zusicherungen zu geben und humanitäre Pausen für die Kampagne zu garantieren“, sagte er.

Der erste Fall der verheerenden Epidemie wurde in der Stadt Deir Al-Balah im zentralen Gazastreifen entdeckt.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass von 200 Virusinfektionen nur eine die vollen Symptome der Kinderlähmung zeigt, während die übrigen Fälle milde Symptome wie eine Erkältung oder leichtes Fieber aufweisen können“, sagte der palästinensische Gesundheitsminister Majed Abu Ramadan am selben Tag.

Dies bedeutet, dass sich das Virus möglicherweise in allen Teilen des Gazastreifens ausgebreitet hat, wo das gesamte Gesundheitssystem weitgehend zerstört ist.

Das zehn Monate alte palästinensische Baby, das sich als erstes mit dem Poliovirus infizierte, hat wie viele andere nie eine Impfdosis gegen die Krankheit erhalten.

Kein Kind, geschweige denn eine ganze Generation von Kindern, sollte so viel Leid ertragen müssen, unabhängig von den politischen Beweggründen oder dem Kontext.

Um eine noch größere Katastrophe im kriegsgeschüttelten Gazastreifen zu verhindern, haben die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) erklärt, dass sie innerhalb kurzer Zeit 640.000 Kinder im gesamten Gazastreifen impfen müssen.

Die Aufgabe ist jedoch schwierig, da die überwiegende Mehrheit der Bewohner des Gazastreifens in unsicheren Flüchtlingslagern zusammengepfercht ist – riesigen Zeltlagern, meist im Zentrum des Gazastreifens, die keinen Zugang zu sauberem Wasser oder Strom haben.

Sie sind von über 330.000 Tonnen Abfall umgeben, der das ohnehin schon ungenießbare Wasser weiter verseucht hat, was nach Ansicht von Experten die Ursache für das Poliovirus sein könnte.

Die Rettung der Kinder im Gazastreifen wird durch die Tatsache erschwert, dass die israelischen Bomben weiterhin auf alle Teile des Gazastreifens abgeworfen werden, auch auf die so genannten „sicheren Zonen“, die von Israel kurz nach Beginn des Krieges erklärt wurden.

Ein weiteres Problem ist, dass der Gazastreifen seit Monaten ohne Strom auskommen muss. Ohne ein effizientes Kühlsystem könnte der Großteil der Impfstoffe unbrauchbar werden.

Doch das Leiden der Kinder im Gazastreifen geht über das Fehlen von Impfungen hinaus.

Bis zum 19. August wurden mindestens 16 480 Kinder als direkte Folge des Krieges getötet, hinzu kommen Tausende von vermissten Kindern, deren Tod vermutet wird. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministers in Gaza sind darunter 115 Säuglinge.

Viele Kinder sind verhungert, und „mindestens 3.500 Kinder im Gazastreifen droht (das gleiche Schicksal) wegen des Mangels an Nahrungsmitteln und der Unterernährung aufgrund der israelischen Beschränkungen bei der Lieferung von Nahrungsmitteln“, so ein Sprecher des Ministeriums.

Darüber hinaus haben bisher mehr als 17.000 Kinder in Gaza seit Beginn des Krieges am 7. Oktober entweder einen oder beide Elternteile verloren.

Einer der Hauptgründe dafür, dass die Kinder im Gazastreifen die meisten Opfer des Krieges darstellen, ist, dass Häuser, Schulen und Notunterkünfte die Hauptziele des unerbittlichen Bombardements waren.

Laut einer Erklärung der UN-Sachverständigen vom April letzten Jahres sind „mehr als 80 % der Schulen im Gazastreifen beschädigt oder zerstört“.

„Man kann sich die Frage stellen, ob das palästinensische Bildungssystem absichtlich zerstört werden soll, eine Aktion, die als ‚Schulmord‘ bekannt ist“, schrieben sie.

Der Trend, Schulen ins Visier zu nehmen, hält an. Am 18. August erklärte der palästinensische Bildungsminister Amjad Barham, dass über 90 Prozent aller Schulen im Gazastreifen zerstört worden seien, berichtete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Von den 309 Schulen sind 290 durch israelische Bombardements zerstört worden. Dadurch haben 630.000 Schüler keinen Zugang zu Bildung mehr.

Während Häuser und Schulen wieder aufgebaut werden können, kann das wertvolle Leben der getöteten Kinder nicht wiederhergestellt werden.

Nach Angaben des palästinensischen Bildungsministeriums sind bis zum 2. Juli 8.572 Schüler im Gazastreifen und 100 im besetzten Westjordanland durch die israelische Armee getötet worden. 14.089 Schüler im Gazastreifen und 494 im Westjordanland wurden ebenfalls verletzt.

Dies sind die schlimmsten Verluste, die palästinensische Kinder innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums seit der Nakba, der Zerstörung des palästinensischen Heimatlandes im Jahr 1948, erlitten haben. Die Tragödie verschlimmert sich von Tag zu Tag.

Kein Kind, geschweige denn eine ganze Generation von Kindern, sollte so viel Leid ertragen müssen, unabhängig von den politischen Beweggründen oder dem Kontext.

Das internationale und humanitäre Recht sieht für Kinder in Zeiten bewaffneter Konflikte „besondere Achtung und besonderen Schutz“ vor, so die Datenbanken des humanitären Völkerrechts des Roten Kreuzes. Diese Gesetze mögen theoretisch auf palästinensische Kinder anwendbar sein, in der Praxis aber sicher nicht.

Der Verrat an diesen Kindern durch die internationale Gemeinschaft wird das kollektive Bewusstsein der Menschheit noch jahrzehntelang prägen.

Dies ist in der Tat ein Krieg gegen palästinensische Kinder – ein Krieg, der beendet werden muss, bevor eine ganze Generation palästinensischer Kinder vollständig ausgelöscht wird.

Common Dreams wird von Optimisten angetrieben, die an die Macht informierter und engagierter Bürger glauben, um Veränderungen anzustoßen und zu bewirken, die die Welt zu einem besseren Ort machen.

Wir sind Hunderttausende stark, aber jeder einzelne Unterstützer macht den Unterschied.

Ihr Beitrag unterstützt dieses mutige Medienmodell – frei, unabhängig und mit dem Ziel, jeden Tag über die Fakten zu berichten. Unterstützen Sie uns im Kampf für wirtschaftliche Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und eine nachhaltigere Zukunft. Als gemeinnützige Nachrichtenagentur, die von den Menschen angetrieben wird, berichten wir über Themen, die von den Konzernmedien nie behandelt werden.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie dürfen gerne weiterveröffentlicht und weitergegeben werden.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber des Palestine Chronicle. Er ist der Autor von fünf Büchern, darunter: „These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons“ (2019), “My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story“ (2010) und “The Second Palestinian Intifada: Eine Chronik des Kampfes eines Volkes“ (2006). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …