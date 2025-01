https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/28/rlxj-j28.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Trumps erste 7 Tage: Der Rahmen für eine Präsidialdiktatur

Socialist Equality Party (US)

28. Januar 2025

Präsident Donald Trump zeigt die Ausführungsverordnung, nachdem er sie am Montag, dem 20. Januar 2025, bei einer Indoor-Parade zur Amtseinführung des Präsidenten in Washington unterzeichnet hat. [AP Photo/Matt Rourke]

In der Woche seit seinem Amtsantritt hat Donald Trump die Macht des Präsidenten genutzt, um das zu tun, was kein Präsident vor ihm jemals versucht hat: die Verfassung außer Kraft zu setzen und eine Diktatur zu errichten. Unter dem Vorwand einer nicht existierenden „Invasion“ durch Einwanderer hat Trump Kriegsrechte geltend gemacht, die Autorität beansprucht, Gesetze des Kongresses außer Kraft zu setzen, und eine Kampagne gestartet, um die Einwandererbevölkerung des Landes zu terrorisieren.

In nur sieben Tagen hat Trump die ersten Schritte einer Strategie eingeleitet, die er und seine faschistischen Berater wie Stephen Miller und Tom Homan seit Jahren vorbereiten. Dazu gehören:

Die Inanspruchnahme der präsidialen Autorität, um in den USA geborenen Personen die Staatsbürgerschaft zu entziehen, was einen direkten Verstoß gegen den 14. Zusatzartikel der Verfassung darstellt, der die Staatsbürgerschaft durch Geburt garantiert, und gegen die verfassungsmäßige Gewaltenteilung verstößt.

Behauptung, dass alle Nicht-Staatsbürger in den USA – etwa 30 Millionen Menschen – keine Rechte gemäß dem Ersten Verfassungszusatz haben, wodurch Kritik an der Regierung und ihren Institutionen zu einem Grund für die Abschiebung wird.

Anordnung an das US Northern Command (NORTHCOM), operative Schlachtpläne zur Unterdrückung dessen, was er als „Invasion“ bezeichnet, zu entwickeln, und Erteilung einer militärischen Vollmacht ohne geografische Einschränkungen innerhalb der US-Grenzen.

Anweisung an den militärischen Geheimdienstapparat, sich auf die Inkraftsetzung des Aufruhrgesetzes und des Gesetzes über ausländische Feinde vorzubereiten, womit die Voraussetzungen für die formelle Verhängung des Kriegsrechts geschaffen werden.

Beauftragung der örtlichen Polizei und des FBI mit der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze und deren Einsatz in amerikanischen Städten wie Newark, Chicago und anderswo.

Fesselung von Deportierten auf Rückführungsflügen in Länder wie Kolumbien und Brasilien an ihren Sitzen, was an die Brutalisierung von „feindlichen Kämpfern“ in den Kriegen in Afghanistan und im Irak erinnert.

Strafrechtliche Verfolgung von Staatsbeamten und Privatpersonen, die rechtmäßige Schritte unternehmen, um die von seinen Anordnungen Betroffenen zu schützen oder zu beraten.

Einleitung einer umfassenden Säuberung von Bundesbehörden, um Personen zu entfernen, die als nicht ausreichend loyal gelten oder diese autoritären Maßnahmen wahrscheinlich behindern werden.

Auslösung eines großen internationalen Konflikts mit Kolumbien durch Androhung kriegsähnlicher Maßnahmen, um das Land zur Annahme von Abschiebeflügen zu nötigen.

Die große Lüge: Eine „Invasion“ von Einwanderern

Der pseudolegale Vorwand für diese umfassenden und autoritären Maßnahmen ist Trumps Erklärung, dass die Massenmigration eine „Invasion“ darstelle, womit er die Bewegung von Einwanderern mit einem militärischen Angriff einer ausländischen Armee auf US-Boden gleichsetzt. Unter Berufung auf diesen erfundenen Notstand behauptet Trump, dass die Gesetze des Kongresses zur Regelung der Einwanderung nicht bindend, sondern lediglich beratend seien, was es ihm ermöglicht, eine uneingeschränkte Exekutivgewalt zu beanspruchen, um die Verfassung außer Kraft zu setzen und per Dekret zu regieren.

Die Durchführungsverordnung mit dem Titel „Schutz des amerikanischen Volkes vor Invasion“ stellt die Einwanderung als eine ernsthafte Bedrohung für die nationale und öffentliche Sicherheit dar. Sie behauptet ohne Beweise, dass die vorherige Regierung „eine beispiellose Flut illegaler Einwanderung eingeladen, verwaltet und beaufsichtigt“ habe, wodurch Millionen von Einwanderern ohne Papiere die Grenze überqueren oder mit kommerziellen Flügen einreisen konnten, angeblich „unter Verstoß gegen langjährige Bundesgesetze“. Einwanderer, so heißt es in dem Erlass, „stellen eine erhebliche Bedrohung für die nationale und öffentliche Sicherheit dar“, und sie werden beschuldigt, „abscheuliche und verabscheuungswürdige Handlungen gegen unschuldige Amerikaner“ zu begehen und „feindselige Aktivitäten, einschließlich Spionage, Wirtschaftsspionage und Vorbereitungen für terroristische Aktivitäten“, zu verüben.

Das Phänomen der Masseneinwanderung als „Invasion“ zu bezeichnen, ist eine eklatante Lüge und eine Kriegserklärung an die gesamte Bevölkerung. Jeder sechste Einwohner der Vereinigten Staaten ist im Ausland geboren, und die überwiegende Mehrheit der Amerikaner lebt, arbeitet und geht zur Schule zusammen mit Einwanderern. Laut dem Text von Trumps Anordnung wird davon ausgegangen, dass Millionen von Schulkindern, Arbeitnehmern, Eltern und Großeltern mit Migrationshintergrund einen Kriegsakt begangen haben, nur weil sie sich „in amerikanischen Gemeinden niedergelassen“ und ihr tägliches Leben geführt haben.

Die Behauptung, dass Einwanderung eine „Invasion“ sei, steht im Widerspruch zur gesamten Geschichte des Landes, das von Einwanderern gegründet wurde. Wenn die gegenwärtige Form der Massenmigration eine „Invasion“ darstellt, dann war dies auch die Migration der Briten und Holländer im 17. und 18. Jahrhundert, der Deutschen und Iren in der Mitte des 19. Jahrhunderts und der Italiener und Osteuropäer im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Notstandsregierung in einem Land auf die Behauptung einer „Einwanderungsinvasion“ zu stützen, wäre extrem reaktionär; in Amerika ist dies eine Verleugnung seiner historischen Identität als „Nation der Einwanderer“.

Das Ausmaß dieser angeblichen „Invasion“, so heißt es in einer weiteren Durchführungsverordnung, mache die Aussetzung der vom Kongress verabschiedeten Gesetze erforderlich: „Der Immigration and Nationality Act [INA] überträgt der Bundesregierung jedoch nicht die Befugnis, die Souveränität der Vereinigten Staaten zu schützen, insbesondere in Notfällen, in denen ganze Bestimmungen des INA durch operative Einschränkungen unwirksam werden, beispielsweise bei einer anhaltenden Invasion in die Staaten.“ Diese weitreichende Erklärung besagt, dass die „inhärenten Befugnisse“ des Präsidenten Vorrang vor der Gesetzgebungsbefugnis des Kongresses haben, wodurch die verfassungsmäßige Gewaltenteilung praktisch aufgehoben wird.

Kriminalisierung der Opposition gegen die Regierung

Das Recht aller Nicht-Staatsbürger, die Regierung oder den Präsidenten zu kritisieren, wurde durch eine separate Durchführungsverordnung mit dem Titel „Schutz der Vereinigten Staaten vor ausländischen Terroristen“ praktisch aufgehoben. In der Verordnung heißt es:

Die Vereinigten Staaten müssen sicherstellen, dass zugelassene Ausländer und Ausländer, die sich bereits in den Vereinigten Staaten aufhalten, keine feindselige Haltung gegenüber ihren Bürgern, ihrer Kultur, ihrer Regierung, ihren Institutionen oder ihren Gründungsprinzipien einnehmen und sich nicht für designierte ausländische Terroristen und andere Bedrohungen unserer nationalen Sicherheit einsetzen, ihnen helfen oder sie unterstützen.

Die Anordnung enthält die Forderung, dass der militärische Geheimdienst innerhalb von 30 Tagen

alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung vor Handlungen ausländischer Staatsangehöriger empfehlen muss, die die verfassungsmäßigen Grundrechte der amerikanischen Bevölkerung untergraben oder zu untergraben versuchen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Recht unserer Bürger auf freie Meinungsäußerung und freie Religionsausübung, das durch den ersten Zusatzartikel geschützt ist, die sektiererische Gewalt predigen oder dazu aufrufen, die Kultur, auf der unsere verfassungsmäßige Republik beruht, zu stürzen oder zu ersetzen, oder die ausländischen Terroristen Hilfe, Fürsprache oder Unterstützung gewähren. (Hervorhebung hinzugefügt)

Diese Anordnung zielt nicht nur darauf ab, Einwanderern – selbst solchen, die sich rechtmäßig in den Vereinigten Staaten aufhalten – ihre Rechte zu entziehen. Sie weist auch die Geheimdienste an, „Amerikaner, die sich für den ‚Sturz der Regierung‘ einsetzen, zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen“, um ihnen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Diese weitreichende Richtlinie setzt politische Opposition mit Verrat gleich und zielt damit effektiv auf alle ab, die die Politik der Regierung kritisieren. Die Anordnungen als Ganzes nutzen die Einwanderung als Speerspitze für einen Angriff auf die Rechte der Bevölkerung als Ganzes.

Schon jetzt fordern rechtsgerichtete zionistische Organisationen die Ausweisung von Studenten und Akademikern, die gegen den anhaltenden Völkermord in Gaza protestiert haben – ein beunruhigender Vorgeschmack darauf, wie solche Befugnisse eingesetzt werden könnten, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und den Widerstand gegen den US-Imperialismus zu ersticken.

Verstoß gegen den Posse Comitatus Act und den 14. Zusatzartikel

In der Anordnung, in der das Pentagon aufgefordert wird, Schlachtpläne für den Einsatz auf US-amerikanischem Boden zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu erstellen, heißt es:

Spätestens 10 Tage nach Inkrafttreten dieser Anordnung ist dem Präsidenten eine Überarbeitung des Unified Command Plan vorzulegen, die dem United States Northern Command (USNORTHCOM) den Auftrag erteilt, die Grenzen zu versiegeln und die Souveränität, territoriale Integrität und Sicherheit der Vereinigten Staaten zu wahren, indem Formen der Invasion abgewehrt werden, einschließlich illegaler Massenmigration, Drogenhandel, Menschenschmuggel und -handel sowie anderer krimineller Aktivitäten.

Diese Richtlinie lässt befürchten, dass Millionen unbewaffneter Einwanderer nicht als Zivilisten, sondern als „feindliche Kämpfer“ eingestuft werden könnten. Sollte dies umgesetzt werden, würden sie nicht mehr nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten, sondern nach dem Kriegsrecht behandelt werden, was den Weg für beispiellose Unterdrückung und die Militarisierung der Innenpolitik unter dem Deckmantel der Verteidigung der „Souveränität“ ebnen würde. Dies verstößt gegen den Grundsatz des Common Law, den sogenannten „Posse Comitatus“, der es dem Militär verbietet, auf US-amerikanischem Boden an Strafverfolgungsmaßnahmen teilzunehmen.

Der Erlass zur Aufhebung der Geburtsrecht-Staatsbürgerschaft entlarvt die betrügerische Natur von Trumps Behauptungen, seine Politik ziele darauf ab, amerikanische Bürger zu „schützen“. In Wirklichkeit stellt dieser Erlass einen beispiellosen Angriff auf verfassungsmäßige Rechte und demokratische Grundsätze dar. Mit dem Versuch, sich die Macht anzumaßen, Personen, die auf US-amerikanischem Boden geboren wurden – deren Recht auf Staatsbürgerschaft durch den 14. Zusatzartikel ausdrücklich garantiert wird – die Staatsbürgerschaft zu entziehen, greifen Trump und seine faschistischen Berater einen der grundlegenden Rechtspfeiler der amerikanischen Demokratie frontal an.

Diese Durchführungsverordnung wurde letzte Woche von John Coughenour, einem von Reagan ernannten Bundesbezirksrichter, für verfassungswidrig erklärt. Während einer Anhörung in Seattle erklärte Coughenour, dass die Anordnung Teil eines Komplotts sei, um die Verfassung außer Kraft zu setzen: „Es gab andere Zeiten in der Weltgeschichte, auf die wir zurückblicken und in denen Menschen guten Willens sagen können: “Wo waren die Richter? Wo waren die Anwälte?“

Obwohl Coughenours Urteil die Umsetzung dieser drakonischen Maßnahme vorübergehend stoppt, hat die Trump-Regierung bereits Berufung eingelegt und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Erlass vom Obersten Gerichtshof der USA verhandelt wird, der von rechtsextremen Richtern dominiert wird. Selbst wenn das Gericht gegen Trump entscheiden sollte, ist es eine offene Frage, ob Trump sich der Anordnung widersetzen und Exekutivbehörden dazu verpflichten wird, seiner Anweisung zu folgen, den in den USA geborenen Kindern von Nicht-Staatsbürgern Pässe und andere Staatsbürgerschaftsdokumente zu verweigern.

Die amerikanische Geschichte enthält viele beschämende Beispiele für außergewöhnliche Verletzungen der Rechte von Einwanderern, darunter die Alien and Sedition Acts, die chinesische Ausgrenzung, die Palmer Raids, die systematische Ausgrenzung jüdischer Flüchtlinge, die vor Hitler flohen, die Internierung japanischer Amerikaner, die grob als „Operation Wetback“ bezeichnete Aktion und die Massendeportationen der letzten drei Jahrzehnte. Trump beruft sich oft ausdrücklich auf diese Tradition.

Aber der gegenwärtige Angriff auf Einwanderer enthält etwas Neues: Trumps Vorgehen ist Teil der Bemühungen, die Staatsmacht in einer beispiellosen Weise in den Händen der Exekutive zu konzentrieren. Trump macht dort weiter, wo er am 6. Januar 2021 aufgehört hat, als er versuchte, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen und eine Präsidialdiktatur zu errichten, indem er einen Angriff auf den Kongress inszenierte, um die Bestätigung des Wahlkollegiums zu verhindern. Im Wahlkampf 2024 versprach er, vom ersten Tag an als „Diktator“ zu regieren und die Verfassung „aufzuheben“. Jetzt versucht er, diese Pläne umzusetzen.

Trumps Politik spiegelt die Interessen einer winzigen Finanzelite wider, die entschlossen ist, ihre Vorherrschaft zu festigen, indem sie die verbleibenden demokratischen und sozialen Schutzmaßnahmen für die große Mehrheit der Bevölkerung abbaut. Demokratie ist mit oligarchischer Herrschaft unvereinbar. Wie die World Socialist Web Site bereits früher festgestellt hat, ist Trump kein Eindringling im Garten Eden der amerikanischen Politik. Der langwierige Prozess der Vermögenskonzentration, der über Jahrzehnte von beiden Parteien gefördert wurde, hat Trump ausgespuckt und ihn wieder ins Weiße Haus gebracht.

Kollaborierende Rolle der Demokratischen Partei

Trump setzt auf die Zusammenarbeit mit der Demokratischen Partei, die bereits dafür stimmt, seine Kabinettskandidaten zu bestätigen und seine reaktionären Angriffe auf Einwanderer durchzusetzen, wie die parteiübergreifende Verabschiedung des Laken-Riley-Gesetzes letzte Woche zeigt, das eine obligatorische Inhaftierung für die Abschiebung von Einwanderern vorschreibt, die wegen geringfügigerer Vergehen wie Ladendiebstahl angeklagt sind. Vor allem haben die Demokraten Angst, dass jede ernsthafte Herausforderung für Trump eine Welle des sozialen Widerstands auslösen könnte, die nicht nur seine Regierung, sondern das gesamte Gefüge der kapitalistischen Herrschaft bedrohen würde.

Die Kapitulation der Demokratischen Partei ist kein Zufall, sondern spiegelt ihre Rolle als Partei der Wall Street und des Krieges wider. Die Kontinuität zwischen Trumps erster und zweiter Amtszeit – seine Bemühungen, sich auf das Aufruhrgesetz zu berufen, die Opposition zu unterdrücken und die Macht in der Exekutive zu festigen – stieß bei den Demokraten nicht auf Besorgnis oder Widerstand, sondern auf Schweigen und Komplizenschaft.

Selbst die New York Times räumte in einer am Samstag veröffentlichten Kolumne ein, dass im Gegensatz zu 2017 „nur wenige Demokraten über ein Amtsenthebungsverfahren sprechen oder ihre Besorgnis über den aufkeimenden Faschismus aufrechterhalten, selbst wenn Elon Musk möglicherweise wie ein Nazi gestikuliert. … Die Demokraten scheinen von dieser Trump-Restauration nicht so gequält oder animiert zu sein wie von seinem Aufstieg.“ Dies gilt sowohl für langjährige Führungspersönlichkeiten wie Biden und Harris als auch für „Progressive“ wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die für ihren Beitrag zur Ausschaltung und Unterdrückung der linken Opposition mit prominenten Rollen belohnt wurden.

Trumps erste Woche hat in der Bevölkerung für Verwirrung gesorgt. In den kommenden Wochen und Monaten werden die Einführung und Umsetzung dieser Anordnungen in einer Bevölkerung, die international vernetzter und durchmischter ist als je zuvor, auf massiven Widerstand stoßen. In Kombination mit den Anordnungen, die Sozialausgaben zu kürzen, den Umweltschutz abzubauen und die Steuern für die Reichen abzuschaffen, stellt diese Regierung einen direkten Krieg gegen die Arbeiterklasse dar, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern international.

Ob es Trump gelingt, die Vereinigten Staaten in eine Diktatur zu verwandeln, wird sich im sich entfaltenden Klassenkampf zeigen. Bereits jetzt gibt es Berichte über erste spontane Proteste, die von Arbeitern und Highschool-Jugendlichen angeführt werden und sich in Orten wie Kalifornien und Texas entwickeln. Die kommenden Wochen und Monate werden eine immense Empörung über die Verbrechen der Trump-Regierung hervorbringen, aber was in erster Linie erforderlich ist, ist ein politisches Programm.

Bildet Schul-, Arbeitsplatz- und Nachbarschaftsausschüsse, um die Bevölkerung für die Verteidigung der Demokratie zu mobilisieren!

Die Socialist Equality Party (US) ruft zur Bildung von Ausschüssen in Nachbarschaften, Schulen und an Arbeitsplätzen auf, um Arbeiter und ihre Familien auf den bevorstehenden Angriff vorzubereiten, aufzuklären und zu organisieren. Solche Ausschüsse werden als Drehscheiben für die Verbreitung von Informationen und als Plattform für die Mobilisierung der Bevölkerung gegen Trumps diktatorische Bemühungen, Familien auseinanderzureißen und demokratische Rechte auszuhöhlen, dienen.

Die Ausschüsse werden Lehrer, Schüler, Eltern, Arbeitnehmer und besorgte Nachbarn aller Hintergründe zusammenbringen, um rechtmäßige öffentliche Reaktionen auf Angriffe auf Mitglieder der Gemeinschaft nach dem Prinzip „Eine Verletzung eines Einzelnen ist eine Verletzung aller“ zu planen. Wo auch immer sie tätig sind, werden die Ausschüsse bestrebt sein, alle Bemühungen der beiden großen Wirtschaftsparteien und der Gewerkschaftsbürokratien zu vereiteln, die darauf abzielen, die Arbeitnehmer nach ihrem Einwanderungsstatus oder ihrer nationalen Herkunft zu spalten. Sie werden die fremdenfeindlichen Lügen der Unternehmensmedien aufdecken, indem sie eine Kampagne zur politischen Massenbildung durchführen, die darauf abzielt, die Bevölkerung für die Bedrohung der Demokratie „hellwach“ zu machen.

Die International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) wird solchen Komitees mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich aktiv am Kampf für den Aufbau von Komitees beteiligen und sie über Schul-, Arbeitsplatz- und Landesgrenzen hinweg in einem mächtigen Netzwerk der Korrespondenz und Zusammenarbeit miteinander verbinden. Die IWA-RFC wird sich dafür einsetzen, in die bevorstehenden Kämpfe ein politisches Programm einzubringen, das darauf abzielt, die Verteidigung von Einwanderern mit dem Kampf für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte aller zu verbinden.

Die IWA-RFC wird sich für ein Programm einsetzen, das auf dem Klassenkampf basiert, der sich in der gesamten amerikanischen Geschichte als notwendig erwiesen hat, um Arbeiter aller Herkunft zusammenzubringen und politische Rückständigkeit und staatliche Unterdrückung zu zerschlagen. Auf dieser Grundlage wird sie sich dafür einsetzen, die Verteidigung der Einwanderer in einen offensiven Kampf der internationalen Arbeiterklasse gegen Trump und seine Quelle – das kapitalistische System – zu verwandeln.

