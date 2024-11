Die israelische Armee hat zugegeben, dass sie im Norden des Gazastreifens bleibt. Hier ist die nächste Phase ihres Plans.

Von Tareq S. Hajjaj

8. November 2024

In einem Monat ununterbrochenen Tötens hat die israelische Armee vermutlich etwa 100.000 Menschen im Norden des Gazastreifens ethnisch gesäubert. Diejenigen, die bleiben, werden ausgehungert und ausgerottet.

Vertriebene Palästinenser, die vom israelischen Militär angewiesen wurden, den nördlichen Teil des Gazastreifens zu evakuieren, fliehen am 25. Oktober 2024 inmitten einer israelischen Militäroperation in Dschabalija. (Foto: © Mahmoud Issa/Quds Net News via ZUMA Press Wire/APA Images)

Seit die israelische Armee am 5. Oktober letzten Monats ihren Angriff auf den nördlichen Gazastreifen gestartet hat, ist nun klar, dass Israel den sogenannten „Generalsplan“ umsetzt, einen Vorschlag, der von einer Gruppe hochrangiger israelischer Militärs auf der Grundlage der Vision des pensionierten israelischen Generals Giora Eiland vorgelegt wurde.

In den ersten Monaten des Gaza-Krieges verfasste Eiland einen Gastkommentar, in dem er dafür plädierte, die nördliche Region des Gazastreifens – das Gebiet nördlich von Gaza-Stadt, das Jabalia, Beit Lahia und Beit Hanoun umfasst – durch Massenvertreibung und vorsätzliche Aushungerung von allen Zivilisten zu befreien. Jeder, der bliebe, würde als feindlicher Kämpfer betrachtet und entweder getötet oder verhungern, da Eiland sagte, dass keine Lebensmittel oder humanitäre Hilfe in den Norden von Gaza gelangen dürften. Weiterlesen bei mondoweiss.com