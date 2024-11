https://www.aljazeera.com/news/2024/10/18/there-is-no-day-after-what-us-israel-want-for-gaza-after-sinwars-death



„Es gibt kein Morgen danach“: Was die USA und Israel sich für Gaza nach dem Tod von Sinwar wünschen

Von Alice Speri

Veröffentlicht am 18. Oktober 2024

Analysten halten das Drängen der USA auf eine Nachkriegsphase im Gazastreifen für „unrealistisch“, da Israel verspricht, den Kampf in dem belagerten Gebiet fortzusetzen.

Palästinenser gehen am 10. Juli 2024 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen an den Trümmern zerstörter Häuser vorbei [Hatem Khaled/Reuters]

Nur wenige Augenblicke nach der Bestätigung, dass israelische Streitkräfte den Hamas-Führer Yahya Sinwar getötet hatten, begrüßten Beamte in den Vereinigten Staaten die Tötung als „Gelegenheit“, das Kriegsgeschehen hinter sich zu lassen und zu einem „Tag danach“ für Gaza überzugehen.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, bot zwar keine klare Vorstellung davon, wie die Zukunft des verwüsteten Gebiets aussehen könnte, bezeichnete die Tötung von Sinwar am Donnerstag jedoch als Chance, „einen besseren Tag für die Menschen in Gaza, die Menschen in Israel und die Menschen in der gesamten Region herbeizuführen“.

Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris wiederholten diese Behauptung in ihren eigenen Erklärungen.

Die israelische Führung hatte jedoch eine ganz andere Botschaft. Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, der Krieg sei „nicht vorbei“ und versprach, dass die israelischen Streitkräfte noch „Jahre lang“ in Gaza operieren würden.

Da es jedoch keine Details über Washingtons Vision für die Zukunft des Gazastreifens gibt und es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Biden-Regierung Israel in Richtung einer politischen Lösung des Konflikts unter Druck setzen würde, wird Israel seinen militärischen Angriff wahrscheinlich fortsetzen – wenn nicht sogar intensivieren, sagen Analysten.

Und angesichts der weit verbreiteten Zerstörung und des Blutbads in Gaza wird jeder Plan für die Zeit nach dem Krieg mit enormen Schwierigkeiten bei der Konzeption und Umsetzung konfrontiert sein.

H A Hellyer, Fellow am Royal United Services Institute for Defence and Security Studies und Wissenschaftler am Carnegie Endowment for International Peace, wies die US-amerikanischen Gespräche über einen „Tag danach“ in Gaza als „lächerlich“ zurück.

„Es gibt kein Danach“, sagte Hellyer. “Wir alle müssen anerkennen, dass die Israelis sehr deutlich gemacht haben, dass sie Gaza nicht verlassen werden und dass die Militärpräsenz bestehen bleiben wird. Daher ist die Vorstellung eines politischen Horizonts hier einfach sehr, sehr unrealistisch.“

Er fügte hinzu, dass Washington zwar über die Zukunft des Gazastreifens spreche, Israel jedoch die Besetzung des Gebiets zusammen mit dem Westjordanland, Ostjerusalem und den Golanhöhen in Syrien vorantreibe und gleichzeitig in den Libanon einfalle.

Israel „zeigt nicht das geringste Interesse daran, einen dieser Orte in naher Zukunft zu verlassen“, sagte Hellyer gegenüber Al Jazeera.

Das eigentliche Hindernis

Während US-Beamte diese Woche von Sinwar als einem „aus dem Weg geräumten Hindernis“ sprachen, ist unklar, wie sich seine Tötung auf die Verhandlungen über ein Waffenstillstandsabkommen auswirken wird, das die Freilassung israelischer Gefangener im Gazastreifen vorsieht und seit über einem Jahr nicht zustande gekommen ist.

Die Hamas hat betont, dass sie ein Abkommen unterstützt, das zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen würde, während Netanjahu wiederholt versprochen hat, den Krieg bis zum vollständigen Sieg fortzusetzen.

„Sinwar war nicht das einzige Hindernis für einen Waffenstillstand oder gar das Haupthindernis für einen Waffenstillstand. Das war und ist Netanjahu“, sagte Matt Duss, geschäftsführender Vizepräsident des Center for International Policy, gegenüber Al Jazeera.

„Letztendlich geht es darum: Wird die Biden-Regierung endlich bereit sein, echten Druck auf Netanjahu auszuüben, um den Krieg zu beenden und sich für einen Tag danach einzusetzen, der nicht einfach eine permanente israelische Besatzung ist?“

US-Beamte sagen, sie wollen, dass der Krieg so schnell wie möglich endet. Sie waren jedoch nicht bereit, einen der ihnen zur Verfügung stehenden Hebel einzusetzen, und es ist unklar, ob Sinwars Tötung daran etwas ändern wird.

Die USA beliefern Israel mit Waffen im Wert von Milliarden Dollar, die für die israelische Militäroffensive in Gaza und im Libanon unerlässlich sind. Biden und Harris haben Forderungen nach einem Waffenembargo gegen Israel abgelehnt.

Videodauer 11 Minuten 05 Sekunden 11:05

„Dies ist das ständig fehlende Puzzleteil, nicht nur im Verlauf dieses Krieges, sondern auch in der Geschichte des Umgangs der USA mit dem Friedensprozess und ihrer Politik gegenüber Israel und Palästina“, sagte Duss.

„Die ganze Zeit über werden die Konsequenzen und Kosten nur einer Seite auferlegt – der schwächeren Seite, der palästinensischen Seite. Die Israelis können völlig ungestraft tun und lassen, was sie wollen. Und das ist einer der Gründe, warum wir in dieser Katastrophe stecken.“

US-Beamte haben seit Beginn des Krieges verschiedene Nachkriegsszenarien ins Spiel gebracht – darunter die Übergabe des Gazastreifens an eine „wiederbelebte“ palästinensische Autonomiebehörde –, die von Israel rundweg abgelehnt wurden. Laut einem Bericht von Axios haben die USA kürzlich einen Plan der Vereinigten Arabischen Emirate für die Einrichtung einer Übergangsregierung im Gazastreifen in Betracht gezogen.

Doch die Hoffnungen der USA auf einen Waffenstillstand oder eine politische Lösung scheitern immer wieder an der anhaltenden, bedingungslosen Unterstützung Israels.

„Damit der Krieg endet, müsste der wichtigste Verbündete der USA in der Region, der Staat Israel, seine Vorgehensweise erheblich ändern, und die USA haben im vergangenen Jahr zu keinem Zeitpunkt die Bereitschaft gezeigt, den Einfluss, den sie tatsächlich haben, zu nutzen, um eine Änderung dieses Verhaltens zu erzwingen“, sagte Hellyer.

„Tatsächlich hat sie das Gegenteil getan: Wenn die Israelis von Washington eine rote Linie erhalten und diese überschreiten, hat dies keine Konsequenzen. Ich weiß nicht, warum irgendjemand erwarten sollte, dass sich das in den nächsten Wochen oder Monaten ändern wird.“

Zum Beispiel warnte Biden Israel Anfang des Jahres vor einer Invasion der im Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt Rafah, in der Hunderttausende vertriebene Palästinenser zusammengepfercht leben.

Israel ignorierte die Aufrufe der USA und startete eine massive Bombenkampagne und Bodeninvasion gegen die Stadt. Washington reagierte darauf mit der Behauptung, dass die Offensive, die die Stadt fast entvölkerte und zerstörte, keine größere Operation gewesen sei.

Welcher Tag danach?

Selbst wenn es wider Erwarten zu einem Waffenstillstand kommt, ist die Planung für die Zukunft des Gazastreifens angesichts der Verwüstungen, die ein Jahr Krieg mit sich gebracht hat, eine gewaltige Aufgabe.

„Der Gazastreifen wurde gerade dem Erdboden gleichgemacht – seine Infrastruktur, seine Dörfer, seine Städte, seine Gebäude, seine Städte. Er liegt in Trümmern“, sagte Duss. “Wie kann man eine glaubwürdige Regierungsstruktur stärken?“

Zusätzlich zu der erschütternden Zahl von Todesopfern von mehr als 42.500 werden weitere 10.000 oder mehr Tote unter den Trümmern befürchtet. Jeder 23. Einwohner von Gaza wurde im letzten Jahr verletzt, ein Viertel davon mit lebensverändernden Verletzungen, die eine langfristige Behandlung erfordern.

Etwa 114 Krankenhäuser und Kliniken sind nicht mehr funktionsfähig; 150.000 Häuser wurden zerstört, und 96 Prozent der Bevölkerung von Gaza sind mit einem gravierenden Mangel an Lebensmitteln und ohne Zugang zu sauberem Wasser konfrontiert, so palästinensische Beamte in Gaza.

„Welcher Tag danach? Was ist ein Tag danach, wenn mehr als 70 Prozent von Gaza zerstört sind, die meisten Menschen obdachlos sind und fünf Prozent der Bevölkerung getötet wurden?“ Zaha Hassan, Menschenrechtsanwältin und Stipendiatin der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, sagte gegenüber Al Jazeera.

„Es ist sehr schwer zu hören, wie US-Beamte fast feierlich über einen Tag danach für Gaza sprechen, als ob die Waffen schweigen würden, was sie nicht tun, und das angesichts des Ausmaßes der Geschehnisse.

„Wie soll man auch nur ansatzweise darüber nachdenken, wie man das Geschehene wiedergutmachen und beheben kann?“

Die Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) haben Haftbefehle gegen Sinwar sowie gegen Netanjahu und den israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen möglicher Kriegsverbrechen im andauernden Konflikt beantragt.

Hassan merkte an, dass Sinwar zwar tot ist, aber in den Diskussionen über die Zukunft des Gazastreifens in den USA nicht von Gerechtigkeit oder Rechenschaftspflicht die Rede ist. „Wo bleibt die Gerechtigkeit und die Rechenschaftspflicht für die Massengräueltaten und den wahrscheinlichen Völkermord, die wir im Gazastreifen erlebt haben?“

Die USA haben sich entschieden gegen die Untersuchung des Gaza-Konflikts durch den IStGH ausgesprochen, und einige Abgeordnete haben Sanktionen gegen den Ankläger des Gerichts gefordert. Es ist unklar, ob der Druck der USA die Ausstellung der Haftbefehle verzögert hat, die noch genehmigt werden müssen.

„Die Situation ist einfach katastrophal“, sagte Hassan. “Es gibt so viele Fragen und keine Antworten, die man von der US-Regierung erhält.“

Krieg für immer

Was auch immer die USA sich wünschen, um ein neues Kapitel im Gazastreifen aufzuschlagen, solange die USA nicht bereit sind, ihre Haltung gegenüber Israel zu ändern, wird sich dort wahrscheinlich nichts ändern, sagen Experten.

Ori Goldberg, ein in Israel ansässiger politischer Analyst, sagte, dass israelische Beamte offenbar kein klares Ziel haben, das über die Konsolidierung ihrer militärischen Präsenz in Gaza hinausgeht – und wenig Interesse daran, was ihre US-amerikanischen Amtskollegen bevorzugen.

„Israel tut, was es schon immer getan hat: Es bombardiert und tötet und ermordet, aber es gibt keinen Plan, es gibt keine Fortschritte, es gibt kein Gefühl dafür, dass irgendetwas anderes passiert als der Tod“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Wir haben wirklich keine Art von Endspiel oder irgendeine Art von echtem politischem Plan, wohin das führt und vor allem, wo das endet.“

Er fügte hinzu, dass Israel will, dass der Konflikt ein „ewiger Krieg“ ist.

Bisher hat sich die zaghafte Kritik der USA und der internationalen Gemeinschaft für Israel als weitgehend irrelevant erwiesen.

„Noch nie hat ein Land so unverhohlen und unverblümt gegen jede einzelne Regel verstoßen. Noch nie hat ein Land genau das getan, was es wollte, ungeachtet der verschiedenen Versuche seiner Freunde und Verbündeten, einzugreifen“, sagte Goldberg.

„Die USA machen da mit.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …