Die israelische Botschaft hat meine Rede in Buchenwald abgesagt. Als Enkel von Holocaust-Überlebenden wollte ich Folgendes sagen Omri Boehm

Die israelische Botschaft hat meine Rede in Buchenwald abgesagt. Als Enkel von Holocaust-Überlebenden wollte ich Folgendes sagen

„Nie wieder“ hat zwei Bedeutungen: nie wieder und nie wieder uns, die Juden, im Holocaust oder am 7. Oktober. Es ist an der Zeit, diesen Unterschied beiseite zu legen

80. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar, Ostdeutschland. Bildnachweis: AFP / Jens Schlueter

Omri Boehm

10. April 2025, 15:01 Uhr (UTC+1)

Der folgende Text war Teil einer Rede, die der israelische Philosoph Omri Boehm in Weimar, Deutschland, als Hauptredner bei der offiziellen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung Buchenwalds halten sollte.

Nach starkem Druck der israelischen Botschaft in Berlin zog die Gedenkstätte Buchenwald ihre Einladung an Boehm zurück und begründete dies damit, dass sie verhindern wolle, dass Holocaust-Überlebende von der Botschaft in eine politische Debatte hineingezogen werden.

Ein Auftritt von Boehm, selbst Enkel von Holocaust-Überlebenden, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Boehm selbst erklärte, es sei wichtig, „die Zeremonie mit der gebührenden Aufmerksamkeit ablaufen zu lassen, die den Überlebenden und der Bedeutung des Ortes gebührt.“

Yosef Chaim Yerushalmi, der herausragende Historiker des jüdischen Gedenkens, beendete seinen Band „Zakhor“ (Erinnere dich) mit einer Frage: „Was wäre, wenn das Gegenteil von Vergessen nicht Erinnern, sondern Gerechtigkeit wäre?“ Yerushalmi selbst hat die Frage nie beantwortet, aber sie gibt einen Hinweis darauf, über die Bedeutung und Autorität des Gedenkens in einer Gegenwart nachzudenken, die es herausfordert, es intakt zu halten.

Laut Yerushalmi wird in der jüdischen Tradition zwischen Geschichte und Erinnerung unterschieden. Während Geschichte in der dritten Person geschrieben wird und den Anspruch erhebt, faktisch zu sein, kann Erinnerung nur in der ersten Person, Singular oder Plural, erzählt werden und fordert uns damit zum Handeln auf.

Hier liegt der tiefste Unterschied zwischen Geschichte und Erinnerung: Während es in der Geschichte wirklich um die Vergangenheit geht, konzentriert sich die Erinnerung auf die Zukunft. Es ist möglich, sich zu erinnern und dennoch zu vergessen, und das Gegenteil von Vergessen ist nicht, die Vergangenheit zu kennen, sondern sich der Pflicht zu verpflichten, die sie uns auferlegt.

Dies hilft, einen scheinbaren Widerspruch aufzulösen, der im Zentrum des jüdischen Kulturlebens liegt. Einerseits beschäftigt sich das Judentum mit der Erinnerung. Andererseits ist es eine prophetische Tradition, die sich für die Zukunft interessiert und sich auf ein utopisches Ideal konzentriert. Die Spannung ist künstlich: Wenn die Propheten uns auffordern, uns zu erinnern! zakhor!, erinnern sie daran, dass Gerechtigkeit in der Zukunft in Wirklichkeit Gerechtigkeit gegenüber der Vergangenheit bedeutet.

Aber diese Position kann nur der erste Schritt sein. Denn das Ideal, das uns die Propheten lehrten, ist nicht nur Gerechtigkeit. Hermann Cohen hat es am eindringlichsten formuliert, als er erklärte, dass Frieden, nicht Gerechtigkeit, für die Juden das ist, was Harmonie für die Griechen war: das Vollkommene oder Ganze. Shalem, das Hebräische für „ganz“, ist der Ursprung von Shalom, Frieden. Kann es sein, dass das Gegenteil von Vergessen weder Erinnerung noch Gerechtigkeit ist, sondern Frieden?

Übersetzt mit Deepl.com

