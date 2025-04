https://www.commondreams.org/news/does-immigration-check-social-media



Ein Demonstrant hält ein Schild mit der Aufschrift „Juden für Redefreiheit“ während einer Demonstration in New York City am 10. März 2025, bei der die Freilassung von Mahmoud Khalil, einem palästinensischen Studentenaktivisten und frischgebackenen Columbia-Absolventen, gefordert wird.

(Foto: Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Jüdische Gruppe sagt, Trump benutze „Juden als Vorwand“, um Social-Media-Beiträge von Einwanderern auszuspionieren

Ein Kritiker warf der Regierung vor, „zynisch zu behaupten, sie bekämpfe Antisemitismus“, obwohl sie „die offen antisemitischste US-Regierung in der Geschichte“ sei.

Julia Conley

9. April 2025

Eine von Juden geführte progressive Interessenvertretung gehörte zu denjenigen, die am Mittwoch ihr Entsetzen über eine neue Politik der Trump-Regierung zum Ausdruck brachten, die angeblich Teil einer groß angelegten Initiative zum Schutz der jüdischen Bevölkerung vor Antisemitismus ist, die aber laut Kritikern selbst antisemitisch ist.

Die Entscheidung des Heimatschutzministeriums (DHS), „antisemitische Aktivitäten von Einwanderern in den sozialen Medien“ zu untersuchen, so die Organisation „Bend the Arc: Jewish Action“, sei in Wirklichkeit ein Beispiel dafür, dass die Regierung „Juden als Vorwand benutzt, um eine grausame, einwanderungsfeindliche, autoritäre Agenda voranzutreiben“.

„Damit wird Antisemitismus NICHT bekämpft“, so die Gruppe. “Wir lassen uns nicht auf diese Weise benutzen.“

Das DHS gab bekannt, dass die US-Einwanderungsbehörde (U.S. Citizenship and Immigration Services) ab sofort damit beginnen wird, die Aktivitäten von Einwanderern in den sozialen Medien auf das zu überprüfen, was die Regierung als Ausdruck von Antisemitismus ansieht, einschließlich der „Befürwortung, Unterstützung, Förderung oder Unterstützung von antisemitischem Terrorismus, antisemitischen Terrororganisationen oder anderen antisemitischen Aktivitäten“. Die Ergebnisse der Behörde könnten „als negativer Faktor in jeder Ermessensanalyse der USCIS bei der Entscheidung über Anträge auf Einwanderungsleistungen“ wie Green-Card- oder Visumanträge angesehen werden, hieß es.

Die Behörde berief sich auf die von Präsident Donald Trump erlassenen Durchführungsverordnungen, die seiner Meinung nach auf die „Bekämpfung des Antisemitismus“ abzielen – und die auch dazu benutzt wurden, internationale Studierende zu verhaften, ihnen ein ordnungsgemäßes Verfahren zu verweigern und ihnen mit Abschiebung zu drohen, weil sie sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Das DHS hat nicht angegeben, welche in den sozialen Medien geäußerten Ansichten gegen einen Einwanderer verwendet werden könnten, der Leistungen beantragt, aber sein Vorgehen im Rahmen des „Catch-and-Revoke“-Programms des Außenministeriums, das sich gegen internationale Studierende richtet, die ihre Schulen aufgefordert haben, sich aus Israel zurückzuziehen, deutet darauf hin, dass die Behörde nicht nur nach Einwanderern sucht, die die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung gefährden.

„Dieser Schritt des DHS wird die Meinungsfreiheit im Internet für Menschen in den Vereinigten Staaten und im Ausland gleichermaßen einschränken.“

In den letzten Wochen hat die Trump-Regierung Hunderten von internationalen Studenten die Visa entzogen und Einwanderungsbeamte haben palästinensische Menschenrechtsaktivisten, darunter Mahmoud Khalil und Rumeysa Ozturk, festgenommen. Ein Beamter des Heimatschutzministeriums verknüpfte Khalils Beteiligung an pro-palästinensischen Protesten ausdrücklich mit Terrorismus, um zu erklären, warum er abgeschoben werden sollte, und Außenministerin Marci Rubio behauptete, Ozturk habe „für Aufruhr gesorgt“, indem sie in einem Gastbeitrag ihre Universität, die Tufts University, dazu aufforderte, sich von Unternehmen zu trennen, die von Israels Angriff auf Gaza profitieren.

Kate Ruane, Direktorin des Free Expression Project am Center for Democracy and Technology, sagte, dass zusätzlich zur „Anvisierung von Menschen aufgrund von nichts anderem als ihrer durch den ersten Zusatzartikel geschützten Meinungsäußerung“ wahrscheinlich „fehleranfällige automatisierte Tools“ eingesetzt werden, um zu erkennen, was als antisemitische Aktivität angesehen wird.

„Diese Tools werden garantiert eine unbekannte Anzahl von Antragstellern fälschlicherweise als gewalttätig, terroristisch oder antisemitisch einstufen, selbst nach den weit gefassten Definitionen dieser Begriffe durch die Regierung“, sagte Ruane. “Angesichts der Bereitschaft der US-Regierung, Menschen ihren Rechtsstatus zu entziehen, weil sie verfassungsrechtlich geschützte Redefreiheit ausüben, die ihr missfällt, wird dieser Schritt des DHS die Online-Meinungsfreiheit für Menschen in den Vereinigten Staaten und im Ausland gleichermaßen einschränken.“

Der Schriftsteller Dan Berger sagte, die Regierung „behaupte zynischerweise, Antisemitismus zu bekämpfen“, obwohl sie „die offen antisemitischste US-Regierung in der Geschichte“ sei.

Elon Musk, der von Trump ausgewählt wurde, um die Bemühungen zur Kürzung der öffentlichen Ausgaben im Department of Government Efficiency zu leiten, sorgte bei Menschenrechtsgruppen für Empörung, bei der Republikanischen Partei und einer führenden pro-israelischen Organisation jedoch nur für Achselzucken, als er bei einer Einweihungsveranstaltung im Januar etwas zur Schau stellte, das wie ein Hitlergruß aussah. Er hat auch die rechtsextreme deutsche Partei Alternative für Deutschland gefördert, die Nazi-Slogans verbreitet und den Holocaust bei einer Kundgebung für die Gruppe verharmlost hat.

„Dunkle, abgrundtiefe Dinge, und ein Fluch über alle, deren Verteidigung des Völkermords dies möglich gemacht hat“, sagte Berger.

Die Jezebel-Reporterin Kylie Cheung wies auch auf Politiker beider Lager hin, wie den ehemaligen Präsidenten Joe Biden, die den Angriff Israels auf Gaza vehement unterstützt und diejenigen, die sich dagegen aussprechen, des Antisemitismus beschuldigt haben.

Die Social-Media-Richtlinie des DHS, so Cheung, „ist die natürliche Konsequenz der Tatsache, dass in den letzten zwei Jahren alle Politiker, Demokraten und Republikaner, die gegen den Völkermord protestieren, pauschal als antisemitische Terroristen-Sympathisanten verleumdet haben.“

