https://www.commondreams.org/opinion/trump-gitmo-migrants



Stacheldraht umzäunt den Zaun des Hochsicherheitsgefängnisses „Gitmo“ am 22. Oktober 2016 auf der U.S. Naval Station in Guantánamo Bay, Kuba.

(Foto: John Moore/Getty Images)

Willkommen in Gitmo! Dem freisten Ort der Welt! (Aus dem Menschenrechtsgesetz)

Trumps Absicht, das Gefängnis von Gitmo zu erweitern, ist sowohl symbolisch als auch praktisch: Sie belebt den Krieg gegen den Terror aus der Bush-Ära wieder; sie bringt den Krieg nach Hause.

Robert C. Koehler

Common Dreams

14. Februar 2025

Gitmo natürlich! Es ist der freieste Ort, den „wir“ haben – womit ich die amerikanische Regierung, auch bekannt als Präsident Donald Trump, meine. Dort gelten keine Regeln, weder das humanitäre Völkerrecht noch die US-Verfassung. Es ist eine Müllhalde, ein schwarzes Loch.

Es ist der sicherste Ort für Amerika, um, wie Trump es vor einigen Wochen ausdrückte, „die schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer festzuhalten, die das amerikanische Volk bedrohen. Einige von ihnen sind so schlimm, dass wir nicht einmal ihren Ländern vertrauen, sie festzuhalten, weil wir nicht wollen, dass sie zurückkommen.“

Sein Plan ist es, das berüchtigte Gefangenenlager Guantánamo Bay, das Teil des US-Marinestützpunkts auf Kuba ist, zu erweitern. George W. Bush begann, es für seinen schrecklichen „Krieg gegen den Terror“ im Nahen Osten zu nutzen. Er begann, mutmaßliche Terroristen, die oft willkürlich verhaftet wurden, in einem Höllenloch einzusperren, in dem sie keinerlei Rechte hatten. Einige sind noch immer dort, mehrere Jahrzehnte später. Trumps Plan sieht vor, das Gefangenenlager auf 30.000 Personen zu erweitern, was mehr als doppelt so groß wäre wie die beiden unvergesslichen Konzentrationslager der Nazis zusammen: Dachau und Treblinka.

Das Besondere an Trumps Plan ist laut PolifiFact, zitiert von Al Jazeera, dass die USA noch nie Menschen, die in den Vereinigten Staaten inhaftiert waren, nach Guantánamo geschickt haben.

Und diese Migranten würden dort vollständig unter der Kontrolle einer amerikanischen Regierung gefangen sein, die sie zum größten Feind des Landes erklärt hat: zur größten Bedrohung für unsere nationale Sicherheit. Sie hätten keinerlei Rechte!

Wenn man ein großer nationaler Anführer sein will, ist dies der erste Schritt: Man muss sich einen Feind schaffen. Man muss Angst und Hass schüren und dann zeigen, dass nur man selbst uns beschützen kann, indem man das Notwendige tut: entmenschlichen, entmenschlichen, entmenschlichen. Das heißt, man muss die Dinge einfach halten: wir gegen sie. Das ist es, was die Massen anscheinend verstehen.

Oh Gott, ich kann das einfach nicht glauben, aber die Realität scheint unerschütterlich zu sein – mit Trump im Weißen Haus mehr denn je. Es gab eine Zeit, in der ich glaubte, dass wir uns über den militaristischen Simplismus der Supermacht Amerika hinausbewegen würden, mit politischer Hoffnung, die bis zur Wahl des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama im Jahr 2008 aufkeimte. Ja, die Ära Bush ist vorbei! Aber dann … gingen die Kriege weiter, es änderte sich nicht viel. Obama hatte versprochen, das Gefängnis von Guantanamo in seinem ersten Jahr zu schließen. Das ist nicht geschehen – und da wurde mir klar, dass die progressive Bewegung in diesem Land keine wirkliche politische Zugkraft hatte.

Was wir stattdessen haben, ist anhaltende Empörung, angeheizt durch Wahrheit und Selbstbeobachtung. Trump will „Amerika wieder groß machen“ und schimpft ironischerweise weiter über die Migranteninvasion. Die Tage der amerikanischen Größe, nach denen er strebt, liegen weit hinter der Ära der Bürgerrechte (der „politischen Korrektheit“), der Ära der Frauenrechte und der Weltwirtschaftskrise. Amerikas Größe begann mit der europäischen Invasion dessen, was später Amerika genannt wurde – mehrere hundert Jahre der Auslöschung der einheimischen Kulturen und ihrer Entmenschlichung als „Wilde“. Unsere „Größe“ ging der Amerikanischen Revolution voraus und hielt auch danach noch lange an.

Trumps Absicht, das Gefängnis von Gitmo zu erweitern, ist sowohl symbolisch als auch praktisch: Sie belebt den Krieg gegen den Terror aus der Bush-Ära wieder und bringt den Krieg nach Hause. Die heutigen terroristischen Entsprechungen sind die Migranteninvasoren. Wenn Sie daran interessiert sind, die tatsächliche Geschichte dieser Zeit zurückzufordern, empfehle ich das Buch „Zeugen des Unsichtbaren: Sieben Jahre in Guantánamo“, das von zwei algerischen Männern geschrieben wurde, die 2001 in Bosnien willkürlich verhaftet wurden: Lakhdar Boumediene und Mustafa Ait Idir. Sie wurden fälschlicherweise als Terroristen beschuldigt und verbrachten sieben Jahre grundlos in Gitmo in Haft – getrennt von ihren Frauen, ihren Kindern … als Zeugen und Leidtragende einer schrecklichen Behandlung, gefangen im amerikanischen schwarzen Loch ohne Rechte. Das Buch enthält Fragmente unserer nationalen Geschichte: Was wir tun können, wenn wir einen Feind erschaffen und entmenschlichen.

Vor einigen Jahren habe ich über das Buch geschrieben, über die Hölle, die sie durchgemacht haben: „in Käfige gesteckt, endlos und sinnlos verhört, gedemütigt, zwangsernährt (in Lakhdars Fall) … und schließlich, endlich, von einem US-Richter die Freilassung angeordnet, als ihr Fall endlich vor einem echten Gericht verhandelt wurde und das Fehlen von Beweisen gegen sie erschreckend deutlich wurde.“ Dies geschah dank der unermüdlichen Hilfe einer US-amerikanischen Anwaltskanzlei, die mehr als 35.000 Stunden unentgeltlich für den Fall arbeitete.

„Das Buch erzählt die Geschichte des Mutes, den es braucht, um zu überleben.“

Neben mutmaßlichen Terroristen wurden in Gitmo auch lange Zeit Einwanderer festgehalten, die auf See abgefangen wurden. In Gitmo fehlte es ihnen laut dem International Refugee Assistance Project an „Zugang zu grundlegenden menschlichen Bedürfnissen, angemessener medizinischer Versorgung, Bildung und Trinkwasser“. Und sie hatten keine Möglichkeit, in den USA Asyl zu beantragen.

Was am Trump-Plan anders ist, ist laut PolifiFact, zitiert von Al Jazeera, dass die USA noch nie Menschen, die in den Vereinigten Staaten inhaftiert waren, nach Guantánamo geschickt haben. Die hier Verhafteten hatten tatsächlich bestimmte Rechte und Schutzmaßnahmen, die in Gitmo im Wesentlichen verschwinden könnten. Irgendwie scheint das der Sinn des Ganzen zu sein: Amerikaner zuerst. Amerikaner nur!

Ich glaube, dass sich die progressive Vernunft politisch wieder durchsetzen wird, aber wie das geschehen soll, ist alles andere als klar. Die republikanische Rechte hat einige ernsthafte politische Vorteile, auch wenn ihre grundlegende Agenda nur von einer Minderheit unterstützt wird. Der Hauptvorteil ist, dass ihre Sache von Milliardären mit Dollarbeträgen unterstützt wird. Und natürlich hat die Schaffung einer „Wir gegen sie“-Mentalität in der Regierung viel unmittelbarere Auswirkungen als sich der Welt – selbst den eigenen Feinden – mit Empathie, Verständnis und einem Gefühl der Verbundenheit zuzuwenden.

Eine weitere Schwierigkeit, mit der die progressive Bewegung konfrontiert ist, sind die Demokraten, die sich seit der Reagan-Ära immer mehr in die Mitte-Rechts-Richtung bewegt haben, sich weigern, die republikanische Agenda frontal herauszufordern, und den zunehmenden Militarismus der Nation sanft abfedern.

Es scheint fast so, als müssten wir von vorne anfangen: Rosa Parks muss sich erneut weigern, ihren Sitzplatz im Bus aufzugeben. Was könnte das bedeuten? Wenn nichts anderes, muss die Wahrheit über die amerikanische Geschichte weiterhin verbreitet werden und die Bemühungen, sie aus Bibliotheken und Klassenzimmern zu verbannen und in Bücherverbrennungen zu vernichten, müssen endlos in Frage gestellt werden. Und die Wahrheit spricht zu uns immer noch vom Berggipfel aus:

„Auch wenn wir uns den Schwierigkeiten von heute und morgen stellen müssen, habe ich immer noch einen Traum. Es ist ein Traum, der tief im amerikanischen Traum verwurzelt ist. Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages erheben und die wahre Bedeutung ihres Glaubensbekenntnisses ausleben wird: Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …