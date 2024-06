Die Krankenhäuser in Gaza sind leer, und die Patienten sterben im Stillen Von Tareq S. Hajjaj

https://mondoweiss.net/2024/06/gazas-hospitals-are-empty-and-patients-die-in-silenceHanan Akel, 9, die bei einem israelischen Angriff auf das Flüchtlingslager Bureij Verbrennungen erlitten hat, im Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa, 21. Juni 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Gazas Krankenhäuser sind leer, und die Patienten sterben im Stillen

Dieser völkermörderische Krieg bringt die systematische Zerstörung des gesamten Gesundheitssystems in Gaza mit sich. Dadurch ist eine neue Kategorie von Menschen entstanden, die an vermeidbaren Krankheiten sterben, weil sie systematisch keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.

Von Tareq S. Hajjaj

21. Juni 2024

Nabil Kuhail, 3 Jahre alt, saß auf einem Bett im Europäischen Krankenhaus in Khan Younis. Seine Großmutter, die sich um ihn kümmerte, nachdem er 24 Familienmitglieder verloren hatte, saß neben ihm. Sie versuchte, die Geschichte des langsamen Todes ihres Enkels vor ihren Augen zu erzählen und weinte dabei mehr als sie sprach. Ein lokaler Reporter nahm ihren Appell zur Rettung ihres Enkels auf, der aufgrund der neuen Bedingungen der Vertreibung und der Umweltverschmutzung in ihren Unterkünften und Zelten erkrankte.

Die Großmutter von Nabil, Fatima Kuhail, sagte, dass die Familie zu Beginn des Krieges in der Lage war, ihr einziges Kind zu schützen und seine Bedürfnisse zu befriedigen, bis die Zeichen der ständigen Vertreibung und des Lebens in Zelten ihren Tribut forderten. Ausschlag, Appetitlosigkeit, stundenlanges Schlafen und Lethargie machten sich bemerkbar. Die Familie brachte das Kind in ein Krankenhaus in Rafah, bevor die Israelis in die Stadt einmarschierten. Nach einem langen Prozess stellten die Ärzte die Diagnose, konnten aber keine angemessene medizinische Versorgung bieten.

„Die Ärzte hier tun ihr Bestes, um den Jungen zu retten, aber mehr haben sie nicht zu bieten. Mehr können sie nicht tun“, sagte Fatima in dem Video und weinte. „Der Junge muss in ein fortschrittlicheres Krankenhaus verlegt werden, um dort behandelt zu werden, aber auch das ist im Krieg schwierig; die Ärzte sagen mir, dass sie seinen Namen auf die oberste Priorität für eine Behandlung im Ausland setzen.“

Bei Nabil wurde Leukämie diagnostiziert, was zu einer Vergrößerung von Leber und Milz führte. „Als wir es herausfanden, konnten wir es nicht glauben. Wir wollen immer noch nicht glauben, dass wir ihn verlieren könnten“, so Fatima weiter. „Er erfüllt unser Leben mit Freude. Wir werden alle sterben, wenn wir ihn verlieren.“

Als der Krieg begann, wurde Nabils Familie aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden vertrieben. Als die Familie anfing, in Zelten zu leben, zeigte Nabil noch keine Symptome. Aber später, als er sich mit seiner Umgebung auseinandersetzte, traten die Symptome auf.

„Plötzlich zeigte sich der Ausschlag auf seinem Körper, der durch die Mückenstiche und das Spielen auf der Straße mit Katzen und Hunden verursacht wurde“, erklärte Fatima, und sein Zustand verschlechterte sich weiter. „Jeden Tag geht es ihm schlechter. Bei der letzten Blutuntersuchung lag sein Hämoglobinwert bei 9, und jetzt, nach 4 Tagen, liegt er bei 6. Der Junge stirbt, und wir können nichts dagegen tun“.

„Es bringt mich um, ihn mit Schmerzen zu sehen und ihm nicht helfen zu können“, sagte sie. „Er schreit ständig und sagt, dass seine Füße brennen.“

Kurz nachdem sich das Interview mit Fatima in den sozialen Medien verbreitet hatte, konnte Nabil schließlich aus dem Gazastreifen ausreisen und wurde in das Augusta Victoria Hospital in Jerusalem verlegt. Zwei Tage nach seiner Ankunft starb er. Er wurde zur Beerdigung nach Gaza zurückgeschickt.

Nabils Geschichte ist eine von vielen. Unzählige Patienten haben darum gekämpft, eine Behandlung für eine Vielzahl von Krankheiten zu erhalten, von schwerwiegenden bis hin zu alltäglichen, wobei letztere oft ebenso tödlich sind wie die ersteren.

Es gibt keine offizielle Liste der Menschen, die während des Krieges im Gazastreifen starben, weil sie keine medizinische Behandlung erhalten konnten. Das kollabierende Gesundheitssystem des Gazastreifens ist kaum in der Lage, mit der Zählung derjenigen Schritt zu halten, die direkt von Israel getötet wurden.

Das Ergebnis dieser bewussten Politik der Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur, um den sozialen Zusammenbruch zu erleichtern, hatte den zusätzlichen Effekt, dass eine neue Kategorie von Menschen entstand, die an vermeidbaren Krankheiten sterben, weil sie systematisch keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.

Das Gesundheitsministerium in Gaza gibt täglich eine Erklärung über die Zahl der Opfer und die Zahl der Toten heraus. Jeden Tag appelliert das Ministerium an die internationale Gemeinschaft, der Gesundheitskrise in Gaza ein Ende zu setzen.

Der jüngste Bericht besagt, dass sich seit dem 7. Oktober mehr als 1.477.748 Menschen im Gazastreifen mit Infektionskrankheiten infiziert haben, die auf das Gedränge in den Vertreibungszentren und die niedrigen Hygienestandards zurückzuführen sind. 71.338 von ihnen haben sich mit Hepatitis infiziert.

„Aufgrund der anhaltenden Schließung des Grenzübergangs durch Israel und des andauernden Krieges droht die einzige Sauerstoffstation im Gazastreifen wegen Dieselmangels auszufallen“, heißt es im Bericht des Gesundheitsministeriums. „Die Dialysedienste im Gazastreifen sind von der Einstellung bedroht, Krankenhäuser und Gesundheitszentren im Gouvernement Gaza sowie das Arzneimittellager stehen kurz vor der Einstellung, und die verbleibenden Krankenwagen werden bald nicht mehr einsatzfähig sein.“

„Die Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Gesundheitszentren und Krankenhäuser haben dazu geführt, dass 22 von 38 staatlichen und privaten Krankenhäusern geräumt wurden – nur 16 von ihnen sind noch teilweise betriebsbereit“, heißt es in dem Bericht des Gesundheitsministeriums weiter. „Aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung wurden außerdem 64 von 90 Gesundheitszentren in Gaza geschlossen.“

Das Gesundheitsministerium erklärte, dass kein Krankenhaus im Gazastreifen mit voller Kapazität arbeitet und viele Gesundheitsdienste wie ambulante Dienste, geplante Operationen, Onkologie, Herzkatheter und Organtransplantationen eingestellt wurden.

Dieser völkermörderische Krieg bringt die systematische Zerstörung aller Gesundheitseinrichtungen in Gaza mit sich. In jeder Stadt, in die die Armee einmarschiert, werden die Krankenhäuser angegriffen, geplündert und zerstört. Viele waren Schauplatz von Massakern und wurden in Massengräber verwandelt. Die Armee sorgte dafür, dass die gesamte medizinische Ausrüstung und die Gebäude zerstört wurden, um zu gewährleisten, dass die Krankenhäuser in Gaza nicht mehr funktionsfähig sind.

Als die israelische Armee vor kurzem in Rafah einmarschierte, wurde zuerst das al-Najjar-Krankenhaus im Osten Rafahs und dann das al-Awdah Medical Center evakuiert. Später bombardierte und beschoss die israelische Armee das Kuwaiti-Krankenhaus im Zentrum von Rafah.

Zu diesem Zeitpunkt der Invasion sind alle Krankenhäuser in Rafah leergeräumt. Sie sind alle außer Betrieb.

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied des palästinensischen Schriftstellerverbandes.

Übersetzt mit deepl.com



