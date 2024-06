https://thecradle.co/articles/israeli-war-criminals-can-the-icc-lock-them-up



Die kühne Verfolgung von Haftbefehlen gegen mit dem Westen verbündete israelische Führer durch den IStGH könnte die internationale Justiz neu definieren. Selbst wenn Netanjahu und Co. nicht hinter Gittern landen, „wird ihre Welt plötzlich viel kleiner“.

Israelische Kriegsverbrecher: Kann der IStGH sie einsperren?

Von Stasa Salacanin

21. JUNI 2024

Die Ankündigung der Staatsanwaltschaft des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vom 20. Mai, Haftbefehle gegen fünf israelische und Hamas-Führer zu erlassen, löste sofort eine Flut von Kommentaren und Meinungen weltweit aus.

Die juristische Initiative stellt einen beispiellosen Meilenstein in den internationalen Beziehungen dar, da zum ersten Mal die Führer eines mit dem Westen verbündeten Staates wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden.

Laut IStGH-Chefankläger Karim Khan gibt es stichhaltige Argumente dafür, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant unter anderem für Hunger, Mord, vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, Ausrottung und Verfolgung strafrechtlich verantwortlich sind. Wie Khan erklärte:

[Diese Verbrechen] wurden als Teil eines weit verbreiteten und systematischen Angriffs gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Rahmen der staatlichen Politik begangen. Diese Verbrechen dauern nach unserer Einschätzung bis heute an.

Khan hat auch Haftbefehle gegen Yahya Sinwar, den Führer der Hamas in Gaza, Mohammed Deif, den Anführer des militärischen Flügels der Hamas, und Ismail Haniyeh, den politischen Führer der Gruppe, beantragt.

Wichtigste Auswirkungen der ICC-Sanktionen

Der IStGH, der 2002 als ständiger Gerichtshof der letzten Instanz zur Verfolgung von Personen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Verbrechen der Aggression eingerichtet wurde, umfasst 124 Vertragsparteien. Der Gerichtshof ist jedoch auf die Zusammenarbeit seiner Mitgliedstaaten angewiesen, die von einflussreichen Staaten wie den USA, Russland, China und Israel, die die Zuständigkeit des Gerichtshofs nicht anerkennen, nicht geleistet wird.

Die Ausstellung von Haftbefehlen gegen hochrangige israelische Politiker wird daher wahrscheinlich ein noch nie dagewesenes Maß an politischer und logistischer Komplexität mit sich bringen – mit vielen Hindernissen, die von Tel Avivs westlichen Verbündeten errichtet werden.

Susan Akram, Direktorin der International Human Rights Clinic der Boston University School of Law, wies in einem Gespräch mit The Cradle darauf hin, dass der Ankläger des IStGH zunächst zahlreiche rechtliche Fragen klären muss, um den Richtern im Vorverfahren entsprechende Beweise vorzulegen. Der Zeitplan für ihre Beratungen und Entscheidungen über die Haftbefehlsanträge bleibt ungewiss.

Kenneth Roth, ehemaliger Exekutivdirektor von Human Rights Watch und Gastprofessor an der School of Public and International Affairs in Princeton, hebt die wichtigsten Auswirkungen der IStGH-Haftbefehle hervor, sollten sie wie beantragt erlassen werden. Netanjahu und Gallant könnten in keinen der 124 IStGH-Mitgliedsstaaten reisen, da sie Gefahr laufen, verhaftet und nach Den Haag ausgeliefert zu werden.

„Ihre Welt wird plötzlich sehr viel kleiner werden“, sagt er gegenüber The Cradle und fügt hinzu, er hoffe, dass „die Regierungen es sich zweimal überlegen, ob sie ihnen noch mehr Waffen schicken, da sie offiziell beschuldigt werden, sie für Kriegsverbrechen eingesetzt zu haben, und vermutlich versuchen werden, sich vor Gericht nicht zu verantworten“.

Gentian Zyberi, Professor für internationales Recht und Menschenrechte am norwegischen Zentrum für Menschenrechte an der Universität Oslo, merkt an, dass der IStGH auch andere Sanktionen verhängen könnte, wie die Beschlagnahme von Geldern und Eigentum im Ausland zur Entschädigung der Opfer.

„Die wichtigste politische Konsequenz wäre die Beeinträchtigung ihrer Legitimität als politische Führer, wenn der IStGH die Anklage bestätigt“, warnt er.

Realistischerweise könnten sich jedoch einige Staaten weigern, Netanjahu auszuliefern, und sich dabei auf seinen Status als Regierungschef und damit auf seine Immunität berufen, solange er sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhält, argumentiert Professor John Quigley von der Ohio State University. Obwohl der IStGH selbst diese Immunität nicht anerkennt, hat das Völkerrecht diese Frage nicht abschließend geklärt. Er fügt hinzu:

Was die Strafe angeht, so käme eine Strafe vor einer Verurteilung nicht in Frage. Die typische Strafe ist eine Freiheitsstrafe. Auch eine Geldstrafe kann verhängt werden. Wenn die Person über Vermögenswerte in einem Vertragsstaat des Römischen Statuts verfügt, könnte der IStGH diesen Staat auffordern, diese zu beschlagnahmen.

Der IStGH wird von den USA und Israel bedroht

Der mögliche Erlass dieser Haftbefehle hat weltweit unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während mehrere EU-Staaten, darunter Frankreich, Belgien, Slowenien, Irland und Spanien, positiv reagiert haben, haben die USA und Israel vorhersehbar wütend reagiert.

So äußerte sich US-Präsident Joe Biden empört darüber, dass das Gericht sowohl gegen Israel als auch gegen die Hamas-Führer Haftbefehle beantragt hat, in denen sie ähnlicher Verbrechen beschuldigt werden: „Was auch immer dieser Staatsanwalt andeuten mag, es gibt keine Gleichwertigkeit – keine – zwischen Israel und der Hamas.“ Biden bestritt auch die Existenz eines Völkermordes in Gaza: „Was dort geschieht, ist kein Völkermord. Wir lehnen das ab“, sagte er bei einer Rede im Weißen Haus.

US-Außenminister Anthony Blinken erklärte seinerseits, das Gericht sei für Israels Vorgehen nicht zuständig und stelle die „Legitimität und Glaubwürdigkeit dieser Untersuchung“ in Frage. Die Vorverfahrenskammer des IStGH hat dieses Argument jedoch bereits zurückgewiesen und sich dabei auf das überwältigende Votum der UN-Vollversammlung gestützt, die Palästina den Status eines „Nichtmitgliedstaats mit Beobachterstatus“ zuerkannt hat.

Washington behauptet außerdem, dass der IStGH-Ankläger die israelischen Selbstermittlungen nach dem so genannten Komplementaritätsprinzip hätte zurückstellen müssen. Roth widerlegt jedoch die Vorstellung, dass Israel in der Lage ist, sich selbst objektiv wegen Kriegsverbrechen zu untersuchen: „Israel hat 70 Untersuchungen angekündigt, aber keine einzige über die Aushungerungsstrategie, die im Mittelpunkt des aktuellen Falles des IStGH steht“.

Darüber hinaus weist Roth darauf hin, dass „Israel in der Vergangenheit keine hochrangigen Beamten wegen Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt hat“ und dies in absehbarer Zeit wohl auch nicht tun wird, wenn man Netanjahus verächtliche Antwort auf die IStGH-Anfrage bedenkt, in der er Khan als „Antisemiten“ bezeichnete.

Sanktionierung der Justiz

In der Zwischenzeit hat das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, mit dem der Gerichtshof für die Beantragung von Haftbefehlen gegen hochrangige israelische Politiker sanktioniert werden soll und das nun noch vom US-Senat gebilligt werden muss. Das Gesetz zielt darauf ab, Personen zu sanktionieren, die den IStGH bei der Verfolgung von Amerikanern oder Bürgern von US-Verbündeten, die den IStGH nicht anerkennen, einschließlich Israel, „direkt beteiligt oder anderweitig unterstützt“ haben.

Das Hauptinteresse Washingtons an der Einschränkung der Reichweite des IStGH besteht in der Sorge, dass der Gerichtshof seine Aufmerksamkeit und sein rechtliches Gewicht auf amerikanische Truppen und Beamte richten könnte, die an ungesetzlichen militärischen Angriffen und Operationen in der ganzen Welt beteiligt sind.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Washington und Tel Aviv den IStGH und die Sonderstaatsanwaltschaft bedrohen. Professor Akram erinnert daran, dass der frühere Präsident Donald Trump die Konten der ehemaligen Sonderstaatsanwältin Fatou Bensouda und ihrer Mitarbeiter in den USA einfrieren ließ und ihnen Visa für die Einreise in die USA verweigerte, damit sie sich am Sitz der Vereinten Nationen in New York melden konnten.

Ein kürzlich im Guardian erschienener Untersuchungsbericht hat aufgedeckt, dass Israel zehn Jahre lang eine Kampagne der Belästigung und Bedrohung gegen Bensouda und ihre Familie geführt hat, bei der seine Geheimdienste eingesetzt wurden, um „hochrangige IStGH-Mitarbeiter zu überwachen, zu hacken, unter Druck zu setzen, zu verleumden und angeblich zu bedrohen, um die Ermittlungen des Gerichts zum Scheitern zu bringen“.

Doch wie Zyberi argumentiert, verstößt die Bestrafung des IStGH oder seiner Mitarbeiter für die Untersuchung der Lage in Palästina gegen das IStGH-Statut, da sie die Rechtspflege behindert, und rechtfertigt somit – selbst – Sanktionen nach Artikel 70.

Quigley behauptet, dass Washingtons Reaktion eine Missachtung der Rechtsstaatlichkeit signalisiert: Es unterstützt den IStGH gegen Gegner, prangert ihn aber an, wenn Verbündete betroffen sind. Diese Dualität wurde von Ankläger Khan in einem Interview mit CNN unterstrichen, als er das erstaunliche Eingeständnis eines hochrangigen Führers machte: „Dieser Gerichtshof [der IStGH] ist für Afrika und für Schurken wie Putin geschaffen“.

Für Akram ignoriert der IStGH, der sich in der Vergangenheit auf afrikanische und balkanische Täter konzentriert hat, die Verbrechen westlicher Mächte, z. B. der USA und Großbritanniens im Irak und in Afghanistan. Der Fall gegen Netanjahu und Gallant stellt ihrer Meinung nach die Glaubwürdigkeit des Gerichts auf die Probe, während Roth die potenziellen Haftbefehle als Beweis dafür ansieht, dass auch mächtige Führer vor dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen werden können.

Wenn der von Khan eingeleitete Prozess zu Ende geführt wird, ist der IStGH in einer einzigartigen Position, um die Grenzen der internationalen Justiz neu zu ziehen und Kriegsverbrecher – ungeachtet ihrer Nationalität, Rasse oder Religion – zur Rechenschaft zu ziehen. Das bringt uns einen Schritt näher an das Völkerrecht und einen weiteren Schritt weg von der westlich geprägten Ära der Straflosigkeit.

