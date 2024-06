https://www.counterpunch.org/2024/06/21/how-a-hedge-fund-manager-and-right-wing-donor-is-financing-an-israeli-influence-op-masquerading-as-a-journalism-project/





Wie ein Hedge-Fonds-Manager und rechter Spender eine als Journalismusprojekt getarnte israelische Einflussnahme finanziert

von Ken Silverstein

21. Juni 2024

Geierkapitalist, rechter Finanzier und allgemeiner Scheißkerl Paul Singer. Bildnachweis: Wikimedia Commons.

Paul Singer ist ein raffgieriger Hedge-Fonds-Manager und führender Spender für die GOP und israelfreundliche Gruppen, der eine Reihe von Nachrichtendienstfirmen beauftragt, die Nachrichten in einer Weise zu beeinflussen, die seinen persönlichen und politischen Interessen dient. In seiner Freizeit plant er den Sturz von Regierungen und die Verelendung von Bürgern in der Dritten Welt, um die Gewinnmargen der von ihm gegründeten und kontrollierten Investmentfirma Elliott Investment Management zu erhöhen.

Charles Krauthammer, der tot ist, arbeitete für die Carter-Administration und schrieb langweilige, öde Reden für den langweiligen, öden Vizepräsidenten Walter Mondale, bevor er sich in einen rechten Experten verwandelte, dessen Kolumnen ebenso leblos und öde waren wie der Mist, den er für seinen ehemaligen Chef im Westflügel des Weißen Hauses verfasste. Als fanatischer Zionist wie Singer ist Krauthammer nie auf ein israelisches Kriegsverbrechen gestoßen, das er nicht in einen Meinungsartikel verwandeln konnte, in dem er behauptete, es sei nie geschehen, und wenn doch, dann seien die Palästinenser schuld daran.

Was erhält man, wenn man Singer und Krauthammer zusammenbringt? Voilà! Das Krauthammer Fellowship, das jährlich 15 Plätze an „aufstrebende Schriftsteller, Journalisten, Wissenschaftler und politische Analysten“ unter 35 Jahren vergibt und ihnen „redaktionelle Betreuung“ und Hilfe bei der Platzierung ihrer Arbeit bietet. Das Stipendium wird vom Tikvah Fund mit Sitz in New York verwaltet, der Medien-, Bildungs- und Politikprogramme in den USA, Israel und anderen Ländern durchführt, um eine „neue Generation“ engagierter Zionisten aufzubauen.

Zum diesjährigen Kreis gehören Kassy Dillon, „Meinungsjournalistin und politische Kommentatorin für den Daily Wire“, die zuvor US-Redakteurin für Jewish News Syndicate und Videojournalistin für Fox News Digital war, Adam Hoffman, politischer Berater der DeSantis for President-Kampagne, der für die New York Times, das Wall Street Journal und die National Review geschrieben hat, und Zineb Riboua, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Programmmanager des Hudson Institute’s Center for Peace and Security in the Middle East, dessen Arbeit in Foreign Policy und Tablet erschienen ist. Wenn die israelische Regierung die Krauthammer-Stipendiaten direkt ausgewählt hat, hätte sie keine verlässlichere, hingebungsvollere Gruppe von Cheerleadern für die Medien finden können – was natürlich der grundlegende Zweck des Programms ist.

Das Krauthammer Fellowship wurde 2019, ein Jahr nach Krauthammers Tod, ins Leben gerufen, um sein Engagement für die „Verfolgung der Wahrheit durch ehrliche, rigorose Argumente“ zu würdigen, wie es auf der Website des Tikvah Fund heißt, obwohl diese Beschreibung absolut keine Ähnlichkeit mit dem Werk des Namensgebers hat. Als ungeheuerlicher Schreiberling und staatlich kontrollierter Ein-Mann-Nachrichtendienst hat Krauthammer während seiner gesamten Karriere unablässig Unsinn verbreitet, wobei er sich vor allem auf „Amerikas besondere Rolle“ in der Welt, seinen oberflächlich gesehen ähnlichen, aber doch ganz anderen „besonderen Platz“ in der Welt und die „besondere Verantwortung“ konzentrierte, die die Vereinigten Staaten infolgedessen auf ihren Schultern tragen müssen, was er in einem einzigen Satz eines besonders schwülstigen Op-ed der Washington Post aus dem Jahr 2003 feststellte.

Der unabhängige Journalist Charles Krauthammer mit seinem guten Freund, Präsident Ronald Reagan, auf einem Foto aus dem Jahr 1986, aufgenommen im Weißen Haus. Bildnachweis: Wikimedia Commons.

Krauthammer wurde von seinen Kollegen als Experte für den Nahen Osten gelobt, was er in einem kurz vor der US-Invasion im Irak im selben Jahr veröffentlichten Artikel unter Beweis stellte. Die USA hatten keine andere Wahl, als Saddam Hussein auszuschalten, argumentierte er, denn mit den Atomwaffen, die er wahrscheinlich bald in seinem Arsenal haben würde (obwohl sich herausstellte, dass er nie in die Nähe davon kam und es nicht einmal versuchte), zusammen mit den Massenvernichtungswaffen, die er bereits besaß (was er nicht tat), stellte der irakische Führer eine „Bedrohung des Massensterbens in einem noch nie dagewesenen Ausmaß dar, das sich in den Händen eines labilen Verrückten befindet“, was „unerträglich war … und verhindert werden musste.“

Krauthammer, der eng mit Benjamin Netanjahu befreundet ist und ihre Beziehung als „brüderlich“ bezeichnete, schrieb 2006 einen Essay, in dem er die gesamte Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts als einen Streit zusammenfasste, der sechs Jahrzehnte zuvor begann, „als die UNO dafür stimmte, einen jüdischen und einen palästinensischen Staat nebeneinander zu schaffen“, und während „die Juden den Kompromiss akzeptierten, lehnten die Palästinenser ihn ab“. Israel überlebte, was seine „Erbsünde“ war und der Grund, warum die Palästinenser ihre gutherzigen Nachbarn seither hassen.

All dies macht den Tikvah Fund, der von oben bis unten mit israelischen Anhängern besetzt ist, zu einem logischen Sponsor des Krauthammer Fellowship. Zum derzeitigen Vorstand der Organisation gehören Elliott Abrams, der auf jeder glaubwürdigen Liste der widerlichsten US-Regierungsbeamten der Neuzeit zusammen mit Leuten wie Henry Kissinger und Samantha Power ganz oben steht, und Terry Kassel, ein wichtiger Geldbeschaffer für Pro-Israel-Gruppen, den die Jerusalem Post auf ihre Liste der „Top 50 Most Influential Jews of 2022“ gesetzt hat und der eine Reihe von Positionen bei Elliott Investment Management innehat und auch ein Direktor der Singer Foundation ist.

Elliott Abrams, als er für Präsident Donald Trump als US-Sonderbeauftragter für Venezuela arbeitete. Das Bild wurde vergrößert, um Abrams‘ schauriges Aussehen zu betonen. Bildnachweis: Wikimedia Commons.

Der Tikvah Fund ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, seine Rolle bei der Verwaltung des Krauthammer Fellowship hervorzuheben, das auf der Website der Organisation ausführlich beschrieben wird. Die Finanzierung durch Singer hingegen wird auf der Website des Fonds nur am Rande erwähnt, wo es heißt, das Projekt werde „in Partnerschaft“ mit seiner Stiftung durchgeführt.

Die Singer-Stiftung ihrerseits erwähnt das Krauthammer-Stipendium oder den Tikvah-Fonds auf ihrer eigenen Website überhaupt nicht, die unglaublich geizig ist, wenn es darum geht, Einzelheiten über ihre Operationen und Aktivitäten zu liefern. Kein einziger aktueller oder ehemaliger Stipendiat wird genannt, es gibt keine Informationen darüber, wie man sich bewerben kann, und in der Tat gibt es auf der Website überhaupt nichts außer einer knappen Biografie Singers, die besagt, dass die New York Times ihn als „einen der angesehensten“ Hedge-Fonds-Manager an der Wall Street bezeichnet hat, und einer ebenso spärlichen Beschreibung der Stiftung, die besagt, dass zu ihren Prioritäten die „Unterstützung der freien Marktwirtschaft und wachstumsfördernder Wirtschaftspolitiken, der Rechtsstaatlichkeit, der intellektuellen Vielfalt an den Universitäten, der nationalen Sicherheit der USA, der individuellen Freiheit, der Zukunft Israels und des jüdischen Volkes“ gehören.

Die Diskretion ist wahrscheinlich auf Singers prominente und im Allgemeinen wenig schmeichelhafte Rolle im öffentlichen Rampenlicht zurückzuführen. Als Geierkapitalist wie aus dem Lehrbuch ist er vielleicht am besten dafür bekannt, dass er die Staatsschulden von Ländern, die am Rande des Bankrotts stehen, für einen Pfennig pro Dollar aufkauft und seinen politischen Einfluss, sein Geld und sein Heer von Anwälten einsetzt, um die Regierungen zu zwingen, die Schulden für ein Vielfaches davon zurückzuzahlen. Seinen spektakulärsten Erfolg feierte er in Argentinien, wo die jahrelangen Aktivitäten seines Hedgefonds letztlich zum Zusammenbruch der Regierung führten und eine große Zahl von Menschen in die Armut trieben.

Zwischen 2021 und 2022 war Singer der siebzehntgrößte politische Spender in den USA und der zehntgrößte für die Republikanische Partei, deren politische Komitees und Kandidaten laut OpenSecrets.com die Gesamtheit der 22 Millionen Dollar erhielten, die er in diesem Zeitraum ausgab. Er ist auch ein wichtiger Spender und ehemaliges oder derzeitiges Vorstandsmitglied vieler rechter Denkfabriken und Interessengruppen, darunter die Republican Jewish Coalition, das Claremont Institute und das Manhattan Institute, das einen Tag nach dem Massenmörder von Christchurch, der 2019 mehr als 50 Menschen in zwei Moscheen tötete, einen bösartigen antimuslimischen Artikel veröffentlichte, in dem es hieß, er drücke eine „legitime Sorge“ aus, wie hier von der Public Accountability Initiative, besser bekannt als LittleSis, berichtet wird.

Singer hat auch viel Geld ausgegeben, um konservative Publikationen und Reporter zu unterstützen, wobei Commentary und Washington Free Beacon zwei der von ihm finanzierten Publikationen sind. Ein weiteres Lieblingsanliegen Singers ist es, Informationen in die Presse zu bringen, die ihn und seinen Hedgefonds gut aussehen lassen und seine politischen und finanziellen Interessen fördern. Letzteres hat er u. a. dadurch erreicht, dass er die Dienste verschiedener privater Nachrichtendienste in Washington in Anspruch genommen hat, darunter Fusion GPS – über einige der anderen Unternehmen, die für Singer gearbeitet haben, werde ich später noch mehr schreiben -, die er in den ersten Tagen des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 angeheuert hat, um schmutzige Informationen über Donald Trump zusammenzutragen, um Marco Rubio, seiner Nummer eins, zu helfen.

Singer hat das Geld, das er aus seinen eigenen tiefen Taschen an konservative Organisationen spendet, mit Geldern aus seiner Stiftung ergänzt, die laut ihrer letzten gemeinnützigen Steuererklärung beim Internal Revenue Service über ein Vermögen von knapp 1 Milliarde Dollar verfügt. Weder die Stiftung noch der Tikvah-Fonds geben bekannt, wie viel Singer für das Krauthammer-Stipendium ausgegeben hat, das den Stipendiaten zunächst ein „Vollzeitgehalt“ für zwei Jahre bot, dann aber auf neun Monate verkürzt wurde und die Entschädigung auf schlappe 5.000 Dollar reduzierte.

Es ist immer noch eine ziemlich nette Sache, die den Stipendiaten die Teilnahme an Exerzitien und Konferenzen ermöglicht, neben einer Reihe von anderen Vergünstigungen. Die wenigen Glücklichen, die als Krauthammer-Stipendiaten ausgewählt wurden, sind anhand ihrer Biografien auf der Website des Tikvah Fund schwer zu unterscheiden. Tuvia Gerin ist Hauptmann der israelischen Armeereserve und Non-Resident Fellow beim Atlantic Council. Andrew Gabel ist ehemaliger Sonderberater von Senator Tom Cotton und Forschungsanalyst bei der Foundation for Defense of Democracies. Daniel Samet ist ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter von Cotton und Graduate Fellow bei der Rumsfeld Foundation, über die ich noch viel mehr sagen könnte, aber der Name ist wirklich alles, was man wissen muss.

„Radikale Studenten und Agitatoren von außerhalb, die beobachtet hatten, wie die Universitätsverwaltungen an der Columbia, in Yale und an anderen Universitäten vor der Taktik des Pöbels kapitulierten, dachten, sie könnten in Texas mit den gleichen Possen davonkommen“, schrieb Samet, ein ehemaliger Preisträger, in einer Geschichte, die vor zwei Monaten in der National Review veröffentlicht wurde und die auf der Website des Tikvah Fund als ein Beispiel für die hervorragende Arbeit der Krauthammer-Stipendiaten aufgeführt ist. „Junge, die haben sich geirrt.“ Darin wird die Universität von Texas in Austin dafür gelobt, dass sie das Köpfen von „Pro-Hamas“-Studenten, die gegen Israels militärischen Angriff auf den Gazastreifen protestierten, gebilligt hat, im Gegensatz zu den kleinmütigen liberalen Verwaltern an der Columbia, in Yale und an anderen Universitäten, die sich dafür entschieden haben, „vor der Taktik des Mobs zu kapitulieren“.

„Wie das pure Böse aussieht“, so lautete die Überschrift über einem anderen Artikel des Tikvah Fund, der von der derzeitigen Kollegin Kassy Dillon für Fox News verfasst wurde, und in dem LeElle Slifer zitiert wurde, eine US-Bürgerin, deren Familienangehörige am 7. Oktober von der Hamas als Geiseln genommen wurden. „Israel kümmert sich um unschuldige Menschen, egal ob sie Palästinenser oder Juden sind“, sagte Slifer zu Dillon. „Sie wollen niemanden verletzen.“

Andere Artikel, die von ehemaligen und gegenwärtigen Krauthammer-Stipendiaten geschrieben wurden und die der Tikvah Fund fördert, sind „Harvard Shrugs at Jew Hatred“ von J.J. Kimche im Wall Street Journal; „Why and How to Revive American Anti-Communism“ von Gary Dreyer im Commentary; und „In the City of Slaughter“ von Daniel Kane in Public Discourse, was sich natürlich nicht auf eine der Städte in Gaza bezog, die das israelische Militär in Trümmerfelder verwandelt hat, sondern auf die kollektive Notlage von Israelis und Juden wie dem Autor, die vor dem 7. Oktober „in die Sicherheitsdecke der IDF und der Eisenkuppel gehüllt“ waren und sich fälschlicherweise einbildeten, „das jüdische Volk sei in ein neues Kapitel seiner Geschichte eingetreten… in ein neues Kapitel seiner Geschichte eingetreten, das sicher von den Qualen und der Angst, die das jüdische Leben seit mehr als 2.000 Jahren beherrschten, losgelöst ist. “

Auch wenn diese Geschichten vielleicht nicht als historische Werke des Journalismus in Erinnerung bleiben werden, ist das nicht das, wofür Singer bezahlt. Sein Ziel ist es, pro-israelische Propaganda und Entschuldigungen für Kriegsverbrechen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte zu verbreiten, und in dieser Hinsicht erzielt er wahrscheinlich eine bessere Rendite als die miserablen Arbeitsergebnisse von Charles Krauthammers würdigen Nachfolgern zeigen.

Diese Geschichte erschien zuerst auf Ken Silversteins Washington Babylon Substack-Seite.

Ken Silverstein ist ein politisch vielseitiger Enthüllungsjournalist in Washington und Gründer von Washington Babylon.



