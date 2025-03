https://strategic-culture.su/news/2025/03/02/pro-war-lobby-in-west-needs-come-up-with-new-ideas-rather-than-saying-same-old-things/



Die kriegsfreundliche Lobby im Westen muss sich neue Ideen einfallen lassen, anstatt immer wieder dasselbe zu sagen

Ian Proud

2. März 2025

© Foto: SCF

Präsident Trump hat einen neuen politischen Vorschlag unterbreitet, wonach Engagement und Dialog unerlässlich sind, wenn wir den Kämpfen ein Ende setzen wollen.

Wenn westliche Experten sich den Bemühungen widersetzen, den Kampf in der Ukraine zu beenden, liefern sie nie eine alternative Vision dessen, was sie anders machen würden.

Ein angesehener Kollege von mir fragte mich heute, ob ein Waffenstillstand und ein Friedensprozess in der Ukraine China und Russland nicht einfach zu weiteren Aggressionen ermutigen würden.

Diese Argumentation wird von der Mehrheit der Politiker, Journalisten und sogenannten Akademiker im Westen, die gegen ein Ende des Krieges sind, immer wieder wiederholt. „Wir können den Krieg nicht beenden, denn wenn wir das tun, wird China in Taiwan einmarschieren und Russland in Lettland, Estland, Litauen, Polen usw.“

Meiner Meinung nach könnte ein Ende des Krieges in der Ukraine China längerfristig ermutigen, insbesondere in Bezug auf Taiwan. Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass es Russland ermutigen würde, in die NATO einzudringen, gerade weil Russland sich selbst größtenteils als ein Land Europas betrachtet, auch wenn es ausgeschlossen wurde.

Allerdings, und das ist entscheidend, wenn sowohl China als auch Russland so ermutigt wären, sollten wir uns dann nicht fragen, wie wir in diese Lage geraten sind?

Russlands Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, wurde von der Überzeugung angetrieben, dass seine strategischen Kerninteressen, die NATO-Erweiterung über die Ukraine bis an seine Grenzen zu verhindern, ignoriert wurden und dass es permanenten Sanktionen ausgesetzt war, ohne dass die Möglichkeit bestand, diese durch Zugeständnisse aufzuheben.

Das ist meine Meinung, und ich weiß, dass viele „Realisten“ sie teilen.

Aber in jedem Fall hätte die Frage „Was kommt als Nächstes?“ als Teil einer längerfristigen strategischen Bewertung berücksichtigt werden müssen, als die westlichen Nationen die NATO-Erweiterungsagenda vorantrieben.

Wir wissen seit mindestens 2008, dass dies für Russland eine rote Linie war.

Haben wir erwartet, dass sich Russlands Position ändern würde, und wenn ja, wie? Wenn sich Russlands Position nicht ändern würde, wie weit würden wir gehen, um die NATO-Bestrebungen der Ukraine voranzutreiben, auch durch direkte militärische Konfrontation?

Mir ist nicht bekannt, dass diese Fragen jemals gestellt wurden oder, falls doch, dass sie in Betracht gezogen und nicht abgewiesen wurden. Und ich war ab Ende 2013, bevor die Ukraine-Krise begann, am Kern der Entscheidungsfindung der britischen Regierung beteiligt (und muss daher einen Teil der Schuld auf mich nehmen).

Ohne die Vereinigten Staaten wäre ein Krieg in der Ukraine für Europa niemals tragbar gewesen, weder finanziell noch politisch oder militärisch.

Doch niemand hat dies durchdacht. Oder, falls doch, haben sie nicht das erhebliche Risiko berücksichtigt, dass Amerika eines Tages eine Kehrtwende in seiner Politik vollzieht, wie es jetzt der Fall ist.

Da sich Amerika nun zurückzieht, kann es nicht als legitime Strategie angesehen werden, einen verlorenen Krieg in der Ukraine fortzusetzen, anstatt das Töten zu beenden, wenn das einzige Ziel darin besteht, das Gesicht zu wahren.

Das lässt uns schwächer und unfähiger aussehen.

Wenn andere Staaten nun durch das Scheitern der westlichen Politik in der Ukraine ermutigt werden, ist das kein ausreichender Grund, um ein Ende des Blutvergießens zu vermeiden.

Unsere selbstgerechte Empörung für den Frieden ist lediglich ein Feigenblatt, das die entleerten Genitalien unseres politischen Versagens bedeckt.

Der Westen hat die Beziehungen in den acht Jahren zwischen dem Brennpunkt des Maidan und dem Beginn des Krieges so schlecht gehandhabt, dass er die Konsequenzen nicht durchdacht hat.

Russlands Handlungen und Reaktionen in der Ukraine waren immer vorhersehbar.

Sie waren im Februar 2014 vorhersehbar.

Sie waren im Februar 2022 vorhersehbar.

Sie waren im Februar 2025 vorhersehbar.

Wir würden nie für die Ukraine kämpfen.

Ich habe von hochrangigen britischen Botschaftern gehört, dass wir nie für die Ukraine kämpfen würden. Und wir sind die kriegerischste Nation in Europa.

Warum würden wir nie kämpfen?

Weil es niemals möglich wäre, sicherzustellen, dass die 27 Nationen der EU oder die 31 Nationen der NATO zu einer kollektiven Kampfvereinbarung kommen würden.

Irgendjemand würde immer den Kampf blockieren.

Es würden Kompromisse gemacht werden.

Wir würden den kleinsten gemeinsamen Nenner verfolgen. Das führte uns zu einem reinen Sanktionsansatz.

Wie ich schon oft gesagt habe, wusste Präsident Putin im Spiel des geostrategischen Schachs immer, dass große, schwatzhafte Teams von Politikern am Tisch ihn nicht ausmanövrieren können.

Tatsächlich würden sie Wochen und Monate brauchen, um sich nur auf die Bedeutung des Bauern zu einigen, ganz zu schweigen davon, ob er auf dem Brett bewegt werden soll.

Wir haben durch Unentschlossenheit verloren und müssen diese Lektion erst noch lernen.

Man kann keine Kriege durch ein Komitee führen. Aber man kann in einer Gruppe Frieden schaffen.

Wie Albert Einstein sagte: „Wir können unsere Probleme nicht mit demselben Denken lösen, mit dem wir sie geschaffen haben.“ Dies wird von einigen als Quelle des fälschlicherweise zugeschriebenen Spruchs angesehen: „Die Definition von Wahnsinn ist, dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten.“

Während der Krieg in der Ukraine auf seine diplomatische Lösung zusteuert, kommen diejenigen, die eine Verhandlungslösung vermeiden wollen, nicht mit einem alternativen Ansatz.

Sie bringen keine neuen Ideen ein, um den Einsatz zu erhöhen, wenn es das ist, was sie tun wollen. Tatsächlich weiß ich nicht, was sie tun wollen, denn sie sagen seit drei Jahren genau dasselbe und ich bin gerade extrem gelangweilt.

Das Problem dabei ist, dass sie auch kein glaubwürdiges Argument gegen die Beendigung des Krieges vorbringen.

Ihre Position scheint zu sein: Der Krieg ist schlecht, Russland ist an allem schuld und wenn wir jetzt nachgeben, wird Russland ermutigt, anderswo zuzuschlagen.

Ihre defensive Position wird durch Slogans und nicht durch stichhaltige Argumente zusammengehalten.

In einer kürzlich gehaltenen Rede sagte der erfahrene US-amerikanische demokratische Politiker Bernie Sanders:

„Russland hat den Krieg begonnen, nicht die Ukraine,

Putin ist ein Diktator, nicht Selenskyj.“

Ich bin mir sicher, dass er glaubt, dass es sich nur um einen weiteren banalen Wutausbruch handelt, der eher dazu gedacht ist, gegen die politischen Führer seines eigenen Landes zu wettern, als Frieden in die Ukraine zu bringen.

Natürlich sehen die Menschen die Ursachen des Krieges unterschiedlich und haben ein Recht auf ihre Ansichten.

Die Debatte über den Krieg in der Ukraine hat sich auf „Ich habe Recht und du liegst falsch“ reduziert, wobei Stimmen der Vernunft und des Realismus im Westen, wie meine, vom Mainstream erstickt werden.

Aber wir werden nie zu einer Position gelangen, in der es eine allgemein akzeptierte Ansicht darüber gibt, wer Schuld hat und wer nicht.

Stattdessen sollten wir versuchen zu akzeptieren, dass jede Seite in diesem Konflikt einen Teil der Schuld trägt, sei es Russland, die Ukraine, die USA, Großbritannien und alle anderen.

Lassen Sie uns eine offene, aber höfliche Diskussion über einen Weg nach vorne führen.

Präsident Trump hat einen neuen politischen Vorschlag unterbreitet, dass Engagement und Dialog unerlässlich sind, wenn wir die Kämpfe beenden wollen. Die britischen und europäischen Staats- und Regierungschefs können nicht ungestört weitermachen und so tun, als hätte sich die Welt nicht verändert.

Sie müssen wirklich neue und konstruktive Ideen entwickeln, anstatt immer wieder dasselbe zu sagen. Und sie müssen den Dialog mit Russland wieder aufnehmen.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …