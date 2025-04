Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Die Lage in Gaza ist kein Krieg mehr, sondern ein ungebremster Angriff auf Zivilisten

Da es keine echten militärischen Ziele gibt, führt Israel eine rücksichtslose Offensive gegen Menschen, die in keiner Weise an den Kämpfen beteiligt sind. Die Bewohner Gazas sind gezwungen, zwischen dem Tod und der Vertreibung in „Sicherheitszonen“ zu wählen, die alles andere als sicher sind.

Ein Mädchen betrachtet die Leichen ihrer Familienangehörigen, die bei einem Angriff am Donnerstag in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen getötet wurden. Bildnachweis: Bashar Taleb / AFP

Jack Khoury

18. April 2025, 11:51 Uhr IDT

Selbst diejenigen, die nicht glauben, dass die meisten der in Gaza getöteten Menschen unschuldig sind, können die schrecklichen Bilder der humanitären Katastrophe dort nicht leugnen. Die Verwendung des Wortes „Krieg“ für das, was in Gaza geschieht, ist irreführend und verzerrt. Was in Gaza geschieht, ist kein Krieg. Es ist ein ungezügelter israelischer Angriff auf Menschen, die größtenteils nicht an irgendwelchen Aktivitäten gegen Israel beteiligt sind.

Israels „Zielbank“ ist längst erschöpft. Es gibt keine Verwaltungsgebäude oder „Terrorinfrastruktur“ mehr, und es lässt sich nicht sagen, ob alle Tunnel der Hamas zerstört wurden. Israels aktuelle Terrorziele sind die Militanten, die in den Videoclips von der Freilassung der Geiseln zu sehen waren. Aber es lässt sich nicht feststellen, ob es sich dabei um Hamas-Aktivisten oder nur um Schauspieler und Statisten handelt. In jedem Fall könnte es Monate oder Jahre dauern, jedem einzelnen von ihnen zu folgen. Wenn das der Maßstab für den „vollständigen Sieg“ ist, den der Premierminister anstrebt, ist es noch ein langer Weg.

Israel greift aus der Luft, vom Boden und vom Meer aus dicht besiedelte zivile Gebiete im Gazastreifen an – Lager für Flüchtlinge und Vertriebene, baufällige Gebäude, die noch als Unterkünfte dienen, wie Krankenhäuser und UNWRA-Schulen. Der Sprecher der israelischen Streitkräfte mag von einer „Sicherheitszone“ sprechen, aber in Gaza hat niemand diesen Begriff gehört.

Israel behauptet, dass es auch an diesen Orten Terrorismus gibt, dass die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt und dass sich Hamas-Aktivisten in der Bevölkerung verstecken. Dies wurde diese Woche nach dem Angriff auf ein Gebäude des Al-Ahali-Krankenhauses in Gaza-Stadt erneut behauptet.

Palästinenser gehen am Freitag an der Stelle eines israelischen Angriffs auf ein Haus im nördlichen Gazastreifen vorbei. Bildnachweis: Mahmoud Issa/Reuters

Tatsächlich zeigen die einzigen verfügbaren Zahlen, dass die meisten Menschen, die bei den letzten Angriffen getötet und verletzt wurden, Zivilisten waren, darunter vor allem Frauen und Kinder. Selbst wenn man die Quelle dieser Zahlen – das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza – anzweifelt, lügen die Bilder nicht.

Nach Angaben des Ministeriums wurden seit dem Ende der Waffenruhe am 18. März 1.691 Menschen in Gaza getötet. 595 davon sind Kinder, 308 Frauen und 105 ältere Menschen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Rest der Getöteten Militante und Terroristen sind, ist es wahrscheinlich, dass die meisten von ihnen nicht in Terrorakte verwickelt waren.

Aber abgesehen von diesen getöteten Menschen sollten wir nicht vergessen: Die humanitäre Katastrophe, die sich derzeit in Gaza abspielt, bringt zwei Millionen Gazaner durch Hunger und Krankheiten an den Rand des Todes.

Seit mehr als einem Monat ist der Gazastreifen vollständig abgeriegelt. Nur diejenigen, die um Ausreise gebeten haben, dürfen das Gebiet verlassen, und Israel rühmt sich dessen. Das gesamte medizinische und humanitäre System ist zusammengebrochen, ebenso wie das Bildungs- und Sozialsystem.

Ein Junge rettet Mehl nach einem israelischen Angriff auf eine Zeltunterkunft in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Donnerstag. Bildnachweis: Eyad Baba/AFP

Israel rechtfertigt dies damit, dass der Druck auf die Bevölkerung zu Ergebnissen in den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln führen werde. Die Hamas behauptet, dass eine Freilassung der Geiseln in einer Runde möglich sei, wenn Israel sich bereit erkläre, den Krieg zu beenden. Netanjahu fordert jedoch die Entwaffnung der Hamas und die Aufgabe aller Symbole der Kontrolle und Regierung.

Eine solche Forderung wird die Differenzen nicht lösen. Israel wird weiterhin auf militärischen Druck setzen, und die Hamas wird weiterhin ihre einzige verbleibende Karte ausspielen – das Leben der Geiseln.

Die Hamas spricht nach wie vor nicht von Opfern und „Sumud“, dem palästinensischen Prinzip, an seinem Land festzuhalten. Sie weist die Vorwürfe zurück, dass sie Zivilisten zum Schutz von Militanten einsetzt, und bedient sich stattdessen ausweichender Rhetorik. Für die Hamas sind alle ihre Kämpfer Zivilisten aus Gaza, und sobald ein Militant seine Uniform ablegt, ist er ein Zivilist.

Beerdigung eines Mädchens, das am Donnerstag bei einem Angriff im Norden Gazas getötet wurde. Bildnachweis: Bashar Taleb / AFP

Das ist die Vorgehensweise der Hamas, das ist die Realität vor Ort, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich daran etwas ändern wird. Unterdessen sind die Zivilisten, die wirklich nichts mit dem Konflikt zu tun haben, zwischen zwei Möglichkeiten gefangen – zu sterben oder sich vertreiben zu lassen.

Die Hoffnungen, die die Bewohner Gazas einst in alle möglichen abstrakten Instanzen gesetzt hatten – die internationale Gemeinschaft, das Völkerrecht, den Internationalen Gerichtshof, die arabische und islamische Welt – haben sich als falsch erwiesen. Israel lehnt diesen Vergleich ab, aber auch die Zivilisten in Gaza wurden entführt und zu Geiseln gemacht. In Israel kämpfen noch einige Menschen für die Geiseln. In Gaza sind sie allein.

Übersetzt mit Deepl.com

