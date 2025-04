Die Linke und Kriegskredite Nathaniel Flakin

„Im Bundestag hielten Mitglieder der Partei BSW von Sahra Wagenknecht Schilder hoch: „1914 und 2025: Nein zu Kriegskrediten!“ (Die Person, die die Abnahme der Schilder forderte, war Petra Pau von der Partei Die Linke, Vizepräsidentin des Bundestags und fanatische Unterstützerin der rechtsextremen Regierung Israels.)“

Die Linke und Kriegskredite

Sozialisten haben immer gesagt: Kein Cent für Militarismus. Es ist ein Verrat, dass Minister der deutschen Linkspartei für die Billionen-Euro-Aufrüstung der deutschen Regierung gestimmt haben.

Nathaniel Flakin

3. April 2025

Während die BSW gegen Kriegskredite protestiert, tut die Linke dies nicht. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Erstmals veröffentlicht bei The Left Berlin

Am 18. März hielt der Deutsche Bundestag (Parlament) seine erste Billionen-Euro-Sitzung ab. Die sich abzeichnende Große Koalition aus CDU und SPD erhielt mit Unterstützung der Grünen die erforderliche Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern. Drei Tage später stimmte auch der Bundesrat (Bundeskammer) der Maßnahme mit Zweidrittelmehrheit zu.

Die Änderungen werden die verfassungsrechtliche „Schuldenbremse“ aufrechterhalten, die seit 2009 Sparmaßnahmen vorschreibt. Allerdings sind Militärausgaben nun davon ausgenommen.

Es gibt keine konkreten Zahlen, aber es wird über eine Billion Euro für das Militär in den nächsten zehn Jahren diskutiert. Die CDU will 3,5 Prozent des BIP für das ausgeben, was sie „Verteidigung“ nennt – das wären etwa 150 Milliarden Euro pro Jahr oder das Dreifache des derzeitigen Niveaus.

Die Linke

Im Bundestag stimmte Die Linke gegen die Verfassungsänderungen. Im Bundesrat, in dem CDU, SPD und Grüne nicht über zwei Drittel der Sitze verfügen, stimmte Die Linke jedoch dafür. Die Linkspartei stellt Minister in den Koalitionsregierungen in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern und hätte diese Regierungen zur Stimmenthaltung zwingen können. Genau das haben die hypo-neoliberale FDP und die sozialchauvinistische BSW in ihren Landesregierungen getan. Doch diese „linken“ Minister argumentierten, dass sie für die Militärausgaben stimmen müssten, da diese mit einem einmaligen Fonds von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur gekoppelt seien.

Dies ist ein offener Verrat am Programm, den Grundsätzen und den Strukturen der Partei Die Linke, der jedoch keine Konsequenzen haben wird. Einige Mitglieder der Jugendorganisation haben den Rücktritt der Minister gefordert. Die Co-Vorsitzende der Partei, Inés Schwedtner, die Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek und andere Führungskräfte antworteten jedoch, dass diese Meinungsverschiedenheit nur intern diskutiert werden sollte.

In einem Interview mit der deutschen Ausgabe von Jacobin sagte Reichinnek: „Wir werden immer dafür angegriffen, dass wir angeblich die Bundeswehr nicht unterstützen.“ „Das ist völliger Unsinn. Natürlich wollen wir, dass die Bundeswehr als Verteidigungsarmee gut bewaffnet ist.“

Dies ist ein radikales Missverständnis dessen, wozu die Bundeswehr da ist. Es ging nie darum, die Menschen innerhalb der Landesgrenzen zu verteidigen – es ist eine kapitalistische Armee, die für die Interessen deutscher Unternehmen kämpft. Offenkundig kapitalistische Politiker verstehen dies viel besser als die vorgeblich sozialistischen Reichinnek. Der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck von der SPD erklärte einmal, dass „Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt wird“, d. h. in Afghanistan. In diesem Sinne sagte der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler von der CDU: „Im Notfall sind Militäreinsätze notwendig, um unsere Interessen zu schützen, zum Beispiel freie Handelswege.“

Deshalb haben die deutschen Sozialisten, die auf Wilhelm Liebknecht zurückgehen, standhaft geblieben: Keine Menschen und keine Mittel für den Militarismus!

Anklänge an 1914

Bei der Abstimmung am 18. März ging es um die Vorbereitung künftiger Kriege. Dennoch hatte sie seltsame Anklänge an die Vergangenheit.

Im Bundestag hielten Mitglieder der Partei BSW von Sahra Wagenknecht Schilder hoch: „1914 und 2025: Nein zu Kriegskrediten!“ (Die Person, die die Abnahme der Schilder forderte, war Petra Pau von der Partei Die Linke, Vizepräsidentin des Bundestags und fanatische Unterstützerin der rechtsextremen Regierung Israels.)

Dies war ein Hinweis auf den großen Verrat vom 4. August 1914. An diesem Tag wurde der Reichstag, das damalige deutsche Parlament, einberufen, um über die Kriegskredite abzustimmen. Der Kaiser hatte bereits den Krieg erklärt, benötigte aber noch Geld, um ihn zu bezahlen.

Viele erwarteten, dass die größte Partei, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), mit „Nein“ stimmen würde. In der Woche zuvor hatte die SPD Hunderttausende von Arbeitern gegen die Kriegsgefahr mobilisiert. Die Parteigründer Wilhelm Liebknecht und August Bebel waren noch 40 Jahre zuvor dafür bekannt gewesen, sich im selben Plenarsaal gegen den Krieg ausgesprochen zu haben. Selbst Rosa Luxemburg, eine scharfe Kritikerin der bürokratischen Deformation der SPD, dachte im schlimmsten Fall an eine Stimmenthaltung.

Doch als der Parteivorsitzende Hugo Haase sich erhob, um für die Fraktion zu sprechen, überraschte er seine eigene Basis: „In der Stunde der Gefahr werden wir Sozialisten das Vaterland nicht im Stich lassen.“ Alle SPD-Abgeordneten stimmten dafür. Sie waren auf das Argument hereingefallen, dass Deutschland sich lediglich gegen einen Angriff verteidige.

Bei einer internen Sitzung am Vortag hatten 14 Abgeordnete mit Nein gestimmt, darunter auch Haase. Dennoch unterwarfen sie sich der seit langem etablierten „Fraktionsdisziplin“ und stimmten mit der Mehrheit.

Erst am 2. Dezember desselben Jahres, als die Regierung mehr Geld benötigte, um das Gemetzel fortzusetzen, brach ein Mitglied des Reichstags mit seiner Partei und stimmte mit Nein. Karl Liebknecht erklärte, dass dies kein Verteidigungskrieg sei. „Es ist ein imperialistischer Krieg, ein Krieg um die kapitalistische Kontrolle des Weltmarktes.“ Im darauffolgenden März schloss sich ihm ein zweiter Abgeordneter an.

Während sich der Erste Weltkrieg hinzog, wuchs der Widerstand in Deutschland. Frauen aus der Arbeiterklasse randalierten vor Buttershops. Munitionsarbeiter traten in den Streik. Soldaten und Matrosen begannen, sich zu organisieren. Schließlich kam es trotz des Ausnahmezustands zu öffentlichen Demonstrationen.

Die allererste Demonstration fand am 18. März 1915 vor dem Reichstag statt. Mehrere hundert, vielleicht sogar bis zu tausend Frauen versammelten sich auf dem Rasen zum Internationalen Frauentag (bevor dieser auf den 8. März verlegt wurde). Sie waren dort, um Liebknecht zuzujubeln, der angekündigt hatte, zwei Tage später gegen die dritte Runde der Kriegskredite zu stimmen. Nachdem die Frauen von der Polizei vertrieben worden waren, versammelten sie sich mehrmals in verschiedenen Teilen Berlins, um den Protest fortzusetzen.

Widerstand heute

Durch einen erstaunlichen Zufall protestierten genau 110 Jahre später, auf den Tag genau, wieder 500 Menschen an derselben Stelle vor dem heutigen Bundestag gegen Militarismus. Auf einen Aufruf von Klasse Gegen Klasse hin organisierte ein Bündnis aus mehreren Dutzend linken Gruppen die Kundgebung, darunter Migrantifa, Jewish Voice for Peace und die MLPD.

Mit dieser neuen Welle des Militarismus scheint die Propaganda über die „nationale Verteidigung“ vorerst ihren Beitrag zu leisten, denn in Umfragen befürworten etwa 70 Prozent der Menschen in Deutschland die Wiederbewaffnung. Doch angesichts der enormen Kosten, die der Militarismus verursacht, werden sich die arbeitenden Menschen fragen: Warum müssen wir den Gürtel enger schnallen, wenn die Waffenhersteller den Champagner entkorken? Selbst ein kleiner Protest kann dazu beitragen, die Unzufriedenheit von morgen zu kanalisieren.

In diesem Zusammenhang muss Die Linke – mit Zehntausenden neuen Mitgliedern nach einem dynamischen Wahlkampf – gegen den Militarismus kämpfen. Ein erster Schritt wäre der sofortige Ausschluss der Minister, die für die Kriegskredite gestimmt haben. Leider hat Die Linke bisher keine echten Proteste organisiert, abgesehen von einem schnellen Fototermin vor dem Reichstag am Morgen der Abstimmung. Nur eine Handvoll Mitglieder, darunter der legendäre Ferat Koçak, schlossen sich am frühen Abend dem Protest an.

Linke müssen sich gegen imperialistische Kriege einsetzen, insbesondere wenn diese unter dem Deckmantel der „Verteidigung“ stattfinden. Es ist ein schreckliches Zeichen, dass Gregor Gysi, der Star der Linken, argumentierte, dass alle, von Konservativen bis zu Linken, sowohl die Handelskammern als auch die Gewerkschaften, gemeinsam einen Beitrag zur „Verteidigung unserer Demokratie und Freiheit“ leisten müssten. Das ist fast wortwörtlich das, was Haase 1914 argumentierte. Damals wie heute ist es ein gefährlicher Weg in Richtung „sozialistischer“ Unterstützung für imperialistisches Gemetzel.

Wir leben in historischen Zeiten, in denen die deutsche Bourgeoisie ihr größtes Wiederaufrüstungsprogramm seit der Nazizeit auf den Weg bringt. Die Verschärfung der imperialistischen Widersprüche treibt die Welt langsam auf einen schrecklichen Flächenbrand zu. Die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg ist, dass nur die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen unterdrückten Menschen die Kriege der Kapitalisten zur Kontrolle der Welt stoppen kann. Wir brauchen eine breite linke Bewegung, die kompromisslos gegen Imperialismus und Militarismus ist. Dafür müssen wir gegen die Führung der Partei DIE LINKE kämpfen, die bereit ist, der Bundeswehr Billionen zu geben, während sie für die Reparatur von Brücken nur einen Hungerlohn zahlen will.

DIE LINKE

Deutschland

Nathaniel Flakin

Nathaniel ist ein freiberuflicher Journalist und Historiker aus Berlin. Er ist Mitglied der Redaktion von Left Voice und unserer deutschen Schwesterseite Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, auch bekannt unter dem Spitznamen Wladek, hat eine Biografie über Martin Monath geschrieben, einen trotzkistischen Widerstandskämpfer in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs, die auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Spanisch erschienen ist. Er hat auch einen antikapitalistischen Reiseführer mit dem Titel Revolutionary Berlin verfasst. Er gehört dem autistischen Spektrum an.

