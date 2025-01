https://www.jonathan-cook.net/blog/2025-01-30/gaza-middle-east-lies/



Die Lügen der letzten 30 Jahre im Nahen Osten kommen immer wieder zurück, um uns heimzusuchen

Von Jonathan Cook

30. Januar 2025

Der „Krieg gegen den Terror“ des Westens basierte auf einer Reihe von Täuschungen, um uns davon zu überzeugen, dass unsere Staats- und Regierungschefs den islamistischen Extremismus zerschlagen würden. In Wahrheit haben sie ihn gefördert

Die Geschichte: Haben Sie vor 30 Jahren geglaubt, dass die Osloer Abkommen dem Nahen Osten Frieden bringen würden? Dass Israel sich endlich aus den palästinensischen Gebieten zurückziehen würde, die es jahrzehntelang illegal besetzt hatte, dass es seine brutale Unterdrückung des palästinensischen Volkes beenden und die Gründung eines palästinensischen Staates dort zulassen würde? Dass die am längsten andauernde Wunde für die arabische und muslimische Welt endlich geheilt werden würde?

Die Realität: Tatsächlich hat Israel während der Oslo-Periode mehr palästinensisches Land gestohlen und den Bau illegaler jüdischer Siedlungen schneller als je zuvor ausgeweitet. Israel wurde noch repressiver und baute Gefängnismauern um Gaza und das Westjordanland, während es beide Gebiete weiterhin aggressiv besetzte. Ehud Barak, der damalige israelische Premierminister, „sprengte“ – in den Worten eines seiner eigenen Hauptberater – die von den USA unterstützten Verhandlungen in Camp David im Jahr 2000.

Wochen später, als die Stimmung in den besetzten palästinensischen Gebieten brodelte, drang der Oppositionsführer Ariel Sharon, unterstützt von 1.000 bewaffneten israelischen Soldaten, in die al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem ein – eine der heiligsten Stätten für Muslime weltweit. Dies war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und einen Aufstand der Palästinenser auslöste, den Israel mit verheerender militärischer Gewalt niederschlug und damit den Ausschlag dafür gab, dass die Unterstützung der Bevölkerung von der säkularen Fatah-Führung zur islamischen Widerstandsgruppe Hamas wechselte.

Darüber hinaus radikalisierte die immer missbräuchlichere Behandlung der Palästinenser durch Israel und die schrittweise Übernahme von al-Aqsa – unterstützt durch den Westen – die dschihadistische Gruppe al-Qaida nur noch weiter und lieferte die öffentliche Rechtfertigung für den Angriff auf die Zwillingstürme in New York im Jahr 2001.

Die Geschichte: Haben Sie es 2001 nach dem Angriff vom 11. September geglaubt, als man Ihnen sagte, dass die einzige Möglichkeit, die Taliban daran zu hindern, Al-Qaida in Afghanistan zu beherbergen, darin bestünde, dass die USA und Großbritannien einmarschieren und sie aus ihren Höhlen „ausräuchern“ würden? Und dass der Westen dabei die Mädchen und Frauen Afghanistans vor der Unterdrückung retten würde?

Die Realität: Sobald die ersten US-Bomben fielen, erklärten sich die Taliban bereit, die Macht an die US-Marionette Hamid Karzai abzugeben, sich aus der afghanischen Politik herauszuhalten und Osama bin Laden, den Anführer von Al-Qaida, an ein vereinbartes Drittland auszuliefern.

Die USA marschierten trotzdem ein, besetzten Afghanistan 20 Jahre lang, töteten mindestens 240.000 Afghanen, die meisten davon Zivilisten, und gaben etwa 2 Billionen US-Dollar für die Unterstützung der verhassten Besatzung aus. Die Taliban wurden stärker als je zuvor und vertrieben 2021 die US-Armee.

Die Geschichte: Haben Sie es 2003 geglaubt, als man Ihnen sagte, dass es im Irak Massenvernichtungswaffen gäbe, die Europa in wenigen Minuten zerstören könnten? Dass der irakische Staatschef Saddam Hussein der neue Hitler sei und sich mit Al-Qaida verbündet habe, um die Zwillingstürme zu zerstören? Und dass die USA und Großbritannien aus diesen Gründen keine andere Wahl hätten, als präventiv in den Irak einzumarschieren, auch wenn die Vereinten Nationen den Angriff nicht genehmigten.

Die Realität: Jahrelang hatte der Irak unter strengen Sanktionen gelitten, nachdem Saddam Hussein die törichte Entscheidung getroffen hatte, in Kuwait einzumarschieren und die regionale Ordnung am Golf zu stören, die den Ölfluss in den Westen sicherstellen sollte. Die USA reagierten mit einem eigenen militärischen Einsatz, der die irakische Armee dezimierte. Die Politik der 1990er Jahre war von Eindämmung geprägt, einschließlich eines Sanktionsregimes, das schätzungsweise mindestens eine halbe Million irakischer Kinder das Leben gekostet hat – ein Preis, der sich nach den Worten der damaligen US-Außenministerin Madeleine Albright „gelohnt“ habe.

Saddam Hussein musste sich außerdem einem Programm fortlaufender Waffeninspektionen durch UN-Experten unterziehen. Die Inspektoren waren mit hoher Sicherheit zu dem Schluss gekommen, dass es im Irak keine einsatzfähigen Massenvernichtungswaffen gab. Der Bericht, Saddam Hussein könne Europa beschießen und innerhalb von 30 Minuten treffen, war, wie sich schließlich herausstellte, eine Falschmeldung, die von den britischen Geheimdiensten in die Welt gesetzt worden war. Und die Behauptung, Saddam Hussein habe Verbindungen zu Al-Qaida, entbehrte nicht nur jeglicher Beweise, sondern war auch völlig unsinnig. Saddams stark säkular geprägtes, wenn auch brutales Regime war zutiefst gegen den religiösen Fanatismus von Al-Qaida eingestellt und fürchtete ihn.

Die Invasion und Besetzung durch die USA und Großbritannien und der brutale, sektiererische Bürgerkrieg, den sie zwischen sunnitischen und schiitischen Muslimen auslösten, führten nach bestmöglichen Schätzungen zum Tod von mehr als 1 Million Irakern und zur Vertreibung von weiteren 4 Millionen aus ihren Häusern. Der Irak wurde zu einem Rekrutierungsgebiet für islamischen Extremismus und führte zur Bildung eines neuen, weitaus nihilistischeren sunnitischen Konkurrenten von Al-Qaida, der sich Islamischer Staat nannte. Außerdem stärkte er die Macht der schiitischen Mehrheit im Irak, die die Macht von den Sunniten übernahm und eine engere Allianz mit dem Iran schmiedete.

Die Geschichte: Haben Sie es 2011 geglaubt, als man Ihnen sagte, dass der Westen den Arabischen Frühling unterstütze, um Demokratie in den Nahen Osten zu bringen, und dass Ägypten – der größte arabische Staat – an der Spitze des Wandels stehe, indem es seinen autoritären Präsidenten Hosni Mubarak absetze?

Die Realität: Mubarak wurde drei Jahrzehnte lang vom Westen als Tyrann Ägyptens gestützt und erhielt jedes Jahr Milliarden an „Entwicklungshilfe“ aus Washington – praktisch ein Bestechungsgeld, um die Palästinenser im Stich zu lassen und den Frieden mit Israel gemäß den Bedingungen des Camp-David-Abkommens von 1979 aufrechtzuerhalten. Die USA wandten sich jedoch widerwillig von Mubarak ab, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass er den zunehmenden Protesten, die das Land von revolutionären Kräften erfassten, die durch den Arabischen Frühling freigesetzt wurden – eine Mischung aus säkularen Liberalen und islamischen Gruppen unter der Führung der Muslimbruderschaft – nicht standhalten konnte. Da sich die Armee zurückhielt, gingen die Demonstranten als Sieger hervor. Die Bruderschaft gewann die Wahlen, um die neue demokratische Regierung zu stellen.

Hinter den Kulissen knüpfte das Pentagon jedoch engere Beziehungen zu den Überresten von Mubaraks altem Regime und einem neuen Anwärter auf den Thron, General Abdel Fattah el-Sisi. Da er sich sicher war, dass keine Gefahr von US-Vergeltungsmaßnahmen bestand, startete el-Sisi schließlich 2013 einen Putsch, um Ägypten wieder in eine Militärdiktatur zu verwandeln. Israel setzte sich dafür ein, dass el-Sisis Militärdiktatur weiterhin die jährlichen Milliardenhilfen der USA erhalten würde. An der Macht führte Sisi dieselben repressiven Maßnahmen wie Mubarak ein, zerschlug die Bruderschaft rücksichtslos und schloss sich Israel an, um Gaza mit einer Blockade zu ersticken und die Hamas, Palästinas eigene Version der Bruderschaft, zu isolieren. Damit gab er dem islamischen Extremismus einen weiteren Schub, und der Islamische Staat etablierte sich auf der Sinai-Halbinsel. In der Zwischenzeit bestätigten die USA erneut, dass ihr Engagement für den Arabischen Frühling und die demokratischen Bewegungen im Nahen Osten nicht existierte.

Die Geschichte: Haben Sie es geglaubt, als man Ihnen ebenfalls im Jahr 2011 sagte, dass der libysche Diktator Muammar Gaddafi eine schreckliche Bedrohung für seine eigene Bevölkerung darstelle und seinen Soldaten sogar Viagra gegeben habe, um Massenvergewaltigungen zu begehen? Dass der einzige Weg, die einfachen Libyer zu schützen, darin bestand, dass die NATO unter der Führung der USA, Großbritanniens und Frankreichs das Land bombardierte und Oppositionsgruppen direkt beim Sturz Gaddafis unterstützte?

Die Realität: Die Anschuldigungen gegen Gaddafi, wie auch gegen Saddam Hussein, entbehrten jeglicher Beweise, wie eine parlamentarische Untersuchung des Vereinigten Königreichs fünf Jahre später, im Jahr 2016, ergab. Aber der Westen brauchte einen Vorwand, um den libyschen Staatschef zu stürzen, der als Bedrohung für die geopolitischen Interessen des Westens angesehen wurde. Eine Veröffentlichung von US-Diplomatenberichten durch Wikileaks zeigte, wie alarmiert Washington über Gaddafis Bemühungen war, die Vereinigten Staaten von Afrika zu schaffen, um die Ressourcen des Kontinents zu kontrollieren und eine unabhängige Außenpolitik zu entwickeln. Libyen, das über die größten Ölreserven Afrikas verfügt, hatte einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, indem es Russland und China neue Ölförderverträge anbot und bestehende Verträge mit westlichen Ölgesellschaften zu ungünstigeren Bedingungen neu verhandelte. Gaddafi baute auch engere militärische und wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und China auf.

Die Bombardierung Libyens durch die NATO war nie dazu gedacht, die Bevölkerung zu schützen. Das Land wurde nach dem Sturz Gaddafis sofort im Stich gelassen und wurde zu einem gescheiterten Staat der Kriegsherren und Sklavenmärkte. Teile Libyens wurden zu einer Hochburg des Islamischen Staates. Westliche Waffenlieferungen an „Rebellen“ führten letztendlich zur Stärkung des Islamischen Staates und schürten die sektiererischen Blutbäder in Syrien und im Irak.

Die Geschichte: Haben Sie es geglaubt, als man Ihnen ab 2011 wieder und wieder erzählte, dass demokratische Kräfte sich aufstellten, um Syriens Diktator Baschar al-Assad zu stürzen, und dass das Land kurz vor einer Revolution im Stil des Arabischen Frühlings stehe, die das Volk befreien würde?

Die Realität: Es besteht kein Zweifel daran, dass Assads Herrschaft – in Kombination mit Dürren und Ernteausfällen, die durch den Klimawandel verursacht wurden – 2011 zu wachsenden Unruhen in Teilen Syriens führte. Und es stimmte auch, dass Assads Regierung, wie andere säkulare arabische Regime, die auf der Herrschaft einer Minderheitensekte basieren, auf brutalen Autoritarismus angewiesen war, um ihre Macht über andere, größere Sekten aufrechtzuerhalten. Aber das ist nicht der Grund, warum Syrien in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt wurde, der 13 Jahre andauerte und Akteure aus dem Iran und Russland bis hin zu Israel, der Türkei, Al-Qaida und ISIS mit sich zog. Das lag vor allem daran, dass Washington und Israel einmal mehr ihre geostrategischen Interessen verfolgten.

Das eigentliche Problem für Washington war nicht Assads Autoritarismus – die stärksten Verbündeten der USA in der Region waren alle autoritär –, sondern zwei andere kritische Faktoren.

Erstens gehörte Assad der alawitischen Minderheit an, einer Sekte des schiitischen Islam, die seit Jahrhunderten theologische und sektiererische Fehden mit dem in der Region vorherrschenden sunnitischen Islam führte. Auch der Iran war schiitisch. Die schiitische Mehrheit im Irak war an die Macht gekommen, nachdem Washington das sunnitische Regime von Saddam Hussein 2003 zerschlagen hatte. Und schließlich war auch die libanesische Miliz Hisbollah schiitisch. Zusammen bildeten diese Länder das, was Washington zunehmend als „Achse des Bösen“ bezeichnete.

Zweitens teilte Syrien eine lange Grenze mit Israel und war, was noch entscheidender war, der wichtigste geografische Korridor, der den Iran und den Irak mit den Guerillakräften der Hisbollah nördlich von Israel im Libanon verband. Über Jahrzehnte hinweg hatte der Iran Zehntausende immer leistungsfähigerer Raketen und Flugkörper in den Südlibanon nahe der Nordgrenze Israels geschmuggelt. Dieses Arsenal diente während des größten Teils dieser Zeit als Verteidigungsschirm, als Hauptabschreckung, die Israel davon abhielt, in den Libanon einzumarschieren und ihn zu besetzen, wie es viele Jahre lang der Fall gewesen war, bis die Hisbollah-Kämpfer das Land im Jahr 2000 zum Rückzug zwangen. Es diente aber auch dazu, Israel davon abzuhalten, in Syrien einzumarschieren und den Iran anzugreifen.

Wenige Tage nach dem 11. September wurde dem hochrangigen US-General Wesley Clarke von einem Beamten im Pentagon ein Dokument vorgelegt, in dem die Reaktion der USA auf den Einsturz der Zwillingstürme dargelegt wurde. Die USA würden in fünf Jahren sieben Länder „zu Fall bringen“. Bemerkenswerterweise handelte es sich bei den meisten Zielen um schiitische Hochburgen im Nahen Osten: Irak, Syrien, Libanon und Iran. (Die Schuldigen des 11. September waren, wohlgemerkt, Sunniten – größtenteils aus Saudi-Arabien.) Der Iran und seine Verbündeten hatten sich den zunehmend offen von den sunnitischen Staaten, insbesondere denen am ölreichen Golf, unterstützten Bestrebungen Washingtons widersetzt, Israel als regionalen Hegemon einzusetzen und es ihm zu erlauben, die Palästinenser als Volk ungehindert auszulöschen.

Israel und Washington, so könnte man anmerken, streben genau diese Ziele derzeit aktiv an. Und Syrien war für die Verwirklichung ihres Plans immer von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund pumpten die USA im Rahmen der Operation Timber Sycamore heimlich riesige Geldsummen in die Ausbildung ihrer ehemaligen Al-Qaida-Feinde, um eine Anti-Assad-Miliz zu schaffen, die sunnitische Dschihadisten aus der gesamten Region sowie Waffen aus gescheiterten Staaten wie Libyen anzog. Der Plan wurde von den Golfstaaten finanziell unterstützt, mit militärischer und sonstiger Hilfe sowie Geheimdienstinformationen aus der Türkei, Israel und Großbritannien.

Ende 2024 hatten Assads Hauptverbündete jedoch mit eigenen Problemen zu kämpfen: Russland war in einen von der NATO geführten Stellvertreterkrieg in der Ukraine verwickelt, während Teheran durch israelische Angriffe auf den Libanon, Syrien und den Iran selbst zunehmend in die Defensive geriet. Zu diesem Zeitpunkt eroberte HTS – eine umbenannte Al-Qaida-Organisation – Damaskus in Windeseile und zwang Assad zur Flucht nach Moskau.

Wenn Sie all diese Geschichten glauben und immer noch glauben, dass der Westen sein Bestes tut, um den islamischen Extremismus und einen angeblichen russischen Imperialismus in der Ukraine in die Schranken zu weisen, dann glauben Sie vermutlich auch, dass Israel Gaza dem Erdboden gleichgemacht, alle seine Krankenhäuser zerstört und seine gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen ausgehungert hat, nur um „die Hamas zu eliminieren“, obwohl die Hamas nicht eliminiert wurde.

Sie glauben vermutlich, dass der Internationale Gerichtshof vor fast einem Jahr zu Unrecht Israel wegen eines Völkermordes in Gaza vor Gericht gestellt hat. Sie glauben vermutlich, dass selbst die vorsichtigsten israelischen Holocaust-Experten im Mai zu Unrecht zu dem Schluss kamen, dass Israel unbestreitbar in eine Phase des Völkermordes eingetreten war, als es die „Sicherheitszone“ von Rafah zerstörte, in der es den Großteil der Bevölkerung von Gaza zusammengetrieben hatte. Und Sie glauben vermutlich, dass alle großen Menschenrechtsgruppen Ende letzten Jahres nach langwierigen Recherchen zu dem Schluss kamen, dass die Zerstörung des Gazastreifens durch Israel alle Merkmale eines Völkermords aufweist, um sich vor Verleumdungen durch Israel und seine Befürworter zu schützen.

Sie werden zweifellos auch glauben, dass Washingtons lang gehegter Plan einer „globalen Dominanz im gesamten Spektrum“ harmlos ist und dass Israel und die USA als Nächstes nicht den Iran und China im Visier haben.

Wenn dem so ist, werden Sie weiterhin glauben, was auch immer man Ihnen erzählt – selbst wenn wir lemminggleich über den Rand der Klippe rasen, in der Gewissheit, dass diesmal alles anders ausgehen wird.

Übersetzt mit Deepl.com

