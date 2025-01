Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-01-30/ty-article-opinion/.premium/if-trump-is-so-concerned-about-gazans-why-not-bring-them-to-u-s/00000194-b37f-def2-afdc-ffffd6a80000



Meinung |

Wenn Trump sich so sehr um die Menschen in Gaza sorgt, warum holt er sie dann nicht nach Amerika?

Jack Khoury

30. Januar 2025

Trump liebt Geschäftsabschlüsse und betrachtet den Nahen Osten mit den Augen eines Immobilienmaklers. Deshalb kann er die eindeutige Ablehnung seines Plans, Gaza zu „säubern“, durch Jordanien, Ägypten und vor allem die Palästinenser selbst nicht verstehen

Ein Luftbild zeigt Vertriebene aus Gaza, die am Montag nach der Überquerung des Netzarim-Korridors aus dem südlichen Gazastreifen in Richtung Gaza-Stadt laufen. Bildnachweis: AFP/-

Donald Trumps Idee, mehr als eine Million Flüchtlinge aus dem Gazastreifen in Länder wie Ägypten und Jordanien zu überführen, und vielleicht mit der Forderung, dass die Führer dieser beiden Länder kooperieren, beweist, wie sehr der Präsident der Vereinigten Staaten und sein Stab von Beratern im Weißen Haus – und vielleicht die Einflüsterer in den Ohren der Entscheidungsträger in Washington und in Israel – ihre Schritte mit einer klassischen kolonialistischen Einstellung bewerten.

Schließlich will der Präsident der Großmacht USA, der Mann, der alles kann, den Massen erschöpfter, ausgebluteter Palästinenser nur das Leben erleichtern und sie aus den Ruinen von Gaza an einen normalen Ort bringen und dafür sorgen, dass sie in einem Zelt oder einem Wohnwagen mit Essen und Wasser versorgt werden – eine weitere Herde Palästinenser, die von Cowboy Trump getrieben wird.

Warum nicht? Selbst die Gründer der Vereinigten Staaten taten dies, ebenso wie viele andere Imperien auf der Welt. Die Geschichte kann sich wiederholen. Wenn dies in Gaza funktioniert, wird es ein erfolgreiches Pilotprojekt für das Westjordanland und vielleicht sogar für Wadi Ara sein, wie es den palästinensischen Bewohnern dieses Gebiets bereits am Rande des „Deals des Jahrhunderts“ in seiner vorherigen Amtszeit vorgeschlagen wurde – dass sie in das Westjordanland umziehen.

Der Mann, der seine Wiederwahlkampagne zur Hälfte auf Hass gegen Flüchtlinge aufgebaut hat, erwartet nun, dass arabische Länder Flüchtlinge aufnehmen. Aus palästinensischer Sicht wäre es interessanter gewesen, wenn Trump vorgeschlagen hätte, seine Marine an die Küste von Gaza zu bringen und 1,5 Millionen Einwohner in das gelobte Land zu transportieren – die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber nein, so etwas ist unvorstellbar.

Theoretisch wäre es möglich, diesen Vorschlag umzusetzen, wenn der ägyptische Präsident sich zur Zusammenarbeit entschließt und den Grenzübergang Rafah öffnet oder die Hindernisse auf der Philadelphi-Route beseitigt, um eine „Invasion“ des Sinai durch Massen von Palästinensern zu ermöglichen.

Die ägyptische Armee würde mit der Errichtung provisorischer Zeltlager beginnen, bevor sie feste Häuser bauen würde, und mit Zustimmung des Königs von Jordanien würden Fähren beginnen, interessierte Palästinenser von der Küste des Sinai nach Aqaba zu bringen, während die reichen arabischen Länder Milliarden von Dollar schicken würden, um ihre Aufnahme in Ägypten und Jordanien zu unterstützen. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …