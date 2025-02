https://redflag.org.au/article/the-maga-tech-oligarchy



Die MAGA-Tech-Oligarchie

6. Februar 2025

D. Taylor

Gäste, darunter die Tech-Oligarchen Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk, bei der Amtseinführung von Donald Trump, Washington, D.C., 20. Januar FOTO: Julia Demaree / AP

Früher wusste jeder, welche Kapitalisten die Bösen und welche die Guten waren. Böse: Öl, Banken, Militärunternehmen. Sie kümmern sich nicht um den Klimawandel, sie profitieren von Kriegen und sie bringen die Wirtschaft zum Absturz. Sie leben an schlechten Orten wie Florida und Texas und an der Wall Street. Sie verbreiten seltsame rechtsgerichtete christliche Ideen, um die Menschen zu verwirren. Sie sind Republikaner. Sie verdienen Spott und Feindseligkeit.

Gut: Technik. Sie erstellen clevere Websites, auf denen man mit seinen Freunden in Kontakt bleiben und schöne Bilder von Stränden und schickem Frühstück sehen kann. Sie lösen das Klimaproblem. Sie leben in Kalifornien. Sie leiten Barack Obamas Wahlkampf. Sie verdienen niedrige Steuern, Deregulierung und Einladungen zu besonderen Partys im Weißen Haus.

Und doch sind wir hier. Viele dieser aufgeklärten Kapitalisten aus dem Silicon Valley sehen heute aus wie eine Propagandacartoon aus einem Magazin der Kommunistischen Partei aus den 1930er Jahren. Sie verkörpern alles, was am heutigen Leben schrecklich ist, und nutzen ihre ganze Macht, um es noch schlimmer zu machen. Sie finanzieren, fördern und kriechen vor dem reaktionärsten und autoritärsten US-Präsidenten seit Menschengedenken. Sie betreiben Medienplattformen, die die verdrehteste und entmenschlichendste rassistische Propaganda verbreiten. Sie feiern die Macht der „maskulinen Energie“ mit Joe Rogan. Was ist passiert? Was wollen diese Leute eigentlich? Woran glauben sie wirklich?

Demokraten suchen nach Antworten. Es gibt wahrscheinlich einige bedingte Erklärungen. Die Entwicklung der KI hängt von energieintensiven Rechenzentren ab. Das macht den sofortigen Zugang zu Elektrizität wichtiger und den Klimawandel weniger besorgniserregend. Die wirtschaftliche Stagnation des „zweiten Technologiebooms“ sowie die Förderung des Krypto- und KI-Wahns könnten das Interesse wichtiger Technologieakteure an direkter Korruption und staatlicher Protektion erhöht haben.

Einige rechtsgerichtete Demokraten, wie der Kommentator Matt Yglesias, haben angedeutet, dass der bescheidene Widerstand der Biden-Regierung gegen die Macht der Technologiebranche oder seine weitgehend bedeutungslose gewerkschaftsfreundliche Rhetorik dafür verantwortlich sind, dass sie „systematisch versucht, die Interessengruppen in der Technologiebranche zu verprellen“. Aber das kam alles ziemlich spät, als bereits klar war, dass die großen Technologieunternehmen zu Trump überlaufen würden.

Zufällige, vorübergehende Faktoren spielen eine Rolle. Aber auch dauerhafte. Um Robert Fitch zu zitieren: „Vulgärer Marxismus erklärt 90 % dessen, was in der Welt vor sich geht.“

Diese Leute sind Tech-Kapitalisten. Aber was ist ein Tech-Kapitalist? In gewisser Weise sind fast alle Kapitalisten ‚Tech‘-Kapitalisten. Die meisten wichtigen Produkte in der modernen Wirtschaft erfordern komplexe Technologie, um sie herzustellen. Diese Technologie in Privatbesitz ist das Kapital, das jemanden zum Kapitalisten macht. Ob sie nun Stahl oder Raumschiffe herstellen, sie haben die gleichen grundlegenden Interessen. Sie wollen den Fortschritt der Konkurrenz bremsen, ihre Position schützen und spezielle Zuschüsse und Gefälligkeiten vom Staat erhalten. Sie müssen die Kosten niedrig halten: neue Produktionstechniken einführen, Steuern niedrig halten, lästige Vorschriften beseitigen oder missachten und ihre Mitarbeiter billig halten.

Von einem Moment zum nächsten können sie unterschiedliche Taktiken bevorzugen und unterschiedliche Kompromisse eingehen. Sie könnten an einem Tag Demokraten sein, am nächsten Tag Republikaner und in Zukunft eine unbekannte Schreckensgestalt. In der Politik folgen sie dem Prinzip von Lord Palmerston: „Wir haben keine ewigen Verbündeten und wir haben keine ewigen Feinde. Unsere Interessen sind ewig und fortwährend, und diesen Interessen ist es unsere Pflicht zu folgen.“

So gesehen sind die Trump-treuen Tech-Kapitalisten eher traditionell. Sie sind Rüstungsunternehmen, Autohersteller, Finanzkapitalisten und Medienbarone. Wen würde es überraschen, dass diese Truppe sich einer rechtsextremen, ultrara­kistischen und hochgradig korrupten politischen Bewegung zuwendet, sobald sie Aussicht auf einen Sieg hat?

Thiel und Musk begannen ihre „Tech“-Karrieren mit einer Online-Finanzplattform. Jetzt sind beide eng mit der US-Verteidigungs- und Spionageindustrie verbunden. Thiels Hauptunternehmen Palantir verkauft ein Datenanalysetool, das vom gesamten US-Geheimdienst und Militär eingesetzt wird. Es gibt vor, wichtige Trends aufdecken zu können, die in Datenbergen verborgen sind, und erhält dafür Milliarden von Dollar an Militär- und Geheimdienstaufträgen.

Wie David Runciman schreibt: „[Palantirs] Geschäft besteht darin, den Nebel des Krieges zu vertreiben – definieren Sie Krieg, wie Sie wollen, und die Privatsphäre sei verdammt.“ Ebenso hat Musks SpaceX in den letzten zehn Jahren Aufträge des Verteidigungsministeriums in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar erhalten – zusammen mit 11,8 Milliarden US-Dollar von der NASA. Was ist also gut fürs Geschäft? Bürgerrechte und globale Abrüstung? Oder eine militarisierte, paranoide Welt, in der die Bevölkerung ausgetrickst oder gezwungen wird, Spionage, Gewalt, Ultranationalismus und die wirtschaftliche Priorisierung des Krieges und der damit verbundenen Maschinerie zu akzeptieren?

Musk stellt Autos her. Es handelt sich um eine große Produktionsstätte. Die Produktionspläne sind eng getaktet. Löhne und Arbeitsbedingungen müssen eingeschränkt werden. Vorschriften und Gewerkschaften sind für ihn eine Gefahr – ebenso wie für den Logistikgiganten Jeff Bezos. Es ist also nicht überraschend, dass er in die Tradition des modernen Gründers der Branche, Henry Ford, tritt. Für Musk wie für Ford müssen Gewerkschaften, „Kommunisten“ (wie Kamala Harris) und andere Formen der Subversion untergraben werden; extreme rassistische Propaganda ist Teil der Lösung. Musks Tiraden gegen Migranten und seine Flirts mit dem Faschismus auf Twitter stehen genau in der Tradition von Ford, dem Hitler-Anhänger, der seine antisemitischen Verschwörungstheorien in seinem eigenen persönlichen Medienunternehmen, dem Dearborn Independent, veröffentlichte.

Es ist wahrscheinlich, dass Musks Interesse an der Produktion ihn erst auf den Weg zu seinem aktuellen Interesse an faschistischer Politik gebracht hat. Im Jahr 2020 waren seine Tesla-Werke von den Lockdown-Protokollen der Pandemie betroffen. Musks Gewinne waren vorübergehend durch staatliche Vorschriften bedroht, die darauf abzielten, Leben zu retten.

„Das wird nicht nur Tesla, sondern vielen Unternehmen großen Schaden zufügen“, beklagte er sich bei einem Tesla-Gewinnaufruf. Er begann, wütend medizinische Verschwörungstheorien zu verbreiten, twitterte gegen ‚faschistische‘ Abriegelungen, führte Kampagnen gegen ‚nicht gewählte und ignorante‘ Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens und twitterte die ‚FREE AMERICA NOW‘-Slogans der verschwörungswütigen extremen Rechten. Schließlich öffnete er seine Fabrik trotz einer Abriegelungsverfügung wieder. Trump bot ihm öffentliche Unterstützung an.

Das scheint das Jahr von Musks politischem Erwachen gewesen zu sein, wie es für so viele Kapitalisten in der Pandemiezeit war, die von der öffentlichen Besessenheit von Gesundheit, die ihre Gewinne beeinträchtigt, frustriert waren. Musk lernte, dass er unbequeme Vorschriften untergraben und zerstören konnte, wenn er in einer Allianz mit Donald Trump demagogische Verschwörungstheorie-Politik förderte. Jetzt, nicht gewählt und unwissend, ist er der „erste Kumpel“ des Präsidenten und Gastredner auf Parteitagen der europäischen Rechtsextremen.

In der Kapitalistenklasse agieren die Eigentümer von Medienunternehmen als eine Art politische Avantgarde. Sie versuchen, die Ideen zu formen und die Bedingungen für die Debatte ihrer Gesinnungsgenossen festzulegen. Sie haben ihre eigenen parteiähnlichen Rivalitäten und Meinungsverschiedenheiten. Trumps erster Aufstieg zur Macht war von einem Bündnis mit dem Medienimperium von Rupert Murdoch abhängig, das jahrzehntelang eine Politik gegen Migranten bei seinem Millionenpublikum im US-Fernsehen gefördert hatte.

Nun wurde die Fackel gewissermaßen weitergegeben. Durch den Kauf von Twitter wurde Musk zum Medienmagnaten. Er machte X schnell zu einem entscheidenden Medium für rassistische Verschwörungstheorien: Musk nutzte seinen manipulierten Algorithmus aus und wurde selbst zum „größten Förderer von einwanderungsfeindlichen Verschwörungstheorien“ auf der Plattform, wie aus einer Analyse von Bloomberg Technology hervorgeht. Mark Zuckerberg, der stets versucht, seine mutigeren Rivalen nachzuahmen, würde Facebook und Instagram bald so anpassen, dass sie Musks Medium ähnlicher sind.

Die „Legacy-Medien“ der alten Schule könnten rechte Propaganda mit einem Hauch von falscher Autorität präsentieren, die auf traditionellen Signifikanten basiert: Anzug und Krawatte, Haare und Make-up, eine ausgebildete Stimme mit einem vornehmen Akzent oder eine volkstümliche, je nach Publikum.

Die von Musk und Zuckerberg kontrollierten sozialen Medien wenden einen ähnlichen Trick mit anderen Methoden an. Sie sind voll von der extremsten rassistischen, frauenfeindlichen und antidemokratischen rechten Propaganda, die man sich vorstellen kann. Aber sie wird als organische Darstellung der Massenmeinung präsentiert. Man vergisst die riesigen Rechenzentren, die Ihre Feeds unter der Aufsicht streng geheimer Algorithmen, die von Musk, Zuckerberg und ihren Mitdenkern gestaltet und gesteuert werden, formen. Der Schwall an Propaganda wird Ihnen als direkter und authentischer Akt der Selbstdarstellung von Menschen wie Ihnen selbst präsentiert.

Eine Gruppe von ultramächtigen, quasi monopolistischen Militärunternehmern und Herstellern nutzt also ihren Einfluss auf die Medien, um rechtsextreme Politik zu fördern. Sollte das jemanden überraschen?

Vielleicht die Demokraten. Sie haben Jahre damit verbracht, diese Gruppe von Monstern zu züchten. Ihre jahrzehntelange Allianz mit der Technologiebranche, genau wie ihre Allianz mit der Wall Street, würde Bidens spätere Versuche, sich populistisch und gewerkschaftsfreundlich zu positionieren, ad absurdum führen. Es ist Teil dessen, was Menschen wie Hillary Clinton und Barack Obama anfällig für den (im Grunde zutreffenden) Angriff von Trump machte, dass sie eine Oligarchie der reichen Eliten repräsentierten. Aber Trump hat diesen Eliten jetzt ein besseres Angebot gemacht.

Das Angebot wurde nicht von allen angenommen. Rechnet man die Spenden von Musk heraus, der 246 Millionen Dollar für die Wahlen 2024 ausgab, so bevorzugten die größten Spender 2024 immer noch weitgehend die Demokraten. Als Gruppe gaben die wichtigsten Spender aus der Technologiebranche Harris 121 Millionen Dollar im Vergleich zu 31 Dollar für Trump; insgesamt sammelten die Demokraten während des Wahlkampfs 2024 mehr als eine Milliarde Dollar mehr Spenden als die Republikaner. Das mag für die Demokraten ein gewisser Trost sein, aber für den Rest von uns ist es nicht gut. Nachdem Trump bewiesen hatte, dass er Harris besiegen konnte, wechselten noch viel mehr Kapitalisten die Seiten. Und die Tatsache, dass so viele weiterhin bereit sind, die Demokraten zu finanzieren, beweist einfach, dass die Demokraten weiterhin als loyale und vertrauenswürdige Diener der US-Oligarchie agieren – und nicht als eine unternehmensfeindliche Opposition, die der Macht von Musk und den anderen die Stirn bieten kann.

Die MAGA-Tech-Kapitalisten haben sich parallel zu Trump entwickelt, da er im Laufe der Zeit seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, die Stimmung gegen Unternehmen effektiver einzufangen und zu entschärfen als die Demokraten. Im Jahr 2016 wetterten Trump und seine Anhänger demagogisch gegen etablierte Unternehmensinteressen, die ihre Rivalen kontrollierten. „Im ganzen Land stagnieren die Löhne“, sagte Peter Thiel auf dem Parteitag der Republikaner 2016. „Aber die Kosten für Gesundheitsversorgung und Studiengebühren steigen von Jahr zu Jahr. Währenddessen blähen Wall-Street-Banker Blasen in allen Bereichen auf, von Staatsanleihen bis hin zu Hillary Clintons Vortragshonoraren.“

Von dieser Anti-Konzern-Haltung ist nicht mehr viel übrig. Durch jahrelange Propaganda hat Trump diese Energie eingefangen und in reine, erbärmliche Bigotterie verwandelt. Aber Trump war nie konzernfeindlicher als die Demokraten arbeitnehmerfreundlich sind. Und die Technologiebranche war nie an sozialem Fortschritt interessiert – nur an Profit und Macht. Es wäre töricht, von diesen Kräften etwas Besseres zu erwarten: von den Demokraten, den Republikanern oder den Großunternehmen, deren Unterstützung sie sich so sehr wünschen.

Übersetzt mit Deepl.com

