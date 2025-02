https://english.almayadeen.net/articles/features/us-aid-freeze–analysts-see-south-africa-being-punished-for



Einfrieren der US-Hilfe: Analysten sehen Südafrika als bestraft an, weil es „Israel“ vor den Internationalen Gerichtshof gezerrt hat

Cyril Zenda

Quelle: Al Mayadeen Englisch

6. Februar 2025

Trump hat die US-Hilfe für Südafrika eingefroren und dabei die Beschlagnahme von Land und Menschenrechtsbedenken angeführt, aber Analysten sehen darin eine Vergeltungsmaßnahme für Südafrikas ICJ-Klage gegen „Israel“ wegen Völkermordes in Gaza.

Am Wochenende kündigte der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, an, dass er die künftige Finanzierung Südafrikas einfrieren werde. Er beschuldigte die größte Volkswirtschaft Afrikas der Beschlagnahme von Privatland und der Misshandlung „bestimmter Bevölkerungsgruppen“, wie er behauptete.

„Südafrika beschlagnahmt Land und behandelt bestimmte Bevölkerungsgruppen SEHR SCHLECHT“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. ‚Es ist eine schlimme Situation, die die radikal linken Medien nicht einmal erwähnen wollen. Es findet eine massive Menschenrechtsverletzung statt, die für alle sichtbar ist‘, fügte er hinzu.

Trump sagte, dass die USA daher alle Finanzmittel für das Land einstellen werden, “bis eine vollständige Untersuchung dieser Situation abgeschlossen ist!“

Die Regierung von Präsident Cyril Ramaphosa wies Trumps Vorwürfe jedoch rundheraus zurück und erklärte, Pretoria sei bereit, sich mit den Anliegen der USA zu befassen.

„Wir freuen uns darauf, mit der Trump-Regierung über unsere Landreformpolitik und Fragen von beiderseitigem Interesse zu sprechen“, sagte Ramaphosa in einer Erklärung des Präsidentenamtes.

Im Januar unterzeichnete Ramaphosa ein Gesetz, das es nationalen, regionalen und lokalen Behörden erlaubt, Land für einen öffentlichen Zweck oder im öffentlichen Interesse zu enteignen, sofern eine gerechte und angemessene Entschädigung gezahlt wird. Das Gesetz zielt darauf ab, die rassistischen Unterschiede im Landbesitz zu beseitigen, die durch fast 350 Jahre brutaler Kolonialherrschaft tief verwurzelt waren und durch 42 Jahre Apartheidherrschaft, die offiziell 1994 endete, zementiert wurden.

Südafrika gilt als eine der ungleichsten Gesellschaften der Welt. Ein Bericht des World Inequality Lab aus dem Jahr 2022 ergab, dass die obersten 10 % der Südafrikaner mehr als 85 % des Vermögens des Landes besitzen, während die unteren 50 % praktisch kein Nettovermögen besitzen.

Weiße Südafrikaner, die weniger als 8 % der Bevölkerung ausmachen, besitzen mehr als 80 % des privaten Vermögens.

Schwarze Südafrikaner, die über 80 % der Bevölkerung ausmachen, besitzen weniger als 10 % des Gesamtvermögens des Landes.

„Wir sind sicher, dass wir durch diese Gespräche ein besseres und gemeinsames Verständnis für diese Angelegenheiten entwickeln werden“, fügte Ramaphosa hinzu. “Südafrika ist eine konstitutionelle Demokratie, die tief in Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und Gleichheit verwurzelt ist. Die südafrikanische Regierung hat kein Land beschlagnahmt.“

Im vergangenen Jahr erhielt Südafrika 453 Millionen US-Dollar an amerikanischer Hilfe für den Kampf gegen AIDS und in diesem Jahr wurden 439 Millionen US-Dollar zugesagt. Diese Mittel hat Trump nun abrupt gekürzt.

„Südafrika wird für Israel bestraft“

Diese Folgen haben jedoch viele in Südafrika erwartet. Letzte Woche warnte der südafrikanische Wirtschaftsmagnat Rob Hersov, dass Trump vorhabe, hart gegen Ramaphosa und seine Partei, den African National Congress (ANC), vorzugehen.

Politische Analysten sehen in der Ankündigung der US-Regierung, alle künftigen Finanzmittel für Südafrika einzufrieren, eine Bestrafung dafür, dass Südafrika die israelische Regierung und Premierminister Benjamin Netanjahu wegen des Völkermords in Gaza vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) gezerrt hat.

Verwandte Nachrichten

Im Dezember 2023 wandte sich Südafrika an den Internationalen Gerichtshof, um den israelischen Völkermord in Palästina zu stoppen, der über 47.000 Menschenleben forderte. Das Gericht bestätigte, dass es plausibel sei, dass „Israel“ einen Völkermord begehe, und der Internationale Strafgerichtshof erließ einen Haftbefehl gegen Netanjahu.

Die Klage des Gerichts machte Washington, das Milliarden von Dollar für die Finanzierung des israelischen Militärs ausgibt, wütend und veranlasste es, mit Sanktionen gegen den IStGH zu reagieren. Es war nicht unerwartet, dass die USA daraufhin alle zukünftigen Finanzmittel für Südafrika streichen würden.

„Wir alle wussten, dass dies folgen würde, als wir sahen, wie der IGH und der IStGH von einigen europäischen Ländern, die die Vertreibung und Tötung von Menschen in Palästina unterstützen, in die Mangel genommen wurden“, sagte der südafrikanische geopolitische Analyst Joe Mhlanga und betonte, dass die USA ihre finanzielle Macht nutzen, um andere Staaten zu bestrafen. ‚Die USA waren nicht beeindruckt, dass ein Land, das sie finanzieren, offen gegen ihre Außenpolitik im Nahen Osten ist‘, fügte Mhlanga hinzu.

Der simbabwische Auslandsjournalist Hopewell Chin’ono meinte, der Grund, warum Trump sich für eine Kürzung der Hilfe statt für Zölle oder Sanktionen gegen Südafrika entschieden habe, sei, dass diejenigen, die ihn drängten und fälschlicherweise behaupteten, weiße Südafrikaner würden von ihrer Regierung verfolgt, weiße Geschäftsinhaber und Interessengruppen seien.

„Sie wissen, dass Sanktionen oder Zölle ihnen schaden würden, während eine Kürzung der Hilfe angeblich armen schwarzen Südafrikanern und der Regierung schaden würde.“

Heuchelei und Doppelmoral

Mafa Kwanisai Mafa, der Vorsitzende des Zimbabwe Palestine Solidarity Council, sagte gegenüber Al Mayadeen English, dass es eigentlich lächerlich wäre, wenn es nicht tragisch wäre, dass ausgerechnet die USA ihre Besorgnis über das äußern, was Trump als „massive Menschenrechtsverletzung“ in Südafrika äußern, obwohl die USA in Wirklichkeit nur nach einem Vorwand suchen, um Südafrika dafür zu bestrafen, dass es einen von Israel mit amerikanischer Unterstützung begangenen Völkermord in Gaza gestoppt hat.

„Die jüngste Feindseligkeit Washingtons gegenüber der ANC-Regierung kam nicht unerwartet“, sagte Mafa. Südafrikas mutiger Schritt, ‚Israel‘ vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen, war eine direkte Herausforderung für die Hegemonie der USA. Die USA haben ihre Vorliebe für Regierungen, die sich ihrem Diktat beugen, nie verborgen. Das Schweigen der USA zu autoritären Regimen in einigen Teilen der Welt im Gegensatz zu ihrer aggressiven Haltung gegenüber Venezuela, dem Iran und Simbabwe offenbart die Doppelmoral ihrer Außenpolitik. Dieselbe Heuchelei gilt für die unerschütterliche Unterstützung Südafrikas für Palästina. Während der Westen sich rhetorisch für Menschenrechte einsetzt, weigert er sich, „Israel“ für seine Apartheidpolitik, militärische Besatzung und ethnische Säuberung der Palästinenser zur Rechenschaft zu ziehen.

„In dem Moment, in dem Südafrika Israel wegen Völkermordes vor den Internationalen Gerichtshof brachte, begannen die USA und ihre Verbündeten, ihre Feindseligkeit gegenüber der ANC-Regierung zu verschärfen. Wenn Israel für Völkermord zur Rechenschaft gezogen wird, wird ein Präzedenzfall geschaffen, der zu ähnlichen rechtlichen Schritten gegen andere vom Westen unterstützte Regime führen könnte, die an Kriegsverbrechen beteiligt sind. Aus diesem Grund haben die Vereinigten Staaten ihre Rhetorik gegen Südafrika verschärft und fürchten, die Kontrolle über die globale Berichterstattung zu verlieren und ihre Mitschuld an israelischen Gräueltaten aufzudecken.“

Mafa sagte gleichzeitig, dass die Darstellung, dass Weiße in Südafrika verfolgt werden, eine Erfindung sei, die auf rechtsextremer Propaganda beruhe.

„In Wirklichkeit ist Südafrika nach wie vor eines der Länder mit der größten Ungleichheit weltweit, in dem die weiße Minderheit immer noch den Großteil der Wirtschaft und des Landes kontrolliert. Die übertriebenen Behauptungen über die Verfolgung der Weißen dienen dazu, die Bemühungen um eine Landreform zu delegitimieren und die wirtschaftliche Dominanz des weißen Monopolkapitals zu erhalten. Es ist kein Zufall, dass dieselben Kräfte, die sich einer Landumverteilung in Südafrika widersetzen, auch das Siedler-Kolonialprojekt Israels verteidigen.“

Lehren aus den Erfahrungen Simbabwes

Mafa sagte, dass die Erfahrungen Simbabwes, das nach seinem eigenen Landreformprogramm von 2000 Angriffen von allen Seiten ausgesetzt war, Südafrika wertvolle Lehren bieten.

„Das Landreformprogramm des Landes, das zwar auf wirtschaftliche Sabotage aus dem Westen stieß, hat bewiesen, dass eine Landumverteilung trotz des Drucks von außen möglich ist. Südafrika muss sich auf ähnliche wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen vorbereiten und seine Bündnisse mit den BRICS-Staaten und anderen Partnern aus dem globalen Süden stärken, um potenziellen Sanktionen entgegenzuwirken. Westliche Regierungen und Unternehmen, die jahrhundertelang von der Enteignung afrikanischen Landes profitiert haben, haben kein Interesse daran, dass sich die Landbesitzverhältnisse ändern. Ihnen geht es nicht um Demokratie oder Gerechtigkeit, sondern darum, ihren wirtschaftlichen Zugriff auf afrikanische Ressourcen zu bewahren.“

„Der Medienkrieg, den Simbabwe durchgemacht hat, wird auch gegen Südafrika entfesselt werden, wobei die westlichen Narrative die ANC-Regierung als rücksichtslos und diktatorisch darstellen werden. Die wichtigste Lehre aus Simbabwe ist, dass Widerstand und regionale Solidarität die beste Verteidigung gegen neokoloniale Aggressionen sind.“

Er sagte, dass Afrikas Kampf um Souveränität mit dem palästinensischen Befreiungskampf verflochten sei. „Beide sind mit denselben Kräften des Siedlerkolonialismus, der wirtschaftlichen Ausbeutung und der imperialistischen Aggression konfrontiert. Westliche Regierungen, die behaupten, sich für die Menschenrechte einzusetzen, sind dieselben, die die israelische Apartheid finanzieren und afrikanische Nationen daran hindern, ihr gestohlenes Land zurückzufordern. Die wahre Befreiung für Afrika und Palästina wird nicht durch den guten Willen des Westens kommen, sondern durch Einheit, Widerstand und einen unermüdlichen Einsatz für Gerechtigkeit.

Er fügte hinzu, dass die Haltung Südafrikas zu Palästina eine moralische und politische Aussage sei, die nicht ignoriert werden könne.

„Während der Westen seinen Druck verstärkt, müssen sich die afrikanischen Nationen hinter Pretorias mutige Haltung stellen. In diesem Kampf geht es nicht nur um Land in Südafrika oder die Eigenstaatlichkeit Palästinas, sondern um die Abschaffung der unterdrückerischen Weltordnung, die den globalen Süden in ständiger Unterwerfung halten will. Die Welt schaut zu, und die Geschichte wird sich an diejenigen erinnern, die auf der richtigen Seite der Gerechtigkeit standen.“

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Freiberuflicher Journalist aus Afrika mit Sitz in Harare, Simbabwe.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …