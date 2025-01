Trumps offensichtlicher Vorstoß für einen Waffenstillstand in Gaza vergrößert nur Bidens Bösartigkeit

Samuel Geddes

Quelle: Al Mayadeen English

18. Januar 2025

Die Leichtigkeit, mit der der gewählte US-Präsident die israelische Führung dazu gezwungen hat, sich anzupassen, hat das letzte Feigenblatt der Rechtfertigung verbrannt, dass die Demokraten jemals daran interessiert waren, etwas anderes zu tun, als Zeit zu schinden.

mps Rolle beim Waffenstillstand im Gazastreifen Bidens wahre Absichten entlarvt hat (Illustriert von Zeinab al-Hajj; Al Mayadeen English)

Der „Durchbruch“ bei den Waffenstillstandsverhandlungen zur Beendigung der völkermörderischen Kampagne gegen Gaza in dieser Woche kam laut regionalen Quellen nach einer einzigen Intervention des designierten Gesandten des gewählten US-Präsidenten Trump, Steve Witkoff, der Netanjahus Regierung zur Kapitulation aufforderte. Auch wenn wir Trumps Gewohnheit, sich für jeden Fortschritt zu rühmen, skeptisch gegenüberstehen, wurde dies durch die rechtsextremen Mitglieder der Regierung Netanjahu bestätigt, die in die Art von Wutanfall ausbrachen, für die sie inzwischen weltberühmt sind, und das Abkommen als eine Katastrophe darstellten, die „Israel“ von der neuen Regierung aufgezwungen wurde.

Die Verhängung des Waffenstillstands über „Israel“ durch Trump ist zwar eine willkommene Erleichterung, macht aber auch die Sinnlosigkeit der letzten anderthalb Jahre des Gemetzels sowie die Regionalisierung des Krieges auf das besetzte Westjordanland, den Libanon, Syrien, den Irak, den Iran und den Jemen deutlich.

Nach der Operation Al-Aqsa Flood plapperte Biden zwar „Israels“ Gräueltatenpropaganda über enthauptete Säuglinge in Öfen nach, gab Netanjahu aber gleichzeitig freie Hand, dem Volk von Gaza den totalen Krieg zu erklären. Als das einzigartige Ausmaß der Gräueltaten im Gazastreifen deutlich wurde, sorgte Biden über seine rückgratlose UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield dafür, dass der Völkermord im Sicherheitsrat diplomatisch gedeckt wurde. Gemeinsam mit ihren europäischen Handlangern legten die USA ihr Veto gegen jede Resolution ein, die ein Ende des Gemetzels forderte, und bemühten sich sichtlich, neue Einwände zu erfinden, um die weltweite Empörung über diesen kaltblütigen Zynismus zu zerstreuen.

Die von der amerikanischen Regierung gewährte Handlungsfreiheit ermutigte das israelische Regime nur noch mehr, den Umfang des Krieges auszuweiten. Dies gelang ihm mit großem Erfolg durch seinen Luftangriff auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Der Angriff verstieß nicht nur gegen alle Regeln der modernen (und antiken) Diplomatie, sondern tötete auch mehrere hochrangige iranische Beamte, was eine direkte Vergeltung Teherans garantierte, die mit der (bisher) größten Drohnen-Salve in der Militärgeschichte gegen „Israel“ erfolgte.

Wie aus der Warnung Teherans während des Angriffs deutlich wurde, stimmte es seine Reaktion bewusst darauf ab, eine weitere Eskalation abzuwenden. Zu diesem Zeitpunkt war die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands unbestreitbar. Es sollte jedoch das beschämendste Kapitel der Komplizenschaft der US-Regierung einläuten.

Kurz darauf, im Juni, log Biden, dass endlich ein Waffenstillstandsabkommen erreicht worden sei, dass es auf Initiative der Regierung Netanjahu zustande gekommen sei und dass die israelische Führung es akzeptiert habe. Außenminister Antony Blinken verkündete diese Lüge auf lächerliche Weise, zusammen mit der Behauptung, das einzige Hindernis für den Waffenstillstand sei die Weigerung der Hamas, seine Bedingungen zu akzeptieren. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits allgemein bekannt, dass es sich um eine Lüge handelte, aber der Durchbruch der letzten Woche bestätigt dies zweifelsfrei.

Die Weigerung der Biden-Regierung, von diesem Zeitpunkt an einen Waffenstillstand zu verhängen, ebnete dem israelischen Regime den Weg für eine massive Eskalation des Krieges, indem es den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, in der iranischen Hauptstadt Teheran ermordete. Dies, zusammen mit der unverhohlenen Terrorkampagne gegen den Libanon, die in der Ermordung des Hisbollah-Führers Sayyed Hassan Nasrallah gipfelte, zwang Teheran zu einem gewaltsamen Gegenschlag mit einem weiteren massiven Drohnen- und Raketenbeschuss israelischer Militärziele.

Netanyahu nutzte die Gelegenheit und nutzte die Reaktion auf seine eigenen Provokationen, um einen zynischen Krieg gegen den Libanon vom Zaun zu brechen, in dem vergeblichen Glauben, dass die israelische Infiltration die Hisbollah „enthauptet“ habe. Dieser zerstörerischste Krieg in der jüngeren Geschichte des Libanon vertrieb mehr als eine Million Libanesen und zerstörte die zivile Infrastruktur im Süden, in Beirut und im Bekaa-Tal, wobei mindestens 4.000 Zivilisten getötet und fast 17.000 verwundet wurden. Trotz dieses Blitzkrieges gelang es den israelischen Bodentruppen nicht, auch nur einen Kilometer entlang der gesamten südlibanesischen Grenze vorzurücken. Angesichts der steigenden Opferzahlen war „Israel“ gezwungen, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, der es jedoch in die Lage versetzt, weiterhin Dörfer an der Grenze zu sprengen und Drohnen- und Luftangriffe gegen libanesische Ziele zu starten.

Während des gesamten katastrophalen Jahres wurden die US-Wähler von der Demokratischen Partei schamlos manipuliert. Zunächst wurde ihnen die lächerliche Lüge aufgetischt, Biden sei wiederholt von der israelischen Führung „getäuscht“ worden und er persönlich verabscheue den israelischen Premierminister. Offensichtlich war dies nie so schlimm, dass er auch nur in Betracht gezogen hätte, die Flut von Waffenlieferungen zurückzuhalten, ohne die Tel Aviv den Völkermord oder dessen Ausbreitung auf mehr als ein halbes Dutzend anderer regionaler Schauplätze nicht verfolgen könnte. Zweitens wurden wir, selbst von vermeintlichen Unterstützern Palästinas, ermahnt, dass eine Nichtwahl von Vizepräsidentin Kamala Harris bedeuten würde, dass sich der Völkermord in einer zweiten Trump-Präsidentschaft verschärfen würde.

Es gibt zwar mehr als genug Grund zur Skepsis, aber die Leichtigkeit, mit der der gewählte US-Präsident die israelische Führung zur Gefügigkeit gezwungen hat, hat das letzte Feigenblatt der Rechtfertigung verbrannt, dass die Demokraten jemals daran interessiert waren, etwas anderes zu tun, als Zeit zu schinden, damit Tel Aviv „den Job zu Ende bringen“ kann, selbst auf Kosten des Verlusts der Wahl an den, wie sie behaupten, „Hitler unserer Zeit“.

Auch wenn die Palästinenser Trost darin finden mögen, dass ihr Anliegen im letzten Jahr auf der globalen Agenda in den Vordergrund gerückt ist, hat dies dennoch zu einem noch nicht kalkulierten Preis an Leben und Eigentum geführt. Wenn der wahre Tribut schließlich berechnet wird, wird jeder Tropfen Blut auf dem Kopf der inzwischen ehemaligen Biden-Regierung liegen, die so bereitwillig eine ganze Region zum Schlachten freigegeben hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

