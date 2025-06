Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Analyse |

Israels Traum vom Sturz des iranischen Regimes könnte schnell zum Albtraum werden

Während Premierminister Benjamin Netanjahu über den Sturz des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei nachdenkt, muss er zunächst die vielen alternativen Führer in Teheran berücksichtigen, die alles tun werden, um zu überleben.

Trauernde tragen die mit Flaggen bedeckten Särge von fünf Männern, deren Namen zunächst nicht bekannt waren und die Berichten zufolge bei israelischen Angriffen getötet wurden, während ihrer Beerdigung in der Stadt Khorramabad im Iran. Bildnachweis: Aziz Babanezhad, AP

Zvi Bar’el

17. Juni 2025

Im vergangenen Jahr hat Premierminister Benjamin Netanjahu mehrfach an die Iraner appelliert, ihr Regime zu stürzen und sich von der mörderischen Diktatur zu befreien, die Milliarden von Dollar für ihre Stellvertreter ausgibt – „Geld, das das Land für die Verbesserung seines Verkehrssystems hätte verwenden können“. Er verwendete sogar den Slogan der Frauenrechtsbewegung, die 2022 entstanden war – „Frauen, Leben, Freiheit“ –, um die Iraner dazu zu bringen, sich mit der Mission zu identifizieren, die er sich für sie auf die Fahnen geschrieben hat.

Der Sohn des letzten Schahs des Iran, Reza Koresh Pahlavi, will ebenfalls, dass Israel das Regime stürzt. Er erzählt jedem, der es hören will, dass es im Iran viele mächtige Kräfte gibt, die bereit sind, einen Beitrag zum Sturz des Regimes zu leisten (und ihm dabei die Krone aufzusetzen).

Überreste der Grünen Bewegung, die während der Präsidentschaftswahlen 2009 unter Mahmoud Ahmadinejad entstanden war, wollen ebenfalls den Sturz des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei und seiner Mechanismen der Tyrannei und Unterdrückung. Zwei der wichtigsten Persönlichkeiten in diesem Zusammenhang standen seit 2009 unter Hausarrest: Mehdi Karroubi, der endlich freigelassen wurde, und sein Kollege Mir-Hossein Moussavi, der bei den Wahlen in jenem Jahr kandidiert hatte.

Darüber hinaus wartet jenseits der Grenze die Mojahedin-e-Khalq (MEK). Obwohl sie heute eine militante Oppositionsbewegung ist, half sie 1979 dem damaligen Obersten Führer Ayatollah Ruhollah Khomeini bei der Durchführung der Islamischen Revolution, einschließlich der Verfolgung und sogar Ermordung ihrer Gegner. Später wurde die MEK jedoch von Khomeini vertrieben, der sie als Bedrohung für sich selbst ansah. Er hatte nicht Unrecht.

Ausländischen Berichten zufolge unterstützt die MEK seit Jahren Israels Operationen im Iran. Sie strebt eine Beteiligung an jedem neuen Regime an, das dort errichtet wird. Dazu gehört auch die Umsetzung einiger eigener Prinzipien, die mit der westlichen Demokratie nicht vereinbar sind.

Der Westen ist mit dem vagen Begriff „Reformisten“ vertraut – ein sehr weit gefasster Sammelbegriff, der alle umfasst, die Veränderungen im Iran anstreben. Moussavi ist nicht nur ein Reformist, sondern vielleicht sogar ein Symbol für alle Reformisten im Iran. In der Vergangenheit hat er jedoch deutlich gemacht, dass er eine Demokratie nach westlichem Vorbild nicht unterstützt und sich gegen eine Einmischung des Auslands in die Angelegenheiten des Iran ausspricht.

Ein weiterer Reformer ist der ehemalige iranische Präsident Hassan Rohani, der 2015 das ursprüngliche Atomabkommen unterzeichnet und den Dialog mit dem Westen unterstützt hat. Er lehnte jedoch eine Änderung der Grundlagen des Regimes ab, das auf dem islamischen Recht und dessen Auslegung durch Geistliche basiert.

Es gibt auch Geistliche, die den Titel „Reformist” tragen. Einer von ihnen war sogar Präsident – Mohammad Khatami, der 2003, kurz vor Beginn des zweiten Irakkriegs der USA, das iranische Atomprogramm einfror, es aber wieder aufnahm, nachdem der damalige US-Präsident George W. Bush seinem Vorschlag für Verhandlungen über das Programm nicht zugestimmt hatte.

Zum breiten Spektrum der Reformisten, die angeblich das Rückgrat eines jeden Regimewechsels bilden würden, gehören natürlich auch die Intellektuellen, Studenten und Menschenrechtsorganisationen, die an Massendemonstrationen wie denen der Grünen Bewegung oder denen von 2019 und 2022 teilgenommen haben. Das waren große Ereignisse, und jedes Mal gab es zuversichtliche Prognosen, dass das Regime kurz vor dem Zusammenbruch stünde.

Doch jedes Mal wurden sie mit mächtigen, gewalttätigen Streitkräften konfrontiert, die keine Hemmungen kennen – den Revolutionsgarden, der „zivilen“ Polizei und den Hunderttausenden (manche sprechen von Millionen) „Freiwilligen“ der Basij-Miliz, die oft bei Demonstrationen zu sehen sind, wie sie mit geballten Fäusten „Tod für Amerika“ und „Tod für Israel“ rufen. Sie sind es, die Demonstrationen und Streiks auflösen, die geschärfte Speerspitze, die gegen die Bevölkerung gerichtet wird, wenn sich das Regime bedroht fühlt.

Der Regierungsapparat umfasst Bewegungen, Kräfte und Organisationen, die jahrzehntelang Ansehen und viel Geld genossen haben. Sie werden daher alles in ihrer Macht Stehende tun – und das ist eine ganze Menge –, um ihre Regierungsgewalt zu erhalten. Unter ihnen sind hochrangige Geistliche, die in den Räten und Ausschüssen sitzen, die die Kandidaturen von Parlamentsabgeordneten, Präsidenten und dem nächsten obersten Führer des Iran genehmigen.

Rauchwolken steigen nach einer Explosion im Südwesten Teherans auf. Bild: AFP /Atta Kenare

Es handelt sich um einen vielschichtigen bürokratischen Apparat, der alle Bereiche der Regierung kontrolliert. Diese Struktur steht angeblich auf demokratischen Fundamenten, da die Bevölkerung den Präsidenten, die Parlamentsmitglieder und die Kommunalverwaltungen wählt. Allerdings unterliegen alle Kandidaten einer strengen Überprüfung, viele von ihnen werden disqualifiziert, und die Gewinner werden vom Obersten Führer ständig überwacht.

Neben den gewählten Amtsträgern gibt es die staatlich finanzierten Institutionen, die Armee, die Revolutionsgarden, die Polizei, die Justiz und die Minister, deren Ernennung zwar angeblich der Zustimmung des gewählten Parlaments unterliegt, in der Praxis jedoch den Anweisungen des Obersten Führers.

Sollte Israel also Khamenei ermorden, würde dies nicht den Zusammenbruch all dieser mächtigen Systeme bedeuten und könnte darüber hinaus einen Nachfolgekampf auslösen, der zu einer noch viel verheerenderen Unterdrückung führen könnte.

Es ist schwierig bis unmöglich vorherzusagen, wann es in Iran zu einem Bürgeraufstand kommen wird, selbst wenn es klare Anzeichen dafür gibt. Kein Geheimdienst konnte den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhersagen, keiner wusste, ob und wann die Revolutionen des Arabischen Frühlings ausbrechen würden, und keiner ahnte, dass das Assad-Regime in Syrien so zusammenbrechen würde.

Das sind nur einige von vielen Beispielen. Aber sie sollten ausreichen, um zu verstehen, dass die Hoffnung auf einen Sturz des iranischen Regimes derzeit ebenfalls auf Wunschdenken beruht, das durch die Bilder aus dem Iran genährt wird. Weiterlesen bei Haaretz. com

