Patrick Lawrence: Eine Kultur der Unterwerfung

1. Mai 2025

Nachdem der Eiserne Vorhang 1949 Deutschland geteilt hatte und die Amerikaner den Wiederaufbau des Landes nach dem Kalten Krieg leiteten, war dies eine Art Verstümmelung – auf den Landkarten, aber auch in den Köpfen der Menschen.

Die Berliner Mauer 1961. (Wikimedia Commons, Public Domain)

Von Patrick Lawrence

in Berlin

ScheerPost

Dies ist der dritte Teil einer vierteiligen Artikelserie über Deutschland. Lesen Sie den ersten und zweiten Teil hier.

Ich kehre kurz zu jenen einzigartigen Momenten zurück, als Olaf Scholz bei einer Pressekonferenz am 7. Februar 2022 nach Abschluss privater Gespräche im Oval Office neben Präsident Joe Biden stand.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Biden, dass es, sollten russische Truppen in ukrainisches Gebiet eindringen – wovon er zu diesem Zeitpunkt überzeugt war, dass sie keine andere Wahl hätten –, „keine Nord Stream II mehr geben wird. Wir werden sie beenden.“

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich die Videoaufzeichnung dieses Ereignisses anzusehen. Was sehen wir in diesen beiden Männern? Betrachten wir ihr Verhalten, ihre Gesten, ihre Mimik, was jeder gesagt und ungesagt gelassen hat, und lesen wir hinein, was wir können. Ich lese eine 77-jährige Geschichte.

In Biden sehen wir einen Mann, der ruhig und sachlich seine Absicht bekundet, die teuren Industrieanlagen des Landes zu zerstören, das der Mann neben ihm repräsentiert. Wir bemerken seine vollkommene Gelassenheit, seine abweisende Handbewegung, mit der er seine Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen und sogar der Souveränität eines engen Verbündeten offen zur Schau stellt.

Bis vor kurzem habe ich Bidens erstaunliche Grobheit, mit der er neben Scholz steht, seiner ganzen politischen Karriere zugeschrieben, die von Ungeschicklichkeit geprägt ist. Aber wenn ich jetzt über diesen Vorfall im Lichte all dessen nachdenke, was ihm vorausgegangen ist, gibt es eine andere Möglichkeit, ihn zu beurteilen: Nach Jahrzehnten der übermächtigen Dominanz innerhalb der Atlantischen Allianz sah Biden keine Notwendigkeit mehr, die hegemoniale Vorherrschaft Amerikas zu verschleiern.

Tatsächlich sehen wir in der oben verlinkten C-SPAN-Aufzeichnung das Gesicht eines Mannes, der boshaften Stolz auf diese Ausübung roher Macht empfindet.

Scholz stand seinerseits gemäß Protokoll an einem separaten Rednerpult und sagte nichts zu Bidens Bemerkung. Sein Verhalten – das von Scholz – deutet darauf hin, dass er weder überrascht noch verärgert war. Er wirkt vielmehr resigniert, besorgt, leicht bedauernd, leicht unterwürfig.

In seinem Gesicht lesen wir die Besorgnis eines Soldaten, der gerade den unheilvollen Schlachtplan seines Kommandanten akzeptiert hat. Ich vermute, er fragte sich auch, was um alles in der Welt er seiner Regierung und den Deutschen bei seiner Rückkehr nach Berlin sagen sollte.

Scholz und Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am 7. Februar 2022 im East Room des Weißen Hauses. (Weißes Haus /Adam Schultz)

Um diesen bedeutungsschweren Moment, der in den Annalen der transatlantischen Diplomatie als einzigartig oder fast einzigartig gelten muss, am besten zu verstehen, muss man einen Blick zurückwerfen und dann nach vorne schauen.

Was für eine lange Zeit liegt zwischen dem Deutschland der frühen 1980er Jahre, dem Deutschland von Helmut Schmidt, und dem Deutschland von Olaf Scholz, das 40 Jahre später fast ängstlich neben den Vereinigten Staaten auf dem Podium stand.

Schmidt, ein Sozialdemokrat, der Willy Brandts Ostpolitik vertrat, hatte gemeinsam mit anderen Europäern die Interessen Deutschlands gegen die unverblümten Versuche von Präsident Ronald Reagan verteidigt, Amerikas Disziplin aus dem Kalten Krieg durchzusetzen.

Scholz, ein Sozialdemokrat ganz anderer Prägung, war nicht geneigt, Deutschland gegen Biden zu verteidigen, selbst wenn es um seine Souveränität ging.

Wie konnte es dazu kommen? Nach einigen Tagen der Berichterstattung hier, in einer Stadt, die lange Zeit durch den Eisernen Vorhang geteilt war, und nach weiteren Aufenthalten in anderen Teilen Deutschlands bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Politik des Kalten Krieges und der Nachkriegszeit allein keine Antwort auf diese Frage geben kann.

Nein, wie ich in meinen Jahrzehnten als Korrespondent oft festgestellt habe, muss man sich auf Psychologie und Kultur stützen, um Politik und Geschichte, die in gewisser Weise Ausdruck der ersteren sind, vollständig zu verstehen.

Die Besatzungszonen der Nachkriegszeit

Die Oberbefehlshaber der vier Mächte am 5. Juni 1945 in Berlin: Bernard Montgomery, Dwight D. Eisenhower, Georgi Schukow und Jean de Lattre de Tassigny. (Deutsches Bundesarchiv, Bild 183-14059-0018 / Wikimedia Commons/ Public Domain)

Die Pläne der Alliierten für die 1945 besiegten Nationen, die in kurzer Zeit zu den Plänen der USA wurden, waren äußerst ehrgeizig. Auf der Potsdamer Konferenz wenige Monate nach dem Zusammenbruch des Reiches teilten Churchill, Truman und Stalin Deutschland in vier Besatzungszonen auf: Großbritannien, Frankreich, die USA und die Sowjetunion sollten jeweils eine Zone verwalten.

Berlin lag in der sowjetischen Zone, wurde aber ebenfalls geteilt. Millionen deutscher Siedler mussten aus den von den Nazis eroberten Gebieten repatriiert werden – ein chaotisches Unterfangen, das von nie erwähnten Leiden geprägt war.

Sofort begann ein Entnazifizierungsprogramm, und das deutsche Militär sollte aufgelöst werden, obwohl beide Ziele, gelinde gesagt, kompliziert waren, da die Kriegsallianz mit Moskau dem Kalten Krieg wich, den die Truman-Regierung provozieren wollte.

Aber gerade in der Frage der Herzen und Köpfe der Deutschen kippte die Neugestaltung des Reiches zu einem anderen Land von Ambition in Hybris. Es handelte sich um eine psychologische Operation, deren Ausmaß und Tragweite seitdem wohl nie wieder erreicht wurden.

Nur die Japaner nach 1945 haben etwas Ähnliches durchgemacht. Dieses Projekt wurde zunächst von den Anhängern des New Deal unter Roosevelt konzipiert und umgesetzt. Es dauerte ein oder zwei Jahre, bis die Ideologen des Kalten Krieges die hohen Ideale zugunsten des rigiden Antikommunismus der späten 1940er und frühen 1950er Jahre aufgaben. Die Japaner bezeichnen dies nicht ohne eine gewisse Bitterkeit als „Umkehrkurs“.

Ich weiß nicht, wie die Deutschen es nennen, aber die Kehrtwende der Nachkriegszeit lief auf dasselbe hinaus. Das Projekt war auf beiden Seiten des Atlantiks dasselbe.

Es ging nicht darum, authentische Experimente mit Demokratie und Versuche von unten zu fördern, wie orthodoxe Historiker diese Zeit darstellen. Es ging darum, Deutschland und Japan als Soldaten des Kalten Krieges zu rekrutieren.

Die Demokratisierung wurde zu einem bloßen Vorwand, da Demokratie per definitionem weder von einem Land exportiert noch von einem anderen importiert werden kann. Ich möchte hinzufügen, dass diese beiden Nationen in dieser Hinsicht Vorlagen waren, die Washington während des Kalten Krieges an vielen anderen Orten anwandte.

Demokratisierung vortäuschen, Unterwerfung kultivieren: Das war das wahre Nachkriegsprojekt.

Anders ausgedrückt: In dem Maße, in dem Deutschland und Japan sich in den Nachkriegsjahrzehnten zu Demokratien entwickelten, geschah dies nicht so sehr aufgrund des Einflusses der USA, sondern trotz dieses Einflusses.

In der US-Zone übernahmen Verwaltungsbeamte in Uniform und Zivil die Kontrolle über alle Formen der Information. Alle Zeitungen, Zeitschriften und Radiosender wurden geschlossen. Amerikanische Journalisten (von denen einige später eine glänzende Karriere machten) wurden damit beauftragt, die deutschen Medien neu zu erfinden, um sie an die neue Demokratie anzupassen.

Die Propagandaprogramme, die diese Neugestaltung der Massenmedien begleiteten – mit der Zeit stark geprägt von antisowjetischen Botschaften –, waren immens und reichten von Umerziehungsprojekten und Radio-Talkshows bis hin zu massenhaft verteilten Flugblättern. Die Literatur über diese Zeit vermittelt den Eindruck eines Vorhabens, das kein gesprochenes oder geschriebenes Wort und kein Bild der offiziellen Kontrolle entzog.

Eine kurze Abschweifung.

Eine der unvergesslichen Fernsehsendungen meiner frühen Kindheit war eine beliebte Serie über Recht und Ordnung namens „Highway Patrol“. Ich erinnere mich auch nach vielen Jahren noch gut daran. Die wöchentlichen Episoden und ihr Star hatten etwas Charismatisches.

Broderick Crawford spielte den doppelkinnigen, schroffen, schlampig gekleideten Polizeichef einer namenlosen kalifornischen Stadt. Er stürmte an Tatorten heran, riss unter Sirenengeheul und Staubwolken die Tür seines Streifenwagens auf und bellte Befehle in sein Handfunkgerät – wobei er seinen Beamten mit dem unvergesslichen „10–4“ antwortete.

Highway Patrol lief von 1955 bis 1959 mit 156 Folgen. Oberflächlich betrachtet war die Serie eine Verherrlichung der offiziellen Autorität. Es ging um die Notwendigkeit, die Ordnung inmitten ständiger Bedrohungen aufrechtzuerhalten. Aber in Text und Subtext handelte Highway Patrol vom Amerika der Nachkriegszeit; jede Folge war eine Wiederholung dessen, was es in diesen Jahren bedeutete, Amerikaner zu sein.

Der Kalte Krieg wurde nie erwähnt, aber er schien in jeder einzelnen Folge präsent zu sein. Zu den wiederkehrenden Themen der Serie gehörten die allgegenwärtige Angst und die Notwendigkeit der Loyalität.

Ich erwähne dies wegen etwas, das ich viele Jahre später erfahren habe. Es ist amüsant und zugleich sehr lehrreich. „Highway Patrol“ wurde von einer ambitionierten Produktionsfirma namens Ziv Television Programs entwickelt. Frederick Ziv, Gründer und Geschäftsführer, erfand mehr oder weniger die TV-Syndizierung (The Cisco Kid, Bat Masterson usw.).

Zivs Produktionen waren implizit und gelegentlich auch explizit von einer antikommunistischen Stimmung geprägt, ganz im Stil von Highway Patrol. Und nachdem Ziv 1955 Broderick Crawford unter Vertrag genommen hatte, war Highway Patrol die erste amerikanische Serie, die im neuen deutschen Privatfernsehen ausgestrahlt wurde.

Um meinen Gedanken zu Ende zu führen: Wie seltsam erscheint es heute, dass deutsche Familien ein Jahrzehnt nach ihrer schrecklichen Niederlage in einem weltgeschichtlichen Krieg vor ihren Fernsehern saßen und dieselbe Polizei- und Gangster-Serie sahen, die einen kleinen Jungen in einem grünen Vorort von New York so faszinierte.

Highway Patrol ist ein kleines Beispiel für eine weitere Dimension des Nachkriegsprojekts in Deutschland: Es war ein früher Fall dessen, was wir heute als Soft Power bezeichnen.

Die Bedeutung dieses amerikanischen Einflusses in der Nachkriegszeit in Deutschland und seine Folgen bis heute können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn die Besatzungsbehörden durch ihre Informations- und Propagandaoperationen kontrollierten, was die Deutschen dachten, dann kontrollierten sie durch den Import amerikanischer Kulturprodukte – Filme, Musik, Essen, soziale Sitten und Gebräuche usw. – auch, wie die Deutschen dachten: wie sie über die Welt und über sich selbst dachten.

Die Macht der Soft Power war, wenn ich das etwas umständlich ausdrücken darf, zu dieser Zeit in Japan offensichtlicher, weil die Besatzung auf eine Konfrontation zwischen zwei verschiedenen Zivilisationen hinauslief.

Von den Amerikanern lernten die Japaner Billard, Gesellschaftstanz, Big-Band-Jazz, Walt-Disney-Filme, wie man Martinis mixt und wie man sich mit der Lässigkeit der Amerikaner gibt.

In Deutschland war es genauso, nur weniger abrupt. Die Nachkriegsdeutschen entdeckten Blue Jeans, Hamburger, Bill Haley and His Comets, John Wayne, wie man Coca-Cola trinkt und wer weiß, was noch alles.

Kollektive psychologische Entwurzelung

Mödlareuth, Freilichtmuseum (Andreas Praefcke/Wikimedia Commons)

Wenn ich das Wesen des Nachkriegsprojekts in Deutschland auf den Punkt bringen müsste, würde ich sagen, dass sein bleibendes Ergebnis ein neu geformtes Bewusstsein ist.

Ein deutschsprachiger Schweizer Freund drückte es neulich so aus: „Die Deutschen haben mehr als alle anderen Europäer und vor allen anderen gelernt, die Sprache des Siegers zu sprechen.“ Das bringt mich zu einem fatalen Fehler, der einer kurzen Erklärung bedarf.

Um einen Schritt zurückzugehen: Zu den vorherrschenden Dogmen der Jahrzehnte des Kalten Krieges gehörte in der Wissenschaft die „Modernisierungstheorie“. Diese besagte, dass Modernisierung gleichbedeutend mit Verwestlichung sei.

Für alle neu unabhängigen Nationen im sogenannten Globalen Süden galt: Wenn sie modern werden wollten, mussten sie den Westlern folgen. Angesichts der unzähligen, allesamt destruktiven Folgen halte ich dies für einen der schlimmsten Fehler der letzten acht Jahrzehnte.

Erst jetzt lernen die nicht-westlichen Nationen, dass echte Modernisierung damit beginnt, sich selbst zu finden.

Deutschland hat nach seiner Niederlage 1945 einen ähnlichen Fehler begangen. Um die Katastrophe des Ersten Weltkriegs und die Gräueltaten, die zum Zweiten Weltkrieg führten, zu überwinden, musste man endlich wirklich modern werden.

Das bedeutete, sich zu demokratisieren. Und Demokratisierung bedeutete Amerikanisierung.

Man kann sich darauf verlassen, dass die Amerikaner der Welt diesen schädlichen Irrglauben aufzwingen: Das tun sie meiner Meinung nach seit den Wilsonianern zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich möchte den Fall nicht vereinfachen, aber das ist zumindest in etwa die Falle, in die das Nachkriegsdeutschland getappt ist.

Wie verschiedene deutsche Freunde in den letzten Monaten im Gespräch bemerkt haben, ist der Versuch, das Bewusstsein einer Nation zu verändern, abgesehen von der impliziten Hybris ein äußerst schwieriges Unterfangen. Es bedeutet, an der Identität eines Volkes zu rütteln, an seinem grundlegendsten Verständnis davon, wer es ist.

Die Gefahr einer solchen kollektiven psychologischen Entwurzelung – insbesondere bei Menschen, die aufgrund ihres Verhaltens in der Vorkriegs- und Kriegszeit mit Schuld belastet sind – liegt für mich auf der Hand.

Sowohl im Falle Deutschlands als auch im Falle Japans scheinen mir die Umstände der Nachkriegswelt das Ergebnis bestimmt zu haben. Der Übergang von der Niederlage zu den Zwängen der Ideologie des Siegers im Kalten Krieg musste auf beiden Seiten des Atlantiks zu dem führen, was ich seit langem als Kultur der Unterwerfung bezeichne.

Als 1949 der Eiserne Vorhang Deutschland teilte und die Amerikaner den Wiederaufbau des Landes lenkten, war dies meiner Meinung nach eine Art Verstümmelung – auf den Landkarten, aber auch in den Köpfen der Menschen.

Und weder Deutschland noch seine Bevölkerung haben sich meiner Meinung nach von dieser Störung erholt. Das ist eine Feststellung, die jedem klar sein dürfte, der aufmerksam durch das Land reist.

Deutschland war in den letzten 75 Jahren nicht es selbst; die Deutschen sind, psychologisch gesehen, in gewisser Weise von sich selbst getrennt, losgelöst. Das ist ein seltsamer Zustand für ein Volk, das mir immer als charakterstark erschienen ist.

Mir fällt etwas ein, das Oscar Wilde vor langer Zeit beobachtet hat – seltsam, aber nicht so seltsam, wie es scheint. „Die meisten Menschen sind andere Menschen“, schrieb Wilde in De Profundis, dem berühmten Traktat, den er während seiner Haft in Reading Gaol verfasste.

Wilde hatte, gelinde gesagt, ganz andere Dinge im Sinn, aber diese bemerkenswerte Pensée scheint mir perfekt auf die Nachkriegsdeutschen zuzutreffen. ‚Ihre Gedanken sind die Meinungen anderer, ihr Leben eine Nachahmung, ihre Leidenschaften ein Zitat‘, heißt es weiter in diesem Abschnitt.

Ich denke an diese Passage, wenn ich an Olaf Scholz zurückdenke, der vor drei Jahren stumm dastand, während der amerikanische Präsident der Welt verkündete, dass er Scholz gleich missbrauchen und demütigen würde, ohne einen Gedanken an ihn zu verschwenden.

Wer war Scholz in diesen Momenten? Es ist seltsam, dass die überzeugendste Antwort darauf vielleicht „Niemand“ lautet. Dort auf dem Podium, nominell gleichberechtigt, aber offensichtlich alles andere als das, war Scholz die Verkörperung der Nachkriegs-Unterwerfungskultur.

Er erinnerte mich an alle japanischen Premierminister, die seit dem Ende der Besatzungszeit 1952 zu Staatsbesuchen nach Washington gekommen sind: Wie Scholz sind sie alle gekommen, um sich zu unterwerfen, und haben ihr wahres Ich zu Hause gelassen.

Zu den wenigen Lichtblicken, die man heute in Deutschland sieht – hier in Berlin, aber noch deutlicher, würde ich sagen, in den Dörfern und Städten östlich von hier in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) – gehört die schwache, aber erkennbare Aussicht, dass Deutschland und sein Volk mit der Zeit wieder zu sich selbst finden könnten.

„Wir alle suchen unser Land“, sagte der Journalist und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann, als wir unseren gemeinsamen Vormittag in Potsdam im vergangenen Herbst ausklingen ließen. Es schien das zu sein, was er mir am meisten zeigen wollte.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

