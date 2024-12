Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Die Netanjahu-Ben-Gvir-Liebesgeschichte ist eine der größten Katastrophen für Israel

Ein Aufkleber mit dem Bild des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und des Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und dem hebräischen Text „Gott, hilf mir, diese tödliche Affäre zu überleben“, Anfang des Monats in Tel Aviv.Credit: Violeta Santos Moura/Reuters

Uri Misgav

Dec 19, 2024

In dieser Woche hat die Polizei in Jerusalem zwei Zivilisten festgenommen und verhört. Sie wurden verdächtigt, eine Straße, die zum Obersten Gerichtshof führt, im Rahmen einer Protestkampagne gegen den versuchten Justizputsch rosa zu streichen. Einer der Festgenommenen, Ido Bruno, ein ehemaliger Direktor des Israel-Museums und Dozent an der Bezalel Academy of Art and Design, war bereits vor einem Jahr in dieser Angelegenheit verhaftet worden.

In dieser Woche gab es auch Filmaufnahmen, die zeigen, wie ein Polizist einen Fan des Fußballvereins Maccabi Haifa zu Boden stößt und ihm dann brutal ins Gesicht tritt, sowie einen Bericht über Polizisten, die einen Demonstranten, Amir Haskel (71, General der Reservebrigade und Holocaust-Forscher), grundlos festhalten und ihn anschließend einer Leibesvisitation unterziehen.

All dies und noch viel mehr geschieht, während die Abschussvorrichtungen für die Leuchtraketen in Caesarea seit mehr als einem Monat als Sicherheitsgefangene festgehalten werden, nachdem beschlossen wurde, ihre Tat als terroristisch einzustufen, wobei Sara Netanjahu von der Polizei als Opfer dieses Vorfalls anerkannt wurde. Weiterlesen in haaretz. com

