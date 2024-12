https://www.trtworld.com/opinion/what-trumps-plans-to-finish-the-job-could-mean-for-gaza-iran-and-beyond-18244942



Was Trumps Pläne, „den Job zu Ende zu bringen“, für Gaza, Iran und darüber hinaus bedeuten könnten

Ebrahim Moosa

Reuters

18. Dezember 2024

Die Rückkehr des Präsidenten an die Macht könnte die US-Politik im Nahen Osten neu gestalten, wobei der Einfluss seines kämpferischen Kabinetts eine aggressive Haltung gegenüber Syrien, dem Libanon und anderen Ländern vorantreiben könnte.

Eine Person geht nach den US-Präsidentschaftswahlen 2024 in Jerusalem am 7. November 2024 in der Nähe eines Glückwunschschildes für den gewählten US-Präsidenten Donald Trump vorbei. / Foto: Reuters

Während sich Donald Trump darauf vorbereitet, erneut die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten zu übernehmen, bleiben viele Fragen darüber offen, wie seine Politik gegenüber dem Nahen Osten in einer zweiten Amtszeit aussehen würde.

Da das Vertrauen in die globalen Institutionen schwindet und die geopolitischen Fronten sich auflösen, bleibt die Zukunft der Region prekär.

Seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al Assad und dem Ende seines Regimes sowie angesichts des anhaltenden Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen wird die Ankunft des Teams Trump in Washington am 20. Januar 2025 wahrscheinlich unheilvoll sein.

Trump macht oft Äußerungen, die er vielleicht gar nicht so meint, die aber für Menschen auf der ganzen Welt Folgen auf Leben und Tod haben können.

Trump und Gaza

In Bezug auf Palästina hat Trump in den letzten Monaten einige Hinweise auf seine Politik gegeben. Inmitten von Israels von den USA unterstütztem Völkermord in Gaza und militärischen Übergriffen in der Region forderte Trump Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Juni auf, „die Sache zu Ende zu bringen“.

Netanjahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt ist, gibt sich in seinen regelmäßigen Gesprächen mit Trump siegessicher und sagt: „Wir werden den Nahen Osten verändern“, was die weitreichenden Ambitionen unterstreicht, die mit diesem Satz verbunden sind.

Trump hat der Hamas inzwischen gedroht, dass „die Hölle los sein wird“, wenn die israelischen Geiseln nicht bis zum Tag der Amtseinführung freigelassen werden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass eine aggressive US-Nahostpolitik bereits von Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida aus gesteuert wird.

Berichten zufolge stehen sowohl Trump als auch Netanjahu in ständigem Kontakt und ignorieren dabei den lahmenden Präsidenten Joe Biden, der im Weißen Haus ein Nickerchen hält.

Trump befürwortet eindeutig Israels anhaltende aggressive Militäroffensive in Palästina und darüber hinaus im Nahen Osten, auch in Syrien. Er bevorzugt Israel um jeden Preis, trotz seiner Wahlversprechen an die amerikanischen Muslime, den Krieg in Gaza zu beenden.

AFP

Ein Kind tröstet eine Frau nach einem israelischen Angriff auf die UNWRA Al-Majda Wasila Governmental School, in der vertriebene Palästinenser untergebracht sind, in der al-Jalaa Straße in Gaza Stadt am 14. Dezember 2024 (AFP).

Wenn er Israel dazu auffordert, „die Arbeit zu beenden“, d.h. die fortgesetzte Tötung von Palästinensern, und das, was vom Gazastreifen übrig ist, dem Erdboden gleichzumachen, dann kommt Israel dem definitiv nach. Fast täglich werden Dutzende von Palästinensern in den Flüchtlingslagern in Gaza durch israelische Bomben getötet.

Könnte „den Job zu Ende bringen“ auch bedeuten, die Grenzen zum Libanon zu überschreiten, um die Hisbollah, Irans wichtigsten paramilitärischen Verbündeten in der Region, zu vernichten? Nun, im Libanon herrscht ein brüchiger Waffenstillstand mit der Hisbollah, und der Iran ist erheblich geschwächt.

In Kommentaren gegenüber israelischen Medien im November sagte der Trump-Berater und evangelikale Führer Mike Evans, dass die Direktive, „die Sache zu Ende zu bringen“, die Anweisung an Israel enthalte, die Öleinrichtungen und strategischen Interessen des Iran anzugreifen.

Im Gegenzug wurde Israel ein Friedensabkommen mit der sunnitischen arabischen Welt, insbesondere Saudi-Arabien, versprochen, so Evans (mehr dazu später).

Syrische Selbstverwaltung?

„Finish the job“ könnte sich angesichts der jüngsten Entwicklungen in Damaskus, die weltweit gemischte Gefühle hervorgerufen haben, als noch bedrohlicher erweisen.

Das im Fernsehen übertragene Spektakel begeisterter Syrer innerhalb und außerhalb des Landes, die das Ende der mehr als 50 Jahre währenden drakonischen Herrschaft des Assad-Regimes feierten, deutet darauf hin, dass der Arabische Frühling nach 13 Jahren und einem brutalen Bürgerkrieg, der 620.000 Menschenleben forderte, endlich in Syrien angekommen ist.

In der Zwischenzeit ist der Iran durch den Verlust seiner beiden wichtigsten Verbündeten in Damaskus und Beirut erheblich geschwächt worden. Nach dem Abgang von Assad und der Ermordung von Hasan Nasrallah, dem ehemaligen Hisbollah-Chef in Beirut, muss Teheran um seinen Einfluss in der Region ringen.

Während sich die saudi-iranischen Beziehungen in den letzten Monaten erwärmt haben, sichern sich Riad und Damaskus gegen mögliche Szenarien ab, die von Washington aus inszeniert werden könnten, um den Nahen Osten nach Netanjahus Plänen neu zu gestalten.

Trumps Kabinett

Trump wird nicht der Einzige sein, der die Nahostpolitik gestaltet.

Er hat bisher ein Kabinettsteam nominiert, das aus einigen der härtesten anti-arabischen und anti-muslimischen Rechten besteht.

Die Wahl des ehemaligen Gouverneurs von Arkansas, Mike Huckabee, zum Botschafter in Israel, die nur eine Woche nach seiner Wahl bekannt gegeben wurde, war zweifellos eine Reaktion auf die hohe finanzielle Unterstützung, die er von pro-israelischen Spendern erhielt.

Huckabee hatte zuvor erklärt, er glaube nicht, dass die Palästinenser ein Recht auf Existenz hätten. Für das Amt des Außenministers hat Trump den Senator Marco Rubio ausgewählt, einen überzeugten Pro-Israel-Falken. Rubio hat zu Protokoll gegeben , dass Israel keine andere Wahl hat, als die Hamas im Gazastreifen zu eliminieren“, womit er die Argumente der israelischen Militärs aufgreift.

Trumps Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers, Pete Hegseth, ein Fernsehmoderator mit geringer militärischer Erfahrung, hat seine Abneigung gegen den Islam unverhohlen zur Schau gestellt. Er trägt eine Tätowierung mit dem Kreuzritter-Kriegsruf „Deus vult!“ oder „Gott will es“ und unterstützt die Eindämmung der Präsenz des Islam und der Muslime in Europa und den USA.

Im Falle einer Bestätigung wäre Hegseth der Anführer des US-Militärs, einschließlich der rund 5.897 aktiven muslimischen Mitglieder, die er wegen ihres Glaubens verachten würde.

Trump hat auch Stephen Miller, einen einwanderungsfeindlichen und antimuslimischen politischen Berater während seiner ersten Amtszeit, zum stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses ernannt. Das ist ein Hexengebräu, um es gelinde auszudrücken.

Mit Rubio, Huckabee, Hegseth und Netanjahu an seiner Seite könnte Trump sehr wohl gegen die iranischen Atomanlagen vorgehen oder Israel dabei unterstützen.

All dies verheißt nichts Gutes für Syrien, Palästina, Irak, Iran und Jemen – alles Länder, die im Fadenkreuz amerikanischer und israelischer Hegemonialinteressen in der Region stehen.

Trump spricht gelegentlich wie ein Isolationist, der keine Kriege mag. So griff er die Republikaner an, weil sie sich auf einen sinnlosen Krieg im Irak eingelassen hatten. Dennoch ist er weit davon entfernt, eine Taube oder ein vorsichtiger Außenpolitiker zu sein.

„Bibi“ Netanjahu, heute sein engster ausländischer Verbündeter, hat bekanntlich die Regierung des früheren Präsidenten George W. Bush zum Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 angestachelt. Im Jahr 2025 wird Bibi Netanjahu wahrscheinlich weiterhin Trumps Ohr haben und den neuen Präsidenten daran erinnern, „die Arbeit zu beenden“, was von Anfang an nur eines bedeutete: den Iran und seine Verbündeten in der Region anzugreifen.

Mit Rubio, Huckabee, Hegseth und Netanjahu an seiner Seite könnte Trump sehr wohl gegen die iranischen Atomanlagen vorgehen oder Israel dabei unterstützen.

Saudi-Arabien

Trumps wärmster Verbündeter im Nahen Osten wäre höchstwahrscheinlich der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der faktische Herrscher von Saudi-Arabien.

Kronprinz Mohammed ist sehr an einem vorgeschlagenen US-Verteidigungspakt mit Saudi-Arabien interessiert, der Teil eines Normalisierungsabkommens mit Israel ist, nun aber von einem Waffenstillstand im Gazastreifen und der Zusicherung eines klaren Weges zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit abhängig gemacht wird.

Da Netanjahus Einfluss auf Trump wahrscheinlich bestehen bleibt, erscheint jede ernsthafte Idee einer palästinensischen Staatlichkeit unwahrscheinlich.

Bestenfalls könnte es zu einer symbolischen Geste kommen, die an die „Bantustans“ der südafrikanischen Apartheid erinnert – begrenzte, zersplitterte Enklaven, die den Interessen einer ausgewählten palästinensischen Elite dienen, während die breitere Bevölkerung an den Rand gedrängt wird.

Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, ein ehemaliger Berater des Präsidenten, der sich eine 2-Milliarden-Dollar-Investition aus einem vom saudischen Kronprinzen geleiteten Fonds gesichert hat, hatte bereits die schockierende Idee geäußert, wie wertvoll Grundstücke am Ufer des Gazastreifens sein könnten.

Anfang dieses Jahres schlug Kushner vor, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, um Platz für die israelische Entwicklung zu schaffen, und behauptete, dies würde es Israel ermöglichen, „die Arbeit zu beenden“.

Es war unklar, ob er jemals die Rückkehr der Palästinenser in ihr Land in Erwägung zog, da Kushner zusammenhanglos vorschlug, sie in die Negev-Wüste oder nach Ägypten umzusiedeln. Diese Ideen verdeutlichen, wie sehr Trumps innerer Kreis das Leben und die Rechte der Palästinenser bei der Verfolgung einer regionalen Neuordnung als entbehrlich ansieht.

Was ist mit dem Iran?

Es gibt noch ein weiteres Land, das die USA ins Visier nehmen könnten.

Biden hat die USA bereits dazu verpflichtet, zwei kostspielige Stellvertreterkriege an der Seite der Ukraine und Israels zu führen, und zwar mit Milliarden von Dollar an militärischer und anderer Unterstützung.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump sich auf einen Krieg mit dem Iran einlässt, ist angesichts seiner Veranlagung und der Leute, mit denen er sich umgibt, jetzt noch größer als zuvor. Wie Israel glauben auch die USA, dass der Iran geschwächt und reif für einen Regimewechsel ist. Diese Wahrnehmung erhöht nur das Risiko einer Fehlkalkulation.

AFP

Ein vom iranischen Verteidigungsministerium am 6. Dezember 2024 zur Verfügung gestelltes Bild zeigt Irans zweistufigen Satellitenträger Simorgh (Phoenix) beim Start von einer Plattform auf dem Imam-Khomeini-Weltraumbahnhof in der Stadt Semnan (AFP).

Der Iran, der sich seiner prekären Lage durchaus bewusst ist, erwägt möglicherweise einen beschleunigten Vorstoß in Richtung Atomwaffen als Mittel der Abschreckung.

Unter dem Vorwand, die nuklearen Ambitionen des Irans zu vereiteln, könnten die USA unter Trump, angestachelt von Figuren wie Netanjahu, Huckabee und Hegseth, durchaus militärische Maßnahmen im Iran in Erwägung ziehen.

Trumps Rückkehr ins Weiße Haus könnte ein gefährliches Kapitel in der Weltgeschichte einläuten, eines mit verheerenden Folgen für den Nahen Osten und die Welt.

QUELLE: TRT Welt

Übersetzt mit Deepl.com

