Wo fängt die Aggression wirklich an?

Caitlin Johnstone

19. Dezember 2024

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat Luigi Mangione wegen „Mordes als terroristischer Akt“ angeklagt, weil er Anfang des Monats den Vorstandsvorsitzenden der Krankenversicherung Brian Thompson erschossen haben soll.

Diese Nachricht erscheint zur gleichen Zeit wie ein Bericht von Haaretz mit dem Titel„‚No Civilians. Everyone’s a Terrorist‘: IDF-Soldaten enthüllen willkürliche Tötungen und zügellose Gesetzlosigkeit in Gazas Netzarim-Korridor“. Der Bericht enthält Aussagen von israelischen Soldaten, wonach Zivilisten in Gaza ermordet und dann rückwirkend als Terroristen bezeichnet werden, um ihre Hinrichtung zu rechtfertigen.

„Wir töten dort Zivilisten, die dann als Terroristen gezählt werden“, sagte ein kürzlich entlassener Offizier gegenüber Haaretz.

Diese beiden Geschichten sagen viel über die Art und Weise aus, wie die Bezeichnung „Terrorist“ unter dem Dach der zentralisierten US-Macht verwendet wird.

Der Mann, der den Vorstandsvorsitzenden der Krankenkasse erschossen hat, ist ein Terrorist, aber die Menschen, die systematisch Zivilisten in Gaza abschlachten, sind keine Terroristen. Die Menschen, die gegen diejenigen kämpfen, die die Zivilisten abschlachten , sind Terroristen, und die Nichtkombattanten werden als Angehörige dieser terroristischen Organisation eingestuft, um ihre Tötung zu rechtfertigen. Die Al-Qaida-Ableger in Syrien waren Terroristen, aber jetzt sind sie ein US-Marionettenregime, so dass sie bald keine Terroristen mehr seinwerden– aber sie müssen noch eine Weile als Terroristen bezeichnet werden, weil die Behauptung, dass es in Syrien von Terroristen wimmelt , Israels Rechtfertigung für seine jüngsten Landnahmen dort ist. Die militante uigurische Gruppe ETIM war früher eine terroristische Gruppe, aber jetzt ist sie keine terroristische Gruppe mehr, weil sie dazu verwendet werden kann, Syrien aufzuteilen und vielleicht später gegen China zu kämpfen. Die IRGC ist ein militärischer Flügel eines souveränen Staates, aber sie gilt als Terrorgruppe, weil sie eine gewisse Ausstrahlung hat oder so.

Ist das klar genug?

In Wirklichkeit ist die Bezeichnung „Terrorist“ nichts weiter als ein Instrument der imperialen narrativen Kontrolle, das je nachdem, ob jemandes Gewaltanwendung von den Managern des Imperiums als legitim erachtet wird oder nicht, umhergeschoben wird. Da Mangiones angebliches Verbrechen das öffentliche Interesse am Klassenkampf geweckt hat, wird das Etikett „Terrorismus“ verwendet, um es als besonders abscheulichen Akt des Bösen gegen ein unschuldiges Mitglied der Öffentlichkeit darzustellen.

Der Lieblingstrick des Imperiums besteht darin, die Geschichtsschreibung in dem Moment zu beginnen, in dem sich seine Feinde gegen seine Missbräuche rächen. Oh nein, ein Vorstandsvorsitzender einer Krankenversicherung wurde Opfer eines bösen Terroranschlags. Oh nein, Israel hat sich nur unschuldig um seine eigenen Angelegenheiten gekümmert, als es von der Hamas brutal angegriffen wurde. Oh nein, der Iran hat Israel aus heiterem Himmel angegriffen, und nun muss Israel Vergeltung üben. Oh nein, Russland hat gerade einen völlig unprovozierten Krieg gegen die Ukraine begonnen.

Alles, was zu der nicht genehmigten Gewalttat geführt hat, wird aus den Akten gestrichen, weil die Gewalt, die Provokation und der Missbrauch, die zu der nicht genehmigten Gewalttat führten, vom Imperium genehmigt wurden. Genehmigte Aggression zählt nicht als Aggression.

Wer das Narrativ kontrolliert, kontrolliert die Welt. Wer das Narrativ kontrolliert, kann nicht nur bestimmen, wann die historische Aufzeichnung von Gewalt beginnt, sondern auch, welche Arten von Gewalt als Gewalt gelten. Menschen zu töten, indem man ihnen die Gesundheitsversorgung vorenthält, weil die Verweigerung von Gesundheitsleistungen die Gewinnspanne Ihres Unternehmens erhöht? Das ist keine Gewalt. Tyrannei und Misshandlung einer absichtlich marginalisierten ethnischen Gruppe in einem Apartheidstaat? Das ist keine Gewalt. Gewalt ist es, wenn Sie auf diese gewaltsamen Aggressionen mit eigenen gewaltsamen Aggressionen reagieren.

Wenn wir eine gesunde Gesellschaft werden wollen, müssen wir aufhören, zuzulassen, dass einige Formen von Gewalt, Aggression und Missbrauch aus den offiziellen Aufzeichnungen getilgt werden, während andere aufgelistet und verurteilt werden. Diejenigen, denen Wahrheit und Gerechtigkeit am Herzen liegen, müssen über alle Formen von Gewalt, Aggression und Missbrauch Rechenschaft ablegen, nicht nur über diejenigen, die den Reichen und Mächtigen Unannehmlichkeiten bereiten.

Es ist ein Akt der Aggression, Dinge zu tun, die andere krank machen und verarmen lassen, um den eigenen Reichtum zu fördern.

Es ist ein Akt der Aggression, die Biosphäre, von der wir alle zum Überleben abhängen, zu verschmutzen, um die eigenen Gewinnmargen zu erhöhen.

Es ist ein Akt der Aggression, wenn Sie Ihren Reichtum nutzen, um die Politik Ihres Landes in einer Weise zu manipulieren, die Ungleichheit und Ungerechtigkeit verschärft.

Es ist ein Akt der Aggression, einen Apartheidstaat aufrechtzuerhalten, der ohne pausenlose Gewalt nicht existieren kann.

Es ist ein Akt der Aggression, die Erde mit Militärbasen zu umgeben und Nationen einzukreisen, die Ihrem Diktat nicht gehorchen.

Es ist ein Akt der Aggression, zu versuchen, die Welt mit militärischer Gewalt, Stellvertreterkonflikten, inszenierten Putschen, Drohungen, Hungersanktionen und finanziellem und wirtschaftlichem Zwang zu beherrschen.

All dies sind Akte der Aggression, und jede Vergeltung gegen sie wird niemals ein unprovozierter Angriff sein. In der Zukunft, in der sich diese Missstände verschärfen, wird es sehr wichtig sein, sich dies bewusst zu machen.

