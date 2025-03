Die New-Age-Militaristen Willliam Hartung

https://consortiumnews.com/2025/03/20/the-new-age-militarists/



Die New-Age-Militaristen

20. März 2025

Die Trump umgebenden High-Tech-Oligarchen sind darauf aus, künstliche Intelligenz und neue Technologien einzusetzen, um uns im Namen eines andauernden Krieges zu vereinen, sagt William Hartung.

Alex Karp, CEO und Mitbegründer von Palantir Technologies, spricht auf dem Weltwirtschaftsforum 2022. (World Economic Forum / Benedikt von Loebell, CC BY-NC-SA 2.0)

Von William Hartung

TomDispatch

Alex Karp, der CEO des umstrittenen Militärtechnologieunternehmens Palantir, ist Mitautor eines neuen Buches mit dem Titel „The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West“.

Darin fordert er ein neues Bewusstsein für den nationalen Zweck und eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Regierung und Technologiebranche. Sein Buch ist in der Tat nicht nur eine Abhandlung darüber, wie technologische Innovationen vorangetrieben werden können, sondern ein ausgesprochen ideologisches Traktat.

Zunächst kritisiert Karp den Fokus des Silicon Valley auf verbraucherorientierte Produkte und Veranstaltungen wie Video-Sharing-Apps, Online-Shopping und Social-Media-Plattformen, die er als „engstirnig und trivial“ abtut.

Sein Fokus liegt stattdessen auf dem, was er gerne als innovative Big-Tech-Projekte mit größerer sozialer und politischer Tragweite bezeichnet.

Er argumentiert in der Tat, dass die Amerikaner vor einem „Moment der Abrechnung“ stehen, in dem wir entscheiden müssen, „was dieses Land ist und wofür wir stehen“.

Und dabei macht er nur allzu deutlich, wo er steht – er unterstützt nachdrücklich ein neues globales technologisches Wettrüsten, das durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie angeheizt wird und darauf abzielt, Amerikas „fragilen geopolitischen Vorteil gegenüber unseren Gegnern“ zu bewahren.

Karp ist der Ansicht, dass die Anwendung amerikanischer Technologiekompetenz auf die Entwicklung von Waffensystemen der nächsten Generation der einzig wahre Weg zur nationalen Rettung ist, und er plädiert für eine Wiederbelebung des Konzepts „der Westen“ als Grundlage für zukünftige Freiheit und kollektive Identität.

Wie Sophie Hurwitz von Mother Jones kürzlich feststellte, fasste Karp diese Ansicht in einem Brief an die Aktionäre von Palantir zusammen, in dem er behauptete, der Aufstieg des Westens sei nicht auf „die Überlegenheit seiner Ideen, Werte oder Religion zurückzuführen, sondern vielmehr auf seine Überlegenheit bei der Anwendung organisierter Gewalt“.

Eines ist sicher: Sollte Karps Ansatz umgesetzt werden, werden Palantir und seine militarisierten Silicon-Valley-Kollegen bei ihrer Suche nach KI-Waffen, die sie als modernes Äquivalent zu Atomwaffen und als Schlüssel zum Sieg über China, Amerikas derzeitiger Rivale unter den Großmächten, betrachten, Milliarden von Steuergeldern erhalten.

Militarismus als einigende Kraft in einem neuen Manhattan-Projekt

Karp mag Recht haben, dass dieses Land dringend ein neues nationales Ziel braucht, aber seine vorgeschlagene Lösung ist, um es höflich auszudrücken, gefährlich fehlgeleitet.

Beunruhigenderweise ist eines seiner Hauptbeispiele für eine nachahmenswerte, einigende Initiative das Manhattan-Projekt aus dem Zweiten Weltkrieg, das die ersten Atombomben hervorbrachte. Er sieht den Bau dieser Bomben sowohl als eine herausragende technologische Leistung als auch als eine Quelle tiefen Nationalstolzes an, wobei er ihr Potenzial, die Welt zu zerstören, bequemerweise ignoriert. Und er schlägt vor, im Bereich der aufkommenden Militärtechnologien eine vergleichbare Anstrengung zu unternehmen:

„Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Ausland sollten sich unverzüglich dazu verpflichten, ein neues Manhattan-Projekt zu starten, um die ausschließliche Kontrolle über die fortschrittlichsten Formen der KI für das Schlachtfeld zu behalten – die Zielsysteme und Schwärme von Drohnen und Robotern, die zu den mächtigsten Waffen des Jahrhunderts werden werden.“

Und hier ist eine Frage, die er einfach überspringt: Wie genau werden die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die „exklusive Kontrolle“ über die von ihnen entwickelten hochentwickelten neuen Militärtechnologien behalten?

Die Atomexplosion von Badger im Jahr 1953 auf dem Nevada Test Site. (Public domain, National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office)

Schließlich spiegelt seine Forderung nach einem Ausbau der amerikanischen KI die Ansichten wider, die von Gegnern der internationalen Kontrolle der Nukleartechnologie nach den verheerenden Atombombenabwürfen auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki, die den Zweiten Weltkrieg beendeten, geäußert wurden – der vergebliche Glaube, dass die Vereinigten Staaten einen dauerhaften Vorteil aufrechterhalten könnten, der ihre Rolle als dominierende Militärmacht der Welt festigen würde.

Fast 80 Jahre später leben wir immer noch mit einem enorm kostspieligen nuklearen Wettrüsten – neun Länder besitzen inzwischen solche Waffen – in dem ein verheerender Krieg ebenso sehr dem Zufall wie dem Zufall zu verdanken ist.

Inzwischen haben sich frühere Vorhersagen einer dauerhaften nuklearen Überlegenheit der USA als Wunschdenken erwiesen. Ebenso gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sich Vorhersagen einer dauerhaften Überlegenheit bei KI-gesteuerten Waffen als zutreffender erweisen oder dass unsere Welt sicherer wird.

Technologie wird uns nicht retten

Karp vertritt die gleiche Ansicht wie seine Mitstreiter aus dem Silicon Valley, vom Palantir-Gründer Peter Thiel über Palmer Luckey vom aufstrebenden Militärtechnikunternehmen Anduril bis hin zu Amerikas virtuellem Co-Präsidenten Elon Musk von SpaceX. Sie alle sind davon überzeugt, dass sie eines Tages altmodische Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und Northrop Grumman verdrängen und ein goldenes Zeitalter der amerikanischen Vormachtstellung auf der Welt einläuten werden, das auf immer besserer Technologie beruht.

Sie sehen sich selbst als überlegene Wesen, die dieses Land und die Welt retten können, wenn nur die Regierung – und letztlich die Demokratie selbst – ihnen nicht im Weg stehen würde. Es überrascht nicht, dass ihre Verachtung für die Regierung nicht so weit geht, dass sie Milliarden und Abermilliarden Dollar an Bundesaufträgen ablehnen.

Ihre regierungsfeindliche Ideologie ist natürlich Teil dessen, was Musks Bestreben motiviert, bedeutende Teile der Bundesregierung zu demontieren, angeblich im Namen der „Effizienz“.

Ein tatsächliches Effizienzprogramm würde eine sorgfältige Analyse dessen beinhalten, was einen Beitrag leistet und was nicht, welche Programme wesentlich sind und welche nicht, und nicht einen pauschalen Ansatz mit der Brechstange, wie er kürzlich zur Zerstörung der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) eingesetzt wurde, zum Nachteil von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die auf ihre Programme angewiesen waren, um Zugang zu Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Gesundheitsversorgung zu erhalten, einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von HIV/AIDS.

Musk mit Präsident Donald Trump vor dem Weißen Haus, 11. März. (White House/Molly Riley, Public domain)

Interne Memos der Behörde, die Anfang des Monats an die Presse weitergegeben wurden, deuteten darauf hin, dass ohne die Hilfe von USAID bis zu 166.000 Kinder an Malaria sterben könnten, 200.000 an Polio gelähmt werden könnten und eine Million von ihnen nicht gegen akute Unterernährung behandelt werden könnten. Die Programme von USAID retten nicht nur Leben, sondern lassen auch das Bild Amerikas in der Welt in einem weitaus besseren Licht erscheinen als das, was durch das enge Vertrauen in die ausufernde militärische Präsenz und den unangemessenen Rückgriff auf die Androhung von Gewalt als Säulen der Außenpolitik entsteht.

[CN: 80 % von USAID wurden eingestellt, bevor ein Richter dem ein Ende setzte. USAID lieferte Staatsstreiche, nicht nur Lebensmittel.]

Vergangene Wunderwaffen

Als militärisches Vorhaben widerspricht die Idee, dass Schwärme von Drohnen und Robotersystemen sich als die neuen „Wunderwaffen“ erweisen werden, die die globale Vorherrschaft Amerikas sichern, einer langen Geschichte solcher Behauptungen.

Vom „elektronischen Schlachtfeld“ in Vietnam über Präsident Ronald Reagans Streben nach einem undurchdringlichen „Star Wars“-Schutzschild gegen Atomraketen bis hin zur „Revolution in Military Affairs“ im Golfkrieg (die sich auf vernetzte Kriegsführung und angeblich präzisionsgelenkte Munition konzentrierte) – das Vertrauen in fortschrittliche Technologien als Mittel, um Kriege zu gewinnen und die globale Macht Amerikas zu stärken, war fehl am Platz.

Entweder hat die Technologie nicht den angekündigten Beitrag geleistet, die Gegner haben billige, effektive Gegenmaßnahmen entwickelt oder die Kriege wurden durch Faktoren wie Moral und Kenntnis der lokalen Kultur und des Geländes entschieden, nicht durch technologische Wunderwerke. Und eines ist sicher: KI-Waffen werden nicht besser abschneiden als diese „Wunder“ der Vergangenheit.

„Sie sehen sich als überlegene Wesen, die dieses Land und die Welt retten können, wenn nur die Regierung – und letztlich die Demokratie selbst – ihnen nicht im Weg stehen würde.“

Erstens gibt es keine Garantie dafür, dass Waffen, die auf einer äußerst komplexen Software basieren, unter tatsächlichen Kriegsbedingungen nicht katastrophal versagen, mit dem zusätzlichen Risiko, wie der Militäranalyst Michael Klare betont hat, unnötige Konflikte auszulösen oder unbeabsichtigte Massaker zu verursachen.

Zweitens ist Karps Traum von der „exklusiven Kontrolle“ solcher Systeme durch die USA und ihre Verbündeten genau das – ein Traum.

China beispielsweise verfügt über ausreichende Ressourcen und technisches Talent, um sich einem Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz anzuschließen, mit ungewissen Folgen für das globale Kräfteverhältnis oder die Wahrscheinlichkeit eines verheerenden Konflikts zwischen den USA und China.

Drittens: Trotz der Zusagen des Pentagons, dass bei der Verwendung von KI-gesteuerten Waffen immer ein „Mensch auf dem Laufenden“ sein wird, wird der Drang, feindliche Ziele so schnell wie möglich auszulöschen, einen enormen Druck erzeugen, die Software und nicht menschliche Bediener die Entscheidungen treffen zu lassen. Wie der Luftwaffenminister der Biden-Regierung, Frank Kendall, es ausdrückte: „Wenn man einen Menschen auf dem Laufenden hat, wird man verlieren.“

Automatisierte Waffen bergen enorme Risiken für mehr zivile Opfer und könnten, da solche Konflikte ohne Gefährdung einer großen Anzahl von Militärpersonal geführt werden könnten, den Anreiz erhöhen, auf Krieg zurückzugreifen, ungeachtet der Folgen für die Zivilbevölkerung.

Wofür sollte Amerika stehen?

Technologie ist eine Sache. Wofür sie eingesetzt wird und warum, ist eine andere Frage. Und Karps Vision von ihrer Rolle scheint zutiefst unmoralisch zu sein. Das vernichtendste Beispiel aus der realen Welt für die Werte, die Karp zu fördern sucht, zeigt sich in seiner unerschütterlichen Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza.

Die Systeme von Palantir wurden nicht nur eingesetzt, um das Tempo der mörderischen Bombenangriffe der israelischen Streitkräfte dort zu beschleunigen, sondern Karp selbst war einer der lautstärksten Befürworter der israelischen Kriegsanstrengungen. Er ging sogar so weit, nur wenige Monate nach Beginn des Gaza-Krieges eine Vorstandssitzung von Palantir in Israel abzuhalten, um andere Unternehmensführer dazu anzustacheln, die israelische Massenmordkampagne öffentlich zu unterstützen.

Sind das wirklich die Werte, die Amerikaner verkörpern wollen? Und ist Karp angesichts seiner Haltung überhaupt in der Lage, Amerikaner über Werte und nationale Prioritäten zu belehren, geschweige denn darüber, wie man sie verteidigt?

Obwohl sein Unternehmen verheerende Konflikte ermöglicht, lässt ihn seine eigene verdrehte Logik glauben, dass Palantir und der militärisch-technologische Sektor auf der Seite der Engel stehen. Im Mai 2024 sagte er auf der „AI Expo for National Competitiveness“ über die Studentenbewegung für einen Waffenstillstand in Gaza: „Die Friedensaktivisten sind Kriegsaktivisten. Wir sind die Friedensaktivisten.“

Invasion der Techno-Optimisten

Und natürlich ist Karp alles andere als allein, wenn es darum geht, ein neues, technologiegetriebenes Wettrüsten zu fördern. Musk, der dazu ermächtigt wurde, mit der Brechstange gegen große Teile der US-Regierung vorzugehen und sensible persönliche Informationen über Millionen von Amerikanern abzusaugen, ist auch ein wichtiger Lieferant von Militärtechnologie für das Pentagon.

Und Vizepräsident J.D. Vance, der Mann aus dem Silicon Valley im Weißen Haus, wurde vom Palantir-Gründer Thiel angestellt, betreut und finanziert, bevor er in die Trump-Administration eintrat.

Der Einfluss des Militär-Technologie-Sektors auf die Trump-Administration ist in den Annalen der Einflussnahme nahezu beispiellos, angefangen mit Musks Investition von beispiellosen 277 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Wahl von Donald Trump und republikanischen Kandidaten für den Kongress im Jahr 2024.

Thiel im Jahr 2022 bei einer Veranstaltung in Scottsdale, Arizona. (Gage Skidmore / Flickr/ CC BY-SA 2.0)

Sein Einfluss setzte sich dann in der Übergangszeit des Präsidenten fort, als er zu allen möglichen Haushalts- und Organisationsfragen konsultiert wurde, während aufstrebende Technologie-Gurus wie Marc Andreessen von der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz Kandidaten für sensible Positionen im Pentagon interviewten.

Heute hat die Nummer zwei im Pentagon, Stephen Feinberg von Cerberus Capital, eine lange Geschichte von Investitionen in Militärunternehmen, einschließlich des aufstrebenden Technologiesektors.

Aber die bei weitem größte Form des Einflusses übt Musk durch die von ihm selbst geschaffene Abteilung für Regierungseffizienz (DOGE) aus, mit der er das Schicksal von Bundesbehörden, -programmen und -mitarbeitern bestimmt, obwohl er weder in ein Amt gewählt noch vom Kongress bestätigt wurde und er nun mehr Macht ausübt als alle Kabinettsmitglieder Trumps zusammen.

Wie Alex Karp in einem Telefongespräch mit Palantir-Investoren im Februar feststellte – was natürlich keine Überraschung ist –, ist er ein großer Fan des DOGE, auch wenn dabei einige Menschen zu Schaden kommen:

„Wir lieben Disruption, und was immer gut für Amerika ist, wird gut für die Amerikaner und sehr gut für Palantir sein. Disruption deckt letztendlich Dinge auf, die keinen Beitrag leisten. Es wird Höhen und Tiefen geben. Es gibt eine Revolution. Einige Leute werden ihren Kopf verlieren. Wir erwarten wirklich unerwartete Dinge und werden gewinnen.“

Während Musk zivile Regierungsbehörden stört und zerstört, hoffen einige Kritiker der übermäßigen Ausgaben des Pentagons, dass er zumindest seine Fähigkeiten zur Kürzung von Budgets in dieser aufgeblähten Behörde einsetzen wird. Bisher sieht der Plan jedoch lediglich vor, Gelder innerhalb des Ministeriums umzuschichten, nicht aber die Einnahmen in Höhe von fast einer Billion Dollar zu kürzen.

Und wenn überhaupt etwas gekürzt wird, dann wahrscheinlich beim zivilen Personal und nicht bei den Ausgaben für die Entwicklung und den Bau von Waffen, womit Firmen wie Palantir ihr Geld verdienen.

Musks scharfe Kritik an bestehenden Systemen wie dem F-35-Kampfjet von Lockheed – den er als „das schlechteste militärische Preis-Leistungs-Verhältnis der Geschichte“ bezeichnet – wird durch seinen Wunsch ausgeglichen, das Pentagon dazu zu bringen, weitaus mehr für Drohnen und andere Systeme auszugeben, die auf neuen Technologien (insbesondere KI) basieren.

Natürlich werden alle Ideen, ältere Waffensysteme abzuschaffen, auf heftigen Widerstand im Kongress stoßen, wo Arbeitsplätze, Einnahmen, Wahlkampfspenden und Heerscharen gut vernetzter Lobbyisten eine Firewall gegen die Reduzierung der Ausgaben für bestehende Programme bilden, unabhängig davon, ob sie eine nützliche Rolle spielen oder nicht.

Und was auch immer DOGE vorschlägt, das letzte Wort hat der Kongress. Wichtige Akteure wie Senator Roger Wicker haben bereits den Reagan-Slogan „Frieden durch Stärke“ wiederbelebt, um eine Erhöhung – nein, das ist kein Druckfehler! – von 150 Milliarden US-Dollar in dem ohnehin schon gigantischen Budget des Pentagons in den nächsten vier Jahren durchzusetzen.

Was sollte der nationale Zweck der USA sein?

Karp und seine Kollegen aus dem Silicon Valley schlagen eine Welt vor, in der staatlich subventionierte Militärtechnologie die globale Vorherrschaft Amerikas wiederherstellt und den USA ein Gefühl für einen neuen nationalen Zweck gibt.

Es handelt sich in der Tat um eine bemerkenswert verarmte Vision dessen, wofür die Vereinigten Staaten in diesem Moment der Geschichte stehen sollten, in dem nichtmilitärische Herausforderungen wie Krankheiten, Klimawandel, rassistische und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, wiederauflebender Autoritarismus und wachsende neofaschistische Bewegungen größere Gefahren darstellen als traditionelle militärische Bedrohungen.

Technologie hat ihre Berechtigung, aber warum sollten Amerikas beste technische Köpfe nicht dazu beitragen, erschwingliche Alternativen zu fossilen Brennstoffen zu schaffen, ein öffentliches Gesundheitssystem aufzubauen, das sich auf die Prävention von Pandemien und anderen schweren Krankheitsausbrüchen konzentriert, und ein Bildungssystem zu entwickeln, das Schüler darauf vorbereitet, engagierte Bürger zu sein und nicht nur Rädchen in einer Wirtschaftsmaschine?

Um solche Ziele zu erreichen, müsste die amerikanische Demokratie – oder das, was davon noch übrig ist – reformiert oder sogar transformiert werden, damit der Beitrag der Öffentlichkeit tatsächlich einen viel größeren Unterschied macht und die Führung dem öffentlichen Interesse dient und nicht ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen. Darüber hinaus würde die Regierungspolitik nicht mehr verzerrt werden, um den emotionalen Bedürfnissen narzisstischer Demagogen gerecht zu werden oder die Wünsche wahnhafter Tech-Mogule zu befriedigen.

Lasst die Amerikaner sich auf jeden Fall für ein gemeinsames Ziel vereinen. Aber dieses Ziel sollte nicht darin bestehen, angeblich effizienter Tötungsmaschinen im Dienste eines überholten Strebens nach globaler Vorherrschaft zu bauen. Karps Traum von einer „technologischen Republik“, die mit seinen KI-Waffen ausgerüstet ist, wäre für uns alle ein einziger Albtraum.

William D. Hurting, ein TomDispatch regelmäßiger Gast, ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Quincy Institute for Responsible Statecraft und Autor von Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex.

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Übersetzt mit Deepl.com

