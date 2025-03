https://english.almayadeen.net/articles/opinion/who-is-opposing-peace-in-ukraine



Wer ist gegen den Frieden in der Ukraine?

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

20. März 2025

Während Trump die US-Politik gegenüber der Ukraine neu gestaltet, gerät Selenskyj zunehmend unter Druck, was die Widersprüche des Westens bei der Verlängerung des Krieges aufdeckt.

Im März 2025 beginnt das vierte Jahr des militärischen Konflikts in der Ukraine. Kiew und seine Sponsoren in Europa und den Vereinigten Staaten zeigen sich nicht bereit, den Krieg zu beenden, obwohl es immer mehr Anzeichen dafür gibt, dass sie vor einer großen politischen und militärischen Niederlage stehen.

Selenskyj gegen Trump?

Das fünfjährige, im Mai 2019 beginnende Wahlmandat von Wolodymyr Selenskyj als Präsident der Ukraine ist vor zehn Monaten abgelaufen. Am 28. Februar kam es jedoch zu einem öffentlichkeitswirksamen Streit zwischen Selenskyj und der neuen US-Regierung unter Donald Trump in Washington. Die Regierung reagierte ihrerseits mit einer dramatischen Aussetzung der US-Waffenlieferungen und der Weitergabe von Geheimdienst- und Satellitendaten. Ohne diese Daten sind die ukrainischen Truppen „blind“, da US-Militärspezialisten eine Schlüsselrolle bei der Auswahl russischer Ziele und beim Einsatz komplexer Raketen- und Flugkörperwaffen gespielt haben. Besonders wertvoll sind die Bilder, die das kommerzielle Satellitenbildunternehmen Maxar mit Genehmigung der US-Regierung zur Verfügung gestellt hat.

Die „Aussetzungen“ waren nur von kurzer Dauer. Bei einem Treffen zwischen der Regierung in Kiew und der Trump-Administration am 11. März in Saudi-Arabien wurde die kurzzeitig unterbrochene Partnerschaft zwischen den beiden Ländern nach einer kurzen Unterbrechung bei der Lieferung von militärischen Daten und Ausrüstung wieder aufgenommen. Bei dem Treffen wurde Russland ein Vorschlag (der eher als Drohung zu bezeichnen ist) unterbreitet, der im Vorfeld von Washington für einen 30-tägigen „Waffenstillstand“ ausgearbeitet worden war. Kritiker in Russland und im Ausland sagen, dass der Vorschlag den Streitkräften der Ukraine eine Ruhepause und eine Umgruppierung ermöglichen würde. Sollte Russland ihn ablehnen, könnten die westlichen Mächte das Land für die Ablehnung des Friedens verurteilen.

Jeder ernsthafte Analyst weist darauf hin, dass der Waffenstillstandsvorschlag in keiner Weise die weithin bekannten Mindestbedingungen Russlands für eine Friedensregelung berücksichtigt. Mit anderen Worten: Der Plan ist eine Art Falle für Russland. Aus diesem Grund wird er nicht umgesetzt werden.

Selenskyj war nicht in der ukrainischen Delegation in Saudi-Arabien vertreten. Er ist nach wie vor besorgt über die Aussicht, dass Trump ihn ersetzen könnte und dies jederzeit tun könnte. Der ukrainische Politologe Kost Bondarenko, der jetzt im Ausland lebt, erklärte am 4. März auf Telegram, dass Selenskyj niemandem mehr zuhöre, auch nicht den Personen in seinem persönlichen Umfeld. „Er handelt hysterisch und launisch und erkennt nur seine eigene behauptete Rechtschaffenheit an. Er hört nicht einmal auf Jermak [Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten]. Sein Egozentrismus hat die Ukraine zur Geisel seiner Launen gemacht.“

Europa profitiert vom Krieg

Selenskyj bemüht sich um mehr Unterstützung von seinen Gönnern in der Europäischen Union und wird immer abhängiger von ihnen, insbesondere von der Regierung Großbritanniens. Letztere ermutigt ihn weiterhin, das ukrainische Volk in einem verlorenen Krieg gegen Russland zu opfern.

Der ehemalige ukrainische (jetzt russische) Politikwissenschaftler Rostislav Ishchenko sagte in einem Interview am 7. März, dass der einzige Unterschied zwischen dem Trump-Regime in Washington und den führenden Regierungen der Europäischen Union darin bestehe, dass das „liberale“ Europa einen konsolidierten Westen unter einem „liberalen“ Image wolle, während das rechtsgerichtete, konservative Trump-Regime einen vereinten Westen wolle, der sich darauf konzentriere, Russland zu schwächen und zu lähmen und gleichzeitig China zu schwächen.

„Trumps Ziel ist es nicht, Russland das Leben zu erleichtern. Trumps Ziel ist es, einen Frieden zu erreichen, der für Amerika akzeptabel ist. Bisher ist alles, was Trump formuliert, für uns absolut inakzeptabel.“

Ein weiterer ehemaliger Ukrainer und jetzt russischer Politologe, Andrey Vajra, sagte in einer Krim-Nachrichtensendung im Februar, dass der Krieg in der Ukraine den europäischen Eliten geholfen hat, sich Milliarden von Euro anzueignen. „Die Europäer wissen ganz genau, dass der Krieg verloren ist. Aber die europäische Elite muss weiter stehlen [von Waffenlieferanten und der Vielzahl von Formen der ‚Hilfe‘]. Ich habe bereits erklärt, wie es möglich ist, weiterhin Milliarden von Euro zu stehlen, solange das Morden in der Ukraine weitergeht. Es sind noch weitaus mehr Millionen Euro zu holen. Deshalb halten die europäischen Staats- und Regierungschefs an einer kriegführenden Ukraine fest.“

Anfang März erklärte der deutsche Geheimdienstchef Bruno Kahl in einem Interview mit der staatlichen Deutschen Welle, es wäre „sicherer“ für Europa, wenn der Krieg in der Ukraine noch fünf Jahre andauern würde. Er kritisierte die Trump-Regierung und sagte, dass die Art von schnellem Ende des Krieges, wie sie von Trump gefordert wird, „es den Russen ermöglichen würde, ihre Energie gegen Europa zu richten“. Dieser angedeutete „lange Krieg“ gegen Russland ist das neue, offizielle Thema der EU-Führungskräfte, die versuchen, ihre Bevölkerung von der Notwendigkeit einer massiven Erhöhung der Militärausgaben zu überzeugen.

Selbst die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko (2007–2010) von der Batkiwschtschyna-Fraktion im ukrainischen Parlament sagt, sie sei empört über Kahls offenes Eingeständnis. „Bruno Kahl hat zum ersten Mal offiziell bestätigt, was wir nur ungern glauben wollten: Auf Kosten von Tausenden ukrainischen Leben und der Existenz der Ukraine haben einige Leute einen Krieg beschlossen, um Russland zu ‚erschöpfen‘ und dadurch die Sicherheit in Europa zu erhöhen? Ich hätte nicht gedacht, dass sie es wagen würden, dies so offiziell und offen zu sagen. Das erklärt eine Menge“, protestiert Timoschenko zu sehr. Sie war eine der Hauptanstifterinnen des gewaltsamen Maidan-Putsches im Februar 2014 und seitdem eine glühende Verfechterin der militärischen und politischen Konfrontation mit Russland.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat ebenfalls erklärt, dass ein Friedensabkommen für die Ukraine gefährlicher sein könnte als ein andauernder Krieg. „Ich verstehe, dass viele Menschen glauben, dass eine friedliche Lösung oder ein Waffenstillstand eine gute Idee ist, aber wir laufen Gefahr, dass der Frieden in der Ukraine tatsächlich gefährlicher wäre als der Krieg, der jetzt andauert.“

Solche kriegsfreundlichen Haltungen sind nicht nur darauf zurückzuführen, dass westliche Unternehmen durch die Erfüllung von Militäraufträgen reich werden. Ein permanenter Krieg in der Ukraine ist für viele westliche Staats- und Regierungschefs attraktiv, weil dies Russland schwächen und beschäftigen würde. „Israel“ hat im Nahen Osten lange nach dem gleichen Prinzip gehandelt. Es hat blutige Kriege in Syrien, im Irak und im Libanon geführt, um diese Länder zu schwächen und sie daran zu hindern, etwas gegen den Völkermord „Israels“ an den Palästinensern und die Besetzung syrischen Territoriums zu unternehmen.

Diejenigen, die einen fortgesetzten Krieg in der Ukraine rechtfertigen, machen zwei widersprüchliche Behauptungen. Einerseits behaupten sie, dass der Krieg Russland stark geschwächt hat und die dortige Regierung bald zusammenbrechen könnte. Die Ukrainer sollten daher nur noch ein wenig länger kämpfen, um den „Sieg“ zu sichern. Andererseits sagen sie, dass Russland zu stark geworden ist und eine Gefahr darstellt, in Zukunft weitere europäische Länder zu überrennen. In den ukrainischen sozialen Netzwerken hat sich für dieses widersprüchliche Glaubenssystem der ironische Begriff „Russophrenie“ (abgeleitet vom Wort „Schizophrenie“) eingebürgert.

Das Ende des ukrainischen Abenteuers in Kursk

Die in der russischen Grenzregion Kursk stationierten Streitkräfte der Ukraine sind in eine Katastrophe geraten. Eine große Anzahl ukrainischer Truppen ist eingekesselt worden – laut einigen westlichen Medien bis zu 10.000. Ein Bericht eines ukrainischen Medienunternehmens vom 8. März versicherte nervös, dass die Situation in Kursk „noch nicht katastrophal“ sei.

Die ukrainische Militärführung erteilte keine Befehle zum Rückzug aus den bedrohlichen Einkesselungen in Kursk. Dies wiederholt die Erfahrungen mit früheren militärischen Einkesselungen in Donbass. Diese haben es der russischen Armee ermöglicht, dort stetig und kontinuierlich militärisch vorzurücken.

Wie der Online-Dienst Politnavigator am 7. März berichtete, sieht ein ehemaliger Berater des Büros von Selensky, Alexei Arestovich, in den Ereignissen in Kursk ein bekanntes Muster. „Unter schrecklichen Bedingungen, bei denen eine Einkesselung droht, kann nur die Einführung von Reservetruppen helfen. Also gehen wir [die Streitkräfte der Ukraine] wie gewohnt vor: Wir lassen ein paar Reserven von anderen bedrohten Orten einrücken. Diese werden höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, sich für längere Zeit zu stabilisieren, da es nur wenige Reserven gibt, auf die man zurückgreifen kann. Es ist niemand mehr übrig. Noch schlimmer ist es, die Armee zu lange in einer Umzingelung oder einer drohenden Umzingelung zu halten und darauf zu warten, dass die politische Führung den Befehl zum Rückzug gibt. Aber diese Befehle kommen nicht. Dieses Szenario hat sich immer wieder wiederholt. Wir müssen aufhören, uns an solche Szenarien zu halten.“

Arestovich lebt im Exil irgendwo in Europa und hat erklärt, dass er bei einer bevorstehenden Wahl zum Präsidenten der Ukraine kandidieren würde, sollte es zu einer freien Wahl kommen.

Am 8. und 9. März gelang es den russischen Truppen relativ leicht, die verbliebenen ukrainischen Streitkräfte im Oblast Kursk einzukesseln und die Nachschubwege abzuschneiden. Dies wurde teilweise durch das Tauwetter begünstigt, da die vom Westen gelieferte militärische Ausrüstung im Schlamm stecken bleibt; sie ist in erster Linie für den Einsatz auf befestigten oder ausgebauten Schotterstraßen ausgelegt.

Der ukrainische Oppositionsblogger Anatoliy Shariy schreibt, dass die Verluste der ukrainischen Streitkräfte in Kursk enorm sind – einige der größten Verluste, an die sich ukrainische Soldaten erinnern können.

Die ukrainische Gruppierung in Kursk konzentrierte sich auf die Grenzstadt Susdha. Dort befindet sich eine wichtige Pump- und Durchgangsstation für eine Erdgasleitung, die während der Sowjetzeit gebaut wurde und die riesigen Gasfelder im Osten Russlands mit den Märkten in der Ukraine und weiter westlich in Europa verbindet. Im Januar stellte die Ukraine die Pipeline-Lieferungen durch Susdha ein, was zu heftigen Protesten und Drohungen mit Gegenmaßnahmen von Ungarn und der Slowakei führte.

Eine ironische Folge der Unterbrechung der Pipeline durch die Ukraine war, dass russische Soldaten die nun leere Pipeline nutzen konnten, um etwa 15 Kilometer direkt ins Zentrum der ukrainischen Gruppierung in Susdha vorzudringen. Sie warteten tagelang auf Befehle. Russland überraschte und überwältigte dann die eingebetteten ukrainischen Streitkräfte mit einem mehrgleisigen Angriff, der am 8. März begann. Viele ukrainische Soldaten und verbündete Söldner stürmten schließlich in die umliegenden Minenfelder.

Die russische Militärkorrespondentin Anna Dolgareva sprach mit russischen Militärspähern in Susdha und berichtete: „Sechs Tage lang saßen die russischen Kämpfer in der Pipeline und warteten auf den Befehl zum Vorrücken. Sie hatten einen anstrengenden Fußmarsch von etwa 24 Stunden hinter sich, um dorthin zu gelangen. Die Pipeline enthielt noch Spuren von Methangas, weshalb auf dem Weg Löcher in das Rohr geschnitten wurden, um für Belüftung zu sorgen.“

Diese Operation wurde möglich, weil die Ukraine den Gastransit unterbrach, sodass europäische Länder viel teureres Flüssiggas von Produzenten in den Vereinigten Staaten kaufen mussten. Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben Europa die Versorgung mit relativ billigem russischem Gas gekostet, das durch Lieferungen von teurem Flüssigerdgas aus den Vereinigten Staaten sowie durch Gas aus Norwegen und Algerien, das per Pipeline transportiert wird, ersetzt wurde.

Ukrainische Elite auf „Hungerrationen“

Vertreter der politischen Elite der Ukraine sind heute äußerst besorgt über den Streit zwischen Selenskyj und der neuen US-Regierung, der am 28. Februar in Washington offen zutage trat. Für die meisten von ihnen sind die Finanzmittel aus den Vereinigten Staaten die Haupteinnahmequelle.

Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich in der Ukraine eine ganze Klasse von Regierungsbeamten und Politikern entwickelt, die Russophobie und Antikommunismus „monetarisiert“ haben. Ein entscheidender Faktor für den Aufstieg auf der Karriereleiter war es, bei der Stigmatisierung der ehemaligen Sowjetunion und der modernen Russischen Föderation am lautesten zu agieren und herauszufinden, wie man am besten westliche Gelder für solche Bemühungen erhält. Dieses Schema hat jahrzehntelang gute Dienste geleistet, aber jetzt hat das scheinbare Chaos, das das neue Trump-Regime in Washington sät, die alten Vereinbarungen durcheinandergebracht. Das Chaos ist lediglich Ausdruck eines US-Regimes, das sich einer drohenden Niederlage in seinem Stellvertreterkrieg in der Ukraine zusammen mit seinen europäischen Partnern gegenübersieht.

Einige Gesetzgeber sind sich bewusst, dass die harschen Ausbrüche von Selenskyj und seine Konfrontation mit Trump und Trumps Vizepräsidenten in Washington am 28. Februar das Land teuer zu stehen kommen könnten, aber andere setzen auf die Beibehaltung einer aggressiven, kriegsbefürwortenden Rhetorik. Sie hoffen auf die Hilfe der britischen Regierung.

Alexei Arestovich schreibt, dass Selenskyjs „Ungehorsam“ ausschließlich auf seinem Wunsch beruht, Sicherheitsgarantien für sich und sein Gefolge zu erhalten. Er sagt, das Problem für das Weiße Haus bestehe darin, dass „die Gewährung persönlicher Garantien für Diebe das Risiko birgt, sich selbst vor die amerikanische Justiz zu stellen“.

Der ukrainische Ökonom Oleksiy Kushch schreibt, dass für die ukrainische Elite die Zeit, in der sie wie ein Kind handeln und Geld von den „erwachsenen Onkeln“ im Westen verlangen konnte, zu Ende geht. Der Westen ist an diese Regelung so gewöhnt, dass Selenskyjs offensichtliche Konflikte mit der US-Regierung verwirrend sind, eine Art „Aufstand gegen den Chef“.

Kushch fasst die Situation der Ukraine nach Selenskyjs Streit mit Trump folgendermaßen zusammen: „Wie ein Teenager, der ‚unerwartet‘ ein Kind bekommt und feststellt, dass nun alle Verantwortung auf ihm lastet, könnten die USA als Strafe für jeglichen ‚Ungehorsam‘ damit drohen, ihre Hilfe einzustellen, während ‚Mama‘ Europa verspricht, weiterhin Geld zu geben, aber nicht für immer.“

Die ukrainische Elite ist durch jahrelange großzügige „Hilfs“-Zuwendungen aus dem Westen gründlich korrumpiert worden. Sie weiß nicht mehr, wie sie selbst Einnahmen und Wohlstand erzielen kann. Wenn also ein gewisser Selenskyj ein Hindernis für den fortgesetzten Geldfluss von „Papa“ wird, wird er entbehrlich. Umso schlimmer für ihn.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

