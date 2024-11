https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/ny-times-killed-investigation-israeli-hooligans-internal-email-reveals



Die New York Times hat die Untersuchung israelischer Hooligans eingestellt, wie aus einer internen E-Mail hervorgeht

Von Asa Winstanley

Media Watch

18. November 2024

Anhänger des israelischen Vereins Maccabi Tel Aviv haben vor und nach dem Spiel ihres Vereins gegen die niederländische Mannschaft Ajax in der Europa League am 7. November in Amsterdam gewütet.

Robin Van Lonkhuijsen ANP

Die New York Times hat die Untersuchung eines ihrer eigenen Reporter zu israelischer Mobgewalt in Amsterdam Anfang dieses Monats eingestellt.

In einer internen E-Mail der Times, die versehentlich an The Electronic Intifada weitergegeben wurde, erklärte der niederländische Reporter Christiaan Triebert einem Manager, dass er „eine visuelle Untersuchung der Ereignisse vom [6.-8. November] in Amsterdam“ vorgeschlagen habe.

„Leider wurde diese Geschichte gestoppt“, schrieb er. ‚Ich bedauere, dass die geplante visuelle Untersuchung von Moment zu Moment nicht weiterverfolgt wurde.“

„Das war, gelinde gesagt, sehr frustrierend‘, schrieb Triebert.

Die E-Mail war an den leitenden Times-Manager Charlie Stadtlander gerichtet – einen ehemaligen leitenden Pressesprecher der US-amerikanischen National Security Agency und der US-Armee.

Triebert schien daran interessiert zu sein, eine Berichterstattung zu erstellen, die die Dinge richtigstellt und die falsche Darstellung korrigiert, die von seiner eigenen Zeitung beharrlich verbreitet wurde – dass die israelischen Fans Opfer von Mobgewalt waren, die von antijüdischem Hass motiviert war.

Der Schriftverkehr zwischen Triebert und Stadtlander am Freitag wurde durch die Bitte von The Electronic Intifada um eine Stellungnahme von The Times bezüglich der höchst irreführenden Berichterstattung der Zeitung über israelische Mobgewalt in Amsterdam ausgelöst.

Wie dieser Reporter am Mittwoch im Livestream von The Electronic Intifada erklärte, hat die Zeitung die Realität tatsächlich verdreht.

Sie können sich den vollständigen Livestream-Ausschnitt im obigen Video ansehen, in dem wir die Beweise im Detail aufschlüsseln.

Es gibt nach wie vor genau null Beweise dafür, dass in Amsterdam auch nur ein einziger antisemitischer Angriff stattgefunden hat – ganz zu schweigen von dem „Pogrom“, von dem israelische Regierungsvertreter sofort behaupteten, es habe stattgefunden.

The Times geriet in die Kritik, weil sie ein Video über die Gewalt israelischer Fußball-Hooligans in Amsterdam letzte Woche verwendet hatte, um das genaue Gegenteil von dem zu behaupten, was das Video tatsächlich zeigte.

The Times behauptete, das von einer niederländischen Fotojournalistin aufgenommene Filmmaterial zeige „antisemitische Angriffe“ auf Israelis – obwohl es tatsächlich die Gewalt eines israelischen Mobs gegen einen niederländischen Staatsbürger zeigte.

Mehrere Tage lang war das Material oben im Bericht der Zeitung vom 8. November über die Ereignisse in Amsterdam in der Nacht zuvor angehängt.

Am Dienstag sah sich die Zeitung jedoch gezwungen, eine Richtigstellung zu veröffentlichen, nachdem die niederländische Fotojournalistin Annet de Graaf, die das Video erstellt hatte, die internationalen Medien öffentlich dafür kritisierte, dass sie ihr Video fälschlicherweise als Beweis für „antisemitische Angriffe“ gegen israelische Fußballfans bezeichneten.

Tatsächlich zeigt das Video einen Mob von Dutzenden israelischer Hooligans, die jemanden angreifen, nachdem ihre Mannschaft Maccabi Tel Aviv am 7. November ein Auswärtsspiel gegen den niederländischen Verein Ajax mit 0:5 verloren hatte.

Der Times-Manager Stadtlander behauptete am Freitag in einer Erklärung gegenüber The Electronic Intifada, dass die Zeitung nach der Korrektur „das Video auf Wunsch des Erstellers entfernt“ habe.

Aber de Graaf bestand darauf, dass dies nicht wahr sei. „Das habe ich überhaupt nicht gesagt“, sagte sie am Freitag telefonisch gegenüber The Electronic Intifada. „Es ist nicht wahr, was der Chefredakteur [Stadtlander] Ihnen in der E-Mail sagt. Nicht wahr.“

Auf die Bitte um einen Kommentar lehnte Stadtlander es ab, darauf zu antworten, und schrieb nur, dass „meine Aussage von gestern Abend gegenüber Ihnen unseren Kommentar zu dieser Angelegenheit darstellt“.

Herunterspielen der völkermörderischen israelischen Gewalt

Keiner der vier Autoren des Artikels – John Yoon, Christopher F. Schuetze, Jin Yu Young und Claire Moses – reagierte auf die Bitte um einen Kommentar von The Electronic Intifada.

Stadtlander bestritt, bei der Beauftragung oder Bearbeitung des Artikels eine Rolle gespielt zu haben.

Nachdem The Electronic Intifada Trieberts „versehentlich kopierte“ E-Mail erhalten hatte, schickte Stadtlander eine Folge-E-Mail, die offenbar ein Versuch der Schadensbegrenzung war.

Er behauptete, dass „die wertvolle Arbeit, die Christiaan [Triebert] und andere aus seinem Team geleistet haben, nicht zu einem eigenständigen Artikel wurde“, weil „ein Großteil des Materials in einen anderen Artikel, den die Times veröffentlicht hatte, eingeflossen ist“.

Der Artikel, auf den Stadtlander verwies, ist jedoch eine weitere Verharmlosung der israelischen Mob-Gewalt in Amsterdam – einer von vielen, die von der Times veröffentlicht wurden.

Er verschleiert oder kehrt Ursache und Wirkung völlig um und spielt die israelischen Angriffe auf niederländische Bürger herunter, während er sich fast ausschließlich auf die Behauptungen der israelischen Hooligans stützt.

Außerdem wird ein Video von Maccabi-Hooligans, die von Amsterdam zum Flughafen Tel Aviv zurückkehren und einen unverhohlen völkermörderischen Slogan skandieren, in dem sie sich darüber freuen, dass es in Gaza „keine Kinder mehr“ gibt, als „hetzerische Gesänge gegen Araber und Bewohner des Gazastreifens“ heruntergespielt.

Anti-palästinensische Agenda

Dass die Redaktion der Times von Beginn ihrer Berichterstattung über den Vorfall an eine pro-israelische Agenda verfolgte, geht aus der Lektüre der frühesten Version des Artikels hervor, die noch in Online-Archiven verfügbar ist.

Diese Version enthielt nicht das Video von Annet de Graaf und keinen Beweis – oder auch nur eine Behauptung – für Antisemitismus, abgesehen von den haltlosen Behauptungen israelischer Regierungsbeamter.

Eine der Hauptquellen, die in dieser Version zitiert wurde, war Itamar Ben-Gvir, Israels rechtsextremer Polizeiminister, der alle Palästinenser ausweisen will. „Fans, die ein Fußballspiel besuchen wollten, wurden mit Antisemitismus konfrontiert und mit unvorstellbarer Grausamkeit angegriffen, nur weil sie Juden sind“, wird Ben-Gvir in dem Artikel zitiert.

Allerdings wurden alle Verweise auf Ben-Gvir innerhalb von weniger als zwei Stunden aus dem Artikel entfernt.

Bis heute hat die New York Times mehr als ein Dutzend Artikel veröffentlicht, die sich im Wesentlichen mit der Gewalt in Amsterdam befassen.

Dies ist eine erstaunlich hohe Zahl, wenn man bedenkt, wie die Zeitung schwere Verbrechen, die von Israelis in Palästina begangen wurden, ignoriert oder konsequent heruntergespielt hat, darunter systematische und gut dokumentierte sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen palästinensischer Gefangener durch israelische Streitkräfte.

Die Berichterstattung der Times umfasst nicht nur zahlreiche Nachrichtenartikel, in denen die Gewalt in Amsterdam grundlos als „antisemitisch“ dargestellt wird, sondern auch Meinungskolumnen mit aufrührerischen Schlagzeilen wie „In Amsterdam geht es um Judenhass – und Gaza“, „Eine weltweite ‚Judenjagd‘“ und „Das Zeitalter der Pogrome kehrt zurück“.

Die Bereitschaft der Times, Israel und Israelis in diesem Fall fälschlicherweise als Opfer darzustellen, erinnert daran, wie sie am 7. Oktober 2023 beharrlich die widerlegte Darstellung von „Massenvergewaltigungen“ durch palästinensische Kämpfer verbreitet hat, einschließlich der falschen Berichterstattung ihres Star-Korrespondenten Jeffrey Gettleman.

Solche als Journalismus getarnte Gräuelpropaganda wurde benutzt, um Israels Völkermord in Gaza zu rechtfertigen.

Eine neue Front in Israels völkermörderischem Krieg?

In seiner internen E-Mail an Stadtlander von der New York Times erklärte der Reporter Christiaan Triebert, dass er nach einem Gespräch mit de Graaf „die Autoren des Artikels kontaktiert habe, um die darin enthaltenen sachlichen Ungenauigkeiten anzusprechen“.

Triebert schrieb, er sei sich nicht sicher gewesen, „was der Grund dafür war, das Video zu löschen, anstatt die Details in den Artikel aufzunehmen. Ich denke, es wäre hilfreich gewesen, das Video mit dem Kontext, dass es israelische Fans zeigte, die einen Mann angriffen, darin zu haben.“

De Graaf hat dies wiederholt selbst klargestellt, wie selbst die Richtigstellung der Times zugibt.

„Ich habe mehreren Medienkanälen erklärt, dass die Maccabi-Anhänger den Aufruhr vor dem Hauptbahnhof absichtlich angezettelt haben, als sie vom Spiel zurückkehrten“, schrieb de Graaf auf X, auch bekannt als Twitter.

Und Filmmaterial desselben Vorfalls, das auf einem israelischen Telegram-Kanal geteilt wurde, zeigt den Angriff der Maccabi-Hooligans aus einem anderen Blickwinkel, anscheinend von einem der Hooligans selbst aufgenommen.

Der Kanal behauptete fälschlicherweise auf Hebräisch, dass das Video Maccabi Tel Aviv-Fans zeige, die „in der letzten Stunde von Dutzenden palästinensischen Randalierern gewaltsam angegriffen wurden“.

Ein vollständiger Videobericht des beliebten niederländischen YouTubers Bender über den Amoklauf der israelischen Hooligans zeigt ebenfalls Aufnahmen desselben Vorfalls.

Der israelische Fußballrowdytum in Europa scheint die neueste globale Front in Israels völkermörderischem Krieg in Gaza zu sein.

Am Donnerstagabend griffen israelische Fußball-Hooligans bei einem Spiel der European Nations League in Paris Anhänger Frankreichs an.

Der britische Journalist Peter Allen berichtete, er sei Zeuge „schrecklicher Gewalt“ durch die Israelis geworden. Er sagte, er habe „mit drei Soldaten außer Dienst gesprochen, die aus Tel Aviv angereist waren, während einer offen ein T-Shirt der israelischen Armee trug“.

Allen lebt seit vielen Jahren in Paris und schreibt für zahlreiche internationale Medien, darunter gelegentlich auch für The Electronic Intifada.

Trotz der Anwesenheit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wurde das Spiel stark boykottiert. Reuters berichtete, dass das Stade de France kaum zu einem Fünftel gefüllt war und in Paris Proteste gegen die Veranstaltung stattfanden.

Es war die geringste Zuschauerzahl bei einem Heimspiel in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft.

Übersetzt mit Deepl.com

