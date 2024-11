Tatsächlich scheinen Sean Duffy und seine Frau Rachel „Spezialisten für Verkehr“ zu sein, bei neun Kindern! Evelyn Hecht-Galinski

Der damalige US-Präsident Donald Trump saß am 24. Januar 2019 im Kabinettsraum des Weißen Hauses neben dem damaligen Kongressabgeordneten Sean Duffy (R-Wis.).

(Foto: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

„Fox als Personalagentur nutzen“, Trump ernennt Sean Duffy zum Verkehrsminister

Jessica Corbett

18. November 2024

„Er scheint nicht zu glauben, dass der Klimawandel durch menschliches Handeln verursacht wird“, sagte ein Forscher über den Kandidaten. (Der Verkehr ist die größte Quelle für Treibhausgasemissionen in den USA)

Der gewählte US-Präsident Donald Trump gab am Montag Sean Duffy als seinen Kandidaten für die Leitung des Verkehrsministeriums bekannt – der zweite Moderator von Fox News, den er als voraussichtlichen Kabinettsminister benannt hat, nachdem er Pete Hegseth als künftigen Pentagon-Chef ausgewählt hatte.

Wie der Ex-Präsident ist auch Duffy ein ehemaliger Reality-TV-Star, der in die Politik gewechselt ist. Er wurde zunächst durch „The Real World: Boston“ und „Road Rules: All Stars“ auf MTV bekannt und war dann acht Jahre lang Bezirksstaatsanwalt von Ashland County, Wisconsin.

Duffy wurde dann als republikanischer Kongressabgeordneter für Wisconsin gewählt. Nachdem er 2019 aus dem US-Repräsentantenhaus ausgeschieden war, wechselte Duffy im folgenden Jahr zu Fox. Auch seine Frau, Rachel Campos-Duffy, ist Teil des Netzwerks.

Trump sagte in einer ausführlichen Erklärung: „Während seiner Zeit im Kongress war Sean eine respektierte Stimme und ein Kommunikator in der Republikanischen Konferenz, der sich für fiskalische Verantwortung, Wirtschaftswachstum und ländliche Entwicklung einsetzte. Sean wurde über die Parteigrenzen hinweg bewundert und arbeitete mit Demokraten zusammen, um umfangreiche legislative Hürden zu überwinden und das größte Straßen- und Brückenprojekt in der Geschichte Minnesotas zu realisieren.“

„Als Mitglied des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses spielte Sean eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Stärkung der Wirtschaftspolitik und bei der Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht in Regierungsprogrammen“, fuhr er fort. ‚Seans Führungsqualitäten erstreckten sich auch auf die Vertretung der Bedürfnisse von Familien, Landwirten und Kleinunternehmen, insbesondere in ländlichen Gemeinden.“

„Er wird beim Wiederaufbau von Amerikas Autobahnen, Tunneln, Brücken und Flughäfen Exzellenz, Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und Schönheit in den Vordergrund stellen‘, fügte Trump hinzu. „Er wird dafür sorgen, dass unsere Häfen und Dämme unserer Wirtschaft dienen, ohne unsere nationale Sicherheit zu gefährden, und er wird unseren Luftraum wieder sicher machen, indem er die DEI für Piloten und Fluglotsen abschafft.“

DEI – oder Diversität, Gleichheit und Inklusion – ist ein Begriff, der verwendet wird, um Richtlinien zu beschreiben, die die Einbeziehung von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund fördern. In den letzten Jahren haben Republikaner auf allen politischen Ebenen solche Richtlinien ins Visier genommen, die häufig von Arbeitgebern und Universitäten angewendet werden.

„Trump nutzt Fox als Personalagentur. Duffy ist die sechste angekündigte Wahl der Regierung, die für den Sender arbeitet oder gearbeitet hat„, sagte Matthew Gertz, Senior Fellow bei Media Matters for America, am Montag. ‚Zu Duffys Erfahrung im Transportwesen – außerhalb von ‘Road Rules‘ – gehört es, die Missstände bei Boeing der DEI in die Schuhe zu schieben.“

In einer Reihe von Social-Media-Beiträgen sagte Yonah Freemark, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Metropolitan Housing and Communities Policy Center des Urban Institute: „Es fällt mir schwer, bei Sean Duffy Erfahrung im Transportwesen zu finden.“

Freemark betonte, dass Duffy aufgrund seiner Abstimmungsbilanz im Kongress von der League of Conservation Voters eine Bewertung von 2 % auf Lebenszeit erhalten hat – sogar noch niedriger als die 14 % von Lee Zeldin, dem ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten aus New York, den Trump für die Leitung der Environmental Protection Agency ausgewählt hat.

„Er scheint nicht zu glauben, dass der Klimawandel durch menschliches Handeln verursacht wird“, sagte Freemark über Duffy. “(Der Verkehr ist die größte Quelle für Treibhausgasemissionen in den USA.)“

Um tatsächlich Verkehrsminister zu werden, muss Duffy vom Senat bestätigt werden, der voraussichtlich von den Republikanern kontrolliert wird – es sei denn, Trump setzt seine Drohungen in die Tat um und ernennt Kabinettsmitglieder durch Ernennungen in der Parlamentspause.

Wie The Associated Press am Montag berichtete:

Das Verkehrsministerium beaufsichtigt das komplexe Verkehrssystem der Nation, einschließlich Pipelines, Eisenbahnen, Autos, Lastwagen und Transitsysteme sowie die Bundesmittel für Autobahnen.

Zum Ministerium gehört die National Highway Traffic Safety Administration, die Autohersteller reguliert, darunter auch Elon Musks Tesla. Das Ministerium legt Kraftstoffverbrauchsstandards für Autos und Lastwagen fest und reguliert die Luftfahrtindustrie über die Federal Aviation Administration, eine seiner Behörden.

Musk, der reichste Mensch der Welt, hat erhebliche Mittel in die Wahl von Trump gesteckt und wurde seit dem Wahltag oft mit ihm gesehen. Der designierte Präsident gab letzte Woche bekannt, dass Musk zusammen mit dem Mitmilliardär und Wahlkampfunterstützer Vivek Ramaswamy das noch nicht geschaffene Ministerium für Regierungseffizienz leiten wird.

