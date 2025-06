https://www.commondreams.org/news/israel-killing-palestinians



Palästinenser versammelten sich im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, einer Stadt im Süden des Gazastreifens, als die Verwundeten und die Leichen der bei einem israelischen Angriff auf humanitäre Helfer Getöteten dorthin gebracht wurden.

(Foto: Abed Rahim Khatib/picture alliance via Getty Images)

„Die nie endenden Hungerspiele von Gaza“: IDF tötet über 70 Palästinenser, die versuchen, Lebensmittelhilfe zu erhalten

„Es war ein Massaker“, sagte ein Zeuge und fügte hinzu, dass israelische Soldaten weiter auf die flüchtenden Menschen geschossen hätten.

Jessica Corbett

17. Juni 2025

Während die Augen der Welt auf den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran gerichtet sind, töteten die israelischen Streitkräfte am Dienstag mindestens Dutzende Menschen, die im Gazastreifen auf Lebensmittel-Lkw warteten. Es handelt sich um ein weiteres Massaker der IDF an hungernden Palästinensern, die humanitäre Hilfe suchten.

Augenzeugen berichteten Journalisten, dass sich Palästinenser auf einer Route versammelt hatten, die von humanitären Hilfsfahrzeugen in Khan Younis genutzt wurde, als israelische Streitkräfte einen Luftangriff auf ein nahe gelegenes Haus flogen und dann mit Gewehr- und Panzerbeschuss auf die Menschenmenge feuerten.

Das Gesundheitsministerium in Gaza und das Nasser-Krankenhaus bestätigten zunächst, dass mehr als 50 Menschen getötet und über 200 weitere verletzt worden seien. Al Jazeera berichtete später, dass das Ministerium die Zahl der Todesopfer auf über 70 erhöht habe.

Die Menschen in der Menge seien „in Stücke gerissen worden, Körperteile lagen überall verstreut“, berichtete der Augenzeuge Saeed Abu Lebda dem Sender. „Die Zahl der Opfer ist viel höher als die Zahl derjenigen, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Aber niemand konnte zu ihnen gelangen, um ihnen zu helfen.“

Im Nasser-Krankenhaus erinnerte sich ein Zeuge namens Alaa gegenüber Reuters: „Plötzlich ließen sie uns vorrücken und alle versammeln, und dann fielen Granaten, Panzergranaten.“

„Niemand schaut diese Menschen mit Mitleid an“, fügte Alaa hinzu. „Die Menschen sterben, sie werden zerfetzt, um Essen für ihre Kinder zu bekommen. Schauen Sie sich diese Menschen an, all diese Menschen werden zerfetzt, um Mehl für ihre Kinder zu bekommen.“

Wie The Associated Pressberichtete:

Yousef Nofal, ein Augenzeuge, sagte, er habe viele Menschen regungslos und blutend auf dem Boden liegen sehen, nachdem israelische Streitkräfte das Feuer eröffnet hatten. „Es war ein Massaker“, sagte er und fügte hinzu, dass die Soldaten weiter auf die Menschen schossen, als sie aus dem Gebiet flohen.

Mohammed Abu Qeshfa sagte, er habe eine laute Explosion gehört, gefolgt von heftigen Schüssen und Panzergranaten. „Ich habe wie durch ein Wunder überlebt“, sagte er.

„Ein Zeuge, der mit Haaretz sprach, sagte, dass die Palästinenser in einem Gebiet getroffen wurden, das die Armee als aktives Kampfgebiet betrachtet, und dass sie sich nicht in der Nähe eines etablierten Verteilungszentrums befanden“, so die israelische Zeitung.

Die israelischen Streitkräfte gaben in einer Erklärung bekannt, dass „heute früh eine Menschenansammlung neben einem Hilfsgüter-Lkw festgestellt wurde, der in der Gegend von Khan Yunis stecken geblieben war, in der Nähe von IDF-Truppen, die in diesem Gebiet im Einsatz waren“.

„Die IDF ist sich Berichten über eine Reihe von Verletzten durch IDF-Schüsse nach dem Herannahen der Menschenmenge bewusst. Die Einzelheiten des Vorfalls werden derzeit untersucht“, so das israelische Militär weiter. „Die IDF bedauert jegliche Verletzungen unbeteiligter Personen und ist bemüht, diese so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die Sicherheit unserer Truppen zu gewährleisten.“

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Montag mit, dass seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 bei den israelischen Angriffen auf den palästinensischen Gazastreifen mindestens 55.432 Menschen getötet wurden, Tausende weitere werden unter den Trümmern vermisst und vermutlich tot.

In den letzten 20 Monaten hat die IDF wiederholt Palästinenser abgeschlachtet, die versuchten, Zugang zu Nahrungsmittelhilfe zu erhalten, darunter auch an Sammelstellen, die kürzlich von der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nach einer israelischen Blockade der Hilfslieferungen eingerichtet worden waren.

Der Euro-Mediterranean Human Rights Monitor erklärte in einer langen Erklärung am Dienstag, dass die GHF „direkt verantwortlich ist für die eskalierenden israelischen Verbrechen gegen hungernde palästinensische Zivilisten in der Nähe von Hilfsverteilungsstellen im Zentrum und Süden des Gazastreifens“.

„Das Vorgehensmodell der Stiftung besteht darin, Zivilisten an bestimmte, mit der israelischen Armee abgestimmte Orte zu locken, wo sie getötet, verletzt und grausam und erniedrigend behandelt werden“, so Euro-Med Monitor. „Diese Orte sind praktisch zu Todesfallen geworden, die als Instrumente für den seit über 20 Monaten andauernden Völkermord Israels an der palästinensischen Bevölkerung dienen.“

Die Beobachtungsstelle forderte unabhängige internationale Untersuchungen der Tötungen vom Dienstag und der Rolle der GHF „bei der Erleichterung und Ausführung schwerer Verbrechen gegen palästinensische Zivilisten“ sowie die Einstellung aller finanziellen oder logistischen Unterstützung für die Stiftung, strafrechtliche Ermittlungen gegen alle mit ihr verbundenen Personen und Zivilklagen gegen die beteiligten Organisationen und Personen.

„Euro-Med Monitor fordert außerdem alle Staaten auf, einzeln und gemeinsam ihren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den anhaltenden Völkermord in Gaza in all seinen Formen zu beenden“, fügte die Organisation hinzu. „Schließlich fordert Euro-Med Monitor die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, als Reaktion auf die systematischen und schwerwiegenden Verstöße Israels gegen das Völkerrecht wirtschaftliche, diplomatische und militärische Sanktionen gegen Israel zu verhängen.“

