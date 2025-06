https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/6/17/live-israel-iran-trade-attacks-trump-orders-residents-of-tehran-to-flee



LIVE: Israel und Iran liefern sich Angriffe; neues „Massaker“ an Hilfsuchenden in Gaza

Iran greift Tel Aviv und Herzliya am helllichten Tag an, nachdem ein hochrangiger iranischer General getötet wurde

Von Usaid Siddiqui, Stephen Quillen und Ali Harb

Veröffentlicht am 17. Juni 2025

Explosionen erschüttern den Iran und Raketen schlagen in Israel ein, während die Angriffe bereits den fünften Tag in Folge andauern. Ziel war ein Mossad-Büro in Tel Aviv und angeblich ein hochrangiger Politiker in Teheran.

Das israelische Militär behauptet, den iranischen Kriegsstabschef getötet zu haben, nachdem iranische Medien von Vorbereitungen für den größten und intensivsten Raketenangriff auf israelischem Boden berichtet hatten.

US-Präsident Donald Trump sagt, er strebe ein „wirkliches Ende“ des Konflikts und „keinen Waffenstillstand“ an, nachdem er in den sozialen Medien eine Warnung veröffentlicht hatte, in der er die Einwohner Teherans zur Flucht aufforderte und gleichzeitig versprach, dass der Iran keine Atomwaffen haben werde.

Die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Angriffe auf den Iran ist auf über 220 gestiegen, darunter 70 Frauen und Kinder. Bei iranischen Angriffen auf Israel wurden mehr als 20 Menschen getötet.

Unterdessen haben israelische Soldaten im Gazastreifen laut offiziellen Angaben Dutzende weitere palästinensische Hilfsuchende getötet.

Bei Israels Krieg gegen Gaza sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 55.432 Menschen getötet und 128.923 verletzt worden. Bei den Angriffen vom 7. Oktober wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Deutscher Politiker Merz hält „vollständige Zerstörung” des iranischen Atomprogramms für möglich

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz sagte, wenn der Iran keine Zugeständnisse mache, könne die „vollständige Zerstörung” seines Atomprogramms „auf der Tagesordnung” stehen.

„Die israelische Armee ist offensichtlich nicht in der Lage, das zu erreichen. Ihm fehlen die notwendigen Waffen„, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels im ZDF. “Aber die Amerikaner haben sie.„

Zuvor hatte Präsident Trump erklärt, er wolle ein “wirkliches Ende„ des Konflikts zwischen Israel und dem Iran, wobei der Iran “vollständig“ auf Atomwaffen verzichten müsse.

Deutscher Kanzler Friedrich Merz [Datei: Fabrizio Bensch/Reuters]

Angebot diplomatischer Hilfe für „geschwächten“ Iran steht weiterhin: Deutschland

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz sagt, die Führung in Teheran sei durch die Angriffe Israels geschwächt worden und werde sich wahrscheinlich nicht erholen.

„Dieses Regime ist sehr geschwächt und wird wahrscheinlich nicht zu seiner früheren Stärke zurückfinden, was die Zukunft des Landes ungewiss macht. Wir müssen abwarten und sehen“, sagte Merz in einem Interview mit dem Sender Welt auf dem G7-Gipfel in Kanada.

Das Angebot der Europäer, bei einer Wiederaufnahme der Gespräche diplomatische Hilfe zu leisten, gelte nach wie vor, sagte er.

„Sollte sich eine neue Situation ergeben, wären Deutschland, Frankreich und Großbritannien wieder bereit, diplomatische Hilfe zu leisten, wie sie es bis letzten Donnerstag getan haben“, sagte er.

Deutscher Kanzler Friedrich Merz [Fabrizio Bensch/Reuters]

Offizielle iranische Nachrichtenagentur meldet acht Raketen in jüngster Salve

IRNA berichtet, dass iranische Streitkräfte in der letzten Salve acht Raketen auf Israel abgefeuert haben.

Im Vergleich zu den ersten Kriegstagen, als Dutzende Raketen gleichzeitig abgefeuert wurden, hat der Iran in den letzten beiden Tagen weniger Geschosse in einer einzigen Salve auf Israel abgefeuert.

„Völlig verfrüht“, dass USA ein Abkommen erwarten, das zur Kapitulation des Iran führt

Hamed Mousavi, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Teheran, sagt, die iranische Seite sei an Gesprächen mit den USA interessiert, wenn auch nur indirekt, aber letztendlich hänge dies davon ab, was Trump wolle.

„Wenn er eine Art Kapitulation des Iran will, glaube ich nicht, dass das passieren wird“, sagte er gegenüber Al Jazeera. „Wenn er jedoch ein Atomabkommen aushandeln will, das zu einem Waffenstillstand führt, dann halte ich das für machbar.“

Auf die Frage nach Trumps Forderung nach einer „vollständigen Kapitulation“ der iranischen Seite antwortete Mousavi: „Was wir aus Washington hören, klingt nach einer vollständigen Kapitulation des Iran – das scheint Donald Trump zu wollen.“

Er glaube nicht, dass dies „in naher Zukunft“ geschehen werde, da die iranische Regierung „tatsächlich recht zuversichtlich ist, was die Entwicklung der Lage mit Israel angeht“.

„Sie sind immer noch in der Lage, mehrere ballistische Raketenangriffe auf israelische Städte durchzuführen, sodass das Kräfteverhältnis aus Sicht der iranischen Regierung immer noch nicht gegen den Iran steht, und ich halte es für sehr verfrüht, dass die Trump-Regierung eine Art Abkommen erwartet, das zu einer Kapitulation des Iran führt.“

Israelischer Kraftstoffhändler reduziert Lieferungen aufgrund iranischer Angriffe

Laut der israelischen Wirtschaftswebsite Calcalist hat Sonol, einer der führenden Kraftstoffhändler des Landes, seine Lieferungen nach schweren Schäden an den Ölraffinerieanlagen in Haifa durch iranische Angriffe erheblich reduziert.

„Angesichts dieser Lage und aufgrund dieser Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, sehen wir uns gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass wir die Kraftstofflieferungen an unsere Kunden, zu denen auch Sie gehören, reduzieren oder gegebenenfalls einstellen werden“, zitierte Calcalist Sonol.

Weitere Explosionen erschüttern Teheran

Im Zentrum und Westen Teherans waren mehrere Explosionen zu hören.

Die genauen Orte und möglichen Ziele in der iranischen Hauptstadt waren zunächst unklar.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir weitere Informationen haben.

Trotz wiederholter Schüsse haben Palästinenser keine andere Wahl, als zu den Hilfsposten zurückzukehren

Hind Khoudary

Berichterstattung aus Deir el-Balah, Gaza

Trotz des schrecklichen Massakers, das heute früh in Khan Yunis in der Nähe der von der Gaza Humanitarian Foundation betriebenen Hilfsverteilungsstelle verübt wurde, versammeln sich die Palästinenser weiterhin und sind bereit, sich auf den Weg zu machen.

Dies zeigt, wie verzweifelt sie sind. Dies ist die einzige Möglichkeit, an Lebensmittel zu kommen. Dies ist die einzige Möglichkeit, ihre Familien zu ernähren. Sie haben keine andere Wahl.

Diejenigen, die auf dem Weg zur Hilfsstation verletzt wurden, kämpfen aufgrund des Mangels an medizinischer Versorgung um ihre Behandlung, was laut Ärzten im Nasser-Krankenhaus wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der Todesopfer führen wird.

