Die Opfer Israels in Gaza bleiben in den westlichen Medien namenlos. Hier sind ihre Namen

Ghada Ageel

5. Juni 2025

Palästinenser in Gaza werden in sogenannte Sicherheitszonen getrieben, die zu Schlachtfeldern geworden sind. Familien werden innerhalb von Sekunden ausgelöscht, Krankenhäuser sind überfordert. Es gibt keinen Ort mehr, an den sie fliehen können

Palästinenser trauern um Angehörige, die bei israelischen Angriffen auf Flüchtlingszelte in Al-Mawasi getötet wurden, wo mindestens 22 Menschen starben und über 100 verletzt wurden, im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis am 18. Mai 2025 (AFP)

Ein Mann in einem grünen Hemd steht in einem Krankenhaus in Gaza, das Telefon in der Hand, und telefoniert.

„Hallo, Hany, komm ins Krankenhaus. Hany, bitte komm. Schick jemanden. Meine Kinder sind tot, Hany. Meine beiden Söhne – sie sind tot.“

Er legt auf und flüstert: „Oh Allah …“

Ein anderer Mann, der ihn zu kennen scheint, kommt näher und fragt: „Abu Muhannad, was ist passiert?“

Er bricht in Tränen aus. „Meine Söhne sind tot. Muhannad und Mohammed. Sie sind beide tot. Sie sind tot. Ich schwöre bei Gott – sie sind tot. Meine Söhne sind tot.“

Das ist keine Fiktion. Es ist ein Video aus einem Krankenhaus in Gaza, in dem die Trauer in Echtzeit dokumentiert wird. Das ist nicht der einsame Schrei eines Mannes, der durch einen Krankenhausflur hallt. Es ist einer von unzähligen Schreien, die bestätigen, dass ein Völkermord stattfindet – ein Körper, ein Kind, ein Stadtteil nach dem anderen.

Während israelische Bodentruppen im nördlichen Gazastreifen mit ihrer Politik der ethnischen Säuberung beginnen, werden Zivilisten im gesamten Süden erneut in immer kleiner werdende Räume getrieben, in denen sie vor den Bombardements nicht sicher sind.

Horror beim Scrollen

Ich verbringe jeden Tag Stunden damit, Telegram-Kanäle zu durchsuchen, die zeigen, was Amnesty International als „live gestreamten Völkermord“ bezeichnet hat. Der Schmerz, der Schrecken, die Angst, das Blut – zusammen mit der erzwungenen Hungersnot und Vertreibung – sind auf unseren Bildschirmen zu sehen.

Verwundete strömen nach einem F-16-Luftangriff auf die Al-Hassayna-UN-Schule im Flüchtlingslager al-Nuseirat, wo vertriebene Familien Zuflucht gesucht hatten, in das Al-Awda-Krankenhaus im Zentrum von Gaza.

Der Schmerz, der Schrecken, die Angst, das Blut – zusammen mit Zwangsaushungerung und Vertreibung – sind auf unseren Bildschirmen zu sehen.

Die Namen der Getöteten beginnen zu scrollen: fünf Märtyrer – Ayda, Asmaa, Yasir, Ismail, Ashraf. Dann drei weitere: Awni, Alaa, Mohammed und viele andere, die noch nicht gezählt wurden.

Bald tauchen Videos des Massakers auf. Aufnahmen aus dem Al-Awda-Krankenhaus in Deir al-Balah zeigen Reihen von verwundeten Kindern.

Ein Baby liegt in blutgetränkter Kleidung, während Ärzte seinen Kopf mit Bandagen umwickeln. Es weint und saugt an seinen Fingern – vielleicht vor Hunger, vielleicht um Trost zu finden.

In einem anderen Clip wiegt ein Vater seine verletzte Tochter in den Armen, während Sanitäter um ihr Leben kämpfen.

Das sind Bilder, die Millionen von Amerikanern und Europäern niemals sehen werden, geschützt in ihren abgeschirmten Wohnzimmern durch Unternehmenspropaganda, die sie vor solchen Anblicken bewahrt – vor Gräueltaten, die sie dazu bringen könnten, zu hinterfragen, was ihre Regierungen unterstützen.

Dann ein weiteres Video desselben Massakers: Mahmoud Allouh, Korrespondent von Al-Ghad TV, eilt mit seiner blutüberströmten Tochter ins Krankenhaus.

Er huscht zwischen den Stationen hin und her und sucht nach einem Platz. Es gibt keine Betten mehr. Er legt sie neben ein anderes verletztes Kind. Das Mädchen fängt an zu weinen. Eine Stimme hinter der Kamera murmelt: „Was ist passiert?“ Mahmoud zeigt auf seine Tochter: „Das ist passiert.“

„Sie hat Glück“, flüstert mein allzu bewusster Sohn hinter meiner Schulter. „Wenigstens hat sie ein Bett – und einen Vater.“

Nicht jedes Kind in Gaza hat das.

„Wohin sollen wir gehen?“

Weitere Nachrichten strömen herein. Diesmal aus meiner Heimatstadt Khan Yunis, wo weitere Evakuierungsbefehle erteilt wurden und verzweifelte Familien erneut fliehen. Ein Video zeigt einen Mann, der mit seiner alten Mutter auf dem Rücken durch die mit Trümmern übersäten Straßen rennt und schreit: „Wohin sollen wir gehen?“

Viele werden nach Al-Mawasi gehen – vielleicht, um dort in Zelten bombardiert zu werden statt in ihren eigenen Häusern.

Die Nachrichten reißen nicht ab. Das Haus der Familie Abu Daqqa im Osten von Khan Yunis wurde angegriffen. Die Mutter Jumana Abu Daqqa wurde zusammen mit ihren vier kleinen Kindern Wesam, Julan, Jilan und Siraj getötet.

Israel hat meine Familie getötet und mein Zuhause zerstört. Die Welt hat einfach weitergescrollt.

Weiterlesen

Ein weiterer Artillerieangriff traf das Viertel Al-Omur in Al-Fukhari, ebenfalls im Osten von Khan Yunis, und löschte eine ganze Familie aus: Safaa al-Omur und ihre sechs Töchter – Sama, Lamma, Saja, Leen, Layan und Nada. Alle waren innerhalb eines Augenblicks tot.

Dann folgte die Bombardierung eines provisorischen Lagers in Al-Mawasi – der Höllenzone –, die von der israelischen Armee irreführenderweise als „Sicherheitszone” bezeichnet wurde.

In weniger als einer Stunde trafen etwa zehn Angriffe die Gegend.

Einer davon zerstörte das Zelt der Familie Kassab im südlichen Teil von Al-Mawasi und tötete die gesamte Familie. Die Mutter Abeer kam zusammen mit ihren sechs Kindern ums Leben: ihren vier Töchtern Qamar, Samira, Abeer und Shireen sowie ihren beiden Söhnen Imad und Ghali.

Die Angriffe folgen so schnell aufeinander, dass ich kaum zu Atem komme.

Es fühlt sich an, als würden die israelischen Besatzungstruppen gegen die Zeit kämpfen, um so schnell wie möglich so viel wie möglich zu vernichten. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem hat erklärt: „Israel führt eine gezielte, systematische Kampagne der ethnischen Säuberung im Gazastreifen durch.“

„Sie töten uns wie Hühner“

Dennoch reißen die Nachrichten nicht ab.

Im Norden Gazas bombardierten israelische Streitkräfte die Stromgeneratoren des belagerten Indonesian Hospital – einer der letzten verbliebenen medizinischen Lebensadern im Norden.

Die übrigen sind außer Betrieb. Dies führte zu einem totalen Stromausfall, der nun das Leben aller noch atmenden Patienten bedroht. Anrufe bei der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft zur Koordinierung der Löscharbeiten bleiben unbeantwortet.

Ähnlich sieht es im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, das nach einem israelischen Angriff auf ein medizinisches Lagerhaus am frühen Morgen des 19. Mai „enorm leidet“ unter einem Mangel an medizinischer Versorgung.

Das ist kein Kollateralschaden. Es ist eine bewusste Strategie – die methodische Umsetzung eines erklärten Plans, seit der viel diskutierten Bombardierung des al-Ahli-Krankenhauses am 17. Oktober 2023, bei der etwa 500 Menschen getötet wurden.

Während ich diese Zeilen schreibe, sind alle Krankenhäuser im Norden Gazas derzeit außer Betrieb.

Dann wurde Gaza-Stadt getroffen. Das Ziel: die Familie al-Khour im Stadtteil Sabra – wo ich in den 1990er Jahren zwei Jahre lang gelebt habe, nachdem ich begonnen hatte, in Gaza zu arbeiten. Sechs Familienmitglieder wurden getötet, viele weitere verletzt. Dennoch strömen die Nachrichten schneller herein, als ich sie verarbeiten kann.

Ich muss an die Worte meines Bruders denken, die er mir vor fast anderthalb Jahren sagte: „Wir haben überlebt, aber wir wissen nicht, was morgen sein wird. Es ist, als würden wir in einem Hühnerstall leben und darauf warten, geschlachtet zu werden. Jeden Tag kommen sie und holen 300, 400 oder 500 zum Schlachten. Wir sind noch nicht dran.“

Molly Moore zitierte in der Washington Post eine ältere Frau aus dem Süden Gazas, die vor mehr als 20 Jahren fast dasselbe sagte: „Sie töten uns wie Hühner.“

Namenslos sterben

Und doch geht es weiter – zurück bis 1967 und 1948. Das Grauen dieser Frau im Süden Gazas im Jahr 2002 ist heute mehrmals täglich in der gesamten Küstenregion zu sehen.

Damals hatten wir wenigstens Namen. Jetzt sterben wir namenlos – kein westlicher Journalist kämpft darum, unsere Namen zu erfahren, um die Geschichte der kopflosen Männer, Frauen und Kinder zu erzählen, die in ihren Häusern oder Zelten im Schlaf getötet wurden.

Jeder Tag bringt eine Bilanz von mehr als 100 getöteten Palästinensern. Seit dem Nakba-Tag am 15. Mai hat Israel fast 150 Menschen pro Tag getötet. Allein am 15. Mai: 120 Menschen verloren ihr Leben. Am 16. Mai: 125. Am 17. Mai: 146. Am 18. Mai: weitere 140. Die Zahlen steigen. Der Schrecken wächst.

Die Staaten könnten den Völkermord anerkennen. Sie könnten Waffenembargos verhängen, israelische Häfen blockieren und diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen abbrechen. Aber sie entscheiden sich dagegen.

Inmitten des Rauchs, der Trümmer und der Stille der Welt bleibt für die zwei Millionen Menschen, die im Konzentrationslager Gaza gefangen sind und von einem Ort zum anderen fliehen, die Frage: Wohin sollen wir gehen?

Die Politik Israels ist nicht nur Rhetorik – sie ist eine Völkermordpolitik in Aktion. Doch die Reaktion der Welt bleibt verschluckt von moralischem Verfall, der sich als Diplomatie tarnt.

Nachdem mehr als 54.000 Palästinenser getötet wurden – die überwiegende Mehrheit davon Frauen und Kinder –, haben Großbritannien, Frankreich und Kanada eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie „gezielte Sanktionen” gegen Israel androhen, sollte dessen erweiterte Offensive gegen Gaza fortgesetzt werden.

Solche Maßnahmen mögen zwar als Schritt in die richtige Richtung erscheinen, sind jedoch angesichts des Völkermords, angesichts der Todesfelder in Gaza und der systematischen Auslöschung ganzer Familien völlig unzureichend. Dies ist nicht nur ein Versagen der Politik oder der Diplomatie – es ist ein Zusammenbruch unserer gemeinsamen Menschlichkeit.

Die Palästinenser bitten nicht um Mitleid. Wir fordern Rechenschaftspflicht nach internationalem Recht.

Wie die Rechtswissenschaftlerin Noura Erakat uns erinnert, handelt es sich hierbei nicht um ein Versagen des Rechts: „Es gibt genügend Gesetze, um den Völkermord zu beenden. Um die Blockade aufzuheben. Um die Besatzung zu beenden. Und um die Selbstbestimmung der Palästinenser zu verwirklichen.“

Die Welt verfügt über die rechtlichen Mittel, um zu handeln. Die Staaten könnten den Völkermord anerkennen. Sie könnten Waffenembargos verhängen, israelische Häfen blockieren und diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen abbrechen. Aber sie entscheiden sich dagegen. Sie entscheiden sich für Straflosigkeit.

Solange ausländische Regierungen sich nicht anders entscheiden, werden die Palästinenser weiterhin in einer Welt leben, in der Journalisten ihre verletzten Kinder statt Kameras tragen, in der Ärzte bei Taschenlampenlicht operieren und in der die Schreie eines Kindes der einzige Lebensbeweis sind.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Dr. Ghada Ageel ist Gastprofessorin am Institut für Politikwissenschaft der University of Alberta (Edmonton, Kanada), unabhängige Wissenschaftlerin und aktiv in der Faculty4Palestine-Alberta.

