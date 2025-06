Millionen Israelis glauben immer noch, dass es Pflicht ist, die IDF zu lieben Gideon Levy

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Millionen Israelis glauben immer noch, dass es Pflicht ist, die IDF zu lieben

Israelische Soldaten in der Nähe des Gazastreifens, 2023Bildnachweis: Ohad Zwigenberg/AP

Gideon Levy

4. Juni 2025, 23:49 Uhr IDT

Zwei Bilder und eine Schlussfolgerung: Der Herausgeber der Medienkritik-Website Presspectiva, Hanan Amiur, veröffentlichte diese Woche auf seinem X-Account die Titelseite der hebräischen Wochenbeilage der Zeitung Haaretz neben der Titelseite des Wochenmagazins Makor Rishon. Auf der linken Seite ist ein hartes, erschütterndes, düsteres Bild zu sehen, das jeden Menschen schockieren und berühren muss, abgesehen von den verrückten Sadisten, deren Zahl hier immer mehr zunimmt. Eine schwarz gekleidete Mutter trägt ihren sterbenden Sohn in den Armen, ein Skelett von einem Menschen, der sich mit letzter Kraft, mit den letzten Resten seiner Seele an sie klammert und mit einem herzzerreißenden Blick um Hilfe fleht. Ein Meisterwerk der Fotografie und ein Meisterwerk des Textes von Nir Hasson von Haaretz: „Wir sind in eine monströse Phase eingetreten.“

Rechts davon ein helles, farbenfroheres Bild, eine Gruppenaufnahme von vier posierenden Frauen, drei davon mit aufwendigen Turbanen – typisch für den Zeitgeist und diese Zeitung –, die Hände aufeinander gelegt. Der Text: „Heldinnen für sie“ – die Partnerinnen verwundeter Soldaten, die ihren Kampf beginnen. Das Titelblatt der Beilage von Makor Rishon.

Amiurs Fazit: „Rechts – Liebe zur israelischen Armee. Links – Hass auf die israelische Armee.“ Ein echter Medienkritiker hätte schreiben müssen: Rechts – Militarismus; links – Journalismus. Amiur und Millionen andere Israelis glauben, dass es Pflicht ist, die israelische Armee zu lieben. Und dass es verboten ist, das Leid im Gazastreifen zu zeigen, damit die Pflicht, unsere heilige Armee zu lieben, nicht beeinträchtigt wird.

Die Verbindung zwischen dem und Journalismus ist längst abgebrochen. Was bleibt, ist Faschismus, Gehirnwäsche, Leugnung der Realität und deren Verschleierung – nicht nur in der Zeitung Makor Rishon, sondern in den meisten israelischen Medien. Die Leser von Makor Rishon wollen, wie die meisten Medienkonsumenten in Israel, nicht das wahre Bild sehen, das Haaretz zu vermitteln versucht. Das Leiden der Frauen mit Kopftüchern ist das einzige Leiden, von dem sie etwas wissen wollen. Zwischen der Siedlung Elazar im Westjordanland und der Stadt Rafah im Gazastreifen ist das jedoch das geringste menschliche Leid, das es derzeit gibt.

Amiurs Weltanschauung hätte niemanden interessieren dürfen, wenn die Siedlerrechte nicht zum Mainstream in Israel geworden wären. Wie viele Israelis stellen noch in Frage, dass es Pflicht ist, die IDF zu lieben, und verboten, die Realität im Gazastreifen zu zeigen?

Nach dieser kranken journalistischen Logik ist es verboten, Gaza zu zeigen, weil es verboten ist, die Armee nicht zu lieben. Daher ist es Pflicht, Gaza so zu zeigen, wie es die Wochenbeilage der Haaretz mit Entschlossenheit und Mut tut, und es ist erlaubt, die Armee zu kritisieren und sogar zu hassen. Einem Menschen mit Gewissen und Menschlichkeit bleibt keine andere Wahl.

Wie kann man die IDF jetzt noch lieben? Was gibt es daran zu lieben? Abgesehen von ihren unglaublichen Versäumnissen vor und am 7. Oktober bleibt nur noch ihr Wirken seitdem zu betrachten. Die IDF der letzten 20 Monate ist eine Armee der Vernichtung, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Armee, die den Weg für Völkermord und Vertreibung ebnet. Nichts kann sie aufhalten, sie kennt keine Unterscheidung und keine Zurückhaltung. Nie zuvor hat sie so viele Kinder getötet, nie zuvor hat sie so viele Häuser und Lebenswelten von Menschen zerstört. Sie zerstört und ist stolz darauf, sie tötet und putzt sich heraus.

Der neue Geist der IDF hat auch schnell Einzug in das Westjordanland gehalten. Die Armee, die Hilfsorganisation für die gewalttätigen Siedler, behandelt die Palästinenser mit einer Grausamkeit, wie sie selbst in den härtesten Jahren der Besatzung nicht zu beobachten war.

Der Wandel im Geist der Armee muss einen Wandel in der Haltung ihr gegenüber bewirken. Sie lieben? Eine Armee lieben, in der Soldaten tausend Neugeborene getötet haben? Wie kann man eine Armee lieben, die Reihen hungernder Menschen abschlachtet, die um eine einzige Portion Essen kämpfen, um zu überleben?

Eine Armee muss kein Liebesobjekt sein. In besseren Zeiten ist sie ein notwendiges Übel. Sie jetzt zu lieben bedeutet, ihre Taten zu lieben, und diese sind kriminell. Ob man sie liebt oder nicht – man muss sich das Titelblatt der Haaretz-Beilage ansehen und daran denken, dass es jemanden gibt, der dieses hilflose Kind böswillig in den Armen seiner Mutter sterben lässt. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

