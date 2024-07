Die pro-palästinensische Studentenbewegung ist lebendig und erfolgreich Von Ahmad Ibsais

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/27/the-pro-palestinian-student-movement-is-alive-and-well



Die pro-palästinensische Studentenbewegung ist lebendig und erfolgreich

27 Juli 2024

Sie hat sich während der Sommerpause an vielen Fronten ausgebreitet, bereitet sich aber darauf vor, zum neuen Schuljahr auf den Campus zurückzukehren.

Pro-palästinensische Demonstranten protestieren am Tag der Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses auf dem Capitol Hill in Washington am 24. Juli 2024 [Reuters/Nathan Howard]

Auf den Universitätsgeländen in den Vereinigten Staaten ist es seit dem Ende des Schuljahres vor mehr als einem Monat ruhig geworden: Die meisten Lager sind geräumt, die Proteste auf dem Campus wurden eingestellt und die Mainstream-Medien haben die von Studenten organisierten Demonstrationen fast vergessen.

Der Geist und die Sache sind jedoch sehr lebendig. Und das liegt daran, dass die Lagerbewegung weder der Anfang noch das Ende des Kampfes für die palästinensische Befreiung war. Sie war vielmehr ein entscheidender Wendepunkt, da sie die Öffentlichkeit auf die Mitschuld der gewählten Vertreter und öffentlichen Institutionen am israelischen Völkermord am palästinensischen Volk aufmerksam machte. Außerdem wurde das Solidaritätsnetz der palästinensischen Bewegung weit über ihre üblichen Unterstützer hinaus erweitert und gefestigt.

Während früher die pro-palästinensischen Proteste überwiegend von Palästinensern und anderen Arabern besucht wurden, gibt es jetzt eine ganze Gemeinschaft neuer Verbündeter, die mit der palästinensischen Sache vertraut gemacht wurden und zu den Veranstaltungen kommen.

Amerikaner aller sozioökonomischen und rassischen Schichten glauben nun, dass palästinensisches Leben einen Wert hat, dass es nicht antisemitisch ist, von Palästina zu sprechen, und dass Palästinenser – wie alle anderen Menschen auch – unveräußerliche Rechte auf Leben und Selbstbestimmung haben.

Da die Wirkung der Studentenlager weit über die Grenzen des Universitätsgeländes hinausgeht, kann sie auch durch die Auflösung der Proteste nicht rückgängig gemacht werden. Die pro-palästinensischen Aktionen wurden größtenteils außerhalb des Campus fortgesetzt und nahmen eine Vielzahl unterschiedlicher Formen an: von lokalen Protesten über Teach-ins und Konferenzen bis hin zu verschiedenen Formen der Mobilisierung, auch online.

Ende Mai, kurz vor Ende des Schuljahres, veranstaltete das Palestinian Youth Movement zusammen mit einer Reihe anderer Organisationen eine dreitägige Konferenz in Detroit, Michigan.

Tausende kamen zusammen, um mehr über die Rolle der Technologie in der Apartheid, die Solidarität mit den Gewerkschaften und die Bedeutung der Medien für die Veränderung der palästinensischen Geschichte zu erfahren.

„Wir werden hier sein, auf den Straßen, auf unseren Universitäten, in unseren Klassenzimmern, an unseren Arbeitsplätzen, jeden Tag, bis der Zionismus besiegt ist und bis zur vollständigen Befreiung und Rückkehr unseres Volkes“, hieß es in der Abschlusserklärung der Konferenz.

Einige Tage später versammelten sich schätzungsweise 100.000 Menschen – darunter viele Studenten und Jugendliche – in Washington, DC, um die bedingungslose Unterstützung der Regierung Biden für Israel anzuprangern. Die Demonstranten hielten ein zwei Meilen langes rotes Banner hoch, das die nicht vorhandene rote Linie von Präsident Joe Biden symbolisierte, die es der israelischen Regierung und Armee ermöglicht, unvorstellbare Gräueltaten in Gaza zu begehen.

Und erst kürzlich versammelten sich wieder Tausende von Jugendlichen, Studenten und Verbündeten in Washington, DC, um gegen den Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in den USA und seine Rede vor dem US-Kongress zu protestieren. Obwohl er der Architekt eines Völkermordes und ein Kriegsverbrecher ist, gegen den wahrscheinlich ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt, wurde seine Rede von Kongressmitgliedern beider Parteien mit Beifall bedacht. Während er Lügen über seinen völkermörderischen Krieg gegen Gaza verbreitete, machte die amerikanische Jugend deutlich, dass sie diese politische Farce und die Mitschuld der US-Regierung am palästinensischen Völkermord ablehnt.

Es gab auch eine Mobilisierung zur Verteidigung und Unterstützung derjenigen, die wegen ihrer Teilnahme an den Camps und Besetzungen noch angeklagt sind. Nach Angaben der gemeinnützigen Nachrichtenagentur The Appeal wurden mehr als 3.000 Studenten wegen ihrer Beteiligung an Campus-Protesten gegen den Völkermord an den Palästinensern verhaftet. Während die Anklagen in vielen Fällen fallen gelassen wurden, haben die örtlichen Staatsanwälte in anderen Fällen beschlossen, sie weiter zu verfolgen, was schwerwiegende Folgen für die Angeklagten haben könnte.

Die Art und Weise, wie dies geschehen ist, hat auch gezeigt, wie die palästinensische Frage mit verschiedenen Ebenen der Ungerechtigkeit in den USA verknüpft ist und warum sich so viele Nicht-Araber unserer Sache angeschlossen haben. Im Fall der 22 Personen, die an der City University New York (CUNY) verhaftet und mit Strafanzeigen belegt wurden, wiesen Beobachter schon früh darauf hin, dass diejenigen, die an der wohlhabenderen Columbia University unter ähnlichen Umständen festgenommen wurden, nur mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen mussten.

Im Juni ließ die Staatsanwaltschaft von Manhattan die Anklage gegen 12 Studenten und Mitarbeiter der CUNY fallen, verfolgte aber die Fälle von 10 Mitgliedern der Gemeinschaft, bei denen es sich überwiegend um Schwarze und Angehörige der Arbeiterklasse handelt. Die Menschen haben sich zu ihrer Verteidigung versammelt und versucht, mehr Aufmerksamkeit auf diese Ungerechtigkeit und den eindeutigen Versuch der Behörden zu lenken, gegen die Schwächsten unter uns vorzugehen.

Auch an anderen Fronten wird viel unternommen, nicht nur auf dem Universitätsgelände und auf der Straße. Ein Bereich, der besonders hervorzuheben ist, ist das Boykottieren. Wir wissen, dass Boykotte in der Vergangenheit erfolgreich dazu beigetragen haben, politischen Druck auf Besatzungsländer auszuüben: Sie trugen zur Abschaffung der Apartheid in Südafrika bei, halfen den Algeriern in ihrem Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen und übten Druck auf die niederländische Wirtschaft während der indonesischen Nationalrevolution gegen die niederländische Imperialherrschaft aus.

Die Boykott-, Sanktions- und Divestment-Bewegung (BDS) hat in den letzten neun Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen und ihre Bemühungen tragen Früchte. Die Umsätze der Unternehmen, die auf der Boykottliste stehen, sind weltweit erheblich eingebrochen, was sich auf ihre Bewertung ausgewirkt hat. Die Aktien von McDonald’s sind um mehr als 7 Prozent gefallen, die von Starbucks um 17 Prozent.

In einigen Ländern waren die Boykotte so wirksam, dass sie die Unternehmen in Aufruhr versetzten. In Bangladesch veröffentlichte Coca-Cola nach einem Umsatzrückgang von 23 Prozent eine Werbung, in der jegliche Verbindung zu Israel geleugnet wurde, was spektakulär nach hinten losging.

In US-Städten wie Dearborn, wo die arabische Bevölkerung die Hälfte der Stadt ausmacht, sind Geschäfte wie Starbucks und McDonald’s so gut wie leer, und die lokalen Unternehmen werden wie nie zuvor unterstützt.

Anderswo in den USA, wo die muslimischen und arabisch-amerikanischen Gemeinschaften kleiner sind, stehen Studenten und Jugendliche an der Spitze der BDS-Bewegung, verbreiten das Wort über die sozialen Medien und fördern aktiv den Boykott von Unternehmen, die an der israelischen Besetzung Palästinas beteiligt sind.

Studierende wissen auch, welche Macht es hat, zu wählen oder nicht zu wählen. Seit dem Beginn des Völkermords im letzten Jahr wurden verschiedene politische Strategien eingesetzt, um sicherzustellen, dass unsere Forderungen gehört werden. Die Kampagnen „Abandon Biden“ und „Listen to Michigan“ wurden ins Leben gerufen, um die Wähler davon zu überzeugen, ihre Stimme zu verweigern bzw. eine „warnende“ Stimme an Biden zu senden, indem sie nicht zur Wahl gehen.

Viele Jugendliche und Studenten haben sich an diesen Kampagnen beteiligt, und jetzt, wo sie sich auf die wahrscheinliche Nominierung von Kamala Harris durch die Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf einstellen, sind sie weiterhin aktiv dabei.

Zunehmend wird auch erkannt, dass das Zweiparteiensystem den Volkswillen nicht widerspiegelt. Viele Studierende beteiligen sich an Debatten darüber, wie dieser Status quo geändert werden kann.

Auch die Bemühungen und Planungen für eine erneute Mobilisierung auf dem Campus haben nicht nachgelassen. Wenn bis zum Beginn des neuen Schuljahres kein Waffenstillstand ausgerufen wird, werden die Studierenden aus den Sommerferien zurückkehren und bereit sein, den Status quo zu stören. Die Demonstrationen werden nicht aufhören.

Auch wenn ein Waffenstillstand ausgerufen wird, wird die Protestbewegung der Studenten weitergehen. Selbst wenn Israels Bombardierung des Gazastreifens vorübergehend eingestellt wird, wird Palästina weiterhin besetzt sein und sein Volk wird weiterhin leiden.

In den letzten neun Monaten ist überdeutlich geworden, dass Israel keinen Krieg führt, um seine Gefangenen zu befreien und sich zu „verteidigen“. Stattdessen verfolgt es die völlige Zerstörung des Gazastreifens, um ihn von seiner einheimischen Bevölkerung zu befreien.

Die Bewegung ist zutiefst davon überzeugt, dass wir bis zur Befreiung weitermachen müssen, ganz gleich, welche Gewalt gegen uns angewendet wird.

Wir werden uns nicht zur Unterwerfung verhaften lassen. Mit jeder Verhaftung, jeder Suspendierung und jedem Versuch, uns zum Schweigen zu bringen, haben die lokalen Behörden und Bildungseinrichtungen die Unterstützung für die palästinensische Sache nur noch weiter ausgebaut. Als diejenigen, die das Privileg haben, für Palästina einzutreten, dürfen wir uns also nicht von den Machthabern einschüchtern lassen, die ihre Gewalt monopolisieren wollen. Wir müssen weiterhin einen Waffenstillstand, ein Ende der Besatzung und ein freies Palästina fordern, in dem Kinder nicht dazu verdammt sind, ihre Eltern unter Bomben sterben zu sehen, die von unseren Schulen und unserer Regierung bezahlt werden.

