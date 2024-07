https://www.middleeasteye.net/news/trump-embrace-netanyahu-cooling-speculation-rift-between



Trump umarmt Netanjahu und kühlt damit Spekulationen über ein Zerwürfnis zwischen den beiden ab

Von Sean Mathews

26. Juli 2024

Trump bezeichnet US-Vizepräsidentin Kamala Harris wegen ihrer Äußerungen zu palästinensischen Opfern als „radikal“ und bekennt sich zu einer israelfreundlichen Haltung

US-Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus vor der Unterzeichnung des Abraham-Abkommens in Washington, DC, am 15. September 2020 (Saul Loeb/AFP)

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Freitag in seinem Mar-a-lago-Resort in Florida herzlich empfangen und damit die Stimmung für das mit Spannung erwartete Treffen zwischen dem israelischen Regierungschef und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten vorbereitet.

„Come on, let’s get a good, beautiful picture“, sagte Trump, zog Netanjahu für einen festen Händedruck an seine Brust und begrüßte die Frau des israelischen Premierministers mit einem Kuss auf beide Wangen.

Das Treffen ist das erste zwischen Netanjahu und dem ehemaligen US-Präsidenten seit vier Jahren. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Beziehungen zwischen den USA und Israel stärker unter Druck stehen als je zuvor in der jüngeren Geschichte, da Israels Krieg im Gazastreifen mit einem engen Rennen um die Präsidentschaftswahlen 2024 zwischen Trump und der voraussichtlichen Kandidatin der Demokraten, Vizepräsidentin Kamala Harris, zusammenfällt.

Trump und Netanjahu hatten während seiner Amtszeit ein enges Verhältnis zueinander, doch die Beziehungen gerieten ins Wanken, als Netanjahu Joe Biden zu seinem Wahlsieg 2020 gratulierte und sich weigerte, sich auf die Seite von Trumps entlarvter Behauptung zu stellen, die Wahl sei ihm gestohlen worden.

„F**k ihn“, sagte Trump damals zu Axios .

Die Äußerungen haben seither einen Schatten auf die Beziehung der beiden Staatsoberhäupter geworfen und Spekulationen genährt, dass Trump bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus anders mit Israel umgehen könnte, wenn Netanjahu noch immer dessen Staatsoberhaupt ist.

Am Freitag schien Trump den Vorhang über die Episode zu ziehen, indem er sagte, er habe „immer ein sehr gutes Verhältnis“ zu Netanjahu gehabt.

Der Ton des Treffens zwischen Trump und Netanjahu stand in starkem Kontrast zu dem des Treffens des israelischen Staatschefs mit Harris.

Radikal

Die US-Vizepräsidentin sagte, sie werde zum Leid der belagerten Palästinenser im Gazastreifen „nicht schweigen“, während sie gleichzeitig Unterstützung für Israels Sicherheit zusagte.

Harris‘ Äußerung hat die Befürworter der Palästinenser nicht besänftigt, doch wurde sie von Trump als „radikal“ und „respektlos“ gegenüber Israel angegriffen.

Trump hielt sich auch an sein Versprechen aus dem Wahlkampf, die Geiseln im Gazastreifen in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen, und posierte für ein Foto mit dem Bild eines Babys, das Netanjahu zufolge immer noch im Gazastreifen festgehalten wird. Trump sagte: „Wir werden uns darum kümmern“.

Trump war ein durchweg pro-israelischer Präsident. Er verlegte die US-Botschaft nach Jerusalem, fror die US-Finanzierung für die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) ein, erkannte die israelische Souveränität über die Golanhöhen an und ergriff einschneidende militärische Maßnahmen gegen den Iran, wie die Ermordung von Qassem Soleimani, dem obersten Kommandeur der Quds-Truppe des Korps der Revolutionsgarden.

Trump hat seine hawkischen Äußerungen über den Iran fortgesetzt.

„Wenn sie ‚Präsident Trump ermorden‘, was immer eine Möglichkeit ist, hoffe ich, dass Amerika den Iran auslöscht, ihn vom Angesicht der Erde wischt – wenn das nicht passiert, werden die amerikanischen Führer als ‚feige‘ Feiglinge angesehen“, schrieb er am Donnerstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und bezog sich dabei auf Berichte, dass der Iran einen Plan hat, Trump zu töten.

Aber Trumps Kritik an Netanjahu nach der Wahl 2020 und seine jüngsten Äußerungen zum Gazastreifen fügten dem Besuch ein neues Element hinzu.

Trump hat die Rechtfertigung der israelischen Offensive, bei der über 39.000 Palästinenser getötet wurden, bisher nicht kritisiert. Er sagte, er würde „ganz genauso“ reagieren, wenn seine Familienmitglieder bei dem von der Hamas geführten Angriff am 7. Oktober getötet worden wären.

Reine und unverfälschte Unterstützung

In einem Interview mit Fox News am Donnerstag deutete er jedoch auch an, dass er wenig Interesse daran hat, dass Israel die Kämpfe fortsetzt, was ihn in Konflikt mit Netanjahu bringen könnte, der sich verpflichtet hat, die gesamte Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen aufrechtzuerhalten und einen „totalen Sieg“ über die Hamas herbeizuführen, ein Ziel, das nach Ansicht von US-Beamten und Analysten unerreichbar ist.

„Ich möchte, dass er es zu Ende bringt und zwar schnell“, sagte Trump.

Trump kritisierte auch die Art und Weise, wie Israel seine Kriegshandlungen darstellte, z. B. durch die Veröffentlichung von Videos in den sozialen Medien, die den Einschlag von Bomben auf den Gazastreifen zeigen.

„Sie müssen es schnell erledigen, denn sie werden durch diese Publicity dezimiert“, sagte Trump gegenüber Fox News. „Und Sie wissen, dass Israel nicht sehr gut in der Öffentlichkeitsarbeit ist“.

Er erwähnte auch die Proteste, die Netanjahu während seiner Rede vor dem Kongress geschmäht hatte.

„Aus welchem Grund auch immer, Sie haben jüdische Leute da draußen, die Kippas tragen und, Sie wissen schon, für Palästina sind. So etwas hat man noch nie gesehen… Sie müssen das schnell erledigen, denn die Welt nimmt das nicht auf die leichte Schulter, es ist wirklich unglaublich.“

Trotz Trumps Wahlkampfrhetorik sagen Analysten, dass es bei einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus keine Garantie dafür gibt, dass er Israel einen Blankoscheck ausstellen wird.

Aaron David Miller, ein ehemaliger Nahost-Unterhändler für republikanische und demokratische Präsidenten, sagte, Netanjahu werde nicht auf das „Zuckerhoch“ zählen können, das Trump während seiner ersten Amtszeit in die israelisch-amerikanischen Beziehungen gebracht habe.

„Trumps Wahrnehmung des nationalen Interesses der USA ist an sein politisches Interesse geknüpft“, sagte Miller am Donnerstag auf einer Veranstaltung des Middle East Institute.

„Ich glaube nicht, dass Benjamin Netanjahu mit der reinen und unverfälschten Unterstützung der Trump-Administration rechnen kann.“

Es wird erwartet, dass Trump eine harte Linie gegenüber dem Iran fährt und wahrscheinlich auch das Abraham-Abkommen weiterverfolgen wird, das er 2020 vermittelt hat und das die Beziehungen zu Israel und den VAE, Marokko und Bahrain normalisiert. Die Krönung wäre es, den Namen Saudi-Arabiens in die Liste der Länder aufzunehmen, aber das hat sich als das am schwersten zu erreichende erwiesen.

