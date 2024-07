https://www.palestinechronicle.com/judaization-of-the-ibrahimi-mosque-what-is-israels-endgame-in-al-khalil/



Judaisierung der Ibrahimi-Moschee – Was ist Israels Endspiel in Al-Khalil?

Von Fayha Shalash – Ramallah

24. Juli 2024

Jüdische Siedler hissten die israelische Flagge auf der Ibrahimi-Moschee in Hebron. (Foto: via Palinfo)

Derzeit befinden sich 63 Prozent der Moschee unter israelischer Kontrolle, und es wird ständig versucht, die Moschee in eine Synagoge umzuwandeln, indem ihre Merkmale verändert werden.

Letzte Woche hörten palästinensische Bewohner der Stadt Hebron (Al-Khalil) im südlichen besetzten Westjordanland eine Botschaft aus den Lautsprechern der Moschee, in der sie aufgefordert wurden, die Ibrahimi-Moschee vor einem neuen Judaisierungsversuch zu schützen.

Die israelischen Behörden hatten einen der offenen Höfe der Moschee überdacht und damit einer jüdischen Synagoge ähnlich gemacht, obwohl sie wussten, dass dieser Bereich den Muslimen gehört.

Daher rief die islamische Awqaf-Behörde die Bevölkerung von Hebron sofort auf, zur Moschee in der Altstadt zu eilen und gegen diese Versuche zu protestieren.

Letztendlich sah sich Israel gezwungen, von diesem Schritt Abstand zu nehmen, was in der Bevölkerung große Verärgerung auslöste.

Vorsätzliche Behinderungen

Seit 1994, als der israelische Siedler Baruch Goldstein das berüchtigte Massaker an den Gläubigen in der Ibrahimi-Moschee verübte und dabei 29 Palästinenser tötete und Hunderte von ihnen verletzte, hat sich die Lage in der Stadt verschlechtert.

Die Palästinenser, die Opfer des Massakers, wurden bestraft, da Israel die Moschee auf völlig ungerechte Weise aufteilte und einen Teil davon den illegalen jüdischen Siedlern zuwies.

Unter dem Vorwand jüdischer Feiertage schließen die israelischen Behörden die Moschee oft mehrere Tage lang für muslimische Gläubige. Darüber hinaus haben sie mehr als 120 Barrieren um die heilige Stätte errichtet, um Palästinensern den Zugang zu ihr zu verwehren, während sie jüdischen Siedlern natürlich leichten Zugang gewähren.

Der Leiter der Moschee, Moataz Abu Sneina, erklärte gegenüber dem Palestine Chronicle, dass vor kurzem ein elektrischer Aufzug installiert worden sei, damit ältere Siedler die Moschee betreten können.

Wiederholte Übergriffe

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 18. Juli, wurden die Wächter der Moschee

von der Ankunft israelischer Lastwagen mit Baumaterialien überrascht. Nach ein paar Stunden hatten israelische Arbeiter den einzigen Ausgang der Moschee abgedeckt.

„Wir haben die Menschen aufgefordert, zur Moschee zu eilen, um sie zu verteidigen“, sagte Abu Sneina. „Am Freitag waren sie (die israelischen Behörden) gezwungen, sich zurückzuziehen, als die UNESCO eingriff“, fuhr er fort.

Die Ibrahimi-Moschee wurde 2017 von der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf die Liste des Weltkulturerbes gesetzt.

Natürlich war dies nicht die erste Episode. Die Moschee ist zahlreichen Verstößen ausgesetzt, angefangen bei der Behinderung des Zugangs der Mo’athen zum Gebetsruf. Im letzten Monat geschah dies laut Abu Sneina über 50 Mal.

Nach dem Beginn der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen haben die israelischen Einschränkungen an der Moschee zugenommen. Sogar den Bewohnern des Gebiets in der Nähe der Moschee ist es untersagt, sie zu betreten, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor.

„Israel ignoriert internationale Konventionen, Verträge und Gepflogenheiten in Bezug auf den Schutz heiliger Stätten und Gebetsstätten, insbesondere der Al-Aqsa-Moschee und der Ibrahimi-Moschee“, erklärte Abu Sneina.

Versuche der Judaisierung

Derzeit befinden sich 63 Prozent der Moschee unter israelischer Kontrolle, und es gibt immer wieder Versuche, die Moschee in eine Synagoge umzuwandeln, indem ihre Merkmale verändert werden.

Die arabischen Schilder im Inneren der Moschee wurden in Hebräisch umgewandelt, und an jüdischen Feiertagen werden ständig israelische Flaggen über der heiligen Stätte gehisst.

In der gesamten Moschee wurden Audio- und Videokameras installiert, so dass die muslimischen Gläubigen unter ständiger Beobachtung stehen.

„All dies ist Teil der israelischen Politik, die darauf abzielt, die Gläubigen von diesem religiösen und historischen Ort fernzuhalten und die Menschen durch elektronische Tore zu schikanieren, die vor Jahren installiert wurden, um die Gläubigen einzuschränken“, sagte Abu Sneina.

Militärkaserne

Badie Dweik, ein Anti-Siedlungsaktivist und Bewohner der Altstadt von Hebron, vergleicht sein Leben vor und nach der Übernahme des Gebiets durch Israel.

Er wohnt in der Nähe der Ibrahimi-Moschee, die er früher in wenigen Minuten erreichen konnte. Jetzt braucht er mehr als eine Stunde, um dorthin zu gelangen, wenn er nicht an militärischen Kontrollpunkten aufgehalten wird.

„Militärische Kontrollpunkte und -tore behindern unsere Bewegungsfreiheit. Sogar unsere Verwandtenbesuche sind beeinträchtigt, und es gibt Häuser, die wir nicht erreichen können“, so Dweik gegenüber The Palestine Chronicle.

„Soldaten sind ständig auf den Dächern von Gebäuden stationiert und Siedler nehmen ständig Häuser in Beschlag. Unser Gebiet hat sich buchstäblich in eine Militärkaserne verwandelt“, fügte er hinzu.

Der Zugang zur Moschee ist für die Bewohner von Hebron zu einem Risiko geworden, da sie von Kontrollpunkten und Toren umgeben ist, während überall Scharfschützen und Siedler postiert sind.

Die Gläubigen sind ständig Durchsuchungen, Festnahmen, Verhaftungen und sogar Schüssen unter jedem Vorwand ausgesetzt.

So wurde beispielsweise vor einigen Tagen eine Frau, die von zwei Kindern begleitet wurde, unter dem Vorwand verhaftet, sie habe ein Messer in ihrer Tasche. Diese Übergriffe wiederholen sich ständig, ohne dass eine internationale Überwachung stattfindet.

Auf der anderen Seite können Siedler jeden Teil der heiligen Stätte ohne Barrieren, ohne Hindernisse und ohne Ausweiskontrolle betreten.

„Nur Gott weiß, wie lange einer von uns auf dem Weg zur Moschee, zur Arbeit oder sogar nach Hause am israelischen Kontrollpunkt verbringen wird.

Es hängt alles von der Laune des Soldaten ab“, sagte Badie.

– Fayha‘ Shalash ist eine in Ramallah lebende palästinensische Journalistin. Sie schloss 2008 ihr Studium an der Birzeit-Universität ab und arbeitet seither als Reporterin und Rundfunksprecherin. Ihre Artikel sind in mehreren Online-Publikationen erschienen. Diesen Artikel hat sie für den Palestine Chronicle geschrieben.

Übersetzt mit deepl.com

