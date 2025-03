https://strategic-culture.su/news/2025/03/04/reality-confronts-euro-ruling-strata-through-tear-fantasy-bubble-they-see-their-own-demise/



Die Realität konfrontiert die herrschende Schicht Europas – „Durch den Riss in der Fantasiebubble sehen sie ihren eigenen Untergang“

Alastair Crooke

4. März 2025

Angeblich liegt es nicht im Interesse Europas, sich wegen eines gescheiterten Krieges geschlossen gegen den US-Präsidenten zu stellen.

Sie (die Euro-Eliten) haben keine Chance: „Wenn Trump diesen Zoll [25 %] einführt, werden die USA in einen ernsthaften Handelskonflikt mit der EU geraten“, droht der norwegische Ministerpräsident. Und was ist, wenn Brüssel Vergeltung übt?

„Sie können es versuchen, aber sie können es nicht“, antwortete Trump. Von der Leyen hat jedoch bereits versprochen, dass sie Vergeltung üben wird. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass die vereinten Kräfte der britischen und amerikanischen Streitkräfte Trump dazu zwingen werden, US-Militär in der Ukraine einzusetzen, um europäische Interessen (und Investitionen!) zu schützen.

Tatsächlich gibt jedes europäische NATO-Mitglied – in unterschiedlichem Maße peinlich berührt – jetzt öffentlich zu, dass keines von ihnen an der Sicherung der Ukraine teilnehmen möchte, ohne dass US-Militärs diesen europäischen Streitkräften Rückendeckung geben. Dies ist ein offensichtlich offensichtlicher Plan, um Trump dazu zu verleiten, den Ukraine-Krieg fortzusetzen – ebenso wie Macron und Starmer, die mit dem Mineraliengeschäft drohen, um Trump dazu zu bringen, sich erneut für den Ukraine-Krieg zu engagieren. Trump durchschaut diese Taktik ganz offensichtlich.

Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Selenskyj anscheinend mehr Angst vor einem Waffenstillstand hat als davor, auf dem Schlachtfeld weiter an Boden zu verlieren. Auch er scheint darauf angewiesen zu sein, dass der Krieg weitergeht (möglicherweise, um an der Macht zu bleiben).

Dass Trump dem verlorenen Ukraine-Krieg ein Ende setzt, hat bei den europäischen Eliten offenbar eine Art kognitive Dissonanz ausgelöst. Natürlich war schon seit einiger Zeit klar, dass die Ukraine ihre Grenzen von 1991 nicht wiederherstellen und Russland nicht in eine Verhandlungsposition zwingen würde, die schwach genug ist, damit der Westen seine eigenen Bedingungen für die Beendigung diktieren kann.

Wie Adam Collingwood schreibt:

„Trump hat einen riesigen Riss in die Grenzschicht der Fantasiebubble gerissen … die regierende Elite [nach Trumps Schwenk] sieht nicht nur einen Rückschlag bei den Wahlen, sondern eine buchstäbliche Katastrophe. Eine Niederlage im Krieg, bei der [Europa] weitgehend schutzlos zurückgelassen wird; eine deindustrialisierte Wirtschaft; bröckelnde öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur; große Haushaltsdefizite; stagnierender Lebensstandard; soziale und ethnische Disharmonie – und ein mächtiger populistischer Aufstand, angeführt von Feinden, die im manichäischen Kampf gegen die Überreste liberaler Zeiten genauso schwerwiegend sind wie Trump und Putin – und strategisch zwischen zwei Führern eingeklemmt, die sie beide verachten und missachten …“.

„Mit anderen Worten: Durch den Riss in der Fantasiebubble sehen die Eliten Europas ihren eigenen Untergang …“.

„Jeder, der die Realität sehen konnte, wusste, dass es an der Kriegsfront ab Herbst 2023 nur noch schlimmer werden würde, aber aus ihrer Fantasiewelt heraus konnten unsere Eliten das nicht sehen. Wladimir Putin war, wie die ‚Deplorables‘ und ‚Gammons‘ zu Hause, ein atavistischer Dämon, der auf dem unaufhaltsamen Marsch zur liberalen progressiven Utopie unweigerlich getötet werden würde.“

Viele in den herrschenden Schichten Europas sind eindeutig wütend. Doch was können Großbritannien oder Deutschland tatsächlich tun? Es ist schnell klar geworden, dass die europäischen Staaten nicht über die militärische Kapazität verfügen, um in abgestimmter Weise in der Ukraine zu intervenieren. Vor allem aber ist es, wie Conor Gallagher betont, die europäische Wirtschaft, die – vor allem infolge des Krieges gegen Russland – am Abgrund steht und die Realität in den Vordergrund rückt.

Der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz hat sich als unerbittlichster europäischer Politiker erwiesen, der sowohl für eine militärische Expansion als auch für die Wehrpflicht eintritt – was einem europäischen Widerstandsmodell gleichkommt, das Trumps Hinwendung zu Russland entgegengesetzt werden soll.

Dennoch erreichte Merz‘ siegreiche CDU/CSU nur 28 % der abgegebenen Stimmen und verlor dabei einen erheblichen Teil der Wählerstimmen. Wohl kaum ein herausragendes Mandat, um sowohl Russland als auch Amerika gemeinsam die Stirn zu bieten!

„Ich stehe in engem Kontakt mit vielen Premierministern und Staatsoberhäuptern der EU-Staaten, und für mich hat es absolute Priorität, Europa so schnell wie möglich zu stärken, damit wir Schritt für Schritt die Unabhängigkeit von den USA erreichen“, sagte Friedrich Merz.

Den zweiten Platz bei der deutschen Wahl belegte die Alternative für Deutschland (AfD) mit 20 % der nationalen Stimmen. Die Partei war der Spitzenreiter bei den 25- bis 45-Jährigen. Sie setzt sich für gute Beziehungen zu Russland und ein Ende des Ukraine-Krieges ein und möchte auch einen Beitrag zum Team Trump leisten.

Dennoch wird die AfD absurderweise unter den „Firewall-Regeln“ ausgegrenzt. Als „populistische“ Partei mit einer starken Jugendwählerschaft wird sie automatisch auf die „falsche Seite“ der EU-Firewall verbannt. Merz hat sich bereits geweigert, die Macht mit ihnen zu teilen, wodurch die CDU als „Schwein in der Mitte“ zwischen der scheiternden SPD, die die meisten Wählerstimmen verloren hat, und der AfD und Der Linken, einem weiteren Ausgestoßenen der Firewall, der wie die AfD Wählerstimmen gewonnen hat, insbesondere bei den unter 45-Jährigen, steht.

Das Problem hierbei – und es ist ein großes – ist, dass sowohl die AfD als auch die Partei Die Linke (8,8 %), die in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen die meisten Stimmen erhielt, gegen den Krieg sind. Zusammen haben diese beiden Parteien mehr als ein Drittel der Stimmen im Parlament – eine Sperrminorität für viele wichtige Abstimmungen, insbesondere für Verfassungsänderungen.

Dies wird Merz große Kopfschmerzen bereiten, wie Wolfgang Münchau erklärt:

„Zum einen wollte der neue Kanzler im Juni dieses Jahres zum NATO-Gipfel reisen und sich dabei nachdrücklich für höhere Verteidigungsausgaben einsetzen. Und auch wenn sich die Linkspartei und die AfD in jeder anderen Hinsicht hassen, sind sie sich einig, dass sie Merz nicht das Geld zur Stärkung der Bundeswehr geben werden. Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass sie eine Reform der verfassungsrechtlichen Finanzregeln (die Schuldenbremse), auf die Merz und die SPD so dringend drängen, nicht unterstützen werden.“

Die Regeln sind kompliziert, aber im Wesentlichen besagen sie, dass, wenn Deutschland mehr Geld für Verteidigung und Hilfe für die Ukraine ausgeben will, es an anderer Stelle im Haushalt (höchstwahrscheinlich bei den Sozialausgaben) eingespart werden muss. Aber politisch gesehen kommt es bei der deutschen Wählerschaft nicht gut an, bei den Sozialausgaben zu sparen, um für die Ukraine zu bezahlen. Die letzte Koalition ist genau an diesem Thema gescheitert.

Selbst mit den Grünen wird Merz immer noch nicht die Zweidrittelmehrheit haben, die für Verfassungsänderungen erforderlich ist, und die „Mitte“ hat einfach nicht den finanziellen Spielraum, um Russland ohne US-Finanzierung herauszufordern. Von der Leyen wird versuchen, irgendwo Geld für die Verteidigung herzuzaubern, „aber die deutsche Jugend stimmt gegen die verhassten Establishment-Parteien. Sie können ein paar Leoparden bauen, wenn sie wollen. Sie werden keine Rekruten bekommen“.

Während die EU und Großbritannien vorschlagen, Milliarden aufzubringen, um sich gegen eine imaginäre russische Invasion zu rüsten, wird dies vor dem Hintergrund geschehen, dass Trump ausdrücklich gesagt hat – angesichts der Gefahr einer russischen Invasion der NATO – „Ich glaube das nicht; ich glaube es nicht, kein bisschen“.

Ein weiteres Euro-Shibboleth, das von Trump zerrissen wurde.

Wie wird also die europäische Öffentlichkeit, die dem Ukraine-Krieg größtenteils ablehnend gegenübersteht, auf höhere Energiekosten und weitere Kürzungen bei Steuern und Sozialleistungen reagieren, um einen nicht zu gewinnenden Krieg in der Ukraine zu führen? Starmer wurde bereits gewarnt, dass die „Bond Vigilantes“ (Anleihegläubiger) schlecht auf noch mehr britische Staatsschulden reagieren werden, da die Finanzlage prekär ist.

Es gibt keine offensichtlichen Lösungen für die derzeitige missliche Lage Europas: Einerseits ist es für Merz ein existenzielles Rätsel. Andererseits ist es dasselbe, das die EU als Ganzes verfolgt: Um etwas zu erreichen, ist eine parlamentarische Mehrheit eine grundlegende Notwendigkeit.

Die „Firewall“, die ursprünglich dazu gedacht war, die „Zentristen“ in Brüssel vor rechten „Populisten“ zu schützen, wurde in Brüssel durch Bidens Festlegung einer außenpolitischen Entscheidung an alle außenpolitischen „Akteure“ der USA, dass Populismus eine „Bedrohung für die Demokratie“ sei und bekämpft werden müsse, nachträglich mit einem Turboantrieb ausgestattet.

Das praktische Ergebnis war jedoch, dass in der gesamten EU Blockadekoalitionen aus ungleichen (Minderheitspartei-)Bettgenossen gebildet wurden, die sich darauf einigten, die Zentristen an der Macht zu halten, was jedoch eher zu endloser Stagnation und einer immer stärkeren Abkopplung von „wir, dem Volk“ geführt hat.

Angela Merkel regierte auf diese Weise und schob die Reform jahrelang auf die lange Bank – bis die Situation schließlich unlösbar wurde (und immer noch ist).

„Kann eine weitere Koalition kurzsichtiger Zentristen den Niedergang der Wirtschaft aufhalten, das Versagen der Führung beheben und die Nation aus ihrer verderblichen politischen Falle befreien? Ich denke, wir kennen die Antwort“, schreibt Wolfgang Münchau.

Es gibt jedoch ein größeres Problem: Wie Vance auf dem jüngsten Münchner Sicherheitsforum sehr deutlich warnte, liegt der Feind Europas nicht in Russland, sondern in Europa selbst. Es liegt, so Vance, in der Tatsache begründet, dass es eine permanente Bürokratie gibt, die sich das ausschließliche Vorrecht einer autonomen Regierungsgewalt anmaßt, sich aber schrittweise immer weiter von ihrer eigenen Basis entfernt.

Vance plädierte dafür, die Firewalls einzureißen, um zu den (aufgegebenen) Prinzipien der früheren Demokratie zurückzukehren, die ursprünglich von den USA und Europa geteilt wurde. Vance zielt implizit auf den Brüsseler Verwaltungs(tief)staat ab.

Die Eurokraten sehen in dieser neuen Front einen weiteren von den Amerikanern unterstützten Angriff auf ihren Verwaltungsstaat – und darin ihren eigenen Untergang.

In den USA gibt es eine Anerkennung dafür, dass es im Verteidigungsministerium, im Justizministerium und im FBI einen „institutionellen Widerstand gegen Trump“ gibt. Dies beweist, so argumentiert Margot Cleveland, dass diejenigen, die die Notwendigkeit eines „institutionellen Widerstands“ und die angebliche Unabhängigkeit von der Exekutive anpreisen, die Gegner der Demokratie – und von Trump – sind.

Angesichts der engen Verflechtung zwischen den USA, Großbritannien und den europäischen Schattenstaaten stellt sich die Frage, warum es auch unter den europäischen Staats- und Regierungschefs einen so starken parallelen Widerstand gegen Trump gibt.

Angeblich liegt es nicht im Interesse Europas, einen konzertierten Widerstand gegen den US-Präsidenten wegen eines gescheiterten Krieges zu leisten. Wird die europäische Raserei dann von einem breiteren (US-)Wunsch des Deep State angeheizt, die „Trump-Revolution“ zu neutralisieren, indem zusätzlich zur innenpolitischen Opposition in den USA demonstriert wird, dass Trump unter den europäischen Verbündeten der USA Chaos anrichtet? Wird Europa weiter auf diesen Weg gedrängt, als es sich sonst trauen würde?

Damit Deutschland seinen Kurs ändert – auch wenn dies für Merz undenkbar ist – wäre nur ein Mindestmaß an Vorstellungskraft erforderlich, um sich Deutschland wieder mit Eurasien verbunden vorzustellen. Die AfD hat mit einer solchen Plattform 20 % der Stimmen gewonnen. Wahrscheinlich gibt es kaum eine andere Möglichkeit.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

