Sind Sie sich über Trumps Motive in der Ukraine unsicher? Jemand sollte Steve Bannon nach Moskau einladen

Martin Jay

3. März 2025

Vor der US-Wahl sagte Trump, dass eine seiner Strategien zur Beendigung des Krieges darin bestehe, die Waffenverkäufe an die Ukraine zu erhöhen.

Donald Trumps einzigartiges Verhandlungsgeschick ist nach wie vor der Grund zur Sorge für diejenigen, die glauben, dass ein schneller Waffenstillstand und ein dauerhafter Friedensvertrag in der Ukraine möglich sind. Ich habe bereits im Oktober letzten Jahres spekuliert, dass er wahrscheinlich einen schnellen Waffenstillstand erreichen würde, aber ein längerer, dauerhafterer und glaubwürdigerer Friedensvertrag wäre viel schwieriger und würde vielleicht gar nicht zustande kommen. In den letzten Tagen stand Selenskyj im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als Trump ihn in einem Social-Media-Post lächerlich machte und bedrohte, nachdem er das ihm von Trump vorgelegte Abkommen über Mineralien abgelehnt hatte. Und dann schien es, als hätte Selenskyj innerhalb weniger Minuten seine Meinung geändert und die ihm von Trump vorgelegten Bedingungen akzeptiert.

Gleichzeitig sind viele Analysten – und wir würden sagen, die Clique des russischen Außenministeriums – verwirrt über die eher leichtsinnigen Kommentare von Trump darüber, wie die Bedingungen eines Friedensabkommens aussehen würden. Sofort wurde Moskau durch die ersten Signale von Trump gewärmt, dass die NATO die Ukraine niemals als Mitglied aufnehmen könnte und keine neuen Abkommen über Territorien geschlossen würden. Später sagte Trump jedoch gegenüber Journalisten, dass eine Art US-Truppenkontingent vor Ort erforderlich sei, um die Bergbauaktivitäten zu schützen, und fügte hinzu, dass auch andere EU-Länder ihre Truppen entsenden könnten.

Hört Trump überhaupt auf andere Nationen, mit denen er verhandelt? Ist er völlig unsensibel gegenüber den Bedürfnissen anderer? Oder kann er einfach nicht kontrollieren, was er sagt, und meint es oft nicht so oder versteht die Auswirkungen nicht einmal? Derzeit scheint es eine Pause in diesem Prozess zu geben, da Russland betonen muss, dass die Idee von NATO-Truppen in der Ukraine unter keinen Umständen akzeptabel sein könnte. Um die Gespräche noch weiter zu verkomplizieren, behaupten Experten nun, dass die Ukraine über keine nennenswerten Vorkommen an seltenen Mineralien verfügt. Was zum Teufel geht hier vor? Wird Trump von Selenskyjs Leuten hinters Licht geführt oder spielt er ein Spiel mit Russland und der Ukraine? Will er noch etwas anderes?

Versetzen Sie sich in die Lage von Putin. Er hat all dies in den letzten Tagen beobachtet und muss von den Aussagen Trumps verblüfft sein. Will der neue US-Präsident wirklich ein Friedensabkommen, das das Blutvergießen stoppt, oder gibt es hier einen Trick, der für andere Ziele eingesetzt wird? Und während Putin versucht, die Denk- und Handlungsweise des Donald zu verstehen, muss er akzeptieren, dass die Waffenverkäufe der USA an die Ukraine vorerst nicht gestoppt wurden. Versucht Trump, gegenüber Putin ein Ass auszuspielen, indem er aus einer Position der Stärke heraus verhandelt? In den Monaten vor der US-Wahl sagte Trump, dass eine seiner Strategien zur Beendigung des Krieges in der Ukraine darin bestehe, die Waffenverkäufe an die Ukraine und die Militärhilfe zu erhöhen. Er gab tatsächlich zu, dass er damit drohen würde, und sagte gleichzeitig zu Selenskyj, dass er nicht mehr bekommen würde. Vielleicht war es nicht klug, den Geniestreich eines solchen Plans zu verraten, aber man muss sich fragen, was in der Ukraine wirklich vor sich geht, wenn das Parlament erst vor wenigen Tagen ein Gesetz verabschiedet hat, das das Kriegsrecht dort aufrechterhält und Selenskyj als Präsident an der Macht hält. War das alles Teil von Trumps Einmischung? Wird Trump nach vielen Deals suchen, die er im Rahmen eines langwierigen Friedensprozesses abschließen kann? Dies scheint wahrscheinlicher zu sein.

Bei Trump muss man natürlich immer damit rechnen, dass er keinen Rat von seinen Beratern annimmt und von Ja-Sagern umgeben ist, die zu viel Angst haben, ihm zu sagen, dass das, was er gerade vorgeschlagen hat, schlichtweg idiotisch ist. Steve Bannon, ein ehemaliger Stratege, der für Trump gearbeitet hat und nicht als „Ja-Sager“ bezeichnet werden kann, hält es für sehr gefährlich, eine Sicherheitsgarantie für die Mineralien anzubieten, und ist der Meinung, dass Trump sich aus der Ukraine „verdammt noch mal zurückziehen“ sollte. Aber Trump wird immer mehr involviert und hat gerade gesagt, dass USAID weitermachen kann, wenn Selenskyj den Mineralienvertrag unterzeichnet. Es scheint also, dass die eklatante Korruption unter der Biden-Regierung nun von Trump wiederholt wird. Wir behalten Sie als unseren Marionettenpräsidenten und Sie überlassen uns die Gewinne und die besten Geschäfte.

Wir können nur hoffen, dass Putin Geduld und weiterhin Weisheit zeigt und sich auf seine Ziele konzentriert. Wenn Trumps Leute ihm sagen, dass westliche Truppen dort nicht erwünscht sind, wird er mit den Schultern zucken und diesen Kommentar vergessen, genau so wie er die arabischen Führer, die seine Idee, den Gazastreifen zu erwerben, ablehnten, beiseiteschob. Was Wochen hätte dauern können, wird wahrscheinlich Monate dauern. Trump wird die Kuh so lange melken, wie er kann, während er Putin damit neckt, dass er aufrichtig ist und Frieden will. Aber es wird einen bestimmten Punkt geben, an dem dieses Spiel enden muss, da auch Putin seine Trümpfe hat. Er kann schließlich einfach weiter Boden gutmachen und gelassen bleiben, was für Trump, der den Frieden in der Ukraine braucht, um Geschäfte abzuschließen, eine echte tickende Zeitbombe ist. Wir befinden uns noch in der frühen Phase von Trumps sogenannten Verhandlungen, in der er „so viel Mist wie möglich in die Luft wirft und sieht, wie die Leute reagieren“. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Erwachsenen das Ruder übernehmen und wir klarer sehen können, ob es einen Deal zu machen gibt. Schade, dass er nicht alle Klartextredner entlassen hat. Steven Bannon im Oval Office hätte in diesen verwirrenden Zeiten vielleicht einen Unterschied gemacht. Der Mann, der den Trumpismus praktisch erfunden hat, ist jetzt darauf reduziert, drittklassige YouTube-Interviews zu geben, in denen er der ganzen Welt erklärt, wie Donalds Gehirn funktioniert. Kann sich jemand daran erinnern, warum Trump ihn gefeuert hat?

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW tätig war und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

