Die Realität siegt: Krieg, Widerstand und die Wiedervereinigung von Nation und Staat im Iran

Nahid Poureisa

Quelle: Al Mayadeen English

19. Juni 2025

In ihrer eindringlichen Reflexion zeigt Nahid Poureisa, wie die israelische Aggression die Wiedervereinigung der iranischen Nation und des Staates vorangetrieben und angesichts des Krieges Solidarität, Widerstand und Klarheit geschaffen hat.

Im Iran ist etwas im Gange.

Die Menschen unterstützen nicht nur den Krieg, sondern nähern sich auch dem Staat an. Der Begriff „Nation“ hat sich gewandelt. In den letzten Tagen habe ich Dinge gesehen, die ich mir nie hätte vorstellen können.

Eines der eindrucksvollsten Bilder war ein virales Video: Eine junge Frau in Teheran, ohne Hidschab, mit einer Kufiya, die unter dem Azadi-Turm, dem symbolischen Herzen Teherans, ein zutiefst patriotisches Lied singt. Dies war nicht nur ein Moment performativen Nationalismus, sondern eine Aussage, ein Widerspruch zu der Erzählung, die das iranische Volk gegen seinen Staat ausspielt.

Soziale Medien, einst ein Schlachtfeld polarisierender Parolen, sind zu einer Plattform für nationale Einheit geworden. Eine Kampagne nach der anderen entsteht: Unterschriften unter der iranischen Flagge, Verurteilungen von Iran International (einem Sender, der aus Tel Aviv sendet) und Kritik an dessen jüngstem Interview mit Netanjahu.

Und es sind nicht die sogenannten Konservativen oder Staatsloyalisten, die diese Erzählung vorantreiben. Es sind Menschen aus derselben sozialen Schicht und mit demselben Lebensstil wie die „Frau, Leben, Freiheit“-Demonstranten, die noch vor vier Jahren für einen Regimewechsel demonstriert haben.

Im Zug drehen sich die Gespräche nicht mehr um Dissens, sondern um den Krieg. Die Frauen waren emotional füreinander da. Eine war sich unsicher, ob sie die Hauptstadt verlassen sollte. Ich sagte ihr: „Die Zionisten würden es nicht wagen, wieder Zivilisten anzugreifen.“ Sie antwortete: „Aber das haben sie doch schon getan.“

„Ja“, sagte ich. „Das haben sie in den ersten beiden Tagen. Aber nach den Vergeltungsmaßnahmen des Iran haben sie gelernt, dass der Iran nicht nur fähig, sondern auch entschlossen ist, nicht nur die Abschreckung wiederherzustellen, sondern die Macht des Feindes vollständig zu zerstören.“ Ich konnte sehen, wie die Zuversicht in ihr Gesicht zurückkehrte.

Eine andere Frau schloss sich mir an und stimmte mir zu. „Die Angriffe wurden größtenteils von Mossad-Agenten durchgeführt“, fügte sie hinzu. „Jetzt ist die Lage besser unter Kontrolle.“ Ich nickte.

Im selben Zug kam eine Straßenverkäuferin lächelnd durch den Waggon. „Wir leben weiter“, sagte sie. „Wir haben keine andere Wahl. Ich muss verkaufen.“ Das war es, dieser Moment half mir, die Antwort auf eine Frage zusammenzufügen, die mich schon lange beschäftigte: Warum haben die Menschen Angst und unterstützen dennoch die Haltung des Iran?

Jahrelang, insbesondere während des Höhepunkts der „Frau, Leben, Freiheit“-Bewegung, waren wir Zeugen einer tiefen Spaltung zwischen Staat und Nation im Iran. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, auf dem Höhepunkt der Proteste, weigerten sich viele, die Nationalmannschaft zu unterstützen, da sie ihrer Meinung nach nicht das iranische Volk, sondern die Islamische Republik repräsentierte. Dieser Moment wurde zu einer Trennlinie. Wer die iranische Mannschaft anfeuerte, galt automatisch als Gegner der „Revolution“ [von „Frau, Leben, Freiheit“], einer Bewegung, die von imperialistischen Agenden gekapert und finanziert worden war.

Aber jetzt? Warum nicht dieselbe Logik anwenden? Ist das nicht nur ein Krieg zwischen der IRGC und „Israel“? Können wir nicht sagen, dass es ein Krieg zwischen zwei Übeln ist?

Nein. Nicht mehr.

Zurück im Zug wurde mir klar, wie die konkreten Bedingungen des Alltagslebens die vom Westen geschürten Illusionen übertrumpfen. Die Verleumdungskampagnen und Desinformationskriege können gegen direkte, gelebte Erfahrungen nichts ausrichten. Warum? Weil die Menschen etwas Entscheidendes erkannt haben: Ihre Angehörigen wurden von „Israel“ angegriffen. Das war keine erfundene Bedrohung der Islamischen Republik. Der Feind des Staates wird nun instinktiv als Feind des Volkes erkannt.

Diese Vereinigung ist ein Wendepunkt: die Verschmelzung von Staat und Nation.

Die Realität besiegt BBC Persian. Die Realität besiegt Iran International. Die Realität ist bitter, aber sie ist mächtig. Um zu überleben, muss man zurückschlagen, und wer hat die Mittel dazu? Der iranische Staat. Sein Militär.

Nach der jüngsten israelischen Aggression veröffentlichte Netanjahu ein Video, in dem er das iranische Volk aufrief, sich zu erheben und „das zu beenden, was er begonnen hat“. Er glaubte, dass er durch die Tötung von Kommandeuren die Bevölkerung dazu ermutigen könnte, den Staat zu schwächen. Aber das war eine strategische Fehleinschätzung. Er dachte, er könnte durch die Tötung von Menschen an Popularität gewinnen.

Nein. Das kann er nicht. Die Realität gewinnt. Der iranische Staat gewinnt.

Vor einigen Tagen hat „Israel“ das Gebäude der iranischen Staatsfernsehsender (IRIB) angegriffen. Eine Moderatorin floh nicht, sondern entschied sich, ihre Sendung bis zum letzten Moment fortzusetzen. Für einen Moment wurde sie wie Yahya Sinwar, eine Ikone des Widerstands. In dieser Sekunde zeigte sie den unbezähmbaren Geist des iranischen Widerstands. Sie verließ ihren Platz nicht.

Und während ich dies schreibe, höre ich über mir das schreckliche Geräusch von Explosionen und Luftabwehr. Es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren, und doch war es noch nie so einfach, konzentriert zu bleiben.

Wir gewinnen diesen Krieg, wenn wir uns dazu verpflichten, die Wahrheit immer wieder zu wiederholen. Sahar Emami, die Nachrichtensprecherin, wurde zu einem Symbol des Widerstands. Ihre Trotzhaltung erinnerte die Menschen daran, dass der Staat und seine Medien nicht die Feinde sind. Der wahre Feind liegt außerhalb unserer Grenzen und finanziert Terroristen, um uns zu töten und zu terrorisieren.

Der Feind macht immer wieder denselben Fehler: Er glaubt, dass wir durch unsere Tötung schwächer werden. Aber das sind wir nicht. Denn wie Imam Khomeini einmal sagte:

„Tötet uns, wir werden stärker werden.“

Er sagte das nach dem Terroranschlag von 1981, bei dem Präsident Rajaei und ein Großteil seines Kabinetts getötet wurden. Dieser Anschlag führte Jahre später zur Wahl von Ayatollah Khamenei. Jedes Mal, wenn ein Märtyrer stirbt, entsteht an seiner Stelle eine starke und entschlossene Führung. Die Islamische Republik ist meisterhaft darin, auf lange Sicht zu planen. Aber wenn der Terror zuschlägt, bricht diese tiefe Geduld zusammen, und was zum Vorschein kommt, ist eine gerechte, disziplinierte Wut. Ein radikaler Moment, der sowohl im Glauben als auch in der Realität verwurzelt ist. Eine Bruderschaft unter Kommandeuren, die zur Grundlage strategischer Entscheidungen wird.

Ihr habt Hajj Qassem Soleimani getötet? Wir werden euch aus der Region vertreiben.

Ihr habt General Hajizadeh getötet?

Hajizadeh hat seine Wut so lange zurückgehalten; er hat sich nicht von seinem Hass auf Kindermörder zu politischen Entscheidungen hinreißen lassen. Aber sollte diese Schwelle überschritten werden, wird das Ergebnis für den Feind verheerend sein.

Bis jetzt habe ich nur über die psychologische Landschaft gesprochen. Aber wie sieht es auf dem Schlachtfeld aus?

Der Iran gewinnt auch vor Ort. Warum? Weil Trump gezwungen wurde, seine Maske abzunehmen. Er spielt nun eine direkte Rolle in diesem Krieg. Das ist ein enormer Preis für die USA. Aber vielleicht ist es in Trumps Logik ein geringerer Preis, als „Israel“ eine Niederlage zuzugestehen.

Lasst die Welt für den Iran jubeln. Lasst TikTok mit Tausenden von Videos überfluten, die nur einen Satz sagen:

„Iran, tu es.“

Trumps direkte Beteiligung ist an sich schon ein Widerspruch zur eigentlichen Funktion der zionistischen Entität. Der ganze Sinn der Gründung „Israels“ durch imperialistische Mächte bestand darin, „die Drecksarbeit für sie zu erledigen“, d. h. in ihrem Namen zu töten, zu destabilisieren und die Region zu kontrollieren. Aber dieses Modell bricht zusammen.

Dieses Scheitern war bereits deutlich, als „Israel“ nicht einmal eine kleine, ausgehungerte Widerstandsbewegung wie die Hamas besiegen konnte. Wie können sie also den Iran besiegen?

Jetzt müssen die USA einspringen und den hohen Preis für einen weiteren Krieg in Westasien zahlen. Wann haben sie das letzte Mal etwas in dieser Region gewonnen? Und all dies geschieht, während der amerikanische Imperialismus an mehreren Fronten kämpft: einem Handelskrieg mit China, einer militärischen Falle in der Ukraine und nun einer Konfrontation mit dem Iran in der Straße von Hormus.

Sie können es nicht.

Sie werden es nicht tun.

Und der Widerstand wird siegreich sein.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Mayadeen wider.

Wissenschaftliche Forscherin mit Schwerpunkt auf den Beziehungen zwischen Westasien und China.

