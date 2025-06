https://www.middleeastmonitor.com/20250618-israeli-historian-links-netanyahus-aggression-to-his-case-in-international-war-crimes-tribunal/



Israelischer Historiker bringt Netanjahus Aggression mit seinem Verfahren vor dem internationalen Kriegsverbrechertribunal in Verbindung

18. Juni 2025 um 15:44 Uhr

Der israelische Historiker und Professor Ilan Pappe sagte, die aggressive Politik des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu stehe im Zusammenhang mit dem gegen ihn vor dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) laufenden Verfahren. Netanjahu versuche, das Verfahren durch die Eskalation regionaler Konflikte zu verzögern, berichtet Anadolu.

Im Gespräch mit Anadolu sagte Pappe, Netanjahu wolle die Aufmerksamkeit vom ICC-Verfahren ablenken, insbesondere da es in eine kritische Phase trete.

„Er ist sehr daran interessiert, keine Aufmerksamkeit auf seinen Prozess zu lenken und auf die Tatsache, dass er sich derzeit in einer sehr schwierigen Phase des Verfahrens befindet, in der er vom Staatsanwalt befragt wird. Er nutzt Gaza und den Krieg gegen den Iran als Vorwand, um zu sagen, dass der Prozess um zwei oder drei Jahre verschoben werden muss, weil wir einen langen Krieg vor uns haben. Das ist also sein persönliches Ziel“, sagte Pappe.

Er fügte hinzu, dass Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner, insbesondere die messianischen Zionisten, von einer ideologischen Vision getrieben sind, die israelische Kontrolle weit über die derzeitigen Grenzen hinaus auszuweiten.

„Die Verbündeten sind messianische Zionisten, die wirklich glauben, dass dies eine Gelegenheit ist, mit Gewalt die Realität völlig zu verändern und nicht nur ein Groß-Israel über der Westbank und dem Gazastreifen, sondern sogar darüber hinaus zu schaffen. Sie haben diesen Traum, den sie im Alten Testament, in der Thora und in der Bibel gelesen haben, von einem großen alten israelischen Königreich, vor dem alle in der Region Angst haben und das noch mehr Raum unter seiner Kontrolle haben kann.“

Pappe warnte, dass die Haltung der USA zwar weitgehend unverändert geblieben sei, einige europäische Staats- und Regierungschefs jedoch begonnen hätten, beispiellose Sanktionen oder Teil-Sanktionen gegen Israel zu fordern.

Er betonte jedoch, dass diesen Forderungen konkrete Maßnahmen und verstärkter politischer Druck folgen müssten.

Er wies darauf hin, dass jede verbindliche Entscheidung in der Europäischen Union Einstimmigkeit erfordert, was von Israels Verbündeten wie der Tschechischen Republik, Ungarn und Estland abgelehnt wird.

In Bezug auf das allgemeine Schweigen oder die Komplizenschaft der europäischen Regierungen betonte Pappe die anhaltenden Auswirkungen des Holocaust.

Er kritisierte auch die heutige europäische Führung: „Wahrscheinlich haben wir es mit einer jungen Generation von Politikern zu tun, die sehr egozentrisch und von geringem Kaliber sind und kein Interesse an Visionen haben, keine Führungskräfte sind. Sie sind nur darauf bedacht, wiedergewählt zu werden. Und solange sie glauben, dass die Unterstützung Israels gut für die nächsten Wahlen ist, werden sie Israel unterstützen. Israel nicht zu unterstützen ist nicht gut für die nächsten Wahlen, und dann könnten wir eine Änderung ihrer politischen Ansichten erleben.“

Auf Vorwürfe des zunehmenden Antisemitismus hin sagte Pappe, diese Darstellung sei irreführend.

„Es gibt zweifellos Antisemiten auf der Welt. Menschen, die Juden hassen, weil sie Juden sind“, betonte er und fügte hinzu: „Aber Israel behauptet gerne, dass jeder, der gegen den Zionismus ist oder Israel kritisiert, auch antisemitisch ist. Das ist nicht wahr.“

„Ich bin mir also nicht sicher, ob es einen Anstieg des Antisemitismus gibt“, erklärte er. „Ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die sehr wütend über das sind, was Israel tut.“

„Einige von ihnen können ihre Wut nicht zurückhalten und tun Dinge, die sie wahrscheinlich nicht tun sollten. Viele von ihnen tun das Richtige (und) schließen sich Protesten und Solidaritätsbewegungen an“, sagte er und fügte hinzu: „Viele der Menschen, die sich derzeit für die Palästinenser engagieren, sind Juden. Es kann also nicht antisemitisch sein.“

„Ich meine, so viele der führenden Stimmen gegen den Völkermord in Amerika sind beispielsweise jüdische Stimmen, und daher denke ich, dass es israelische Propaganda ist, dass Antisemitismus zunimmt“, betonte er.

„Anti-Israelismus, wenn man so will, nimmt zu. Aber aus gutem Grund. Und ich denke, wir sollten vorsichtig sein, ihre Definition von Antisemitismus nicht zu übernehmen.“

Pappe kam zu dem Schluss, dass Solidarität mit den Palästinensern nicht antisemitisch ist, und wies darauf hin, dass viele jüdische Personen an der Spitze der Bewegung gegen die israelischen Aktionen im Gazastreifen stehen.

