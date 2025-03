https://strategic-culture.su/news/2025/03/31/transactional-weakness-tips-balance-of-power-hold-no-illusions-there-nothing-beyond-this-reality/



Schwäche bei Transaktionen kippt das Machtgleichgewicht – „Machen Sie sich keine Illusionen; es gibt nichts jenseits dieser Realität“

Alastair Crooke

31. März 2025

Eine ‚Neuausrichtung‘ der US-Wirtschaft steht bevor. Putin hat recht. Die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit ist ‚vorbei‘

Das geopolitische Ergebnis der Nachkriegszeit hat die globale Wirtschaftsstruktur der Nachkriegszeit maßgeblich bestimmt. Beide befinden sich nun in einem enormen Wandel. Was jedoch festgefahren bleibt, ist die allgemeine (westliche) Weltanschauung, dass sich alles „ändern“ muss, damit alles beim Alten bleibt. In finanzieller Hinsicht wird alles so weitergehen wie bisher; stört den Schlaf nicht. Es wird davon ausgegangen, dass die Oligarchen-/Spenderklasse dafür sorgen wird, dass alles beim Alten bleibt.

Die Machtverteilung der Nachkriegszeit war jedoch einzigartig. Es gibt nichts „für immer“ daran; nichts ist von Natur aus dauerhaft.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz russischer Industrieller und Unternehmer hob Präsident Putin sowohl den globalen Bruch hervor als auch eine alternative Vision, die wahrscheinlich von den BRICS-Staaten und vielen anderen übernommen werden wird. Seine Ansprache war, bildlich gesprochen, das finanzielle Gegenstück zu seiner Rede auf dem Münchner Sicherheitsforum 2007, bei der er die militärische Herausforderung der „kollektiven NATO“ annahm.

Putin deutet nun an, dass Russland die Herausforderung der Nachkriegsfinanzordnung angenommen hat. Russland hat dem Finanzkrieg standgehalten und setzt sich auch in diesem durch.

Putins Ansprache letzte Woche war in gewisser Weise nichts wirklich Neues: Sie spiegelte die klassische Doktrin des ehemaligen Ministerpräsidenten Jewgeni Primakow wider. Primakow war kein Romantiker, was den Westen anging, und er verstand, dass Russland in der hegemonialen Weltordnung immer als untergeordnet behandelt werden würde. Deshalb schlug er ein anderes Modell vor – die multipolare Ordnung –, bei der Moskau die Machtblöcke ausbalanciert, sich ihnen aber nicht anschließt.

Im Kern ging es bei der Primakow-Doktrin darum, binäre Bündnisse zu vermeiden, die Souveränität zu wahren, Beziehungen zu anderen Großmächten zu pflegen und Ideologien zugunsten einer russisch-nationalistischen Vision abzulehnen.

Die heutigen Verhandlungen mit Washington (die sich nun eng auf die Ukraine konzentrieren) spiegeln diese Logik wider. Russland bettelt nicht um eine Lockerung der Sanktionen und droht auch nicht mit irgendetwas Bestimmtem. Es betreibt strategische Hinhaltetaktik: Es wartet Wahlzyklen ab, testet die Einheit des Westens und hält sich alle Türen offen. Dennoch ist Putin nicht abgeneigt, selbst ein wenig Druck auszuüben – das Zeitfenster für die Anerkennung der russischen Souveränität über die vier östlichen Oblaste ist nicht ewig: „Dieser Punkt kann sich auch verschieben“, sagte er.

Es ist nicht Russland, das bei den Verhandlungen vorprescht; ganz im Gegenteil – es ist Trump, der vorprescht. Warum? Es scheint auf die amerikanische Vorliebe für eine Kissinger-ähnliche Triangulationsstrategie zurückzuführen zu sein: Russland unterordnen; den Iran abziehen; und dann Russland von China abziehen. Man bietet Anreize und droht, an Russland „festzuhalten“, und sobald es auf diese Weise untergeordnet ist, könnte Russland dann vom Iran getrennt werden – wodurch alle russischen Hindernisse für einen Angriff der Achse Israel-Washington auf den Iran beseitigt würden.

Primakov würde, wäre er hier, wahrscheinlich davor warnen, dass Trumps „Big Strategy“ darin besteht, Russland schnell in einen untergeordneten Status zu zwingen, damit Trump die Israel-Normalisierung des gesamten Nahen Ostens fortsetzen kann.

Witkoff hat Trumps Strategie sehr deutlich gemacht:

„Als Nächstes müssen wir uns mit dem Iran befassen … sie sind ein Wohltäter von Stellvertreterarmeen … aber wenn wir diese terroristischen Organisationen als Risiken beseitigen können … Dann werden wir überall normalisieren. Ich denke, der Libanon könnte sich mit Israel normalisieren … Das ist wirklich möglich … Syrien auch: Vielleicht ist Jolani in Syrien [jetzt] ein anderer Typ. Sie haben den Iran vertrieben … Stellen Sie sich vor, der Libanon … Syrien … und die Saudis unterzeichnen einen Normalisierungsvertrag mit Israel … Ich meine, das wäre episch!“

US-Beamte sagen, die Frist für eine iranische „Entscheidung“ sei im Frühjahr …

Und da Russland auf den Status eines Bittstellers reduziert ist und der Iran (in solch fantastischem Denken) erledigt ist, kann sich das Team Trump dem Hauptgegner zuwenden – China.

Putin versteht das natürlich sehr gut und hat alle derartigen Illusionen gebührend entlarvt: „Lasst die Illusionen beiseite“, sagte er letzte Woche zu den Delegierten:

„Sanktionen und Beschränkungen sind die heutige Realität – zusammen mit einer neuen Spirale der wirtschaftlichen Rivalität, die bereits in Gang gesetzt wurde …“.

„Macht euch keine Illusionen: Es gibt nichts jenseits dieser Realität …“.

„Sanktionen sind weder vorübergehende noch gezielte Maßnahmen; sie stellen einen Mechanismus des systemischen, strategischen Drucks gegen unsere Nation dar. Unabhängig von globalen Entwicklungen oder Verschiebungen in der internationalen Ordnung werden unsere Konkurrenten ständig versuchen, Russland einzuschränken und seine wirtschaftlichen und technologischen Kapazitäten zu verringern …„.

“Sie sollten nicht auf vollständige Freiheit des Handels, der Zahlungen und des Kapitaltransfers hoffen. Sie sollten nicht auf westliche Mechanismen zum Schutz der Rechte von Investoren und Unternehmern zählen … Ich spreche nicht von irgendwelchen Rechtssystemen – die gibt es einfach nicht! Sie existieren dort nur für sich selbst! Das ist der Trick. Verstehen Sie?!“.

„Unsere [russischen] Herausforderungen existieren, ja – aber ihre sind auch reichlich vorhanden. Die westliche Dominanz schwindet. Neue Zentren des globalen Wachstums rücken in den Mittelpunkt“, sagte Putin.

Diese [Herausforderungen] sind nicht das ‚Problem‘; sie sind die Chance, wie Putin darlegte: “Wir werden der inländischen Fertigung und der Entwicklung der Technologiebranchen Vorrang einräumen. Das alte Modell ist vorbei. Die Öl- und Gasproduktion wird lediglich ein Anhängsel einer weitgehend intern zirkulierenden, autarken „Realwirtschaft“ sein – mit Energie nicht mehr als treibende Kraft. Wir sind offen für Investitionen aus dem Westen – aber nur zu unseren Bedingungen – und der kleine „offene“ Sektor unserer ansonsten geschlossenen Wirtschaft wird natürlich weiterhin mit unseren BRICS-Partnern Handel treiben.“

Was Putin hier effektiv darlegte, ist die Rückkehr zum hauptsächlich geschlossenen, intern zirkulierenden Wirtschaftsmodell der deutschen Schule (à la Friedrich List) und des russischen Premierministers Sergei Witte.

Nur um das klarzustellen: Putin erklärte nicht nur, wie Russland sich in eine sanktionsresistente Wirtschaft verwandelt hat, die die offensichtlichen Verlockungen des Westens ebenso verachten kann wie seine Drohungen. Er stellte das westliche Wirtschaftsmodell grundlegender in Frage.

Friedrich List war von Anfang an skeptisch gegenüber Adam Smiths Denken, das die Grundlage des „Anglo-Modells“ bildete. List warnte davor, dass es sich letztendlich selbst untergraben würde; es würde das System von der Schaffung von Wohlstand abbringen und es letztendlich unmöglich machen, so viel zu konsumieren oder so viele Menschen zu beschäftigen.

Eine solche Verschiebung des Wirtschaftsmodells hat tiefgreifende Folgen: Sie untergräbt die Gesamtheit der transaktionalen „Art of the Deal“-Diplomatie, auf die sich Trump verlässt. Es legt die Schwächen des Transaktionsgeschäfts offen. „Ihre Verlockung, die Sanktionen aufzuheben, sowie die anderen Anreize für westliche Investitionen und Technologie bedeuten jetzt nichts mehr“ – denn wir werden diese Dinge von nun an nur noch zu unseren Bedingungen akzeptieren, sagte Putin. „Auch Ihre Drohungen mit einer weiteren Sanktionsbelagerung haben kein Gewicht – denn Ihre Sanktionen waren der Segen, der uns zu unserem neuen Wirtschaftsmodell geführt hat“, argumentierte er.

Mit anderen Worten: Ob es um die Ukraine oder die Beziehungen zu China und dem Iran geht, Russland kann den Schmeicheleien der USA weitgehend unempfänglich gegenüberstehen (abgesehen von der gegenseitig zerstörerischen Gefahr eines Dritten Weltkriegs). Moskau kann sich mit der Ukraine Zeit lassen und andere Themen einer strengen Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen. Es kann erkennen, dass die USA keine wirkliche Hebelwirkung haben.

Das große Paradoxe daran ist jedoch, dass List und Witte Recht hatten – und Adam Smith Unrecht. Denn nun haben die USA festgestellt, dass sich das angloamerikanische Modell in der Tat als selbstzerstörerisch erwiesen hat.

Die USA wurden zu zwei wichtigen Schlussfolgerungen gezwungen: Erstens, dass das Haushaltsdefizit in Verbindung mit der explodierenden Staatsverschuldung den „Ressourcenfluch“ letztendlich auf die USA zurückgeworfen hat.

Als „Hüter“ der globalen Leitwährung – und wie JD Vance ausdrücklich sagte – hat dies zwangsläufig dazu geführt, dass der wichtigste Exportartikel Amerikas der US-Dollar geworden ist. Im weiteren Sinne bedeutet dies, dass der starke Dollar (der durch eine globale synthetische Nachfrage nach der Leitwährung gestützt wird) die Realwirtschaft Amerikas – seine Produktionsbasis – ausgehöhlt hat.

Dies ist die „Holländische Krankheit“, bei der die Währungsaufwertung die Entwicklung produktiver Exportsektoren unterdrückt und die Politik in einen Nullsummenspiel um Rohstoffrenten verwandelt.

Bei der Anhörung des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, im Senat im vergangenen Jahr fragte Vance den Fed-Vorsitzenden, ob der Status des US-Dollars als globale Reservewährung nicht auch Nachteile mit sich bringen könnte. Vance zog Parallelen zum klassischen „Ressourcenfluch“ und wies darauf hin, dass die globale Rolle des Dollars zur Finanzialisierung auf Kosten von Investitionen in die Realwirtschaft beiträgt: Das angloamerikanische Modell führt dazu, dass sich Volkswirtschaften auf ihren reichlich vorhandenen Faktor spezialisieren, seien es natürliche Ressourcen, Niedriglohnarbeit oder finanzierte Vermögenswerte.

Der zweite Punkt – im Zusammenhang mit der Sicherheit – ein Thema, auf das das Pentagon seit etwa zehn Jahren herumreitet, ist, dass die Reservewährung (und damit der starke Dollar) viele Versorgungslinien des US-Militärs nach China verlagert hat. Es macht keinen Sinn, argumentiert das Pentagon, dass die USA von chinesischen Versorgungslinien abhängig sind, um die Vorleistungen für die vom US-Militär hergestellten Waffen zu liefern – mit denen sie dann China bekämpfen würden.

Die US-Regierung Regierung hat zwei Antworten auf dieses Dilemma: Erstens ein multilaterales Abkommen (nach dem Vorbild des Plaza-Abkommens von 1985), um den Wert des Dollars zu schwächen (und damit pari passu den Wert der Währungen der Partnerstaaten zu erhöhen). Dies ist die „Mar-a-Lago-Abkommen“-Option. Die US-amerikanische Lösung besteht darin, den Rest der Welt zu zwingen, ihre Währungen aufzuwerten, um die Wettbewerbsfähigkeit der US-Exporte zu verbessern.

Der Mechanismus zur Erreichung dieser Ziele besteht darin, Handels- und Investitionspartnern mit Zöllen und dem Entzug des US-Sicherheitsschirmszu drohen. Als weitere Wendung erwägt der Plan die Möglichkeit, die US-Goldreserven aufzuwerten – ein Schritt, der die Bewertung des Dollars, der US-Schulden und der ausländischen Bestände an US-Staatsanleihen umgekehrt senken würde.

Die zweite Option ist der unilaterale Ansatz: Beim unilateralen Ansatz würde eine „Nutzungsgebühr“ auf ausländische offizielle Bestände an US-Staatsanleihen erhoben, um die Reservemanager aus dem Dollar zu vertreiben – und ihn so zu schwächen.

Nun, das ist doch offensichtlich, oder nicht? Eine „Neuausrichtung“ der US-Wirtschaft steht bevor. Putin hat recht. Die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit „ist vorbei“.

Werden Drohungen und Sanktionsandrohungen große Staaten dazu zwingen, ihre Währungen zu stärken und eine Umschuldung der USA zu akzeptieren (d. h. einen Schuldenschnitt für ihre Anleihen)? Das scheint unwahrscheinlich.

Die Währungsneuordnung des Plaza-Abkommens hing von der Zusammenarbeit großer Staaten ab, ohne die einseitige Maßnahmen unschön werden können.

Wer ist die schwächere Partei? Wer hat jetzt den Hebel in der Machtbalance in der Hand? Putin beantwortete diese Frage am 18. März 2025.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des in Beirut ansässigen Conflicts Forum.

