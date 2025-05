Die Sprache des Faschismus Curtis Johnson

https://www.counterpunch.org/2025/05/06/the-language-of-fascism/



6. Mai 2025

Curtis Johnson

Bild von Mika Baumeister.

Seit dem Aufkommen von Trump 2.0 im Januar dieses Jahres wird immer deutlicher, dass wir es diesmal mit einem noch virulenteren und umfassenderen Versuch der Durchsetzung des Faschismus zu tun haben als beim ersten Anlauf.

Ich habe nach Wegen gesucht, um zu erklären, was vor sich geht und wie ich dazu beitragen kann, mich dagegen zu wehren, unter anderem durch das Schreiben. Ich war überrascht von der Geschwindigkeit und der Extremität der Ereignisse. Was ich als eine eher langsam voranschreitende Version des Faschismus/Autoritarismus à la Orban oder Putin erwartet hatte, ähnelte eher den Erfahrungen mit den Nazis.

Ich habe mich etwas mit der Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland beschäftigt und war beeindruckt davon, wie sehr die Sprache und die Methoden von Trump und Co. denen der Nazis ähnelten, wenn auch in einer völlig anderen Situation, einschließlich der besonderen Geschichte und Realität der Vereinigten Staaten. Nein, ich behaupte nicht, dass es sich um eine Kopie mit dem gleichen vorhersehbaren Ergebnis handelt. Das ist weit davon entfernt, und das Ergebnis ist noch offen.

Was ich jedoch behaupte, ist, dass die Parallelen und Gefahren nicht ignoriert werden sollten.

Mir wurde klar, dass es notwendig und potenziell wichtig ist, Beobachtungen der Ereignisse unter dem „neuen“ Trump-Regime sowie den wachsenden Widerstand dagegen festzuhalten. Ich fühlte mich dazu hingezogen, Victor Klemperers zweibändiges Tagebuch „Ich werde Zeugnis ablegen“ über sein Leben als jüdischer Akademiker in Nazi-Deutschland von 1933 bis 1945 zu lesen.

Klemperer beschreibt aus einer sehr persönlichen Perspektive die Einkreisung und zunehmende Unterdrückung des jüdischen Lebens, insbesondere seines eigenen und das seiner „arischen“ Frau Eva sowie ihres Freundes- und Bekanntenkreises. Victor überlebte den Holocaust wie durch ein Wunder, vor allem dank Evas Herkunft. Als die Brandbomben der USA 1945 Dresden zerstörten, gelang Victor und Eva die Flucht. Victor riss den gelben Stern ab, den Juden auf Befehl der Nazis unter Androhung der Todesstrafe tragen mussten, und floh mit Eva in Richtung der alliierten Linien.

Ich bin gerade mit Band I fertig, der 1941 endet. In diesem Band dokumentiert Klemperer, der Professor und Autor für französische und Weltliteratur war, die Sprache des Dritten Reiches. Er hat die Idee, eines Tages ein Buch darüber zu schreiben, was er jedoch aufgrund der zunehmenden Todesgefahr für aussichtslos hält. Tatsächlich überlebte er und veröffentlichte dieses Buch, das ich lesen möchte.

Die Lektüre von Klemperers Tagebuch ist eine erschreckende Warnung aus der Geschichte, da sich der Faschismus derzeit in den USA ausbreitet. Ich werde das Gefühl nicht los, dass dies ein Prolog ist, wenn auch, wie ich sage, in einer anderen Situation und Zeit mit anderen Parametern und möglichen Ergebnissen, und dass mich das zutiefst erschüttert und beunruhigt.

Klemperer, ein Militärveteran, der sich immer als Deutscher und Protestant und nicht als Jude gesehen hat, findet sich zunehmend von diesem Gefühl des „Deutschseins“ entfremdet.

1938 schreibt er, dass ihm dies „ausgeprügelt“ worden sei, und sagt: „Zu viel von dem, was ich früher leicht genommen und als peinliches Randphänomen betrachtet habe, halte ich jetzt für deutsch und typisch. Der Superlativismus, der ein besonderes Merkmal der Sprache des Dritten Reiches ist … Die Nazis tun dies auf eine Weise, die halb Größenwahn, halb verzweifelte Autosuggestion ist. Eines ihrer Lieblingswörter ist ‚ewig‘.“

Die Sprache der Trumpisten strotzt vor Superlativen. In typischer Manier lobte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation seine „Errungenschaften“ in 43 Tagen: „Der amerikanische Traum ist unaufhaltsam, und unser Land steht vor einem Comeback, wie es die Welt noch nie gesehen hat und vielleicht nie wieder sehen wird. So etwas hat es noch nie gegeben.“

Klemperer schreibt 1936: „Dem Führer muss blind gefolgt werden, blind! Sie brauchen überhaupt nichts zu erklären, da sie niemandem Rechenschaft schuldig sind. Heute ist mir klar geworden: Nie war die Spannung zwischen menschlicher Macht und Ohnmacht, menschlichem Wissen und menschlicher Dummheit so überwältigend groß wie jetzt.“ Das erinnert mich an die Zerstörung der wissenschaftlichen Forschung durch die Trump-Regierung, aber auch an die gleichgeschaltete Unterwürfigkeit der Republikaner, die Trumps erste 100 Tage in den höchsten Tönen loben.

Angesichts der wahnsinnigen Feierlichkeiten zur Annexion Österreichs durch Deutschland im Jahr 1938 und der zunehmenden Verhöhnung der Juden berichtet Klemperer: „An jedem Pfosten unseres Zauns wurde ein breites gelbes Flugblatt mit dem Davidstern geklebt. ‚Jude‘. Warnung vor den nicht gekennzeichneten Seuchenkasernen. Der Stürmer hat sein übliches Ritualmordmotiv wieder ausgegraben; ich wäre wirklich nicht überrascht, wenn ich als Nächstes die Leiche eines Kindes im Garten finden würde.“

Er berichtet, wie Hitler Göring in einer großen Zeremonie seinen „Marschallstab“ überreichte. „Sie haben kein Gespür für die komische Wirkung, die sie damit erzielen. Ihr bewusster Humor ist Boshaftigkeit gegenüber den Wehrlosen.“ Und weiter: „Seit einigen Tagen wird das göttliche Recht immer mehr in den Vordergrund gestellt. Immer wieder in der Zeitung. Er ist das Werkzeug der Vorsehung – die Hände, die ‚Nein‘ schreiben (in der Abstimmung vom April 1938 zur Bestätigung des Regimes), werden verdorren – die heilige Wahl. … Wir glauben, dass er sich zum Kaiser krönen lassen wird.“

Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Trump, der von sich selbst als ‚der König‘ spricht und Memes von sich mit einer Krone twittert. Er sinnierte darüber, trotz verfassungsrechtlicher Beschränkungen eine dritte Amtszeit anzustreben. Wie viele seiner Anhänger sehen ihn als „von Gott auserwählt“, nachdem er im vergangenen Sommer ein Attentat überlebt hat? Jetzt ist Trump sogar so weit gegangen, ein Meme von sich selbst als neuer Papst zu twittern!

In einem kürzlichen Interview mit The Atlantic über „Trumps erste 100 Tage“ behauptet Trump, er „regiere das Land und regiere die Welt“.

Es gibt so viele weitere Beispiele für amerikanisierte, aber naziähnliche Sprache oder Bilder von Regierungsvertretern, darunter ihre Freude daran, Machtlose zu vernichten. Musk mit einer Kettensäge auf der Bühne, der damit prahlt, USAID in den „Holzhäcksler“ zu stecken, ungeachtet der Todesfälle, die dies verursachen wird, und der die Sozialversicherung, in die Millionen Menschen eingezahlt haben und auf die sie zum Überleben angewiesen sind, als „Ponzi-Schema“ bezeichnet. Die kaum verhüllten, aber offensichtlichen Nazi-Grüße von Bannon und Musk. Das ständige Prahlen von Trump und seinen Speichelleckern über ihr „Recht“, Grönland zu annektieren und jeden ohne Rücksicht auf das Gesetz zu deportieren, die ständigen „größten Menschenmengen aller Zeiten“ bei seinen Wahlkampfveranstaltungen und seiner ersten Amtseinführung, der Plan für eine Militärparade zu seinen Ehren im Juni in Washington, D.C. Die ständigen Forderungen anderer Trump-Beamter, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt ihm „danken“ und sich vor ihm verneigen sollen.

Diese Vorgehensweise ist so komisch, so bizarr, so dreist und durchschaubar. So wahnsinnig und realitätsfern und doch gleichzeitig so gefährlich. Sie betrachten die Realität als das, was die Machthaber den Menschen mit Gewalt aufzwingen können, und sie sind bereit, dafür alle Mittel einzusetzen, egal wie extrem diese auch sein mögen.

Viele weitere Beispiele für die faschistische Sprache und Propaganda Trumps fallen mir ein. Die ständige Anwendung des Nazi-Spielbuchs durch das derzeitige Regime, „dem anderen vorzuwerfen, was man selbst tut“ – (angeblich von Goebbels) –, die Berichterstattung über Trumps Verfehlungen oder Verbrechen als „Fake News“ und die Presse als „Feind des Volkes“ zu bezeichnen, politische Gegner mit Ermittlungen oder Gefängnisstrafen zu belegen, um diejenigen zu bestrafen, die eine „Hexenjagd“ gegen Trump geführt haben (für offensichtliche Verbrechen, die er begangen hat), und „radikale Aktivistenrichter“, die es wagen, sich ihm im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens in den Weg zu stellen, ins Visier zu nehmen und mit Amtsenthebung zu drohen.

Das Löschen der rassistischen Geschichte Amerikas aus Museen, Institutionen, Regierungsbehörden und Websites oder die Entfernung von Programmen oder Formulierungen, die nur geringfügig auf die historische Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe eingegangen sind, als „Umkehrung der Rassendiskriminierung“ (gegenüber Weißen! – ersetzen Sie einfach „Arier“ durch „Weiße“ für die USA) zu bezeichnen. Die Verbreitung von Fehlinformationen, Lügen und faschistischen Narrativen als „Förderung der Freiheit“ zu propagieren, die durch die „Woke-Kultur“ unterdrückt worden sei. Die Analogien sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen, die Geschwindigkeit der Angriffe zu hoch, um sie zu ignorieren.

Eine Fallstudie der faschistischen Propaganda Trumps

Am 29. April gab Trump ein Interview mit Terry Moran von ABC News über seine ersten 100 Tage im Amt. Darin gab er zu, dass er Kilmar Obrego Garcia aus dem salvadorianischen CECOT-Gefängnis nach Hause holen könnte, aber seine Anwälte wollen das nicht und deshalb hat er auch keine Pläne dazu. Trumps Aussage widerlegt die vorherigen Behauptungen von Trump-Beamten wie Pam Bondi und Steven Miller, dass die USA Kilmar trotz Gerichtsurteilen, darunter auch eines des Obersten Gerichtshofs, nicht zurückholen könnten, da dies allein Sache El Salvadors sei.

Ursprünglich hatte ein Anwalt des Justizministeriums vor Gericht erklärt, Kilmar sei „aufgrund eines Verwaltungsfehlers“ abgeschoben worden (wofür er offenbar von Bondi entlassen wurde). Später, um nicht als Fehler angesehen zu werden, behaupteten Regierungsbeamte, dies sei nicht der Fall. Sie hielten an der Lüge fest, Kilmar sei ein Mitglied der MS-13-Gang, an der sie trotz des fast vollständigen Mangels an Beweisen festhalten.

Trump argumentierte gegenüber Moran, dass Obrego Garcia buchstäblich „MS-13“ auf seine Finger tätowiert habe. Trump hatte zuvor ein Foto von Obrego Garcias Hand getwittert, das offenbar ein mit Photoshop bearbeitetes Foto ist. Eine Quelle hatte ein Foto von Garcias Hand mit Tätowierungen gemacht und die Symbole darauf – ein Marihuana-Blatt, ein Smiley, ein Kruzifix und ein Totenkopf – als „M S 1 3“ interpretiert. Diese Buchstaben wurden dann digital über die tatsächlichen Symbole gesetzt, um diesen Eindruck zu erwecken. Experten, die sich mit MS13-Tattoos auskennen, sagen, dass die tatsächlichen Symbole auf Kilmar’s Hand nicht auf MS13-Gang-Tattoos hindeuten. Ein salvadoranischer Journalist, der ein Buch über MS13 geschrieben hat, sagte: „Keiner der Hunderten von Quellen, mit denen ich gesprochen habe, hat jemals etwas gesagt, das uns Trumps seltsame Interpretation der Tattoos glauben lassen würde“.

Unbeeindruckt von der Wahrheit argumentierte Trump, dass diese Buchstaben und Zahlen tatsächlich und buchstäblich auf Kilmars Hand auf dem Foto zu sehen seien. Er argumentierte, Moran solle ihm einfach zustimmen und sagen, dass sie auf seinen Händen zu sehen seien!

Nun wird in der NYT berichtet, dass das Außenministerium als Reaktion auf das Bundesgericht, das seine Rückkehr angeordnet hatte, und nachdem der Oberste Gerichtshof das Regime angewiesen hatte, seine Rückkehr zu „erleichtern“, bei El Salvador wegen der Rückführung von Garcia angefragt hatte, dass der salvadorianische Diktator Bukele sich jedoch geweigert habe, ihn freizulassen, weil er Salvadorianer sei. Es schien also, als hätten Regimevertreter geplant, dies zu nutzen, um den Anschein zu erwecken, sie kämen der Anordnung des Obersten Gerichtshofs nach, Kilmar „auszuleihen“ – indem sie sagten, sie hätten es versucht, aber es sei ihnen nicht gelungen. Aber jetzt hat Trump verlauten lassen, dass das alles Blödsinn ist, nur dass seine Anwälte das nicht wollen.

Aber das ist typisch Trump, könnte man sagen, Trumpismus 101. Von einem Tag auf den anderen werden völlig gegensätzliche Aussagen von Trump oder hochrangigen Trump-Beamten gemacht. Es wird vorgegeben, manchmal von der Presse unhinterfragt, dass diese Aussagen nicht in völligem Widerspruch zueinander stehen, und gleichzeitig wird jede Kohärenz oder Klarheit verweigert. Und dann wird wieder ein Weg eingeschlagen, um sich mit Druck durchzusetzen, wenn man bloßgestellt wird. Dies ist Teil des Sprachgebrauchs, um Wahrheit und Logik auszublenden.

Ein großer Teil der faschistischen „Sprache und Methode“ besteht darin, eine Wolke widersprüchlicher Lügen von verschiedenen Beamten zu verbreiten, oft unter Beteiligung des Diktators selbst, um einen Nebel der Verwirrung und Verschleierung zu schaffen, der es schwierig macht, zurückzuverfolgen, zu trennen und zu dokumentieren, wer wann was gesagt hat, und es sogar schwierig macht, die Argumentation oder die „Kernbotschaft“ des Regimes zu ermitteln, wenn es in Schwierigkeiten gerät.

In einem Interview spricht die Journalistin und Autorin Masha Gessen von Trumps „Bully Lie“ (Tyrannenlüge). Das ist eine Lüge mit einem Augenzwinkern, bei der man weiß, dass das, was man sagt, offensichtlich und nachweisbar falsch ist, aber man hat Macht über andere und bestimmt daher, was sie glauben sollen. Die Wahl, die die Macht bietet, lautet: Akzeptiere sie, und vielleicht darfst du in der Welt, die uns gehört und die wir beherrschen, leben und gedeihen; lehne sie ab, und du wirst den Preis dafür zahlen. In Trumps Welt und in der Welt, die er schaffen will, gibt es keine Wahrheit, keine Beweise, keine Logik, keine Vernunft, kein „Dinge durchdenken“ – nur Macht, der man folgen und gehorchen muss, oder man leidet.

Curtis Johnson ist ein ehemaliger Forschungswissenschaftler, freiberuflicher Autor und Umweltaktivist. Er hat über die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, den Kampf gegen die Keystone XL-Pipeline, die Nuklearkatastrophe von Fukushima, die Waldbrände im Westen der USA, die Bedrohung von Orcas und Wildlachs, das Aussterben und die Klimakrise sowie den Kampf für Gerechtigkeit für die Familien der von der Polizei ermordeten Menschen und gegen Trumps Faschismus berichtet und geschrieben. Folgen Sie ihm auf bluesky: curtisjohnson97404.bsky.social oder seinem Blog unter https://forplanetandhumanity.com/author/forplanetandhumanity/

