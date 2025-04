https://www.commondreams.org/opinion/ozturk-mahdawi-rights-vermont



Ihre wichtigsten verfassungsmäßigen Rechte stehen in Vermont vor Gericht

Die Fälle Ozturk und Mahdawi werden in Kürze vor dem US-Bezirksgericht in Vermont verhandelt, aber nur Sie können das Urteil in der öffentlichen Meinung fällen.

Mary Dingee Fillmore

Common Dreams

29. April 2025

Sofern nichts Unvorhergesehenes passiert, werden sowohl Rumeysa Ozturk als auch Mohsen Mahdawi in den nächsten Wochen vor einem Gericht in Vermont stehen. Beide werden das Recht der Regierung anfechten, Menschen ohne ordentliches Verfahren zu entführen und inhaftieren, weil sie ihre verfassungsmäßig geschützte Meinungsfreiheit ausgeübt haben. Beide Gefangenen fordern das alte Recht auf Habeas Corpus, ein Rechtsmittel gegen unrechtmäßige Inhaftierung, das englische Könige daran hinderte, Menschen willkürlich ins Gefängnis zu werfen. Die Gerichte werden entscheiden, ob die Meinungsfreiheit und ein ordentliches Gerichtsverfahren für alle noch immer geltendes Recht sind.

Aber Sie und ich werden entscheiden, ob wir, das Volk, solche illegalen Verhaftungen zulassen oder ob wir so laut protestieren, dass die Regierung es nicht wagt, sie fortzusetzen. Warum sollten wir uns Sorgen machen? Was ist hier passiert? In der Flut von so vielen Skandalen verliert man leicht den Überblick darüber, dass diese beiden Fälle dieselben Kernprobleme betreffen und sich dennoch in einigen wichtigen Punkten unterscheiden.

Ein Unterschied besteht darin, dass Mahdawi bis März 2024 eine öffentliche Rolle bei der Organisation und den Protesten einer palästinensischen Studentenvereinigung an der Columbia University spielte, aus der er austrat, weil er sich für Palästina als sicheren Ort für Juden und Palästinenser gleichermaßen einsetzte. Ozturks einziges „Verbrechen“ besteht darin, dass sie Mitautorin einer Kolumne in der Zeitung der Tufts University war, in der die Universität aufgefordert wurde, den Völkermord an mehr als 50.000 Palästinensern anzuerkennen und entsprechend zu handeln. Eine Untersuchung des Außenministeriums vor ihrer Verhaftung ergab keinerlei Verbindung zu Terrorismus oder Antisemitismus. Ozturk wurde buchstäblich nur wegen ihrer geschriebenen Worte inhaftiert, während Mahdawi auf der Straße sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausübte.

Kann wirklich jemand glauben, dass eine Kolumne in einer Universitätszeitung oder Demonstrationen auf einem College-Campus „potenziell schwerwiegende außenpolitische Konsequenzen für die Vereinigten Staaten“ gemäß dem Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz haben könnten?

Ein weiterer Kontrast besteht darin, dass Mahdawi auf Doxxing und falsche Anschuldigungen mit Untertauchen reagierte und am Tag vor seiner Verhaftung von CBS News interviewt wurde. Er war vorbereitet. Ozturk hatte Angst, führte aber ihr Privatleben weiter. Als Mahdawi sich zu dem lang ersehnten Einbürgerungsgespräch begab, wurde er von Verbündeten begleitet, die filmten, wie er in Handschellen abgeführt wurde. Er wusste, worauf er sich einließ, und entschied, dass es das Risiko wert war, weil das Gespräch seinen Traum erfüllen könnte: die US-Staatsbürgerschaft. Er stand sofort im Fokus seiner Anwälte, seiner Nachbarn und der Presse.

Der Kontrast zu Rumeysa Ozturks Verhaftung und Entführung könnte nicht größer sein. Die ahnungslose 30-jährige Frau war am helllichten Tag auf dem Weg zu einem interreligiösen Zentrum, als sechs maskierte Agenten sie überfielen, ihr Handy an sich nahmen, ihr Handschellen anlegten und sie zu einem unmarkierten Fahrzeug führten. Während 24 albtraumhaften Stunden wurde Ozturk über die Staatsgrenze nach New Hampshire und dann nach Vermont gebracht, wo sie über Nacht festgehalten wurde. Im Morgengrauen wurde sie nach Louisiana geflogen, wo sie seitdem inhaftiert ist. In ihrer Erklärung sagt sie, dass sie zunächst dachte, sie sei in den Händen von Mördern, nicht der Polizei. Ozturks wiederholte Bitten, ihren Anwalt anrufen zu dürfen, wurden abgelehnt.

Während Mahdawi angibt, er sei in einem Gefängnis in Vermont „in guten Händen“, beschreibt Ozturk eine albtraumhafte Situation in der Haftanstalt in Louisiana. Sowohl in ihrer schriftlichen Erklärung vor Gericht als auch in ihren Gesprächen mit dem Senator und den Abgeordneten, die sie besucht haben, beschrieb sie 24 Frauen und eine Maus in einer Zelle, die für 14 Personen vorgesehen war. Zusammenfassend: „unhygienisch, unsicher und unmenschlich“. Ozturk wurden außerdem ihre Asthmamedikamente und die medizinische Versorgung vorenthalten, und ihr Hijab wurde ohne ihre Zustimmung entfernt.

Trotz all dieser Unterschiede weisen die Fälle neben der palästinensischen Sache noch einige Gemeinsamkeiten auf. Beide Personen genießen umfangreiche Unterstützung durch ihre Gemeinden. Die klassische Kirche mit weißem Kirchturm in Hartland, Vermont, war voller Nachbarn von Mahdawi, die ihm auf jede erdenkliche Weise helfen wollten. Der Bezirksrichter hatte noch nie so viele Unterstützungsschreiben gesehen (fast 100). Auch Ozturk genießt hohes Ansehen. Neben Briefen des Präsidenten der Tufts University (den sie in ihrer Kolumne kritisiert hatte) und vieler Kollegen und Fakultätsmitglieder unterstützten sie 27 nationale jüdische Organisationen in einem Amicus-Brief. Gerade sie sollten die Gefahren verstehen, die damit verbunden sind, Menschen wegen ihrer Äußerungen ohne ordentliches Verfahren auf der Straße zu entführen.

In beiden wegweisenden Fällen ordneten die Richter ausdrücklich an, dass die Gefangenen nicht aus dem Bundesstaat, in dem sie festgenommen wurden, verlegt werden dürfen. Mahdawi befindet sich immer noch in Vermont, da die richterliche Anordnung beantragt und sofort gewährt wurde. Die Agenten, die Ozturk entführten, rasten über die Grenze von Massachusetts und überquerten drei Bundesstaatsgrenzen, bevor 24 Stunden vergangen waren. Die Trump-Regierung behauptet, dass Ozturks Antrag ungültig sei, weil er nicht im richtigen Bundesstaat eingereicht worden sei – obwohl sie sie daran gehindert hatte, zu kommunizieren, bis sie in Louisiana war.

Sowohl Ozturk als auch Mahdawi waren Opfer von Doxxing, und falsche Informationen wurden über Netzwerke von Extremisten verbreitet, die sie ins Visier genommen hatten. Ozturks Kolumne war ihre einzige öffentliche Stellungnahme zur Palästinafrage, und die Trump-Regierung musste sich sehr bemühen, um etwas zu finden, das ihr missfiel – nämlich dass ihre Worte Sympathie für eine Gruppe zum Ausdruck brachten, die später vorübergehend vom Campus verbannt wurde. Mahdawi war keineswegs antisemitisch, wie ihm vorgeworfen wurde, sondern Anführer einer Protestaktion, bei der er die gesamte Gruppe dazu anstachelte, einen Demonstranten, der das jüdische Volk beschimpfte, mit „Schande über dich“ zu beschimpfen.

Die Grundlage für das Vorgehen der Trump-Regierung in beiden Fällen ist vage und alarmierend. Kann wirklich jemand glauben, dass eine Kolumne in einer Universitätszeitung oder Demonstrationen auf einem College-Campus „potenziell schwerwiegende außenpolitische Folgen für die Vereinigten Staaten“ haben könnten, wie es im Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetz heißt?

Rumeysa Ozturk und Mohsen Mahdawi kämpfen für eines der ältesten Rechte in unserem Gewohnheitsrecht, weil ihre Rechte gemäß der Verfassung der Vereinigten Staaten – sich frei zu äußern und ein ordentliches Gerichtsverfahren zu erhalten – in vielfältiger Weise verletzt wurden. – das Recht auf freie Meinungsäußerung und ein ordentliches Gerichtsverfahren – in vielfältiger Weise verletzt wurden. Ob Sie nun in Vermont mit seiner Tradition der freien Meinungsäußerung und der direkten Demokratie leben oder in einem der anderen 49 Bundesstaaten, in denen die Bill of Rights noch gilt, sprechen Sie sich für sie aus. Sprechen Sie mit Ihrem Präsidenten, der sie inhaftiert hat, und seinen Beamten, Ihren Senatoren und Abgeordneten, allen Medien, die Sie lesen oder sehen, Ihrer Landesregierung und Ihrer Kommunalverwaltung. Stellen Sie sich mit einem Schild an die Straße und laden Sie Ihre Nachbarn ein, sich Ihnen anzuschließen. Sprechen Sie mit allen Organisationen, denen Sie angehören, und knüpfen Sie Kontakte zu Menschen, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung. Die meisten Menschen sind der Meinung, dass niemand in unserem Land willkürlich entführt und inhaftiert werden sollte.

Die Rechte, die Sie retten, könnten Ihre eigenen sein. Tatsächlich sind sie es – zumindest vorerst.

