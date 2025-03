https://mondoweiss.net/2025/03/a-child-in-gaza-watched-his-mother-burn-alive-then-he-died-too/



Ein Kind in Gaza musste mit ansehen, wie seine Mutter bei lebendigem Leib verbrannte. Dann starb es auch.

Während Israels völkermörderischer Krieg in Gaza wieder aufgenommen wird, werden ganze Familien inmitten der Bombardierung ausgelöscht, und die Häuser der Familien werden zu Familiengräbern. Überlebende berichten Mondoweiss, dass die meisten Toten Frauen und Kinder sind.

Von Tareq S. Hajjaj

19. März 2025

Notfallteams versuchen, ein Feuer zu löschen, das am 19. März 2025 nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager al-Bureij in einer Wohnung ausgebrochen ist. (Foto: Moiz Salhi/APA Images)

Am Dienstagabend beschlossen die Brüder Muhammad und Ibrahim Hamidi im Gebiet Qarara östlich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens, mit ihren Kindern an einen weniger gefährlichen Ort östlich der Stadt zu fliehen. Der Lärm schwerer Geschütze von Panzern, die in der Nähe ihres Hauses stationiert waren, nach einer brutalen Nacht des ununterbrochenen Beschusses und Bombardements, trieb sie dazu, in Richtung des Mawasi-Gebiets von Khan Younis zu gehen, demselben Küstenstreifen, der während des gesamten Krieges als sogenannte „Sicherheitszone“ gedient hatte.

Die Brüder kamen an und bauten ihre Zelte auf. Mitten in der Nacht hörte Muhammad den Lärm von Bomben. Er verließ sein Zelt, das Hunderte Meter von dem seines Bruders Ibrahim entfernt stand. Er eilte dem Lärm der Bomben entgegen, um Menschen zu helfen, die getroffen worden waren – ein alltäglicher Anblick in Gaza –, aber er hatte nicht erwartet, dass das bombardierte Zelt seinem Bruder gehören würde.

„Ich rannte hinaus und dachte, die Bombardierung könnte eine Familie getroffen haben, die wir kennen. Als ich ankam, fand ich meinen Bruder blutüberströmt auf dem Boden liegen und seine Frau, die ihr Kind im Arm hielt, beide in Flammen“, berichtete Muhammad Hamidi Mondoweiss. “Mein Neffe lag auf dem Boden, mit Kopf- und Rückenverletzungen, und schaute seine Mutter an. Sie stand mit seinem jüngeren Babybruder in Flammen. Dann drehte mein Neffe den Kopf zu seinem Vater, der blutete, nachdem die Rakete seinen Kopf getroffen hatte.“ Weiterlesen in mondoweiss.net

