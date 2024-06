https://www.middleeastmonitor.com/20240615-ukraine-continued-aid-and-the-prevailing-logic-of-slaughter/



Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hält eine Rede in Kiew, Ukraine, am 03. April 2024. [Vladimir Shtanko – Anadolu Agency]

Die Ukraine, die fortgesetzte Hilfe und die herrschende Logik des Schlachtens

von Dr. Binoy Kampmark

15. Juni 2024

Der Krieg hat immer seine eigene Anziehungskraft. Er hat seine eigenen ausgefransten Lorbeeren, die Berufung seiner eigenen abgenutzten Dichter, die in Propaganda geübt sind. In der Schlacht schreiben die Dichter weiter und verherrlichen weiter. Die plappernden Diplomaten bleiben in der Kühlbox und warten ab. Die Soldaten sterben, die Zivilisten auch. Den Politikern wird erlaubt, sich schlecht zu benehmen.

Angesichts der verzweifelt blutigen Lage der Ukraine in den Händen ihrer russischen Partner war der Horizont des Konflikts in letzter Zeit scheinbar geschrumpft. Müdigkeit und Verzweiflung hatten sich breit gemacht. Washington schien mehr daran interessiert zu sein, solche musikalischen Analphabeten wie den Außenminister Antony Blinken zum moralischen Kuscheln nach Kiew zu schicken, als mörderische Militärtechnik.

Der russische Präsident Wladimir Putin hielt es angesichts der Verluste, die seine eigene Seite in dem Konflikt erlitten hat, für angebracht, die Frage der Friedensgespräche aufzugreifen. Am 14. Juni brachte er in einem Gespräch mit Vertretern des russischen Außenministeriums die Idee ins Spiel, dass Russland seine Kampfhandlungen „sofort“ einstellen würde, wenn die Ukraine ihre Bestrebungen, der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) beizutreten, aufgibt und ihre Truppen aus den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja abzieht.

Anstatt den Konflikt in seine vorherige eingefrorene Phase zurückzuversetzen, ging Putin noch weiter. Er würde enden, wenn Kiew die souveräne Kontrolle Moskaus über die vier Regionen als „neue territoriale Realitäten“ akzeptiere. Auch die russischsprachigen Bürger in der Ukraine würden geschützt, und die von westlichen Staaten verhängten Sanktionen würden aufgehoben werden. „Heute“, erklärte Putin: „Wir haben einen weiteren konkreten, echten Friedensvorschlag unterbreitet. Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte ihn wie in der Vergangenheit ablehnen, werden sie die politische und moralische Verantwortung für die ‚Fortsetzung des Blutvergießens‘ tragen.“

Putin fügte hinzu, dass die Russische Föderation das Feuer einstellen und zu Verhandlungen bereit sein werde, sobald die Ukraine ihr militärisches Personal aus dem Donbass und Noworossija abziehe und sich verpflichte, nicht der NATO beizutreten. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird.“

Länge und Dauer sind jedoch die Merkmale dieses mörderischen Gambits. Die Niederlage und Demütigung der Ukraine ist für die Sesselstrategen des US-Imperiums und ihrer verschiedenen Satelliten nicht hinnehmbar. Die zwanghafte Expansion der NATO kann nicht verhindert werden, ebenso wenig wie die Ausdehnung des Einflusses Washingtons von Europa aus nach Osten. Und was die Rüstungsunternehmen und -Firmen betrifft, die an den Tötungen verdienen wollen, so müssen auch sie berücksichtigt werden.

Dies war für die Interessen der Regierung von US-Präsident Joe Biden unverzeihlich. Die Washingtoner Kriegsspielerei muss weitergehen. Imperien brauchen ihre Sättigung, ihr sattes Pfund Fleisch. Das Übergewicht der Macht kommt in verschiedenen Formen zum Tragen: direkte Angriffe auf Gegner (die bei den Wählern möglicherweise unpopulär sind), stellvertretende Rekrutierung oder die Übernahme der Patenschaft für einen Nationalstaat oder eine Entität als bequemer Killer. Die Ukraine ist in diesem Sinne zu letzterem geworden, zu einem umfunktionierten, tragischen Handlanger für US-Interessen, der in patriotischem Eifer Blut vergießt.

In diesem Sinne versprach Biden bei der Ankündigung eines Finanzierungspakets der G7-Gruppe für die Ukraine, dass „Demokratien liefern können“ – der Betrag auf dem Konto: 50 Milliarden US-Dollar. „Wir setzen unser Geld für die Ukraine ein und erinnern Putin einmal mehr daran, dass wir nicht nachgeben werden. Dieser Betrag stammt aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten außerhalb des russischen Hoheitsgebiets, die zum größten Teil von der russischen Zentralbank stammen und sich auf 280 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Umstände dieses Einfrierens werden in Zukunft Gegenstand zahlreicher Dissertationen und rechtlicher Anfechtungen sein, aber allein diese Tatsache deutet darauf hin, dass die Verbündeten der Ukraine es leid sind, aus ihren eigenen Haushalten zu schöpfen: Wir unterstützen euch, aber wir sehen auch nicht gerne, wie das Geld unserer Steuerzahler ständig für dieses Unternehmen verprasst wird.

Bidens Äußerungen im Hotel Masseria San Domenico in Fasano haben die eindringliche Qualität einer Wiederholung, wenn es um die Unterstützung der USA für zum Scheitern verurteilte Anliegen und fehlgeleitete Ziele geht. Das Feigenblatt kann, wenn es angeboten wird, bei jeder Bewegung zurückgezogen werden: Südvietnam, das zur Eroberung durch Nordvietnam verdammt war; Afghanistan, das fast zwangsläufig von den Taliban zurückerobert werden musste; Kurden, die Sumpfaraber, Lieblingsprojekte der US-Strategen, die zum Aufstand ermutigt wurden, um dann durch Verrat abgeschlachtet zu werden.

So sagt Biden: „Ein dauerhafter Frieden für die Ukraine muss durch die eigene Fähigkeit der Ukraine untermauert werden, sich jetzt zu verteidigen und künftige Aggressionen jederzeit abzuschrecken […]“, erklärt Biden und schöpft dabei aus dem Echo der Vietnamisierung und aller derartigen Jubelmeldungen über eine einheimische Sache gegen einen bösen Feind. Es geht darum, die ukrainische Verteidigung und Abschreckung zu stärken, ohne US-Truppen zu entsenden. Mit anderen Worten: Wir bezahlen euch für euren Tod.

Die NATO-Krankheit, löchrig und auslaugend, kommt wieder zum Vorschein. Der Ukraine sollen Waffen und Munition zur Verfügung gestellt werden, während gleichzeitig der „Informationsaustausch“ und die Ausbildung ausgebaut werden sollen: „Verbesserung der Interoperabilität zwischen unseren Streitkräften im Einklang mit den NATO-Standards“. Geld soll in die ukrainische Verteidigungsindustrie gesteckt werden, damit sie „ihre eigenen Waffen und Munition liefern“ kann. Dem Blumenstrauß ist ein warnendes Wort beigefügt. „Was Langstreckenwaffen … ins Innere Russlands angeht, so haben wir unsere Position in dieser Hinsicht nicht geändert.“ Töten ist immer eine Frage von Quantität und Kalkül. Die Botschaft an Kiew ist klar: Setzen Sie die Waffen ein, aber tun Sie es vorsichtig.

Übersetzt mit deepl.com

