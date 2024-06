https://thegrayzone.com/2024/06/14/british-meddling-macedonia-unravels/



Britische Einmischung in Mazedonien geht nach hinten los und deckt Putschversuche auf

Von Kit Klarenberg

14. Juni 2024

Charles Garrett, offenbar ein britischer Geheimagent, hat sich mit einem örtlichen Staatsanwalt zusammengetan, um mazedonische Persönlichkeiten zu Unrecht anzuklagen und die Regierung des Landes zu stürzen. Wo immer Garrett in der Region auftaucht, scheint es zu Putschen zu kommen.

Die westlichen Medien zeigten wenig Interesse, als die antiwestliche VMRO-DPMNE-Partei bei den mazedonischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 8. Mai einen Erdrutschsieg errang. Die seismische Entwicklung könnte jedoch eine vom Ausland inszenierte farbige Revolution rückgängig machen, die vor fast einem Jahrzehnt ausgelöst wurde und die Regierung in Skopje auf einen von der EU und der NATO gesteuerten Weg brachte. Um dies zu erreichen, waren zügellose Korruption und Kriminalität sowie eine von der Bevölkerung verachtete Änderung des Landesnamens erforderlich.

Die britische Einmischung spielte bei dieser Operation zum Regimewechsel eine zentrale Rolle, wobei ein offensichtlicher MI6-Agent namens Charles Garrett vor Ort Unruhe stiftete und sich mit den Akteuren der Opposition abstimmte. Garrett unterhielt offensichtlich eine enge Beziehung zu einem korrupten, hochrangigen örtlichen Staatsanwalt, der illegal beschaffte und stark verfälschte Abhörprotokolle verwendete, um zahlreiche mazedonische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu Unrecht anzuklagen und zu erpressen. Garrett scheint in der Lage gewesen zu sein, von dieser Beziehung unrechtmäßig zu profitieren.

Wie The Grayzone dokumentiert hat, betreibt London auf dem Westbalkan ein spezielles Programm, das als „Global Britain“ bekannt ist. Aus durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass es darum geht, die Zusammensetzung der lokalen Regierungen sowie das rechtliche und ordnungspolitische Umfeld heimtückisch zu beeinflussen, um britische Interessen zu fördern, und gleichzeitig die regionalen Institutionen, einschließlich des militärischen Geheimdienstes, mit handverlesenen Mitarbeitern zu besetzen. Einem durchgesickerten Dossier zufolge duldet der MI6 keine regionale Opposition gegen seine Agenda und setzt bereitwillig aktive Maßnahmen ein, um den lokalen Widerstand zu neutralisieren:

„In Kontexten, in denen die Anreize der Elite nicht mit [Großbritanniens] Zielen/Werten übereinstimmen, … könnte ein Ansatz erforderlich sein, der darauf abzielt, die politischen Eliten zur Rechenschaft zu ziehen … Wir können Beziehungen und Allianzen mit denjenigen aufbauen, die unsere Ziele und Werte für Reformen teilen … Es ist entscheidend, dass die Medien die Fähigkeit und die Freiheit haben, die politischen Akteure zur Rechenschaft zu ziehen.“

Was in Mazedonien in den letzten zehn Jahren geschehen ist, ist ein krasses Beispiel dafür, was mit Regierungen auf dem Balkan geschieht, die die erklärten Werte Großbritanniens nicht teilen, und wie sie „zur Rechenschaft gezogen“ werden. Das Gleiche gilt für einen Staatsstreich in Kirgisistan im Jahr 2020, wo sich Garrett nach seinem Rückzug aus Skopje als nächstes niederließ. Zentralasien steht nun im Fadenkreuz von Londons endlosem Streben nach Regimewechsel.

Bomben“ setzen gewählte Regierung für NATO ab

Die Expansionsbestrebungen der NATO im ehemaligen Jugoslawien wurden nach Russlands Wiedervereinigung mit der Krim im März 2014 beschleunigt. Die Grauzone dokumentierte, wie Montenegro 2016 trotz des nahezu universellen öffentlichen Widerstands die Mitgliedschaft in der Allianz aufgezwungen wurde. Um dies zu erreichen, musste ein korrupter, brutaler prowestlicher Diktator unterstützt werden, der fast zwei Jahrzehnte lang an der Macht war, und es bedurfte eines ausgeklügelten Komplotts, bei dem Anti-NATO-Oppositionelle unter dem fadenscheinigen Vorwurf der Zusammenarbeit mit dem russischen Geheimdienst inhaftiert wurden, um die Regierung zu stürzen, wobei die Beweise von der CIA und dem MI6 geliefert wurden.

Ein ähnliches Täuschungsmanöver fand in Skopje statt, das 1999 einen „Aktionsplan zur Mitgliedschaft“ mit der NATO unterzeichnete. Obwohl die Bevölkerung die NATO-Mitgliedschaft etwas stärker befürwortete als die Montenegriner, lehnte sie die von Griechenland, der EU und den USA als Voraussetzung für den Beitritt geforderte Änderung des Landesnamens fast einstimmig ab. Die VMRO-Regierung unter der Führung des Hardliner-Nationalisten Nikola Gruevski versprach, dass Mazedonien immer Mazedonien heißen würde. So wurde ein vom Westen orchestrierter Staatsstreich in Gang gesetzt.

Im Februar 2015 begann der Vorsitzende der Oppositionspartei SDSM, Zoran Zaev, damit, regelmäßig „Bomben“ zu werfen, die er und die Medien als solche bezeichneten, bei denen es sich aber in Wirklichkeit um schädliche Abhörbänder mit privaten Gesprächen zwischen prominenten mazedonischen Persönlichkeiten handelte. Die Bänder beschuldigten Gruevski und seine Minister anscheinend schwerer Verbrechen, darunter auch Mord. Zaev behauptete, Whistleblower hätten ihm die illegal aufgezeichneten Aufnahmen zugespielt. Der Premierminister entgegnete, dass die Veröffentlichungen von ausländischen Geheimdiensten stammten, um eine vorgezogene Wahl zu erzwingen.

Jahre später ergaben unabhängige Untersuchungen, dass die SDSM diese durchgesickerten Aufnahmen in betrügerischer Weise bearbeitet und zusammengeschnitten hatte, um ihren Inhalt zu verfälschen und Regierungsbeamte fälschlicherweise zu belasten. So wurde beispielsweise eine „Bombe“ so bearbeitet, dass sie den Anschein erweckte, hochrangige VMRO-Beamte hätten sich verschworen, um den Mord an einem jungen Mazedonier in Skopje im Jahr 2011 durch einen hochrangigen Polizeibeamten zu vertuschen. Aus dem ungekürzten Band ging hervor, dass die VMRO-Führung tatsächlich schockiert über den Mord war und wollte, dass der Schuldige streng bestraft wird.

Nach ihrer Veröffentlichung lösten Zaevs stark manipulierte „Bomben“ einen großen Aufschrei in Mazedonien aus und veranlassten Hunderttausende von Bürgern, gegen die VMRO auf die Straße zu gehen. Die EU und die USA schritten ein und vermittelten das Przino-Abkommen, in dessen Rahmen Gruevski zurücktrat und Neuwahlen abgehalten wurden, was von den beteiligten Bürgern und NRO offen als „bunte Revolution“ bezeichnet wurde.

Die SDSM gelangte über eine brüchige Koalition ins Amt und machte sich dann daran, die Grundlagen für die Namensänderung Mazedoniens im Dienste der NATO-Mitgliedschaft zu schaffen, wobei sie von der Geheimdienstorganisation USAID und dem antikommunistischen Milliardär George Soros mit zig Millionen Dollar unterstützt wurde. Die Parlamentarier wurden erpresst, oft mit Hilfe illegaler Abhörmaßnahmen, und bestochen, damit sie verfassungswidrige und höchst umstrittene Reformen verabschiedeten. Dies ermöglichte die Umbenennung von Skopje in „Nordmazedonien“, obwohl die öffentliche Unterstützung und sogar die Zustimmung des Präsidenten fast völlig fehlten. Westliche Kräfte erzwangen auch ein Scheinreferendum, das von den meisten Bürgern boykottiert wurde.

Schließlich wurde Nordmazedonien im März 2020 formell in die NATO aufgenommen. Und die Allianz hat nicht die Absicht, dabei stehen zu bleiben. Offizielle Stellen haben seitdem wiederholt deutlich gemacht, dass sie den Beitritt von Bosnien und Herzegowina für nahezu unvermeidlich halten. Und das, obwohl 98 % der bosnischen Serben aufgrund der zentralen Rolle der NATO bei der verbrecherischen Zerstörung Jugoslawiens in den 1990er Jahren gegen eine Mitgliedschaft sind. Auch in Serbien, wo sich über 80 % der Bevölkerung gegen einen Beitritt aussprechen, gibt es verdeckte britische Bemühungen zur Förderung der NATO.

Altgedienter britischer Agent trifft in Mazedonien ein und richtet politischen Schaden an

Im August 2013 wurde Charles Garrett zum Londoner Botschafter in Mazedonien ernannt. Sein ausdrücklicher Auftrag lautete, das Land dabei zu unterstützen, „seine Ziele im Hinblick auf den Beitritt zur NATO und zur EU zu erreichen“. Aus gut unterrichteten Quellen vor Ort erfuhr The Grayzone, dass er maßgeblich an der „bunten Revolution“ beteiligt war, indem er aus seinem Diplomatenkoffer heraus Bargeld an an den Unruhen beteiligte Nichtregierungsorganisationen und Aktivisten verteilte und gleichzeitig versuchte, Regierungsanhänger ins Boot zu holen.

Garretts Lebenslauf weist alle Merkmale eines MI6-Offiziers auf Lebenszeit auf. Seine lange Karriere im diplomatischen Dienst Londons umfasst Aufenthalte in Zypern, Hongkong, der Schweiz und Taiwan, allesamt Schlüsselstellen für die Sammlung von Informationen und für Geheimdienstaktionen des britischen Auslandsgeheimdienstes. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre wurde er auch auf dem Balkan eingesetzt, als die Region zu einem wahren Spielplatz des MI6 wurde.

Im Rahmen des Przino-Abkommens wurde eine Sonderstaatsanwaltschaft eingerichtet, die gegen Beamte wegen schwerer Verbrechen ermitteln sollte, die angeblich durch die illegalen Abhörmaßnahmen aufgedeckt wurden. Eine bis dahin unbekannte Staatsanwältin aus einer kleinen mazedonischen Grenzstadt, Katica Janeva, wurde mit der Leitung des Amtes beauftragt. Obwohl das SPO rechtliche Schritte gegen SDSM-Aktivisten – einschließlich Zaev – wegen der Veröffentlichung der Abhörgeräte einleiten sollte, kam es nie zu einer Strafverfolgung. In der Zwischenzeit stellten alle westlichen Beamten, die Mazedonien besuchten, sicher, dass sie das SPO-Hauptquartier besuchten und sich mit Janeva fotografieren ließen. Natürlich war auch Garrett unter ihnen.

Anfänglich wurde Janeva von westlichen Journalisten mit zahlreichen Porträts bedacht. Die britische Presse war besonders angetan, und die Financial Times bezeichnete sie als Mazedoniens „Beyonce“. Die BBC nannte die Sonderstaatsanwältin und ihre beiden wichtigsten Assistenten „Charlie’s Angels“ und behauptete, das Trio sei „die Geißel der politischen Elite Mazedoniens und die Heldinnen der Straßenproteste, die das kleine Balkanland derzeit erschüttern“. In einem langen, von USAID finanzierten „Dokumentarfilm“ wurde gezeigt, wie ihre Mitarbeiter ihre Zielpersonen per Telefon verhöhnten, während sie darüber diskutierten, wen sie als Nächstes verhaften sollten.

Diese Sendung wurde inzwischen aus dem Internet entfernt, und im Internet findet sich heute praktisch keine Spur mehr von ihrer Existenz. Das mag daran liegen, dass Janeva im Juni 2020 wegen Korruption für sieben Jahre ins Gefängnis kam. Ihr Kreuzzug zur Verbrechensbekämpfung war von Anfang an ein obszöner, parteiischer Betrug. Währenddessen bereicherte sich die Sonderstaatsanwältin heimlich mit einer Vielzahl skrupelloser, krimineller Methoden. Das wahre Ziel der Sonderstaatsanwaltschaft war die Destabilisierung der VMRO-Regierung und die Diskreditierung ihrer Anhänger durch Assoziation.

Die Zielpersonen von Janeva wurden oft wegen lächerlicher Anschuldigungen angeklagt. So wurde Premierminister Gruevski einmal wegen „Amtsmissbrauchs“ angeklagt, weil er den Bau von zwei „chinesischen Autobahnen“ in Auftrag gegeben hatte. Die Staatsanwälte warfen ihm vor, unrechtmäßig von dem Geschäft profitiert zu haben – nicht finanziell, sondern weil er „einen Popularitätsschub“ erhalten würde, wenn die Autobahnen planmäßig fertiggestellt würden. An anderer Stelle wurde eine pro-VMRO-Journalistin wegen Steuerbetrugs angeklagt, weil sie ihre Wäsche als Geschäftskosten abgesetzt hatte, und musste sich daraufhin in den SDSM-nahen Medien viel frauenfeindlichen Spott gefallen lassen.

Noch schwerwiegender war, dass der Eigentümer einer unabhängigen Nachrichtenseite Selbstmord beging, nachdem er von der SPO unter Druck gesetzt worden war, als Kronzeuge aufzutreten, nachdem die Polizei frühmorgens Razzien bei ihm und seiner Familie durchgeführt hatte. Verfahren gegen die Eigentümer der von der Regierung unterstützten Fernsehsender Sitel und Nova führten dazu, dass sich deren redaktionelle Linie zugunsten der SDSM änderte und letzterer schließlich ganz geschlossen wurde. Stattdessen gründete eine exzentrische mazedonische Medienpersönlichkeit namens Bojan Jovanovski, der den Spitznamen Boki 13 trug, den radikalen Pro-SDSM-Sender 1TV.

In der Öffentlichkeit nutzte Boki 13 seinen Sender, um unermüdlich für die SDSM-geführte Regierung und die Arbeit der SPO zu werben, wobei Janeva ein häufiger Gast in den verschiedenen „Tatsachen“- und Unterhaltungsprogrammen war. Privat erpresste er reiche Geschäftsleute, die von Janeva angeklagt worden waren, indem er ihnen versprach, ihre juristischen Probleme im Gegenzug für großzügige Werbeeinschaltungen auf 1TV oder beträchtliche Spenden an seine „Wohltätigkeitsorganisation“, die International Association, zu beseitigen. Kein Geringerer als Charles Garrett saß im Vorstand dieser Organisation.

Putsche folgen Garrett auf Schritt und Tritt

Im Jahr 2019, als diese Tatsachen bekannt wurden und Janeva und Boki 13 im Gefängnis saßen, war Garrett sicher aus Skopje abgezogen worden, nachdem er zum britischen Botschafter in Kirgisistan ernannt worden war. Fast sofort brach in Bischkek eine Revolution aus. Massendemonstrationen, die sich an Berichten über Wahlfälschungen bei den Parlamentswahlen im Oktober 2020 entzündeten, gipfelten darin, dass das Militär das Anwesen von Präsident Sooronbay Jeenbekov stürmte und ihn – physisch – aus dem Amt entfernte.

Im Februar 2022 beschuldigte eine der kirgisischen Regierung nahestehende Zeitung Garrett offen, eine „fünfte Kolonne“ in Bischkek zu unterhalten. Sie behauptete, er habe sich im Vorfeld der Wahl 2020 zusammen mit Vertretern des US-Außenministeriums mit lokalen Journalisten und Bloggern getroffen und ihnen enorme Summen angeboten, damit sie Wahlverstöße – wie Wahlmanipulationen – aufdecken und den offiziellen Druck auf Medien und Gruppen der Zivilgesellschaft dokumentieren. Garrett versprach ihnen angeblich eine erstklassige Sendeausrüstung, um ihre Reichweite zu erhöhen. Nicht lange nach der Veröffentlichung kehrte er nach London zurück.

Seitdem hat sich Garrett zurückgehalten und ist heute in einer bequemen Position als Leiter der Commonwealth War Graves Commission tätig. Dennoch legte er im September 2023 einem britischen Parlamentsausschuss, der Londons „Engagement in Zentralasien“ untersuchte, schriftliche Beweise vor. Er befürwortete eine Reihe von Taktiken, um die „durch Moskaus erneuten Einmarsch in der Ukraine verursachten Störungen“ auszunutzen, um die historischen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen der Region zu Russland und China zu untergraben.

Als Außenminister David Cameron im Mai 2024 eine vielbeachtete Reise nach Zentralasien unternahm, folgte er Garretts Vorschlägen buchstabengetreu. Das Vermächtnis des Botschafters wirkt auch heute noch in Mazedonien sichtbar nach. Im März 2016 versuchten Demonstranten der bunten Revolution, das Büro des Präsidenten niederzubrennen, nachdem 56 von der SPO angeklagte Personen begnadigt worden waren. Die Räumlichkeiten wurden in die Zentrale von UK Aid umgewandelt, einer inzwischen aufgelösten britischen Regierungsbehörde, die eng in die neoliberale Ausplünderung der Ukraine verwickelt war.

Zu dieser Rolle gehörte auch die Durchführung verdeckter Kommunikationskampagnen im Auftrag Kiews, um die Zerstörung der Arbeitnehmerrechte vor Ort zu fördern. Es ist wahrscheinlich, dass die Organisation in Skopje ähnliche Machenschaften betrieb, nachdem Garrett in die Stadt geritten war. Die Rückkehr der VMRO an die Regierung bietet den mazedonischen Bürgern endlich die Möglichkeit, die Operationen aller US-amerikanischen und britischen Geheimdienstfronten und Ableger, die auf ihrem Boden operieren, zu stoppen und vom Ausland eroberte Gebiete zurückzuerobern.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

